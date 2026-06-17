Тръмп пак е заедно с европейците срещу Русия. Но докога?

"Новото е, че всички партньори в Г-7 са единодушни в оценката си за ситуацията. Украйна си извоюва нова позиция на силата, а Русия не може да спечели тази война по военен път", заяви уверено Фридрих Мерц.
САЩ отново са редом до европейските си партньори
Германският канцлер излезе да говори пред медиите в Евиан по време на срещата на Г-7 и определено имаше какво да им каже - "европейският отборен дух" е успял да спечели Тръмп на своя страна. Американският президент подписа общата декларация в подкрепа на Украйна и обяви, че САЩ са готови отново да втвърдят санкциите срещу Русия, за да накарат Москва да седне на масата на преговорите. Той се срещна с Володимир Зеленски за първи път от четири месеца, а според източници, присъствали на срещата, дори се е трогнал от кадрите на разрушенията в Киевско-Печорската лавра, които украинският президент му е показал.
Тръмп очевидно е готов да си сътрудничи с европейските лидери, стига те да му обещаят подкрепа за излизане от сложната ситуация в Близкия изток, разкриват дипломатически източници пред "Политико". Европейският натиск върху Русия и успехите на Украйна на бойното поле явно дават резултат в последните месеци. В същото време американската офанзива срещу Иран не само не постигна целите си, но и според мнозина циментира режима в Техеран и му даде нови възможности да налага интересите си. На този фон подкрепата на съюзниците може да помогне на американския президент, който се бори и със сриващ се рейтинг у дома, където предстоят междинни избори.
Вежливости и подкрепа. Но докога?
Те явно са готови да му я дадат. "Това може да включва и оказване на помощ с военни средства за осигуряване на свободно корабоплаване през Ормузкия проток, веднага щом бъдат налице необходимите условия за това", заяви Фридрих Мерц.
Германският канцлер, който не е общувал с американския си колега от месеци, направи личен подарък на Тръмп, като му даде футболна фланелка с номер 47. Френският президент Макрон пък успя да го убеди да удължи визитата си и да му гостува във Версай. "Трябваше да заминавам следобед, но френският президент, който между другото е много мил човек, ме покани на вечеря във Версай. А Версай не е просто позлатено място. Версай е сериозна работа", похвали се Тръмп.
В последните месеци напрежението между него, Макрон и Мерц беше високо заради войната в Иран. Очевидно всичко това може да бъде забравено и Вашингтон, Берлин и Париж отново да работят заедно. Но докога?
Автор: Александър Детев
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #12
12:37 17.06.2026
2 Последния Софиянец
12:38 17.06.2026
3 Сила
12:39 17.06.2026
4 Смешник
Коментиран от #5, #9, #13, #29
12:39 17.06.2026
5 БУХАХАХА
До коментар #4 от "Смешник":Кво значи почти?! до 3 дни ли?! 😁
Коментиран от #10
12:40 17.06.2026
6 Овчар
12:41 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смешник
Коментиран от #18
12:43 17.06.2026
9 Сила
До коментар #4 от "Смешник":И Берлин ...за три дни , нали !!!?
Пийте ги тия хапчета бе , и повече на сянка , стига се лутахте по къра в жегите ....!!!
Коментиран от #16
12:44 17.06.2026
10 Смешник
До коментар #5 от "БУХАХАХА":По рано
12:44 17.06.2026
11 Тоя балон
12:45 17.06.2026
12 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #1 от "Сталин":Той пък Путин като започне едно изречение зацепва по средата🤣.Бяга му нещо.🤣
12:46 17.06.2026
13 Верно ли бе?
До коментар #4 от "Смешник":лай но.
12:47 17.06.2026
14 Гориил
12:48 17.06.2026
15 Лайнoмет
Коментиран от #25, #30
12:48 17.06.2026
16 Смешник
До коментар #9 от "Сила":Ами гледай и други източници на информация не само да повтаряш като папагал Дойче зеле и нашите продажни медии
12:51 17.06.2026
17 604
12:52 17.06.2026
18 Роскомнадзор
До коментар #8 от "Смешник":Верно си смешен, по-добре си мълчи , че то е гавра на петата година великата руска армия да се радва на някоя превзета махала. О да забравих , че се бият с целия Запад, но как стана така , че някакви джендъри направиха Пудинг на посмешище ?
Коментиран от #19
12:52 17.06.2026
19 604
До коментар #18 от "Роскомнадзор":Войната не е за земя!
Коментиран от #40
12:54 17.06.2026
20 Не думай
Коментиран от #24
12:54 17.06.2026
21 Тити на Кака
Интересно, интересно..... все си въобразявах, че за 70 години поне малко са надскочили нивото "Гьобелс", а то какво се оказва....
12:55 17.06.2026
22 Тошо
12:55 17.06.2026
23 бандерите мачкат
Коментиран от #28
12:55 17.06.2026
24 604
До коментар #20 от "Не думай":Нищо немъ дъ приключи войната е за влияние !
12:56 17.06.2026
25 Гориил
До коментар #15 от "Лайнoмет":Ако се опитате да се приближите, ще бъдете улучени от артилерийски снаряд.Не очаквайте снизхождение или милост.
12:56 17.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вeщица
12:58 17.06.2026
28 604
До коментар #23 от "бандерите мачкат":Пудинг стреля тактически ракети без заряди, станаха за смях...ако не думкаш те думкат! Рафинерййки димят , патреотите мрът на фронтъ а десата на рашките мутроолигарси си живуркът на запад...
