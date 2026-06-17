Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Управителят на централната банка на Иран е в Москва: каква е целта на визитата

Управителят на централната банка на Иран е в Москва: каква е целта на визитата

17 Юни, 2026 12:04 853 13

  • иран-
  • русия-
  • москва-
  • руска централна банка

С цел да намалят зависимостта си от американския долар и да улеснят търговския обмен, Иран и Русия полагат значителни съвместни усилия за свързване на банковите си системи

Управителят на централната банка на Иран е в Москва: каква е целта на визитата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати и придружаващата го делегация пристигнаха вчера в Москва с цел развитие на паричните и банковите отношения между Иран и Русия, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Визитата се провежда в съответствие с усилията за разширяване на финансовото сътрудничество и укрепване на банковото взаимодействие между двете държави.

Очаква се двете страни да обсъдят решения за улесняване на паричните разплащания, засилване на сътрудничеството между централните банки и създаване на нови механизми за увеличаване на обема на икономическите трансакции.

Банковите отношения между Иран и Русия се развиха значително през последните години, до голяма степен поради засилването на западните санкции срещу двете държави.

С цел да намалят зависимостта си от американския долар и да улеснят търговския обмен, Иран и Русия полагат значителни съвместни усилия за свързване на банковите си системи, разширяване на използването на националните валути и създаване на алтернативни механизми за разплащане.

Сред най-важните мерки, предприети досега, са свързването на системите за финансови съобщения на двете държави, разширяването на разплащанията в ирански риали и руски рубли, както и насърчаването на съвместната дейност между търговските банки.

Експерти смятат, че укрепването на банковите отношения между Иран и Русия може да доведе до увеличаване на търговията, намаляване на финансовите разходи и по-голяма икономическа устойчивост в условията на международни санкции. Това обаче зависи от преодоляването на редица технически, правни и свързани с практическото прилагане предизвикателства.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зле

    7 15 Отговор
    идва да си прибира парите за дроновете но ще получи братски среден пръст както обичат руснаците да показват братската си любов взимат я но не я дават всички са им братя но братята дават а те не

    Коментиран от #5

    12:06 17.06.2026

  • 2 Целта няма да я кажат на

    14 4 Отговор
    МараАтанасова, за да неХрачиПо Русия и Иран.

    Коментиран от #11

    12:06 17.06.2026

  • 3 Летец Пешеходец

    7 15 Отговор
    Иран ако си свърже банковата система с Русия, направо ще "цъфне и ще върже". Руската банкова система е "под вода" и панически търси "спасителен пояс", да я измъкне на повърхността. Китайските другари не си дават много зор в тази насока. За тях е добре руснаците да са им васали и предприеха няколко ограничителни мерки, като задължение към Русия да плаща за китайските стоки с долари, евра или юани, но не с рубли.

    Коментиран от #7

    12:09 17.06.2026

  • 4 врага любопитства

    13 3 Отговор
    Нали Русия не помагала на Иран .Не се притеснявайте.

    12:09 17.06.2026

  • 5 Олд фешън?

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "зле":

    Не съди по собствения си опит.
    Не съди за парите и финансите по това, което си учил или чел преди години.
    Днес ИИ позволява всякакви валути и взаимни сметки и плащания.
    Важното е да имаш ефтини суровини, ефтина работна ръка, а финансите можеш сам да си ги нарисуваш както правиха американците дълги години.

    Коментиран от #8, #10

    12:24 17.06.2026

  • 6 Сталин

    5 2 Отговор
    Айде долара и шекела замина в канала

    Коментиран от #13

    12:27 17.06.2026

  • 7 Що се хабиш?

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Летец Пешеходец":

    Русия сама си печата валутата и си я обезпечава със суровини и производство, ако щеш на ракети даже. Що иранците да не правят същото?
    Нали знаеш, че 1997 гидина икономиката ни баталяса, защото никой не искаше да ни даде 1 мил. $. кеш. Кому е нужно това?

    12:29 17.06.2026

  • 8 Пффф...

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Олд фешън?":

    Хахаха...Кво се правиш на умен бе,еФтин...я бегай за буквар първо...

    Коментиран от #12

    12:31 17.06.2026

  • 9 Смърфиета

    4 1 Отговор
    И аз не си представям свят, в който Русия и Иран не съществуват. От Британийка до Българийка, прав йм път, а за Американския и Африканския континенти нямам безспокойства.

    12:32 17.06.2026

  • 10 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Олд фешън?":

    Аве и ти си доста еФтин......

    12:33 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 аванти

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пффф...":

    Благодаря, прав си за правописа.
    А смисъла схвана ли го?

    12:43 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания