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Голям провал за Кремъл! Анексирането на Крим се превръща от триумф в катастрофа
  Тема: Украйна

Голям провал за Кремъл! Анексирането на Крим се превръща от триумф в катастрофа

25 Юни, 2026 21:17 1 399 102

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски

Завладяването на тази територия през 2014 г. изглеждаше като триумфален момент за имперските амбиции на Владимир Путин

Голям провал за Кремъл! Анексирането на Крим се превръща от триумф в катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Украинските дронове превърнаха Крим в зона на военни действия. С всеки изминал ден става все по-трудно да се поддържа усещането за нормален живот, пише The Economist, в публикацията как анексираният полуостров се превръща в катастрофа за Русия.

Под атаките попадат, по-специално, военни части, железопътни гари, както и електроцентрали и друга инфраструктура.

Изключение прави Ялта — градът е защитен от планините и, както се отбелязва в публикацията, няма военни обекти. Останалата част от Крим се превърна в зона на военни действия.

Както заявява министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров, "съдейки по всичко, в най-близко бъдеще Крим ще се превърне в остров“.

Атаките срещу Крим имат особено значение, отбелязва изданието. Полуостровът служи на Москва като плацдарм и база за снабдяване на армията. Освен това той има голямо емоционално значение. Завладяването на тази територия през 2014 г. се превърна в триумфален момент за имперските амбиции на Владимир Путин.

В момента хората в Крим са останали не само без бензин и електричество, но и без вяра, че властите са способни да решава проблемите. Жителите се чувстват уязвими.

Според един от местните жители "хората вече не виждат никакви перспективи за бъдещето“. Той също така съобщава, че онези, които имат финансови възможности, се опитват да закупят недвижими имоти в Русия и да преместят семействата си там.

Въпреки това, макар украинските атаки да са подкопали доверието на жителите в способността на руската армия да ги защити, нищо не сочи, че те са разклатили тяхната лоялност към Русия, отбелязва изданието.

В публикацията се посочва също, че полуостровът не е единственото място, където недоволството от войната набира скорост. Членовете на управляващият елит на Русия все по-често виждат в нея задънена улица.

В заключение изданието пише, че сега в анексирания Крим и в цяла Русия преобладава умората. Дори привържениците на страната не виждат смисъл във войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    54 19 Отговор
    Големия провал е в лъжливите медии , но хората имат очи и виждат клипчетата ..! Истината е че зеления сопол и палячовците НАТО дърпат назад.

    Коментиран от #6

    21:21 25.06.2026

  • 3 Пич

    21 41 Отговор
    Крим вече падна!!!От пасолья нема рубли вече!

    Коментиран от #19

    21:23 25.06.2026

  • 4 Пич

    44 14 Отговор
    Изчакайте да му видите края !!! И германците виждаха Москва !!!
    А Наполеон я превзе !!!
    Ама не му видяха края !!!

    Коментиран от #9, #79

    21:23 25.06.2026

  • 5 Помак

    3 35 Отговор
    Жалко че Русия не успя . Просто времената са други, младите (воини и) са мързеливи , нямат стимул и ценности .явно така са новите воини . А Украйна ако не Русия друг ще я завладее тя няма да съществува

    Коментиран от #13

    21:23 25.06.2026

  • 6 Ол1гофрен,

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Къде го видя това? Източник?

    21:24 25.06.2026

  • 7 Хм...

    8 23 Отговор
    Оти ги ручахме жабетата? Така ще стане накрая. И расия изолирана за десетилетия.

    Коментиран от #47

    21:25 25.06.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    30 10 Отговор
    Хитлеристите са виждали Кремъл през полевите си бинокли. През ноември 1941
    После дойде май, 9 май.

    Коментиран от #20

    21:25 25.06.2026

  • 9 КерПИЧ

    5 16 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Верно ли закусваш с пресечен менzис?

    Коментиран от #16

    21:26 25.06.2026

  • 10 Розова вата

    7 20 Отговор
    От чилия плет става от Циганин-Руснак нищо не става

    21:26 25.06.2026

  • 11 Денонощната пропаганда срещу Русия

    23 15 Отговор
    показва едно. Фашизма е смазан и отчаян! Браво на Русия!

