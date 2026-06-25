Голям провал за Кремъл! Анексирането на Крим се превръща от триумф в катастрофа

Украинските дронове превърнаха Крим в зона на военни действия. С всеки изминал ден става все по-трудно да се поддържа усещането за нормален живот, пише The Economist, в публикацията как анексираният полуостров се превръща в катастрофа за Русия.
Под атаките попадат, по-специално, военни части, железопътни гари, както и електроцентрали и друга инфраструктура.
Изключение прави Ялта — градът е защитен от планините и, както се отбелязва в публикацията, няма военни обекти. Останалата част от Крим се превърна в зона на военни действия.
Както заявява министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров, "съдейки по всичко, в най-близко бъдеще Крим ще се превърне в остров“.
Атаките срещу Крим имат особено значение, отбелязва изданието. Полуостровът служи на Москва като плацдарм и база за снабдяване на армията. Освен това той има голямо емоционално значение. Завладяването на тази територия през 2014 г. се превърна в триумфален момент за имперските амбиции на Владимир Путин.
В момента хората в Крим са останали не само без бензин и електричество, но и без вяра, че властите са способни да решава проблемите. Жителите се чувстват уязвими.
Според един от местните жители "хората вече не виждат никакви перспективи за бъдещето“. Той също така съобщава, че онези, които имат финансови възможности, се опитват да закупят недвижими имоти в Русия и да преместят семействата си там.
Въпреки това, макар украинските атаки да са подкопали доверието на жителите в способността на руската армия да ги защити, нищо не сочи, че те са разклатили тяхната лоялност към Русия, отбелязва изданието.
В публикацията се посочва също, че полуостровът не е единственото място, където недоволството от войната набира скорост. Членовете на управляващият елит на Русия все по-често виждат в нея задънена улица.
В заключение изданието пише, че сега в анексирания Крим и в цяла Русия преобладава умората. Дори привържениците на страната не виждат смисъл във войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #6
21:21 25.06.2026
3 Пич
Коментиран от #19
21:23 25.06.2026
4 Пич
А Наполеон я превзе !!!
Ама не му видяха края !!!
Коментиран от #9, #79
21:23 25.06.2026
5 Помак
Коментиран от #13
21:23 25.06.2026
6 Ол1гофрен,
До коментар #2 от "Овчар":Къде го видя това? Източник?
21:24 25.06.2026
7 Хм...
Коментиран от #47
21:25 25.06.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
После дойде май, 9 май.
Коментиран от #20
21:25 25.06.2026
9 КерПИЧ
До коментар #4 от "Пич":Верно ли закусваш с пресечен менzис?
Коментиран от #16
21:26 25.06.2026
10 Розова вата
21:26 25.06.2026
11 Денонощната пропаганда срещу Русия
Коментиран от #75
21:27 25.06.2026
12 Няма край руският позор
21:27 25.06.2026
13 Ахъм
До коментар #5 от "Помак":Ти би трябвало да се притесняваш за расия, дали тя ще оцелее. В Украйна целият свят ще излее пари за възстановяването й.
21:27 25.06.2026
14 Рев Купей Рев Купей
21:27 25.06.2026
15 Демократ
Коментиран от #27
21:28 25.06.2026
16 Пич
До коментар #9 от "КерПИЧ":Никога няма да ти взема закуската! Майка ти едвам я е изстискала на филията ти!
Коментиран от #29
21:29 25.06.2026
17 Някой
21:29 25.06.2026
18 ВСУ бият!Бият лошо!
Коментиран от #30, #56
21:29 25.06.2026
19 САРМАТ
До коментар #3 от "Пич":НЕ СИ ПИЧ!НЕКОЛКО СТЕ КРАДЛИВИТЕ Д!АБЕ ДА !ПИШЕТЕ СИ СЕ ДЖ!
21:30 25.06.2026
20 Хахахаха
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Путирастите са виждали Киев с полевите бинокли! После дойде 2026 година!
Коментиран от #28, #61, #82
21:31 25.06.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
21:32 25.06.2026
22 Пепи Волгата
21:33 25.06.2026
23 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #32
21:33 25.06.2026
24 Русия е един световен нужник.
