Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната

Германия и Полша подписват ново отбранително споразумение по повод 35-ата годишнина от Германо-полския договор за добросъседство.
Германският министър на отбраната Борис Писториус е във Варшава, където документът ще бъде официално ратифициран.
Според германското правителство споразумението потвърждава ангажимента на двете държави към НАТО и Европейския съюз и подчертава готовността им за взаимна помощ. Берлин и Варшава ще засилят сътрудничеството си в развитието на военни способности и отбранителната индустрия, както и в провеждането на съвместни военни учения.
Координаторът на германското правителство за отношенията с Полша Кнут Абрахам заяви, че на фона на непредвидимото поведение на Съединените щати като партньор в сферата на сигурността европейските държави трябва още по-тясно да си сътрудничат и да разчитат една на друга.
Подписването на споразумението съвпада с годишнината от договора за добросъседство между двете страни от 1991 година.
В Берлин паралелно се провеждат разговори за бъдещето на германо-полските отношения с участието на външните министри на двете държави. Въпреки засиленото сътрудничество, отношенията между Берлин и Варшава остават белязани от историческите последици на германската окупация на Полша през Втората световна война.
Според Абрахам Германия трябва по-активно да включва Полша във вземането на европейски решения, за да се изгради истинско партньорство на равни начала. Новото отбранително споразумение е поредна стъпка към укрепване на европейската сигурност на фона на продължаващата война в Украйна и опасенията от руската заплаха в Източна Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:42 17.06.2026
2 Пич
Коментиран от #4, #5
09:44 17.06.2026
3 Ами нато
09:45 17.06.2026
4 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
До коментар #2 от "Пич":Това е съветската история, нямаща нищо общо с истината.
Хитлер и Сталин започват ВСВ, като искат да си поделят Европа и започват с Полша ...
Коментиран от #10
09:46 17.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":поляците предизвикали германците,,...мислих те за копейка с 1 ниво над другите
Коментиран от #7
09:47 17.06.2026
6 провинциалист
09:52 17.06.2026
7 Пич
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На тебе ще ти отговоря, защото и аз те мисля за едно ниво над паветниците! Питай си ИИ, каква е причината за нахлуването на Германия, и в кой спорен град, поляците започват да правят с германците, както Украинците в Донбас! Но после не казвай на паветниците, нека си останат необразовани!!!
Коментиран от #12
09:53 17.06.2026
8 Хмм
09:56 17.06.2026
9 Добре
09:57 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Русшия утече у кАнала
Защо се въоражават
09:58 17.06.2026
12 УжасТ
До коментар #7 от "Пич":Пактът „Рибентроп – Молотов“ подписан на 23 август 1939 г. .....
Подялбата на Полша: Двете тоталитарни държави си разделят Полша, с което на 1 септември 1939 г. започва Втората световна война.
.....
Рибентроп заява: „Когато пристигнах в Москва през 1939 г. при маршал Сталин, той обсъди с мен невъзможността за мирно уреждане на германско-полския конфликт в рамките на Пакта Келог-Бриан и ми даде да разбера, че ако той не получи половината от Полша и балтийските страни, без литовското пристанище Либава, веднага може да се върне обратно“.
Териториалното разделяне на Полша между СССР и Германия завършва на 28 септември 1939 г. с подписването на Договор за дружба и граници между СССР и Германия.
На 30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия.
През 1940 г. Червената армия, в разрез с предварителните договорености за сферите на влияние, навлиза в балтийските държави Литва, Латвия и Естония и те са анексирани към СССР. Същата съдба имат Бесарабия и Северна Буковина.
Коментиран от #13, #14
10:08 17.06.2026
13 Хм Хм
До коментар #12 от "УжасТ":Тъкмо мислех да пиша същото, сега мурзите ще ти кажат "Е да, ама...".
10:16 17.06.2026
14 Пич
До коментар #12 от "УжасТ":УжасТ е, че типично паветнически нищо не схващаш!!! Говориш за продължението!!! Върни се преди това, и разбери каква е била причината, та Германия да поиска да унищожи Полша, и да си я подели със Русия!!! И какво са подписвали Полша и Германия, преди Молотов - Рибентроп!!!
А сега - илитератите ми станахте скучни, и ме отегчихте!!!
Коментиран от #15
10:17 17.06.2026
15 Хм Хм
До коментар #14 от "Пич":"Историческият консенсус е категоричен: Полша не е извършвала военни или стратегически действия, които обективно да провокират или да оправдават нападението на нацистка Германия на 1 септември 1939 г."
Има искания от страна на Хитлер за анексиране на град Данциг (Гданск) към Третия райх, както и изграждане на магистрала и жп линия през полския коридор, които да свържат Източна Прусия с останалата част от Германия. Полша отказва и това вбесява Хитлер.
С други думи - тезата ти е измишльотина в стил Путин.
10:27 17.06.2026
16 Преслав
11:41 17.06.2026
17 Преслав
11:51 17.06.2026
18 Някой
12:03 17.06.2026
19 ПРОКСИТА НА ФАШИЗЧАДИЯТА
ТАМ СТЕ НЕ ДА СЕ ОТБРАНЯВАТЕ , АМА САМО ПОСМЕЙТЕ !!!!!
РОВИЧКАТ, РЪЧКАТ , ПРАВЯТ СЕ НА МУШМУРОЦИ , ТА ТЪРСЯТ СИ ГО ДЕ!
04:58 18.06.2026
20 Хи хи хи
05:01 18.06.2026
21 Ми то.....
05:03 18.06.2026