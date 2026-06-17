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Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната

Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната

17 Юни, 2026 09:41, обновена 18 Юни, 2026 04:09 1 443 21

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  • борис писториус

Германският министър на отбраната Борис Писториус е във Варшава, където документът ще бъде официално ратифициран

Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БНР БНР

Германия и Полша подписват ново отбранително споразумение по повод 35-ата годишнина от Германо-полския договор за добросъседство.

Германският министър на отбраната Борис Писториус е във Варшава, където документът ще бъде официално ратифициран.

Според германското правителство споразумението потвърждава ангажимента на двете държави към НАТО и Европейския съюз и подчертава готовността им за взаимна помощ. Берлин и Варшава ще засилят сътрудничеството си в развитието на военни способности и отбранителната индустрия, както и в провеждането на съвместни военни учения.

Координаторът на германското правителство за отношенията с Полша Кнут Абрахам заяви, че на фона на непредвидимото поведение на Съединените щати като партньор в сферата на сигурността европейските държави трябва още по-тясно да си сътрудничат и да разчитат една на друга.

Подписването на споразумението съвпада с годишнината от договора за добросъседство между двете страни от 1991 година.

В Берлин паралелно се провеждат разговори за бъдещето на германо-полските отношения с участието на външните министри на двете държави. Въпреки засиленото сътрудничество, отношенията между Берлин и Варшава остават белязани от историческите последици на германската окупация на Полша през Втората световна война.

Според Абрахам Германия трябва по-активно да включва Полша във вземането на европейски решения, за да се изгради истинско партньорство на равни начала. Новото отбранително споразумение е поредна стъпка към укрепване на европейската сигурност на фона на продължаващата война в Украйна и опасенията от руската заплаха в Източна Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    18 1 Отговор
    АБЕ ТЕ И 40-ТА БЯХА ПОДПИСАЛИ....

    09:42 17.06.2026

  • 2 Пич

    20 1 Отговор
    Устойчиви малоумнци!!! С предишното си споразумение запалиха втората световна война!!! Нали знаете историята - поляците предизвикват Германия да нахлуе, за да защити гражданите си!!!

    Коментиран от #4, #5

    09:44 17.06.2026

  • 3 Ами нато

    8 0 Отговор
    Или всеки да се спасява

    09:45 17.06.2026

  • 4 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това е съветската история, нямаща нищо общо с истината.
    Хитлер и Сталин започват ВСВ, като искат да си поделят Европа и започват с Полша ...

    Коментиран от #10

    09:46 17.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    поляците предизвикали германците,,...мислих те за копейка с 1 ниво над другите

    Коментиран от #7

    09:47 17.06.2026

  • 6 провинциалист

    5 0 Отговор
    Като се има предвид, че Полша през 1938 е агресирала чехословашката област Заолзие, заглавието може да се пренапише така: "Агресорът и отсамния агресор ще подпишат договор за отбрана срещу оттатъшния агресор"...

    09:52 17.06.2026

  • 7 Пич

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На тебе ще ти отговоря, защото и аз те мисля за едно ниво над паветниците! Питай си ИИ, каква е причината за нахлуването на Германия, и в кой спорен град, поляците започват да правят с германците, както Украинците в Донбас! Но после не казвай на паветниците, нека си останат необразовани!!!

    Коментиран от #12

    09:53 17.06.2026

  • 8 Хмм

    9 0 Отговор
    как всичко се повтаря, Полша е една от първите, кото подписват пакт за ненападение с хитлеристка Германия, после Полша си поделя с Германия Чехословакия, а Мюнхенското споразумение закрепя тази подялба и ливидирането на Чехословакия като държава, за което Чембърлейн е награден с кралски орден, после Полша участва с 500 хиляди полски войнижи (половин милион) в хитлеристката армия за ликвидирането на евреите

    09:56 17.06.2026

  • 9 Добре

    8 1 Отговор
    Такава е предисторията и на ВСВ - договор между Полша и Германия - пакт Пилсудски Хитлер. И после ...