Коментиран от #48
21:33 25.06.2026
25 стоян
Коментиран от #40, #76
21:34 25.06.2026
26 Анонимен
Коментиран от #36
21:35 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Хахахаха":Напомням, че от Киев се изтеглихме преди приговорите в И Стамбул, по молба на запада, като демонстрация на добра воля.
Помните колкото рибките Гуппи, много малко.
21:36 25.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 САРМАТ
До коментар #18 от "ВСУ бият!Бият лошо!":ДЖ ,ЗАПОЧНАЛИ СА!БИЯТ У КОНСТАНТИНОВКА,БИЯТ И У ЛИМАН,АБЕ НАВСЯКЪДЕ "БИЯТ"!БИЯТ ,АМА МНОГО БРЪЖЕ БЕГАТ!
Коментиран от #53
21:37 25.06.2026
31 Николай II
21:38 25.06.2026
32 Мда
До коментар #23 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Има няколко трола, които пишат едно и също. Обикновено са гербави/нн. Не им обръщай внимание и не им отоваряй.
21:38 25.06.2026
33 Ама това според
Коментиран от #57
21:38 25.06.2026
34 Факти
Коментиран от #102
21:39 25.06.2026
35 Интерес представлява кой руснак
21:39 25.06.2026
36 Е те
До коментар #26 от "Анонимен":Това беше умна приказка! И вярна! Значи Урсулианците и Наркоманите губят на всички фронтове!
21:40 25.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Файнълауър
21:41 25.06.2026
39 Град Козлодуй
Коментиран от #54
21:41 25.06.2026
40 Моряка
До коментар #25 от "стоян":Как на кого,като е руски?Даже Премиера ще ти каже същото,само че никай няма да те пусне да се приближиш до Премиера.С тази отблъскваща физиономия на потомък на Киряк Стефчов.
Коментиран от #63
21:41 25.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тъмнозелено
До коментар #37 от "Българин":Ти си ром бе, какъв българин?
21:42 25.06.2026
44 Атина Палада
Коментиран от #73
21:42 25.06.2026
45 хаха🤣
Коментиран от #51
21:43 25.06.2026
46 пиночет
До коментар #37 от "Българин":Кога товарим копейките?
Коментиран от #50
21:43 25.06.2026
47 Мнение
До коментар #7 от "Хм...":"Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
Коментиран от #71
21:44 25.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Викам групов що да се изредим
Коментиран от #83
21:45 25.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "хаха🤣":А не, САЩ Ги видчхме. Сега имат да дават на Иран 300 Милки, ама не уей, хахахах
21:46 25.06.2026
52 Владимир Путин, президент
21:47 25.06.2026
53 Град Козлодуй
До коментар #30 от "САРМАТ":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
21:47 25.06.2026
54 А ти
До коментар #39 от "Град Козлодуй":Си феята на мурчетата! Обикаляш и даваш бонбони, за да ти дадат да им извадиш мурчетата, и да ги поосмучеш!
Коментиран от #60
21:47 25.06.2026
55 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #65, #67
21:47 25.06.2026
56 САРМАТ
До коментар #18 от "ВСУ бият!Бият лошо!":ГЛАМ,БИЯТ СИ ДУ.....ТА ПО МЕЖДУ СИ ,ЗА ПОСЛЕДНО! ГЛЕДАЙ ВИДЕО ,ПРЕДОСТАВЕНО ОТ РУСКИ ОПЕРАТОР НА ДРОН!
21:48 25.06.2026
57 хаха🤣
До коментар #33 от "Ама това според":остави зеления, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика на бело и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣
21:48 25.06.2026
58 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
Коментиран от #69
21:48 25.06.2026
59 Луганск
За информация: гъстотата на населението в Русия на границата с Китай е много по-голяма!
Всъщност всички северни и централни райони на Китай са слабо населени и пусти! Цялото население на Китай е съсредоточено главно в южните и крайбрежните райони. Освен това сега Китай започна да изпитва демографски проблеми поради политиката"едно семейство-едно дете"! Вече построени цели градове в Китай стоят празни! Също така китайците не харесват сибирския климат!