    Коментиран от #75

    21:27 25.06.2026

  • 12 Няма край руският позор

    13 23 Отговор
    Няма!

    21:27 25.06.2026

  • 13 Ахъм

    13 23 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Ти би трябвало да се притесняваш за расия, дали тя ще оцелее. В Украйна целият свят ще излее пари за възстановяването й.

    21:27 25.06.2026

  • 14 Рев Купей Рев Купей

    11 21 Отговор
    Стягайте халките Укрите идват

    21:27 25.06.2026

  • 15 Демократ

    14 25 Отговор
    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #27

    21:28 25.06.2026

  • 16 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "КерПИЧ":

    Никога няма да ти взема закуската! Майка ти едвам я е изстискала на филията ти!

    Коментиран от #29

    21:29 25.06.2026

  • 17 Някой

    23 9 Отговор
    И що да е катастрофа!? Руснаците дали знаят? На мен ми намирисва на плоска пропаганда.

    21:29 25.06.2026

  • 18 ВСУ бият!Бият лошо!

    9 21 Отговор
    А още не са започнали!

    Коментиран от #30, #56

    21:29 25.06.2026

  • 19 САРМАТ

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    НЕ СИ ПИЧ!НЕКОЛКО СТЕ КРАДЛИВИТЕ Д!АБЕ ДА !ПИШЕТЕ СИ СЕ ДЖ!

    21:30 25.06.2026

  • 20 Хахахаха

    7 19 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Путирастите са виждали Киев с полевите бинокли! После дойде 2026 година!

    Коментиран от #28, #61, #82

    21:31 25.06.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 5 Отговор
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    21:32 25.06.2026

  • 22 Пепи Волгата

    5 13 Отговор
    Изобщо не ми пука, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    21:33 25.06.2026

  • 23 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    19 7 Отговор
    Факти е най-гнyсният поpъчков сайт в България, а коментари тук пишат най-дeградиалите русофобни нapкомани на държавата.

    Коментиран от #32

    21:33 25.06.2026

  • 24 Русия е един световен нужник.

    7 15 Отговор
    Нужник,който затъна до шията в Украйна.Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.

    Коментиран от #48

    21:33 25.06.2026

  • 25 стоян

    4 13 Отговор
    Другаре путинофили да залагаме есента на кого ще е Крим

    Коментиран от #40, #76

    21:34 25.06.2026

  • 26 Анонимен

    15 5 Отговор
    Боже, днес по всички сайтове глупост след глупост! Да не би да има някакво състезание, а аз да съм го пропуснала?

    Коментиран от #36

    21:35 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 8 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Напомням, че от Киев се изтеглихме преди приговорите в И Стамбул, по молба на запада, като демонстрация на добра воля.
    Помните колкото рибките Гуппи, много малко.

    21:36 25.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 САРМАТ

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "ВСУ бият!Бият лошо!":

    ДЖ ,ЗАПОЧНАЛИ СА!БИЯТ У КОНСТАНТИНОВКА,БИЯТ И У ЛИМАН,АБЕ НАВСЯКЪДЕ "БИЯТ"!БИЯТ ,АМА МНОГО БРЪЖЕ БЕГАТ!

    Коментиран от #53

    21:37 25.06.2026

  • 31 Николай II

    4 4 Отговор
    Питай Ердоган, чий е Крим.

    21:38 25.06.2026

  • 32 Мда

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Има няколко трола, които пишат едно и също. Обикновено са гербави/нн. Не им обръщай внимание и не им отоваряй.

    21:38 25.06.2026

  • 33 Ама това според

    8 4 Отговор
    Зеления наркоман ли?

    Коментиран от #57

    21:38 25.06.2026

  • 34 Факти

    6 12 Отговор
    Кримчани с умиление си спомнят за времето преди 2014 г. когато бяха част от мирна Украйна. Туризмът процъфтяваше, а те си живееха богато и щастливо. После скачаха за Путин и си го получиха. Сега нямат нищо. Внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #102

    21:39 25.06.2026

  • 35 Интерес представлява кой руснак

    5 9 Отговор
    Ще опатка Путлето.Следж, което ще бъде обявен за национален герой.

