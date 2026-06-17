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Тръмп пак е заедно с европейците срещу Русия. Но докога?
  Тема: Украйна

Тръмп пак е заедно с европейците срещу Русия. Но докога?

17 Юни, 2026 12:35 1 610 55

  • доналд тръмп-
  • г-7-
  • сащ-
  • украйна-
  • иран-
  • русия

Успехите на Украйна на бойното поле и фиаското на САЩ в Иран очевидно накараха Тръмп да преомисли позицията си

Тръмп пак е заедно с европейците срещу Русия. Но докога? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Новото е, че всички партньори в Г-7 са единодушни в оценката си за ситуацията. Украйна си извоюва нова позиция на силата, а Русия не може да спечели тази война по военен път", заяви уверено Фридрих Мерц.

САЩ отново са редом до европейските си партньори

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Германският канцлер излезе да говори пред медиите в Евиан по време на срещата на Г-7 и определено имаше какво да им каже - "европейският отборен дух" е успял да спечели Тръмп на своя страна. Американският президент подписа общата декларация в подкрепа на Украйна и обяви, че САЩ са готови отново да втвърдят санкциите срещу Русия, за да накарат Москва да седне на масата на преговорите. Той се срещна с Володимир Зеленски за първи път от четири месеца, а според източници, присъствали на срещата, дори се е трогнал от кадрите на разрушенията в Киевско-Печорската лавра, които украинският президент му е показал.

Тръмп очевидно е готов да си сътрудничи с европейските лидери, стига те да му обещаят подкрепа за излизане от сложната ситуация в Близкия изток, разкриват дипломатически източници пред "Политико". Европейският натиск върху Русия и успехите на Украйна на бойното поле явно дават резултат в последните месеци. В същото време американската офанзива срещу Иран не само не постигна целите си, но и според мнозина циментира режима в Техеран и му даде нови възможности да налага интересите си. На този фон подкрепата на съюзниците може да помогне на американския президент, който се бори и със сриващ се рейтинг у дома, където предстоят междинни избори.

Вежливости и подкрепа. Но докога?

Те явно са готови да му я дадат. "Това може да включва и оказване на помощ с военни средства за осигуряване на свободно корабоплаване през Ормузкия проток, веднага щом бъдат налице необходимите условия за това", заяви Фридрих Мерц.

Германският канцлер, който не е общувал с американския си колега от месеци, направи личен подарък на Тръмп, като му даде футболна фланелка с номер 47. Френският президент Макрон пък успя да го убеди да удължи визитата си и да му гостува във Версай. "Трябваше да заминавам следобед, но френският президент, който между другото е много мил човек, ме покани на вечеря във Версай. А Версай не е просто позлатено място. Версай е сериозна работа", похвали се Тръмп.

В последните месеци напрежението между него, Макрон и Мерц беше високо заради войната в Иран. Очевидно всичко това може да бъде забравено и Вашингтон, Берлин и Париж отново да работят заедно. Но докога?

Автор: Александър Детев


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    25 4 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тая деменция,Дъмбо не знае днес какво е казал вчера

    Коментиран от #12

    12:37 17.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Тръмп и Макрон се скараха жестоко за милиардите данъци върху американските технологични компании.

    12:38 17.06.2026

  • 3 Сила

    23 3 Отговор
    До довечера , утре пак ще превключи на късо ....

    12:39 17.06.2026

  • 4 Смешник

    39 10 Отговор
    Абе за какви успехи бълнува Дойче зеле В момента руската армия е в настъпление в Донбас Константиновка почти падна Следват Дружковка и Краматорск

    Коментиран от #5, #9, #13, #29

    12:39 17.06.2026

  • 5 БУХАХАХА

    7 16 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    Кво значи почти?! до 3 дни ли?! 😁

    Коментиран от #10

    12:40 17.06.2026

  • 6 Овчар

    9 3 Отговор
    Кой беше този сопол..?