Коментиран от #33, #37
12:59 17.06.2026
29 Хахахаха
До коментар #4 от "Смешник":Крим остана без бензин, следват масква и петербуг.
Коментиран от #32
12:59 17.06.2026
30 трола деса-стоян
До коментар #15 от "Лайнoмет":дpoгap оште 2014 сам казал че рассия ште фалира до няколко месеца!
13:00 17.06.2026
31 Читател
И автора може ли да ми посочи поне един от "успехите" на укрите.
Коментиран от #38
13:00 17.06.2026
32 Помнещ
До коментар #29 от "Хахахаха":"Крим остана без бензин"
Хайде измислете нещо ново или акъла не стига - тя Русия още 2022 щеше да фалира и да се разпадне според козяшката пропаганда.
Коментиран от #35
13:02 17.06.2026
33 точно така
До коментар #28 от "604":Ракети без заряди удрят гаражи, но равносметката е, че бандерите нямат нито пво установки, нито ракети, а за двата гаража чак в ООН пропищяха.
13:02 17.06.2026
34 долу сащ
13:03 17.06.2026
35 Хахахаха
До коментар #32 от "Помнещ":Какво да измисля? Не ти харесват фактите ли? И да не ти харесват, фактите са факти, това е. Бензин в раша нема.
Коментиран от #41
13:03 17.06.2026
36 Нещастници
13:04 17.06.2026
37 Антитрол
До коментар #28 от "604":"патреотите мрът на фронтъ"
Ха ха ха сигурно от ТЦК с ритници събират пушечно месо от Украйна за руската армия.
Коментиран от #48
13:04 17.06.2026
38 Хахахаха
До коментар #31 от "Читател":Поне един от успехите? Ами глей ся, преди 4 години, рашите бяха в Киев! Сега са в Донецк, там от където тръгнаха преди 4 години!
Коментиран от #44
13:05 17.06.2026
39 Пак ли
13:05 17.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Помнещ
До коментар #35 от "Хахахаха":"И да не ти харесват, фактите са факти, това е. Бензин в раша нема"
Ти тъкмо се прибираш от "раша" или от посолството ти казаха че нямало бензин. Да уточним нещо - лъжливите опорки от посолството не са факти а пропаганда.
Коментиран от #46
13:07 17.06.2026
42 Българин
13:08 17.06.2026
43 Край
13:08 17.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЧУЙТЕ ВИЖТЕ ТОВА
13:10 17.06.2026
46 Хахахаха
До коментар #41 от "Помнещ":Живеем в 21 век, не е нужно някой да ходи някъде, за да види какво е. Все пак има достатъчно руснаци, които качват видеа за ситуацията с бензина! Ти като не си ходил, от къде видя, че има бензин и няма проблеми с бензина?
13:13 17.06.2026
47 Луд
13:15 17.06.2026
48 604
До коментар #37 от "Антитрол":Бъди реалист и не ставай гаравт на някой си...нещата са арогантни до дъно, пригожин беше прав и му светихъ маслото, помисли малко киев беше обграден...аман от таа многоходовост и празни приказки...а кой крив кой прав....
13:15 17.06.2026
49 Хахахаха
До коментар #44 от "Читател":На бойното поле, няма успехи за ВСУ??? Вие чувате ли се? Знаете ли, че сухопътния път който свързва раша с Крим, е блокиран. Вижте видеа от мястото там. Хората карат, а над тях се движат дронове с ИИ, които когато засекат военен камион или цистерна се удрят в тях? Знаете ли, колко изгорели има встрани от пътя? Голяма част от окупираните територии, се следят от украинските дронове и се демилитаризират.
Коментиран от #51, #52
13:17 17.06.2026
50 Запознат
Ами тя войната в Иран не е приключила - това че се водят преговори нищо не значи. Израел си бомби Ливан и изобщо не се съобразява с перчема. Другия вариант е САЩ да изоставят евреите на милостта на аятоласите ама това е смъртна присъда за тях и не ми се вярва "дълбоката държава" да му разреши на Тръмп.
13:18 17.06.2026
51 Читател
До коментар #49 от "Хахахаха":"че сухопътния път който свързва раша с Крим, е блокиран. Вижте видеа от мястото там"
И кой е този "сухопътен път който свързва раша с Крим"?
От къде си сигурен че видеата са от него и от къде си сигурен че видеата са истински а не генерирани с ИИ.
"когато засекат военен камион или цистерна се удрят в тях"
Защо военни камиони ходят от "раша" към Крим по някакъв "сухопътен път" - какво возят за Крим и за кого го возят. Защо не минават по керченския мост.
Можеш ли ми отговори на тези въпроси или толкова акъл няма. И това "успех" на бойното поле ли се води.
13:27 17.06.2026
52 Абе
До коментар #49 от "Хахахаха":Явно затова искат от Европа да спрат бойните действия и преговори по сегашните граници и затова и евакуират Краматорск:)Иначе с тия дронове още си утежнява преговорите бандерите ,не че сегашните фронтовите граници им харесват,фе:)))Ама то и тогава с Курск аферата така свърши и сега пак натам;)))
13:34 17.06.2026
53 Докато
13:40 17.06.2026
54 хихи
Вярно е обратното...
14:11 17.06.2026
55 Констатация
14:21 17.06.2026