    21:39 25.06.2026

  • 36 Е те

    11 5 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Това беше умна приказка! И вярна! Значи Урсулианците и Наркоманите губят на всички фронтове!

    21:40 25.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Файнълауър

    10 2 Отговор
    Квичене в стил Гьобелс докато обсаждат Берлин, жалки истории. От четири години само глупости и простотии.

    21:41 25.06.2026

  • 39 Град Козлодуй

    4 8 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #54

    21:41 25.06.2026

  • 40 Моряка

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    Как на кого,като е руски?Даже Премиера ще ти каже същото,само че никай няма да те пусне да се приближиш до Премиера.С тази отблъскваща физиономия на потомък на Киряк Стефчов.

    Коментиран от #63

    21:41 25.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тъмнозелено

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Ти си ром бе, какъв българин?

    21:42 25.06.2026

  • 44 Атина Палада

    2 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #73

    21:42 25.06.2026

  • 45 хаха🤣

    4 5 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣 провали се с гръм и трясък 🤣

    Коментиран от #51

    21:43 25.06.2026

  • 46 пиночет

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #50

    21:43 25.06.2026

  • 47 Мнение

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #71

    21:44 25.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Викам групов що да се изредим

    2 4 Отговор
    На Блогъра от Москва.

    Коментиран от #83

    21:45 25.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "хаха🤣":

    А не, САЩ Ги видчхме. Сега имат да дават на Иран 300 Милки, ама не уей, хахахах

    21:46 25.06.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Махнете ме, убийте, върнете всичко на Украйна, платете и сключете МИР. Аз съм OЛИГOФPEH 👈

    21:47 25.06.2026

  • 53 Град Козлодуй

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "САРМАТ":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    21:47 25.06.2026

  • 54 А ти

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй":

    Си феята на мурчетата! Обикаляш и даваш бонбони, за да ти дадат да им извадиш мурчетата, и да ги поосмучеш!

    Коментиран от #60

    21:47 25.06.2026

  • 55 Удри копейката с лопатЕто!

    2 4 Отговор
    До посиняване!Докато се изцъкли.

    Коментиран от #65, #67

    21:47 25.06.2026

  • 56 САРМАТ

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "ВСУ бият!Бият лошо!":

    ГЛАМ,БИЯТ СИ ДУ.....ТА ПО МЕЖДУ СИ ,ЗА ПОСЛЕДНО! ГЛЕДАЙ ВИДЕО ,ПРЕДОСТАВЕНО ОТ РУСКИ ОПЕРАТОР НА ДРОН!

    21:48 25.06.2026

  • 57 хаха🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ама това според":

    остави зеления, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика на бело и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣

    21:48 25.06.2026

  • 58 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    2 4 Отговор
    Засега оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    Коментиран от #69

    21:48 25.06.2026

  • 59 Луганск

    5 1 Отговор
    Отговорът на смешните и жалки русофоби, които всички се притесняват как Китай ще завземе земите в Сибир!

    За информация: гъстотата на населението в Русия на границата с Китай е много по-голяма!
    Всъщност всички северни и централни райони на Китай са слабо населени и пусти! Цялото население на Китай е съсредоточено главно в южните и крайбрежните райони. Освен това сега Китай започна да изпитва демографски проблеми поради политиката"едно семейство-едно дете"! Вече построени цели градове в Китай стоят празни! Също така китайците не харесват сибирския климат!

    Русофоби, спете спокойно! А Русия, нейните сибирски региони сега се развиват силно!

    Благодаря за вниманието, всичко добро!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    21:49 25.06.2026

  • 60 Град Козлодуй

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "А ти":

    Нищо не става от руснака. Той не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #64, #70

    21:49 25.06.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Льо Хмен, 9май 1945 е минало време, не прдледащо на промени.А 2026 Дори не е в средата си. Анадън Му?

