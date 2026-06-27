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Още една рокада в Лондон! Анди Бърнам може да стане премиер на Великобритания още на 20 юли

Още една рокада в Лондон! Анди Бърнам може да стане премиер на Великобритания още на 20 юли

27 Юни, 2026 14:44 657 8

  • анди бърнам-
  • киър стармър-
  • великобритания-
  • брекзит-
  • консервативна партия-
  • лейбъристка партия

Кандидатите за лидер трябва да си осигурят подкрепата на 81 депутати от Лейбъристката партия и три от свързаните с нея организации до 16 юли, за да бъдат включени в бюлетината

Още една рокада в Лондон! Анди Бърнам може да стане премиер на Великобритания още на 20 юли - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Анди Бърнам може да стане министър-председател на Обединеното кралство още на 20 юли, ако няма други кандидати, желаещи да наследят Киър Стармър, пише "The Independent".

При липсата на други кандидати, се очаква бившият кмет на Манчестър да бъде официално обявен за лидер на лейбъристите на специална конференция на 17 юли, ден след края на номинациите за поста. Той няма да стане премиер мигновено. Официалното предаване на властта ще се състои на 20 юли.

Кандидатите за партиен лидер трябва да си осигурят подкрепата на 81 депутати от Лейбъристката партия и три от свързаните с нея организации до 16 юли, за да бъдат включени в бюлетината.

До момента Анди Бърнам е единственият кандидат за партийно ръководство, подкрепен от няколко министри от кабинета, както и от депутати от задната скамейка.

Уес Стрийтинг, смятан за негов основен потенциален съперник, се самоизключи от надпреварата малко след като Киър Стармър обяви, че подава оставка.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анди Бърнам

    2 1 Отговор
    не ми се вижда черночък. Нека стане премиер момчето!

    Коментиран от #5

    14:58 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хммм

    2 0 Отговор
    Как,ъв e този смешник и защо той да става премиер на порутения остров?

    15:01 27.06.2026

  • 5 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анди Бърнам":

    Повече требе се притесняваш , ако Маше и Медведя се запият малко повече и натиснат красная кнопка ...😀

    15:04 27.06.2026

  • 6 нострадамус

    4 0 Отговор
    Още един пореден мишок подобие на предишните мишоци
    дет ще джафка по силно от предишния очилат мишок и лудия борис и индиецо и двете каки кифли

    и до 2г другите мишоци ще се усетят че и тоз е за гонене като стандарта им върви надолу

    15:11 27.06.2026

  • 7 Кой е па тоа?

    1 0 Отговор
    Като удариш единия, да падне другия... Всичките са като Лиз Трас.... Фашизирани са. Островът е заразен и трябва карантина.

    15:31 27.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Тайният съвет от леговището на чакалите във @ъкингдам и Ротшилд ще решат кой ще е министър на великона@@@@@@

    15:31 27.06.2026

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