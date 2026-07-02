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Кая Калас: Босна и Херцеговина е в застой по пътя към ЕС и рискува да загуби стотици милиони евро

Кая Калас: Босна и Херцеговина е в застой по пътя към ЕС и рискува да загуби стотици милиони евро

2 Юли, 2026 10:47, обновена 2 Юли, 2026 10:56 1 181 21

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Върховният представител на ЕС предупреди, че политическите блокажи спират реформите, а страната вече губи европейско финансиране и трябва да ускори подготовката си за членство.

Кая Калас: Босна и Херцеговина е в застой по пътя към ЕС и рискува да загуби стотици милиони евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Босна и Херцеговина е постигнала добър напредък по пътя си към Европейския съюз до 2024 г., но през последните две години реформеният процес е изпаднал в тревожен застой. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас в интервю за босненската информационна агенция ФЕНА по време на посещението си в Сараево, предава БТА.

По думите ѝ Европейският съюз остава твърдо ангажиран с европейската перспектива на Босна и Херцеговина и е готов да продължи да оказва подкрепа, но отговорността за провеждането на необходимите реформи е на местните институции. Калас припомни, че именно предприетите промени са позволили на страната да получи зелена светлина за започване на преговори за членство, но впоследствие политическите блокажи са забавили процеса.

Тя отбеляза, че това е третото ѝ посещение в Босна и Херцеговина и подчерта, че европейските институции продължават да търсят начини да подпомогнат възстановяването на реформите.

Според Калас реформите не са необходими единствено за присъединяването към Европейския съюз, а преди всичко за подобряване на живота на гражданите и за икономическото развитие на страната.

„Това са реформи, необходими за просперитета на Босна и Херцеговина и благосъстоянието на хората“, подчерта тя.

Върховният представител на ЕС предупреди, че заради политическата безизходица страната вече губи значително европейско финансиране. По думите ѝ Босна и Херцеговина не е успяла да се възползва от 108 милиона евро по Плана за растеж за Западните Балкани, а съществува риск да загуби още 373 милиона евро. Средствата са предназначени за инфраструктурни проекти, икономическо развитие и подобряване качеството на живот.

Калас подчерта, че процесът на разширяване е „двупосочна улица“ – страните кандидатки трябва да изпълняват необходимите реформи, а Европейският съюз следва да предоставя политическа и финансова подкрепа. Като примери за конкретните ползи от интеграцията тя посочи инициативата „Роуминг като у дома“, както и улесняването на трансграничните платежни операции.

По отношение на разширяването на ЕС Калас заяви, че то винаги е имало силно геополитическо значение и днес е още по-важно заради войната в Украйна и засиленото влияние на Русия и Китай. Според нея Западните Балкани не трябва да остават дълго извън Европейския съюз.

Тя изрази подкрепа за постепенното интегриране на страните кандидатки в отделни европейски политики и елементи на единния пазар още преди пълноправното им членство. В същото време подчерта, че този процес трябва да върви ръка за ръка с реален напредък в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, защитата на основните права и демократичните стандарти.

Запитана дали ЕС е готов за ново разширяване, Калас заяви, че всяка държава кандидат трябва да бъде оценявана индивидуално. По думите ѝ страни като Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания не представляват сериозно предизвикателство за капацитета на Съюза, но с бъдещо разширяване ще бъдат необходими по-ефективни механизми за вземане на решения.

Калас заключи, че присъединяването на държавите от Западните Балкани е в интерес както на самите тях, така и на Европейския съюз, тъй като ще допринесе за по-голяма сигурност, стабилност и устойчивост на Европа.

В рамките на посещението си в Сараево тя вече се срещна с външния министър на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович, който потвърди ангажимента на страната за по-тясно съгласуване на външната ѝ политика с тази на Европейския съюз. Предвидени са също срещи с председателя на Министерския съвет Боряна Крищо и с командването на европейската военна мисия „Алтея“ в базата на ЕУФОР в Бутмир.


Босна и Херцеговина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудесна снимка

    18 3 Отговор
    сте избрали, браво

    10:58 02.07.2026

  • 2 Хе хе

    21 3 Отговор
    Ние като спечелихме голям го забръснахме.

    Коментиран от #18

    11:00 02.07.2026

  • 3 Логично

    16 2 Отговор
    Босна и Херцеговина - европейската държава изпратила , на глава от населението си , най-много "бойци" в Ислямска държава , повече и от Турция . Като познаваме Кая , логично е да е загрижена за натовския съюзник в Сирия - ИДИЛ .

    11:00 02.07.2026

  • 4 Е, тя ще загуби,

    6 2 Отговор
    а нашите пари ще си останат при нас тогава? Еми да ги губи, ние печелим от това само!

    11:03 02.07.2026

  • 5 Трол

    9 3 Отговор
    Целият свят трябва да влезе в ЕС, в противен случай рискува да изгуби много пари.

    11:03 02.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    ЕвроGEйската МАFИЯ би приела в ЕсеС целия Свят, стига да може ❗
    Все пак Схемата Понци (€) се нуждае от нови и нови донори❗

    Коментиран от #9

    11:04 02.07.2026

  • 7 Тази започва

    15 2 Отговор
    с тези бръчки да прилича все повече на баба Урсула? Един калъп са!

    Коментиран от #19

    11:05 02.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Ох на дядя,... - таман е разработена, но... моя пресече финалната линия😭... За сметка на това, - ези.ка ми е телешки.
    Аз поне съм честен, та дори и "последен"

    11:05 02.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кая изглежда доста окаяно

    12 2 Отговор
    Много сбабичосана с кофти зъби, не е да няма пари?

    Коментиран от #13

    11:10 02.07.2026

  • 11 Тази

    12 1 Отговор
    на снимката е много утрепана.

    11:13 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Появи":

    Никога не съм бил комуняга, ама то за всички ПО ПЕЙКИ-те:
    " Койт не скача- е червен!"❗
    Помним го от 90-те, гледам и келешите от(..00)
    нищо ново не са научили❗
    Щом не блееш с тях в хор - си комуняга, червен, Путинофил.....❗
    А дори не се замислят, че ЕсеС надмина СССР ❗

    Коментиран от #17

    11:16 02.07.2026

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    Босна и Херцеговина е колония с представител на ЕС и като някой му противоречи влиза в затвора. Там са реално 2 държави и половината е Република Сръбска - отделно от Сърбия.

    11:24 02.07.2026

  • 16 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    8 0 Отговор
    Благодаря на редакцията, че пускате тази снимка сутрин, а не след 21ч.

    11:25 02.07.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прав си - сега ОЩЕ от Дупница /по твое му - Станке Димитров/ се изисква ОТКРИТ ЛИСТ за да отидеш до Петрич... Посещаващи Гърция - само ВИЕ комунистите.
    Корекома на "Цар Калоян" отново отвори врати и ще се избием за Райфел и Тублерон... А банани - ако разреши "другарят КРадев, в чест на "дядо Мраз".
    А дружба - она ВЕЧНАЯ !!!
    ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ !!!

    Коментиран от #20

    11:42 02.07.2026

  • 18 Китка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе":

    Бедни хора лесно се манипулират! Има и други определения но ще ги спестя.

    11:46 02.07.2026

  • 19 остаряла но

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тази започва":

    не поумняла
    закърмена от фашизъм

    12:27 02.07.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    🤔
    „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“
    🤔
    /Й.Йовков/

    Коментиран от #21

    12:39 02.07.2026

  • 21 Да комуняго!!!

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има "мъка" !!!
    "МЪКА" - създадена от вас, дето се кланяте до земи на "Господ" Ленин

    12:53 02.07.2026