    09:57 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русшия утече у кАнала

    1 7 Отговор
    Украйна я попиля
    Защо се въоражават

    09:58 17.06.2026

  • 12 УжасТ

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Пактът „Рибентроп – Молотов“ подписан на 23 август 1939 г. .....
    Подялбата на Полша: Двете тоталитарни държави си разделят Полша, с което на 1 септември 1939 г. започва Втората световна война.
    .....
    Рибентроп заява: „Когато пристигнах в Москва през 1939 г. при маршал Сталин, той обсъди с мен невъзможността за мирно уреждане на германско-полския конфликт в рамките на Пакта Келог-Бриан и ми даде да разбера, че ако той не получи половината от Полша и балтийските страни, без литовското пристанище Либава, веднага може да се върне обратно“.
    Териториалното разделяне на Полша между СССР и Германия завършва на 28 септември 1939 г. с подписването на Договор за дружба и граници между СССР и Германия.
    На 30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия.
    През 1940 г. Червената армия, в разрез с предварителните договорености за сферите на влияние, навлиза в балтийските държави Литва, Латвия и Естония и те са анексирани към СССР. Същата съдба имат Бесарабия и Северна Буковина.

    Коментиран от #13, #14

    10:08 17.06.2026

  • 13 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    Тъкмо мислех да пиша същото, сега мурзите ще ти кажат "Е да, ама...".

    10:16 17.06.2026

  • 14 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    УжасТ е, че типично паветнически нищо не схващаш!!! Говориш за продължението!!! Върни се преди това, и разбери каква е била причината, та Германия да поиска да унищожи Полша, и да си я подели със Русия!!! И какво са подписвали Полша и Германия, преди Молотов - Рибентроп!!!
    А сега - илитератите ми станахте скучни, и ме отегчихте!!!

    Коментиран от #15

    10:17 17.06.2026

  • 15 Хм Хм

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    "Историческият консенсус е категоричен: Полша не е извършвала военни или стратегически действия, които обективно да провокират или да оправдават нападението на нацистка Германия на 1 септември 1939 г."
    Има искания от страна на Хитлер за анексиране на град Данциг (Гданск) към Третия райх, както и изграждане на магистрала и жп линия през полския коридор, които да свържат Източна Прусия с останалата част от Германия. Полша отказва и това вбесява Хитлер.
    С други думи - тезата ти е измишльотина в стил Путин.

    10:27 17.06.2026

  • 16 Преслав

    4 0 Отговор
    Чудно е, защо подпидват договор, въпреки, че са членове на НАТО. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НАТО ДЕ ФАКТО ВЕЧЕ НА СЪЩЕСТВУВА !

    11:41 17.06.2026

  • 17 Преслав

    3 0 Отговор
    През 1934 година западните страни сключват договор с Хитлер за Моравия. Същата година, те предлагат Хитлер за Нобелова награда за мир. Така че, нека да си затворят малко човките тези, които вдигат шум за договора между СССР и Хитлер за ненападение, който договор е нарушен от Фюрера по поръчка на целокупния Запад начело със САЩ, които снабдяват Германия с оръжие и я готвят за тази война. Много американски богаташи по това време са били възнаградени от Хитлер, между другото Форд, който е получил ордена ЗА ЗАСЛУГИ НА ГЕРМАНИЯ. В сегашните времена тези истини се отбягват, защото показват коварството на Запада.

    11:51 17.06.2026

  • 18 Някой

    0 0 Отговор
    Те и преди ВСВ са били съюзници и са завземали Чехословакия. Реално ВСВ може да се брои от предната година. Само Хитлер е искал коридор до Кьонигсберг (Калининград), а полаците са отказали и войната се е чакала. Преди това Великобритания, Франция, Италия са разпределили Чехословакия за Райха - Мюнхенско споразумение 29 септември 1938 г..

    12:03 17.06.2026

  • 19 ПРОКСИТА НА ФАШИЗЧАДИЯТА

    2 0 Отговор
    ОТ КОГО БЕ НАДРУСАНИ ФАШТИКВИ ! КАК ВЕ ЦЪРВУЛАНКОВЦИ !! ВРЪТ СИ НАТОВСКИТЕ ДИРНИЦИ ДО РУСКАТА ГРАНИЦА , И ТЕ ЩЕЛИ ДА СЕ ОТБРАНЯВАТ .
    ТАМ СТЕ НЕ ДА СЕ ОТБРАНЯВАТЕ , АМА САМО ПОСМЕЙТЕ !!!!!
    РОВИЧКАТ, РЪЧКАТ , ПРАВЯТ СЕ НА МУШМУРОЦИ , ТА ТЪРСЯТ СИ ГО ДЕ!

    04:58 18.06.2026

  • 20 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Паляците пак ще ги прецакат , ще ги цепят на две , както едно време !!!!!

    05:01 18.06.2026

  • 21 Ми то.....

    0 0 Отговор
    На снимката със танка липсва само пречупения кръст на райха , немците да не превземат вече полша ?

    05:03 18.06.2026

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