Русофоби, спете спокойно! А Русия, нейните сибирски региони сега се развиват силно!
Благодаря за вниманието, всичко добро!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
21:49 25.06.2026
60 Град Козлодуй
До коментар #54 от "А ти":Нищо не става от руснака. Той не става нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #64, #70
21:49 25.06.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Хахахаха":Льо Хмен, 9май 1945 е минало време, не прдледащо на промени.А 2026 Дори не е в средата си. Анадън Му?
21:49 25.06.2026
62 Димяща ушанка
21:50 25.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост...»
Коментиран от #85, #87, #91
21:50 25.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Митрофан Ханъм Паша Губернатор
21:51 25.06.2026
67 КУРКО
До коментар #55 от "Удри копейката с лопатЕто!":НИКОГА НЕМА ТЕ УДАРИМ!ЗА ДРУГОТО,САМ СИ СИ ВИНОВЕН!
21:52 25.06.2026
68 Пич
21:52 25.06.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":Джери Ъпщайн, Кир Стармър и още куп недоверие лгбт те харесаат
21:53 25.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #47 от "Мнение":"...Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия..."
Друга опция няма !!!
Не забравяме че все още 50% руски домакини и диванни експерти одобряват СВО и убийствата на хора, както и присъсващите тук двама окаяни русофила ! Територията наречена Русия трябва се изолира като индиански резерват, бъдат провеждани научни таблюдения, за Нова Година моэе им се насипва купчина банани се радват обезьяните 😄
21:55 25.06.2026
72 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен
Коментиран от #84, #97
21:55 25.06.2026
73 САРМАТ
До коментар #44 от "Атина Палада":АЗ ЛИ ДА ТИ ДАМ НИК?КРАДЛИВ ДЖ!
21:56 25.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Руска Рускова, вдовица
До коментар #11 от "Денонощната пропаганда срещу Русия":".. Фашизма е смазан и отчаян! Браво на Русия!.."
Пък аз погребах трима сина и мъжа си в борбата срещу "отчаяния" фашизъм. При това кьорав фашист не видях ☝️😄
Коментиран от #81
21:57 25.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Тюмен
21:58 25.06.2026
78 Монголоиден ботоксов охлюв с токчета -па
21:58 25.06.2026
79 пич-ка
До коментар #4 от "Пич":Хитлеровите войски бяха закарали тъмно-червен мрамор до Москва, та като завладеят Москва, да издигнат паметник на Хитлер. Сега си представям как психопатите-(д)русофоби си запушват ушите. След като НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧАВА, с този материал в Москва беше построена пощата на главния булевард "Горки". Виждала съм го с очите си.
Не ги мислете руснаците! Нали и без това не ги обичате. Защо не говорите за зеленото гномче надрусано???? СРАМ ЛИ ВИ Е? Възхвалявайте него.
Защо не коментирате решението на съда в Хага, че КРИМ Е РУСКИ? И ако го споменавате косвено, то е с ущърб за Русия.
Ваша си работа. Когато дойдат все пак руснаците, от такива като вас няма да можем да се уредим на Лъвовия мост да ги посрещаме!
Коментиран от #86
21:59 25.06.2026
80 Пасивно джудже -педофил 1,50
21:59 25.06.2026
81 Денонощната пропаганда срещу Русия
До коментар #75 от "Руска Рускова, вдовица":показва едно. Фашизма е смазан и отчаян! Браво на Русия!
21:59 25.06.2026
82 САРМАТ
До коментар #20 от "Хахахаха":25 ЮНИ Е.ТАЯ ГОДИНА ЩЕ Е ПО ДЪЛГА ДЖ!
22:00 25.06.2026
83 Аз съм
До коментар #49 от "Викам групов що да се изредим":Няма нужда, той си е наказан достъпно.
22:01 25.06.2026
84 Кой той - който не мърда от бункера?
