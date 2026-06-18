САЩ имат интерес към изграждането на постоянна военна база в Полша

САЩ имат интерес към предложението на Варшава да изградят постоянна военна база в Полша, заяви в интервю за Асошиейтед прес полският заместник-министър на отбраната, предаде БТА.

Цезари Томчик оповести тази новина ден след като полското правителство отправи официално предложение към Вашингтон.

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"Американците са заинтересовани от полското предложение да установят постоянна база тук", посочи Томчик.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че Варшава прави всичко по силите си в тази насока и че последната дума е на САЩ.

В Полша са разположени около 10 000 американски военнослужещи, по-голямата част от които пребивават на територията на страната на ротационен принцип. Варшава се надява, че ако САЩ преразгледат военното си присъствие в Европа, в Полша ще бъдат постоянно разположени хиляди американски войници.

САЩ миналия месец внезапно отложиха разполагането на 4000 военнослужещи в Полша, въпреки че Белият дом определи страната като "образцов съюзник", след като бюджетът ѝ за отбрана покри заложените от НАТО цели. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Германия, че ще изтегли всички американски сили от нейна територия.

Намаляването на числеността на американските военни в Полша предизвика недоумение и от двете страни на Атлантическия океан и Томчик, заедно с още полски делегати, веднага заминаха за Вашингтон, за да преговарят. Полският заместник-министър все още беше в американската столица, когато Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че САЩ ще изпратят в Полша 5000 военнослужещи. Оттогава Вашингтон потвърди, че реорганизира военното си присъствие в Европа, без да оповестява повече подробности. Впоследствие редица представители на министерство на отбраната на Полша сигнализираха, че според тях има възможност да бъде увеличена числеността на постоянно присъстващите военнослужещи в страната.

"Понякога ротационният модел може да се превърне в постоянен модел, а това е далеч по-добре", заяви Кошиняк-Камиш в средата на май.