    21:49 25.06.2026

  • 62 Димяща ушанка

    1 4 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    21:50 25.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост...»

    Коментиран от #85, #87, #91

    21:50 25.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Митрофан Ханъм Паша Губернатор

    1 4 Отговор
    В момента десет километра опашка на Керченския мост - всичко бяга към кочината!

    21:51 25.06.2026

  • 67 КУРКО

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    НИКОГА НЕМА ТЕ УДАРИМ!ЗА ДРУГОТО,САМ СИ СИ ВИНОВЕН!

    21:52 25.06.2026

  • 68 Пич

    4 0 Отговор
    На това паветниците, толкова секс им ударих, че жените започнаха да им завиждат!!!

    21:52 25.06.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":

    Джери Ъпщайн, Кир Стармър и още куп недоверие лгбт те харесаат

    21:53 25.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Миролюб Войнов, аналитик

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Мнение":

    "...Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия..."

    Друга опция няма !!!
    Не забравяме че все още 50% руски домакини и диванни експерти одобряват СВО и убийствата на хора, както и присъсващите тук двама окаяни русофила ! Територията наречена Русия трябва се изолира като индиански резерват, бъдат провеждани научни таблюдения, за Нова Година моэе им се насипва купчина банани се радват обезьяните 😄

    21:55 25.06.2026

  • 72 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    1 4 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #84, #97

    21:55 25.06.2026

  • 73 САРМАТ

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    АЗ ЛИ ДА ТИ ДАМ НИК?КРАДЛИВ ДЖ!

    21:56 25.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Руска Рускова, вдовица

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Денонощната пропаганда срещу Русия":

    ".. Фашизма е смазан и отчаян! Браво на Русия!.."

    Пък аз погребах трима сина и мъжа си в борбата срещу "отчаяния" фашизъм. При това кьорав фашист не видях ☝️😄

    Коментиран от #81

    21:57 25.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тюмен

    3 0 Отговор
    Мои съседи в момента са на почивка в Крим , всичко е спокойно , само има ограничения с бензина . Погледнете България , всеки ден Бог ви наказва , ама вие не се усещате .

    21:58 25.06.2026

  • 78 Монголоиден ботоксов охлюв с токчета -па

    1 4 Отговор
    Не мърдам от бункера

    21:58 25.06.2026

  • 79 пич-ка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Хитлеровите войски бяха закарали тъмно-червен мрамор до Москва, та като завладеят Москва, да издигнат паметник на Хитлер. Сега си представям как психопатите-(д)русофоби си запушват ушите. След като НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧАВА, с този материал в Москва беше построена пощата на главния булевард "Горки". Виждала съм го с очите си.

    Не ги мислете руснаците! Нали и без това не ги обичате. Защо не говорите за зеленото гномче надрусано???? СРАМ ЛИ ВИ Е? Възхвалявайте него.
    Защо не коментирате решението на съда в Хага, че КРИМ Е РУСКИ? И ако го споменавате косвено, то е с ущърб за Русия.
    Ваша си работа. Когато дойдат все пак руснаците, от такива като вас няма да можем да се уредим на Лъвовия мост да ги посрещаме!

    Коментиран от #86

    21:59 25.06.2026

  • 80 Пасивно джудже -педофил 1,50

    2 1 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    21:59 25.06.2026

  • 81 Денонощната пропаганда срещу Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Руска Рускова, вдовица":

    показва едно. Фашизма е смазан и отчаян! Браво на Русия!

    21:59 25.06.2026

  • 82 САРМАТ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    25 ЮНИ Е.ТАЯ ГОДИНА ЩЕ Е ПО ДЪЛГА ДЖ!

    22:00 25.06.2026

  • 83 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Викам групов що да се изредим":

    Няма нужда, той си е наказан достъпно.

    22:01 25.06.2026

  • 84 Кой той - който не мърда от бункера?

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":

    Този ли, който посрещат по света на червени пътеки в НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЪРЖАВИ, или онова напушено джудже-клоунче, което си съсипа здравето от кокаин и проклетия?

