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Марта Кос: ЕС трябва да постигне съгласие за нов върховен представител в Босна и Херцеговина

Марта Кос: ЕС трябва да постигне съгласие за нов върховен представител в Босна и Херцеговина

16 Юни, 2026 10:11, обновена 16 Юни, 2026 10:11 460 3

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  • върховен лидер

Еврокомисарят по разширяването подчертава нуждата от укрепване на суверенитета на страната и нейния европейски път

Марта Кос: ЕС трябва да постигне съгласие за нов върховен представител в Босна и Херцеговина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че очаква Европейският съюз да постигне консенсус за кандидат за поста на новия върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина. По думите ѝ, основната цел на бъдещия представител трябва да бъде укрепването на суверенитета на страната и ускоряването на нейния европейски път, предава БТА.

„Надявам се, че Европейският съюз ще се обедини около кандидат за поста върховен представител, който след това ще работи в най-добрия интерес на Босна и Херцеговина, но и в най-добрия интерес на европейския път на тази страна. Мисля, че бъдещият върховен представител трябва да работи по такъв начин, че скоро да стане излишен, за да може Босна и Херцеговина да получи пълен суверенитет и да взема решения без международен надзор“, заяви Кос снощи при пристигането си за среща на външните министри на ЕС в Люксембург.

Тя допълни, че Европейската комисия подготвя бъдеща визия за развитието на Босна и Херцеговина, като подчерта силната обществена подкрепа за европейската интеграция – според последни проучвания над 74% от гражданите на страната желаят тя да продължи по европейския си път.

Изявлението на еврокомисаря идва след неуспешния опит на членовете на Управителния съвет на Съвета за прилагане на мира (СПМ) да постигнат съгласие за наследник на настоящия върховен представител Кристиан Шмит.

Шмит, който заема поста от август 2021 г., обяви през май, че се оттегля по лични причини и поиска от СПМ да започне процедура по избор на негов заместник. До назначаването на нов представител той ще продължи да изпълнява задълженията си.

Според наличната информация, САЩ и някои европейски държави подкрепят кандидатурата на италианския дипломат Антонио Дзанарди Ланди, докато Франция и други страни членки се застъпват за назначаването на специалния френски пратеник за Западните Балкани Рене Троказ.

Службата на върховния представител в Босна и Херцеговина е създадена с Дейтънското мирно споразумение от 1995 г., което сложи край на етническата война в страната. Представителят има правомощията да изменя закони и да освобождава длъжностни лица, които възпрепятстват процеса на следвоенно помирение.


Босна и Херцеговина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боко

    4 0 Отговор
    Боли ме дедовио за еСеС , за бОсна, за мумиите ограбващи народите на еСеС и за всички боклуци

    10:16 16.06.2026

  • 2 ЕС трябва бързо

    4 0 Отговор
    да се разпадне! Тези "умните" направиха от този съюз, организация по-зле даже и от СССР. Не беше военен, вече е и това. България няма никаква полза от тези. Даже обратното. Те постоянно ни съсипват. Дори само и с Македония, какво правят, те не са на нашата страна!
    Отделно ни унищожиха селското стопанство и сега храната е изцяло вносна... Всичко адски скъпо.

    10:35 16.06.2026

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Прочетох само заглавието и първият абзац. Един на босненска сръбска ли се водеше (в Босна и Херцеговина) го вкарваха в затвора, защото противоречал на този представител на ЕС там. И тези говорят за суверенитет, при положение че те командват отвън и който е против в затвора.

    10:37 16.06.2026