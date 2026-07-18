Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато войната със САЩ не приключи

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей няма да се появява публично, докато продължава военният конфликт със САЩ и Израел, съобщи ирански източник пред ТАСС.

„Негово Превъзходителство няма да се появява публично от съображения за сигурност в близко бъдеще. Правителството чака ситуацията да се нормализира. След това ще се появи публично“, каза източникът пред агенцията.

„Поради войната и от съображения за сигурност той не прави публични изяви“, подчерта той.

Първият международен контакт на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей може да бъде телефонен разговор или среща с руския президент Владимир Путин, съобщи още източникът.

„Русия е близка страна за нас, а Негово Превъзходителство Владимир Путин е близък приятел на Ислямската република. И може би първото обаждане и първата среща ще бъдат с президента Путин“, каза източникът на агенцията.

Моджтаба Хаменей стана върховен лидер на Иран след смъртта на баща си, Али Хаменей, при ракетни удари след нападението на САЩ и Израел срещу Ислямската република.