    12:41 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смешник

    27 7 Отговор
    Чичо Дончо слушайки Нетаняху се провали в Иран сега ще се провали и срещу Русия ако се води по акъла на тия фашизирани клоуни

    Коментиран от #18

    12:43 17.06.2026

  • 9 Сила

    14 12 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    И Берлин ...за три дни , нали !!!?
    Пийте ги тия хапчета бе , и повече на сянка , стига се лутахте по къра в жегите ....!!!

    Коментиран от #16

    12:44 17.06.2026

  • 10 Смешник

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "БУХАХАХА":

    По рано

    12:44 17.06.2026

  • 11 Тоя балон

    9 2 Отговор
    Да се качва на катарския подарък и дим да го няма!

    12:45 17.06.2026

  • 12 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 20 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Той пък Путин като започне едно изречение зацепва по средата🤣.Бяга му нещо.🤣

    12:46 17.06.2026

  • 13 Верно ли бе?

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    лай но.

    12:47 17.06.2026

  • 14 Гориил

    15 6 Отговор
    Какви успехи тръбят европейските арлекини? Светът е изправен пред банда брюкселски загубеняци, които са неприятни и отблъскващи за Тръмп (той се интересува само от това Европа да купува американски оръжия, колкото повече, толкова по-добре). Докато Европа плаща, Тръмп ще подкрепи всяка резолюция за Украйна. Но в същото време Москва следи зорко мъките на САЩ в Персийския залив и, ако е необходимо, ще повиши температурата и ще увеличи натиска.

    12:48 17.06.2026

  • 15 Лайнoмет

    6 18 Отговор
    Руснаците трябва много спешно да си продадат петрола, че може скоро да стигне 10$ за барел варел!

    Коментиран от #25, #30

    12:48 17.06.2026

  • 16 Смешник

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Ами гледай и други източници на информация не само да повтаряш като папагал Дойче зеле и нашите продажни медии

    12:51 17.06.2026

  • 17 604

    11 3 Отговор
    Сороуспийскити дръскаъачи не спирът с дияриътъ..пръскънъ мазилкъ станъ..въх...

    12:52 17.06.2026

  • 18 Роскомнадзор

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Верно си смешен, по-добре си мълчи , че то е гавра на петата година великата руска армия да се радва на някоя превзета махала. О да забравих , че се бият с целия Запад, но как стана така , че някакви джендъри направиха Пудинг на посмешище ?

    Коментиран от #19

    12:52 17.06.2026

  • 19 604

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Роскомнадзор":

    Войната не е за земя!

    Коментиран от #40

    12:54 17.06.2026

  • 20 Не думай

    8 4 Отговор
    Какви успехи бре? Руската армия бавно, но постянно напредва. Цената на бавното, са ужасяващи човешки загуби за Украйна. Тази зима всичко ще приключи.

    Коментиран от #24

    12:54 17.06.2026

  • 21 Тити на Кака

    13 1 Отговор
    Зелебобосовото Дойче сънува украински успехи на бойното поле? И завърта Тръмп според тях?
    Интересно, интересно..... все си въобразявах, че за 70 години поне малко са надскочили нивото "Гьобелс", а то какво се оказва....

    12:55 17.06.2026

  • 22 Тошо

    16 3 Отговор
    "Успехите на Украйна на бойното поле........" ,фантазиите на Дойче зеле, не знам има ли още олигофрени които да вярват на тази фалшива медия.

    12:55 17.06.2026

  • 23 бандерите мачкат

    10 3 Отговор
    Мекия и затова се молят за преговори, пращат бизнесмени да ходатайстват пред Императора, пращат посланници да да уговарят Лавров, че сега и до Тръмп стигнаха да им съдейства за справедлива денацификация.

    Коментиран от #28

    12:55 17.06.2026

  • 24 604

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не думай":

    Нищо немъ дъ приключи войната е за влияние !

    12:56 17.06.2026

  • 25 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лайнoмет":

    Ако се опитате да се приближите, ще бъдете улучени от артилерийски снаряд.Не очаквайте снизхождение или милост.

    12:56 17.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вeщица

    3 8 Отговор
    Всичките карти ми се нареждат против Русия! Виждам огън, виждам черен пушек, виждам много смъppppт!

