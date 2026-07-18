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Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато войната със САЩ не приключи

Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато войната със САЩ не приключи

18 Юли, 2026 15:05 930 13

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Първият международен контакт на новия върховен лидер на Иран може да бъде телефонен разговор или среща с руския президент Владимир Путин

Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато войната със САЩ не приключи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато продължава военният конфликт със САЩ и Израел, съобщи ирански източник пред ТАСС.

„Негово Превъзходителство няма да се появява публично от съображения за сигурност в близко бъдеще. Правителството чака ситуацията да се нормализира. След това ще се появи публично“, каза източникът пред агенцията.

„Поради войната и от съображения за сигурност той не прави публични изяви“, подчерта той.

Първият международен контакт на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да бъде телефонен разговор или среща с руския президент Владимир Путин, съобщи още източникът.

„Русия е близка страна за нас, а Негово Превъзходителство Владимир Путин е близък приятел на Ислямската република. И може би първото обаждане и първата среща ще бъдат с президента Путин“, каза източникът на агенцията.

Моджтаба Хаменей стана върховен лидер на Иран след смъртта на баща си, Али Хаменей, при ракетни удари след нападението на САЩ и Израел срещу Ислямската република.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    18 5 Отговор
    същия като Путин -- уж много мачкат ама за по-сигурно в бункера :)

    Коментиран от #7

    15:07 18.07.2026

  • 2 стоян

    16 6 Отговор
    Другаре путинофили забелязах че мюслюманските ирански кумунисти не са изстреляли дори и едно дронче срещу Израел - защо ли е така - дали ги е страх - коментирайте

    Коментиран от #4

    15:09 18.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    14 7 Отговор
    Аз не смятам се появявам и след тъжния предизвестен край на войната !!! Боже, а как хубаво започна всичко. Соловьов, Симонян кат славейчета пееха в ушите ми, току спуканото ру3ко корито, което накрая се разпадна тихичко, изгнило. Изгнило като ру3ките мечти за величие на един безконечно про3д, комплексиран, крепостен народ въобразил си, че глистите могат да летят....👆😁

    15:17 18.07.2026

  • 4 Руснак без крак...

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "стоян":

    Пабеда будет за нами !!!
    Кхъ-кхъ.....😆😆😆

    15:18 18.07.2026

  • 5 УдоМача

    7 9 Отговор
    И правилно! Господ здраве да му дава! И сили и смелост да счупи зъбите на нечестивците!! Амин!

    Коментиран от #8

    15:21 18.07.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    5 4 Отговор
    Тарабата че се появи след тупуртията ма хоризонтал озъбен и гиберясъл!

    15:21 18.07.2026

  • 7 Без майтап

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Чудя се тази атомната бомба, народа на дадена страна ли защитава, или някаква си личност?

    15:25 18.07.2026

  • 8 Психиатъра

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "УдоМача":

    Пий си хапченцата редовно и няма да имаш проблеми!

    15:33 18.07.2026

  • 9 Моамеда

    6 1 Отговор
    Величеството мохтаджа ще се появи,когато сложат заднuka на лицето му.... кхъ...кхъ..кхъ...😁😁😁

    15:36 18.07.2026

  • 10 Моджтаба:

    7 1 Отговор
    Ний с Кобзона гледаме отвисоко на всичко това.

    15:45 18.07.2026

  • 11 Девица

    6 1 Отговор
    Ма той е тук, пие шербет и сладко си хортува с една камара висши ирански военни....

    15:50 18.07.2026

  • 12 Гост

    1 1 Отговор
    Тоя жив ли е въобще .. или яко обезобразен може би ?

    16:19 18.07.2026

  • 13 Ще му поникне глава ли?

    1 0 Отговор
    Ще му поникне глава ли като свърши войната? Изглежда ще разчита на щатската медицина.

    16:22 18.07.2026

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