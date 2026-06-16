Тръмп отива в Турция с екип от 1400 души, хотелът му е изцяло запазен за делегацията на САЩ

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде най-многобройният на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, като заедно с него се очаква в турската столица да пристигне делегация от около 1400 души, състояща се от политици, дипломати, военни представители и служители на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), съобщава турският информационен сайт Т24, цитиран от БТА.
В хотела, където ще отседне американският президент, за сигурността му ще работят заедно специални агенти от американските тайни служби Сикрет сървис, служители от охраната на президента, турската полиция и охраната на хотела.
Хотелът, в който ще отседне Тръмп, е изцяло запазен за делегацията на САЩ. От седмица насам в хотела се извършват специални проучвания и проверки. Не само стаята, в която ще отседне президентът, но и цялата електрическа и водопроводна инсталация, както и вентилационните и пожарогасителните системи са подложени на подробна проверка.
Тръмп ще използва и собствена тоалетна система като част от мерките за сигурност, прилагани при посещенията и на предишни американски президенти. Системата ще бъде докарана в Анкара от Сикрет сървис, а след като визитата приключи, ще бъде върната в САЩ заедно с отпадъците.
Освен това, от САЩ ще бъде докаран и служебният автомобил, с който Тръмп ще се придвижва в Анкара.
За периода на срещата на върха, когато в турската столица ще пристигнат над 100 делегации, Министерството на вътрешните работи на Турция ще разположи общо 44 000 полицейски служители в цяла Анкара, от които 24 000 от местната полиция и 20 000 временно прехвърлени от полицейски управления в цялата страна.
Пътищата в западните и южните райони на града ще бъдат затваряни многократно по време на придвижването на делегациите, като някои маршрути ще бъдат напълно блокирани. Големите търговски центрове в тези райони може временно да преустановят работата си, посочва Т24.
Жителите на Анкара трябва да очакват чести затваряния на пътища през целия период на срещата на върха, предупреждава авторът на материала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #3, #9
15:08 16.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
15:10 16.06.2026
3 ТОЧНО❗❗❗❗
До коментар #1 от "Наблюдател":PYCИЯ CПEЧEЛИ 10-ГOДИШНAТA CЪДEБНA БИТКA ЗA KPИМ И AЗOВCКO МOРЕ
Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.
Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни, да обяви Керченския пролив за „международен“, с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане на Украйна за демонтиране на Кримския мост.
Отхвърлени са и всички обвинения на Украйна за уж нанесени щети върху екологията от страна на Русия в акваторията на Крим.
Това решение на арбитража е болезнено поражение за Украйна и Запада в разгърнатата от тях „юридическа война“ срещу Русия".
15:11 16.06.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #11
15:12 16.06.2026
5 боян расате
15:13 16.06.2026
6 Хахаха
До коментар #2 от "честен ционист":Щял да си носи и ползва своя златна тоалетна. Туй пише. Хахаха. За да не му взимат проба от 💩......
Коментиран от #7
15:13 16.06.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "Хахаха":Бай Дончо има много бунтовен стомах.
15:17 16.06.2026
8 Тоя
15:18 16.06.2026
9 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "Наблюдател":Хага е путинист!🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
15:19 16.06.2026
10 Атина Палада
15:23 16.06.2026
11 Сандокан с двата ножа
До коментар #4 от "Архимандрисандрит Бибиян":Без мен не става.
15:24 16.06.2026
12 Иван
15:26 16.06.2026
13 Боги
15:27 16.06.2026
14 Иван
15:29 16.06.2026
15 Иван
Коментиран от #18
15:35 16.06.2026
16 не може да бъде
15:35 16.06.2026
17 Историк
15:37 16.06.2026
18 честен ционист
До коментар #15 от "Иван":Ти не си ли отсядал при роднини като си ходил в друг град?
Коментиран от #20, #22, #23, #24
15:37 16.06.2026
19 Интересно
15:38 16.06.2026
20 Иван
До коментар #18 от "честен ционист":В Петах Тиква.
15:53 16.06.2026
21 Ще мътят водата
15:55 16.06.2026
22 Иван
До коментар #18 от "честен ционист":Значи ционистките психопати Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп са роднини.
Коментиран от #29
15:56 16.06.2026
23 Иван
До коментар #18 от "честен ционист":Еди Рама да удържа положението за роднините.
15:57 16.06.2026
24 Иван
До коментар #18 от "честен ционист":Кнесета и Конгреса са роднини.
16:00 16.06.2026
25 не може да бъде
16:06 16.06.2026
26 ТРЪМП НЯМА ДА ВЗИМА ГОТВАЧИ ОТ САЩ .....
16:16 16.06.2026
27 ЕРДОГАН Е АНГАЖИРАЛ ЕКИП ОТ ЕЛИТНИ МАНА-
16:28 16.06.2026
28 ТРЪМП ОТИВА ДА ПОДПОМОГНЕ ЛИЧНО ТУРЦИЯ
16:31 16.06.2026
29 честен ционист
До коментар #22 от "Иван":Нещо като сватове се падат, ама малко по-далечни.
16:38 16.06.2026