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Военният министър на САЩ настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз

Военният министър на САЩ настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз

18 Юни, 2026 09:51 286 6

  • нато-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • отбрана

Той отбеляза, че САЩ също повишават разходите за отбрана, както очакват от своите съюзници

Военният министър на САЩ настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да сдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хегсет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, предаде БТА.

По неговите думи много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение на целите за военни разходи, други има нужда да положат повече усилия и САЩ ще разговарят с тях. Важно е приятелите да бъдат искрени помежду си, посочи Хегсет.

Той отбеляза, че САЩ също повишават разходите за отбрана, както очакват от своите съюзници. Посланието към света е, че разбираме днешните световни предизвикателства и не само ги обсъждаме, а взимаме мерки, обобщи той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза, че САЩ продължават да осигуряват военна подкрепа за Украйна и че в част от днешното заседание на военните министри се очаква да се включи украинският президент Володимир Зеленски. Рюте заяви в отговор на въпрос, че разбира нуждата от възстановяване на диалога с Москва, но поясни, че това е европейска дискусия, в която алиансът не участва. Попитан за готовността на пакта да се отбранява при евентуална война и на фона на намеренията на САЩ да съкратят присъствието си в Европа, Рюте изрази убеденост, че ако има война, съюзниците ще я спечелят.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    що бе НАТО да не е станал филиал на майка Тереза от ланшния ден.

    09:54 18.06.2026

  • 2 Швейк

    1 3 Отговор
    Путин мрънка и плаче , Зеленски тропа и скача.

    09:55 18.06.2026

  • 3 Хаха

    2 1 Отговор
    Какво стана, нали САЩ нямаха нужда от слаба Европа ?
    Изглежда запяха друга песен след като започнаха да усещат че Европа хич не е слаба и безпомощтна.

    09:59 18.06.2026

  • 4 така е . мормоните имат молитва за сила

    1 0 Отговор
    и власт . е разбира се натото е военно . пише го на униформи и машини . но световните блага не са разделени по равно . нещо кат наркотиците . мексико и колумбия развиват дейности с много пари . на гърба на америка . садат кока . после я продават на някой с долари дето се забавлява . натото удря лодки , менчо и оня другия . но търговията е по силна . така след войната за техеран темата разбира се се преекспонира . свързано е с световното по футбол . по слабите отбори са на по властните страни . обръщат го на секта .

    10:03 18.06.2026

  • 5 Боко

    3 0 Отговор
    Хомо дружинка натюнка🤮💩👌
    Разпорени пърдялници

    10:03 18.06.2026

  • 6 Левски

    4 0 Отговор
    Този лакей знае ли, че НАТО, от създаването, винаги е бил отбранителен съюз.

    10:04 18.06.2026

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