    Коментиран от #88, #93

    22:01 25.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "пич-ка":

    Как да посрещаме руснаците, като ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #92, #95

    22:01 25.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ИСТИНАТА!

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Кой той - който не мърда от бункера?":

    Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията. Засега се изразява с 50% по-малко население и 20% по-малко територия от началото на войната.😂
    От друга страна, Зеленски, когато беше ЛЕГИТИМЕН президент на Украйна, издаде указ, с който СИ ЗАБРАНИ да преговаря с руски представители, а сега, след като му изтече мандатът и беше изоставен от всички, изведнъж започна да говори за преговори.
    НАШМЪРКАНА клоунска работа! Гардиън разкри: В Белия дом наричат Зеленски “Мистър Бийн на наркотици”!

    Коментиран от #96

    22:03 25.06.2026

  • 89 Наркоманчето

    0 0 Отговор
    Ох лошо ми е 54 страни са зад мен искам още , помагайте за да нападна Крим ! БОГ е с РФ !

    22:03 25.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Миролюб Войнов, историк

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    90% от загиналите в Украйна руснаци са починали от куршум в гърба !!! С изключително упорство и невиждано майсторство се бият Украинците. Руснаците сa лeкeта, запомни го 👈

    Коментиран от #98, #99

    22:04 25.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бай Ганьо

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Кой той - който не мърда от бункера?":

    Така го посрещат,че накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #101

    22:05 25.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 изтриха ми два поста,

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пиночет":

    в които отговарях на подчовека, обиждащ цялата РУСКА НАЦИЯ. Може би модераторът споделя неговите разбирания на неграмотен всякак човек и простотия. На малкия пръст на крака на руснак не може да се сравни такъв екземпляр.
    Странно и жалко!

    Коментиран от #100

    22:08 25.06.2026

  • 96 Майор Деянов, на всеки километър

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "ИСТИНАТА!":

    "...украинците никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия... "

    Дотук виждам една Разорена Русия с потопен флот, унищожени безчет танкове, самолети, войници. Украинците чудесно се справят със Защитата на отечеството !!! Русия няма никаква работа нито в Украйна, нито в България ☝️

    22:08 25.06.2026

  • 97 КУРКО

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":

    БАРНЕМ ЛИ ТЕ ,ШАВАНЕ НЕМА! ПОСЛЕ СПОДЕЛИШ С ДРУГИТЕ ДЖ!

    22:09 25.06.2026

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Миролюб Войнов, историк":

    Тези глупости от зад Ника си Ги Вадим явно, и Ти харесаа да Ги дъвчеш. Свикнал си да дъвчеш един път ядено

    22:09 25.06.2026

  • 99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Миролюб Войнов, историк":

    Тези глупости от зад Ника си Ги Вадиш явно, и Ти харесаа да Ги дъвчеш. Свикнал си да дъвчеш един път ядено

    22:09 25.06.2026

  • 100 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "изтриха ми два поста,":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!

    22:10 25.06.2026

  • 101 колко си жалък!

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Ганьо":

    Внимавай, зеленото, което излиза от устата ти във вид на злоба, може да те задави.
    От две години този клоун по душа и професия - наркоман е НЕЛЕГИТИМЕН президент. По международното право подписът му трябва да е нелегитимен.
    НАХАЛЕН, БЕЗОЧЛИВ, мразещ окраината. Това го разбра и ПОЛША, която иска ОДИТ на дадените средства на зелето - колко за войната, колко за имения, колко за златни тоалетни. НО НЕЩО есср.то си ТРАЕ. Защо ли?

    Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията. Засега се изразява с 50% по-малко население и 20% по-малко територия от началото на войната.😂
    Както казва нашият класик: "Кат Русия няма втора тъй могъща на света!" Хайде, ако си българин, кажи ми кой е класикът!

    22:12 25.06.2026

  • 102 КУРКО

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Я СМЕЛО КАЖИ ,ТИ АКЪЛ ЛИ РАЗДАВАШ?

    22:12 25.06.2026

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