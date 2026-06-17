Управителят на централната банка на Иран е в Москва: каква е целта на визитата

Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати и придружаващата го делегация пристигнаха вчера в Москва с цел развитие на паричните и банковите отношения между Иран и Русия, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Визитата се провежда в съответствие с усилията за разширяване на финансовото сътрудничество и укрепване на банковото взаимодействие между двете държави.
Очаква се двете страни да обсъдят решения за улесняване на паричните разплащания, засилване на сътрудничеството между централните банки и създаване на нови механизми за увеличаване на обема на икономическите трансакции.
Банковите отношения между Иран и Русия се развиха значително през последните години, до голяма степен поради засилването на западните санкции срещу двете държави.
С цел да намалят зависимостта си от американския долар и да улеснят търговския обмен, Иран и Русия полагат значителни съвместни усилия за свързване на банковите си системи, разширяване на използването на националните валути и създаване на алтернативни механизми за разплащане.
Сред най-важните мерки, предприети досега, са свързването на системите за финансови съобщения на двете държави, разширяването на разплащанията в ирански риали и руски рубли, както и насърчаването на съвместната дейност между търговските банки.
Експерти смятат, че укрепването на банковите отношения между Иран и Русия може да доведе до увеличаване на търговията, намаляване на финансовите разходи и по-голяма икономическа устойчивост в условията на международни санкции. Това обаче зависи от преодоляването на редица технически, правни и свързани с практическото прилагане предизвикателства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зле
Коментиран от #5
12:06 17.06.2026
2 Целта няма да я кажат на
Коментиран от #11
12:06 17.06.2026
3 Летец Пешеходец
Коментиран от #7
12:09 17.06.2026
4 врага любопитства
12:09 17.06.2026
5 Олд фешън?
До коментар #1 от "зле":Не съди по собствения си опит.
Не съди за парите и финансите по това, което си учил или чел преди години.
Днес ИИ позволява всякакви валути и взаимни сметки и плащания.
Важното е да имаш ефтини суровини, ефтина работна ръка, а финансите можеш сам да си ги нарисуваш както правиха американците дълги години.
Коментиран от #8, #10
12:24 17.06.2026
6 Сталин
Коментиран от #13
12:27 17.06.2026
7 Що се хабиш?
До коментар #3 от "Летец Пешеходец":Русия сама си печата валутата и си я обезпечава със суровини и производство, ако щеш на ракети даже. Що иранците да не правят същото?
Нали знаеш, че 1997 гидина икономиката ни баталяса, защото никой не искаше да ни даде 1 мил. $. кеш. Кому е нужно това?
12:29 17.06.2026
8 Пффф...
До коментар #5 от "Олд фешън?":Хахаха...Кво се правиш на умен бе,еФтин...я бегай за буквар първо...
Коментиран от #12
12:31 17.06.2026
9 Смърфиета
12:32 17.06.2026
10 Ха ха ха
До коментар #5 от "Олд фешън?":Аве и ти си доста еФтин......
12:33 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 аванти
До коментар #8 от "Пффф...":Благодаря, прав си за правописа.
А смисъла схвана ли го?
12:43 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.