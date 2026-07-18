Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато войната със САЩ не приключи

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато продължава военният конфликт със САЩ и Израел, съобщи ирански източник пред ТАСС.
„Негово Превъзходителство няма да се появява публично от съображения за сигурност в близко бъдеще. Правителството чака ситуацията да се нормализира. След това ще се появи публично“, каза източникът пред агенцията.
„Поради войната и от съображения за сигурност той не прави публични изяви“, подчерта той.
Първият международен контакт на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да бъде телефонен разговор или среща с руския президент Владимир Путин, съобщи още източникът.
„Русия е близка страна за нас, а Негово Превъзходителство Владимир Путин е близък приятел на Ислямската република. И може би първото обаждане и първата среща ще бъдат с президента Путин“, каза източникът на агенцията.
Моджтаба Хаменей стана върховен лидер на Иран след смъртта на баща си, Али Хаменей, при ракетни удари след нападението на САЩ и Израел срещу Ислямската република.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #7
15:07 18.07.2026
2 стоян
Коментиран от #4
15:09 18.07.2026
3 Владимир Путин, президент
15:17 18.07.2026
4 Руснак без крак...
До коментар #2 от "стоян":Пабеда будет за нами !!!
Кхъ-кхъ.....😆😆😆
15:18 18.07.2026
5 УдоМача
Коментиран от #8
15:21 18.07.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
15:21 18.07.2026
7 Без майтап
До коментар #1 от "Тоя":Чудя се тази атомната бомба, народа на дадена страна ли защитава, или някаква си личност?
15:25 18.07.2026
8 Психиатъра
До коментар #5 от "УдоМача":Пий си хапченцата редовно и няма да имаш проблеми!
15:33 18.07.2026
9 Моамеда
15:36 18.07.2026
10 Моджтаба:
15:45 18.07.2026
11 Девица
15:50 18.07.2026
12 Гост
16:19 18.07.2026
13 Ще му поникне глава ли?
16:22 18.07.2026