До коментар #72 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":Този ли, който посрещат по света на червени пътеки в НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЪРЖАВИ, или онова напушено джудже-клоунче, което си съсипа здравето от кокаин и проклетия?
Коментиран от #88, #93
22:01 25.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Пиночет
До коментар #79 от "пич-ка":Как да посрещаме руснаците, като ние българите смятаме руснаците за добитък!
Коментиран от #92, #95
22:01 25.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ИСТИНАТА!
До коментар #84 от "Кой той - който не мърда от бункера?":Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията. Засега се изразява с 50% по-малко население и 20% по-малко територия от началото на войната.😂
От друга страна, Зеленски, когато беше ЛЕГИТИМЕН президент на Украйна, издаде указ, с който СИ ЗАБРАНИ да преговаря с руски представители, а сега, след като му изтече мандатът и беше изоставен от всички, изведнъж започна да говори за преговори.
НАШМЪРКАНА клоунска работа! Гардиън разкри: В Белия дом наричат Зеленски “Мистър Бийн на наркотици”!
Коментиран от #96
22:03 25.06.2026
89 Наркоманчето
22:03 25.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Миролюб Войнов, историк
До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":90% от загиналите в Украйна руснаци са починали от куршум в гърба !!! С изключително упорство и невиждано майсторство се бият Украинците. Руснаците сa лeкeта, запомни го 👈
Коментиран от #98, #99
22:04 25.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бай Ганьо
До коментар #84 от "Кой той - който не мърда от бункера?":Така го посрещат,че накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!
Коментиран от #101
22:05 25.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 изтриха ми два поста,
До коментар #86 от "Пиночет":в които отговарях на подчовека, обиждащ цялата РУСКА НАЦИЯ. Може би модераторът споделя неговите разбирания на неграмотен всякак човек и простотия. На малкия пръст на крака на руснак не може да се сравни такъв екземпляр.
Странно и жалко!
Коментиран от #100
22:08 25.06.2026
96 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #88 от "ИСТИНАТА!":"...украинците никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия... "
Дотук виждам една Разорена Русия с потопен флот, унищожени безчет танкове, самолети, войници. Украинците чудесно се справят със Защитата на отечеството !!! Русия няма никаква работа нито в Украйна, нито в България ☝️
22:08 25.06.2026
97 КУРКО
До коментар #72 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":БАРНЕМ ЛИ ТЕ ,ШАВАНЕ НЕМА! ПОСЛЕ СПОДЕЛИШ С ДРУГИТЕ ДЖ!
22:09 25.06.2026
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "Миролюб Войнов, историк":Тези глупости от зад Ника си Ги Вадим явно, и Ти харесаа да Ги дъвчеш. Свикнал си да дъвчеш един път ядено
22:09 25.06.2026
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "Миролюб Войнов, историк":Тези глупости от зад Ника си Ги Вадиш явно, и Ти харесаа да Ги дъвчеш. Свикнал си да дъвчеш един път ядено
22:09 25.06.2026
100 Бай Ганьо
До коментар #95 от "изтриха ми два поста,":Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!
22:10 25.06.2026
101 колко си жалък!
До коментар #93 от "Бай Ганьо":Внимавай, зеленото, което излиза от устата ти във вид на злоба, може да те задави.
От две години този клоун по душа и професия - наркоман е НЕЛЕГИТИМЕН президент. По международното право подписът му трябва да е нелегитимен.
НАХАЛЕН, БЕЗОЧЛИВ, мразещ окраината. Това го разбра и ПОЛША, която иска ОДИТ на дадените средства на зелето - колко за войната, колко за имения, колко за златни тоалетни. НО НЕЩО есср.то си ТРАЕ. Защо ли?
Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията. Засега се изразява с 50% по-малко население и 20% по-малко територия от началото на войната.😂
Както казва нашият класик: "Кат Русия няма втора тъй могъща на света!" Хайде, ако си българин, кажи ми кой е класикът!
22:12 25.06.2026
102 КУРКО
До коментар #34 от "Факти":Я СМЕЛО КАЖИ ,ТИ АКЪЛ ЛИ РАЗДАВАШ?
22:12 25.06.2026