    12:58 17.06.2026

  • 28 604

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "бандерите мачкат":

    Пудинг стреля тактически ракети без заряди, станаха за смях...ако не думкаш те думкат! Рафинерййки димят , патреотите мрът на фронтъ а десата на рашките мутроолигарси си живуркът на запад...

    Коментиран от #33, #37

    12:59 17.06.2026

  • 29 Хахахаха

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    Крим остана без бензин, следват масква и петербуг.

    Коментиран от #32

    12:59 17.06.2026

  • 30 трола деса-стоян

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лайнoмет":

    дpoгap оште 2014 сам казал че рассия ште фалира до няколко месеца!

    13:00 17.06.2026

  • 31 Читател

    10 0 Отговор
    "и успехите на Украйна на бойното поле"

    И автора може ли да ми посочи поне един от "успехите" на укрите.

    Коментиран от #38

    13:00 17.06.2026

  • 32 Помнещ

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    "Крим остана без бензин"

    Хайде измислете нещо ново или акъла не стига - тя Русия още 2022 щеше да фалира и да се разпадне според козяшката пропаганда.

    Коментиран от #35

    13:02 17.06.2026

  • 33 точно така

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "604":

    Ракети без заряди удрят гаражи, но равносметката е, че бандерите нямат нито пво установки, нито ракети, а за двата гаража чак в ООН пропищяха.

    13:02 17.06.2026

  • 34 долу сащ

    4 0 Отговор
    сащ на 110 пр се управлявар от юдеите. Сащ наоадна иран, за да. оже израел да влзе в Ливан почти до Бейрут, както сега, блокираха Иран да се намеси. Иначе нишо не спечелиха американците, освен че ореди войната Иран на контролираше Ормуз. Всичко ще си е по старо му. Това само доказва, че единствената цел на сащ беше да блокира Иран, докато евреите не взеха половина Ливан! сега пак украйна

    13:03 17.06.2026

  • 35 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #32 от "Помнещ":

    Какво да измисля? Не ти харесват фактите ли? И да не ти харесват, фактите са факти, това е. Бензин в раша нема.

    Коментиран от #41

    13:03 17.06.2026

  • 36 Нещастници

    4 0 Отговор
    докато израел не ги изкомандва отново ....

    13:04 17.06.2026

  • 37 Антитрол

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "604":

    "патреотите мрът на фронтъ"

    Ха ха ха сигурно от ТЦК с ритници събират пушечно месо от Украйна за руската армия.

    Коментиран от #48

    13:04 17.06.2026

  • 38 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Читател":

    Поне един от успехите? Ами глей ся, преди 4 години, рашите бяха в Киев! Сега са в Донецк, там от където тръгнаха преди 4 години!

    Коментиран от #44

    13:05 17.06.2026

  • 39 Пак ли

    7 0 Отговор
    Дойче зеле 🤮🤮🤮

    13:05 17.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Помнещ

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    "И да не ти харесват, фактите са факти, това е. Бензин в раша нема"

    Ти тъкмо се прибираш от "раша" или от посолството ти казаха че нямало бензин. Да уточним нещо - лъжливите опорки от посолството не са факти а пропаганда.

    Коментиран от #46

    13:07 17.06.2026

  • 42 Българин

    8 0 Отговор
    Това не е верно.Русия има превъзходство на бийноъо поле и печели тази война.Тръмп не може да го излъжете.Украйна скоро ще капитилира.

    13:08 17.06.2026

  • 43 Край

    1 1 Отговор
    САЩ и Русия са исторически съюзници. Откакто САЩ съществуват като самостоятелна държава. Не бяха само в годините в които СССР се домогваше към световна социалистическа еволюция. Това отдавна не е така. Русия вече с удоволствие би станала младши партньор на САЩ и губернатор за Източна Европа. На САЩ Русия им трябва като суровинен придатък и като съюзник срещу Китай. Европейците са без ресурси и без желание за труд и бой население - хубавото е зад тях.

