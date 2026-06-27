Още една рокада в Лондон! Анди Бърнам може да стане премиер на Великобритания още на 20 юли

Анди Бърнам може да стане министър-председател на Обединеното кралство още на 20 юли, ако няма други кандидати, желаещи да наследят Киър Стармър, пише "The Independent".

При липсата на други кандидати, се очаква бившият кмет на Манчестър да бъде официално обявен за лидер на лейбъристите на специална конференция на 17 юли, ден след края на номинациите за поста. Той няма да стане премиер мигновено. Официалното предаване на властта ще се състои на 20 юли.

Кандидатите за партиен лидер трябва да си осигурят подкрепата на 81 депутати от Лейбъристката партия и три от свързаните с нея организации до 16 юли, за да бъдат включени в бюлетината.

До момента Анди Бърнам е единственият кандидат за партийно ръководство, подкрепен от няколко министри от кабинета, както и от депутати от задната скамейка.

Уес Стрийтинг, смятан за негов основен потенциален съперник, се самоизключи от надпреварата малко след като Киър Стармър обяви, че подава оставка.