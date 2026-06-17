Управителят на централната банка на Иран е в Москва: каква е целта на визитата

Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати и придружаващата го делегация пристигнаха вчера в Москва с цел развитие на паричните и банковите отношения между Иран и Русия, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Визитата се провежда в съответствие с усилията за разширяване на финансовото сътрудничество и укрепване на банковото взаимодействие между двете държави.

Очаква се двете страни да обсъдят решения за улесняване на паричните разплащания, засилване на сътрудничеството между централните банки и създаване на нови механизми за увеличаване на обема на икономическите трансакции.

Банковите отношения между Иран и Русия се развиха значително през последните години, до голяма степен поради засилването на западните санкции срещу двете държави.

С цел да намалят зависимостта си от американския долар и да улеснят търговския обмен, Иран и Русия полагат значителни съвместни усилия за свързване на банковите си системи, разширяване на използването на националните валути и създаване на алтернативни механизми за разплащане.

Сред най-важните мерки, предприети досега, са свързването на системите за финансови съобщения на двете държави, разширяването на разплащанията в ирански риали и руски рубли, както и насърчаването на съвместната дейност между търговските банки.

Експерти смятат, че укрепването на банковите отношения между Иран и Русия може да доведе до увеличаване на търговията, намаляване на финансовите разходи и по-голяма икономическа устойчивост в условията на международни санкции. Това обаче зависи от преодоляването на редица технически, правни и свързани с практическото прилагане предизвикателства.