    13:08 17.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЧУЙТЕ ВИЖТЕ ТОВА

    6 0 Отговор
    КОЕТО ГОВОРИ ТРУМПАКА ВИНАГИ Е НА АБАРОТ. ПАК МЕНТИ ЛЪЖЕ И СЕ ПРАВИ НА ГОЛЕМ. ДО КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕМ СКОРО. СЛЕД МЕСЕЦ ДВА. ТОЙ Е СЪС ПУТИН И СИ. ТАМ Е ДАЛАВЕРАТА. А НАШИТЕ ЕВРО ЖЕНКИ ЩЕ НИ ДОКАРАТ БЕДИ.

    13:10 17.06.2026

  • 46 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Помнещ":

    Живеем в 21 век, не е нужно някой да ходи някъде, за да види какво е. Все пак има достатъчно руснаци, които качват видеа за ситуацията с бензина! Ти като не си ходил, от къде видя, че има бензин и няма проблеми с бензина?

    13:13 17.06.2026

  • 47 Луд

    0 0 Отговор
    До утри като се събуди ,няма да помни какво е казал.

    13:15 17.06.2026

  • 48 604

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Бъди реалист и не ставай гаравт на някой си...нещата са арогантни до дъно, пригожин беше прав и му светихъ маслото, помисли малко киев беше обграден...аман от таа многоходовост и празни приказки...а кой крив кой прав....

    13:15 17.06.2026

  • 49 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Читател":

    На бойното поле, няма успехи за ВСУ??? Вие чувате ли се? Знаете ли, че сухопътния път който свързва раша с Крим, е блокиран. Вижте видеа от мястото там. Хората карат, а над тях се движат дронове с ИИ, които когато засекат военен камион или цистерна се удрят в тях? Знаете ли, колко изгорели има встрани от пътя? Голяма част от окупираните територии, се следят от украинските дронове и се демилитаризират.

    Коментиран от #51, #52

    13:17 17.06.2026

  • 50 Запознат

    2 0 Отговор
    "В последните месеци напрежението между него, Макрон и Мерц беше високо заради войната в Иран"

    Ами тя войната в Иран не е приключила - това че се водят преговори нищо не значи. Израел си бомби Ливан и изобщо не се съобразява с перчема. Другия вариант е САЩ да изоставят евреите на милостта на аятоласите ама това е смъртна присъда за тях и не ми се вярва "дълбоката държава" да му разреши на Тръмп.

    13:18 17.06.2026

  • 51 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    "че сухопътния път който свързва раша с Крим, е блокиран. Вижте видеа от мястото там"

    И кой е този "сухопътен път който свързва раша с Крим"?
    От къде си сигурен че видеата са от него и от къде си сигурен че видеата са истински а не генерирани с ИИ.

    "когато засекат военен камион или цистерна се удрят в тях"

    Защо военни камиони ходят от "раша" към Крим по някакъв "сухопътен път" - какво возят за Крим и за кого го возят. Защо не минават по керченския мост.

    Можеш ли ми отговори на тези въпроси или толкова акъл няма. И това "успех" на бойното поле ли се води.

    13:27 17.06.2026

  • 52 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Явно затова искат от Европа да спрат бойните действия и преговори по сегашните граници и затова и евакуират Краматорск:)Иначе с тия дронове още си утежнява преговорите бандерите ,не че сегашните фронтовите граници им харесват,фе:)))Ама то и тогава с Курск аферата така свърши и сега пак натам;)))

    13:34 17.06.2026

  • 53 Докато

    0 0 Отговор
    Му е кеф.

    13:40 17.06.2026

  • 54 хихи

    1 0 Отговор
    Напише ли нещо ДойчеЗеле
    Вярно е обратното...

    14:11 17.06.2026

  • 55 Констатация

    0 0 Отговор
    Дедо Пу, ква стана тя, бе, а? "Нас опять обманули!" -)))))) Не, Ботоксовия старец е неизправим или просто обича да го мамят, нещо като фетиш!? -))))))))))))))

    14:21 17.06.2026

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