Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната

Германия и Полша подписват ново отбранително споразумение по повод 35-ата годишнина от Германо-полския договор за добросъседство.

Германският министър на отбраната Борис Писториус е във Варшава, където документът ще бъде официално ратифициран.

Според германското правителство споразумението потвърждава ангажимента на двете държави към НАТО и Европейския съюз и подчертава готовността им за взаимна помощ. Берлин и Варшава ще засилят сътрудничеството си в развитието на военни способности и отбранителната индустрия, както и в провеждането на съвместни военни учения.

Координаторът на германското правителство за отношенията с Полша Кнут Абрахам заяви, че на фона на непредвидимото поведение на Съединените щати като партньор в сферата на сигурността европейските държави трябва още по-тясно да си сътрудничат и да разчитат една на друга.

Подписването на споразумението съвпада с годишнината от договора за добросъседство между двете страни от 1991 година.

В Берлин паралелно се провеждат разговори за бъдещето на германо-полските отношения с участието на външните министри на двете държави. Въпреки засиленото сътрудничество, отношенията между Берлин и Варшава остават белязани от историческите последици на германската окупация на Полша през Втората световна война.

Според Абрахам Германия трябва по-активно да включва Полша във вземането на европейски решения, за да се изгради истинско партньорство на равни начала. Новото отбранително споразумение е поредна стъпка към укрепване на европейската сигурност на фона на продължаващата война в Украйна и опасенията от руската заплаха в Източна Европа.