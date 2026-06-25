Голям провал за Кремъл! Анексирането на Крим се превръща от триумф в катастрофа

Украинските дронове превърнаха Крим в зона на военни действия. С всеки изминал ден става все по-трудно да се поддържа усещането за нормален живот, пише The Economist, в публикацията как анексираният полуостров се превръща в катастрофа за Русия.

Под атаките попадат, по-специално, военни части, железопътни гари, както и електроцентрали и друга инфраструктура.

Изключение прави Ялта — градът е защитен от планините и, както се отбелязва в публикацията, няма военни обекти. Останалата част от Крим се превърна в зона на военни действия.

Както заявява министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров, "съдейки по всичко, в най-близко бъдеще Крим ще се превърне в остров“.

Атаките срещу Крим имат особено значение, отбелязва изданието. Полуостровът служи на Москва като плацдарм и база за снабдяване на армията. Освен това той има голямо емоционално значение. Завладяването на тази територия през 2014 г. се превърна в триумфален момент за имперските амбиции на Владимир Путин.

В момента хората в Крим са останали не само без бензин и електричество, но и без вяра, че властите са способни да решава проблемите. Жителите се чувстват уязвими.

Според един от местните жители "хората вече не виждат никакви перспективи за бъдещето“. Той също така съобщава, че онези, които имат финансови възможности, се опитват да закупят недвижими имоти в Русия и да преместят семействата си там.

Въпреки това, макар украинските атаки да са подкопали доверието на жителите в способността на руската армия да ги защити, нищо не сочи, че те са разклатили тяхната лоялност към Русия, отбелязва изданието.

В публикацията се посочва също, че полуостровът не е единственото място, където недоволството от войната набира скорост. Членовете на управляващият елит на Русия все по-често виждат в нея задънена улица.

В заключение изданието пише, че сега в анексирания Крим и в цяла Русия преобладава умората. Дори привържениците на страната не виждат смисъл във войната.