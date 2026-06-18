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САЩ имат интерес към изграждането на постоянна военна база в Полша
  Тема: Украйна

САЩ имат интерес към изграждането на постоянна военна база в Полша

18 Юни, 2026 11:35 343 13

  • нато-
  • цезари томчик-
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  • русия

В Полша са разположени около 10 000 американски военнослужещи, по-голямата част от които пребивават в страната на ротационен принцип

САЩ имат интерес към изграждането на постоянна военна база в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ имат интерес към предложението на Варшава да изградят постоянна военна база в Полша, заяви в интервю за Асошиейтед прес полският заместник-министър на отбраната, предаде БТА.

Цезари Томчик оповести тази новина ден след като полското правителство отправи официално предложение към Вашингтон.

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"Американците са заинтересовани от полското предложение да установят постоянна база тук", посочи Томчик.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че Варшава прави всичко по силите си в тази насока и че последната дума е на САЩ.

В Полша са разположени около 10 000 американски военнослужещи, по-голямата част от които пребивават на територията на страната на ротационен принцип. Варшава се надява, че ако САЩ преразгледат военното си присъствие в Европа, в Полша ще бъдат постоянно разположени хиляди американски войници.

САЩ миналия месец внезапно отложиха разполагането на 4000 военнослужещи в Полша, въпреки че Белият дом определи страната като "образцов съюзник", след като бюджетът ѝ за отбрана покри заложените от НАТО цели. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Германия, че ще изтегли всички американски сили от нейна територия.

Намаляването на числеността на американските военни в Полша предизвика недоумение и от двете страни на Атлантическия океан и Томчик, заедно с още полски делегати, веднага заминаха за Вашингтон, за да преговарят. Полският заместник-министър все още беше в американската столица, когато Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че САЩ ще изпратят в Полша 5000 военнослужещи. Оттогава Вашингтон потвърди, че реорганизира военното си присъствие в Европа, без да оповестява повече подробности. Впоследствие редица представители на министерство на отбраната на Полша сигнализираха, че според тях има възможност да бъде увеличена числеността на постоянно присъстващите военнослужещи в страната.

"Понякога ротационният модел може да се превърне в постоянен модел, а това е далеч по-добре", заяви Кошиняк-Камиш в средата на май.


Полша
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  • 3 Гориил

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    Винаги съм казвал, че Полша ще преживее повторение на Втората световна война, когато Англия и Франция изоставиха и предадоха Варшава.

    11:43 18.06.2026

  • 4 Мира нямат

    2 0 Отговор
    ние тука в Европа да се избием и континентът ни да изгори!
    А, когато Ким от Северна Корея каза на Тръмп, предишният му мандат: "..Елате да стреляте тука по нас, ние обаче няма само да се защитаваме тука. Ние ще стреляме и направо по вас, там по вашата територия...?" И Тръмп веднага се отказа... При тях да не пада нищо. А защо искат САЩ ние тука, в Европа да се избием? Европейците са адски тъпи парчета. Защо не виждат всичкото това?

    11:44 18.06.2026

  • 5 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор
    Ние вече имаме 4 краварски бази, една от тях със собствени летище.

    11:45 18.06.2026

  • 6 авантгард

    2 0 Отговор
    А кой плаща милиардите за направа и поддържане на това?
    Фалиралото уса дето не може дори лихвите по кредитите си да покрива та затова всяка година правителството обявява неплатежоспособност есента и трябва конгреса да одобри нов дълг, а общия задмина 33 трилиона.
    Откачалки.....

    11:46 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А пък Русив

    0 0 Отговор
    От такава в Куба

    11:48 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тия на снимките

    1 0 Отговор
    очакват кожени бомби, при истински търсят памперси

    11:58 18.06.2026

  • 13 Питам

    0 0 Отговор
    Има ли точка по света в която САЩ да нямат интерес от изграждане на военна база с която да държат туземците в подчинение и да ги ограбват?

    12:03 18.06.2026

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