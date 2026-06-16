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Тръмп отива в Турция с екип от 1400 души, хотелът му е изцяло запазен за делегацията на САЩ

Тръмп отива в Турция с екип от 1400 души, хотелът му е изцяло запазен за делегацията на САЩ

16 Юни, 2026 15:06 2 422 29

  • доналд тръмп-
  • турция-
  • нато-
  • анкара

От САЩ ще бъде докаран и служебният автомобил, с който Тръмп ще се придвижва в столицата Анкара

Тръмп отива в Турция с екип от 1400 души, хотелът му е изцяло запазен за делегацията на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде най-многобройният на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, като заедно с него се очаква в турската столица да пристигне делегация от около 1400 души, състояща се от политици, дипломати, военни представители и служители на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), съобщава турският информационен сайт Т24, цитиран от БТА.

В хотела, където ще отседне американският президент, за сигурността му ще работят заедно специални агенти от американските тайни служби Сикрет сървис, служители от охраната на президента, турската полиция и охраната на хотела.

Хотелът, в който ще отседне Тръмп, е изцяло запазен за делегацията на САЩ. От седмица насам в хотела се извършват специални проучвания и проверки. Не само стаята, в която ще отседне президентът, но и цялата електрическа и водопроводна инсталация, както и вентилационните и пожарогасителните системи са подложени на подробна проверка.

Тръмп ще използва и собствена тоалетна система като част от мерките за сигурност, прилагани при посещенията и на предишни американски президенти. Системата ще бъде докарана в Анкара от Сикрет сървис, а след като визитата приключи, ще бъде върната в САЩ заедно с отпадъците.

Освен това, от САЩ ще бъде докаран и служебният автомобил, с който Тръмп ще се придвижва в Анкара.

За периода на срещата на върха, когато в турската столица ще пристигнат над 100 делегации, Министерството на вътрешните работи на Турция ще разположи общо 44 000 полицейски служители в цяла Анкара, от които 24 000 от местната полиция и 20 000 временно прехвърлени от полицейски управления в цялата страна.

Пътищата в западните и южните райони на града ще бъдат затваряни многократно по време на придвижването на делегациите, като някои маршрути ще бъдат напълно блокирани. Големите търговски центрове в тези райони може временно да преустановят работата си, посочва Т24.

Жителите на Анкара трябва да очакват чести затваряния на пътища през целия период на срещата на върха, предупреждава авторът на материала.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    37 11 Отговор
    Крим е руски. И Одеса е руска. хаха Справка - Хага

    Коментиран от #3, #9

    15:08 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    15 2 Отговор
    Ако вземе и брокера от Флорида, е ясна работата с концесията за магистралата.

    Коментиран от #6

    15:10 16.06.2026

  • 3 ТОЧНО❗❗❗❗

    36 7 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    PYCИЯ CПEЧEЛИ 10-ГOДИШНAТA CЪДEБНA БИТКA ЗA KPИМ И AЗOВCКO МOРЕ
    Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.
    Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
    Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни, да обяви Керченския пролив за „международен“, с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
    Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане на Украйна за демонтиране на Кримския мост.
    Отхвърлени са и всички обвинения на Украйна за уж нанесени щети върху екологията от страна на Русия в акваторията на Крим.
    Това решение на арбитража е болезнено поражение за Украйна и Запада в разгърнатата от тях „юридическа война“ срещу Русия".

    15:11 16.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    12 0 Отговор
    С теа илядо и четристотин каубойци реши ли Долен Тъп мое да освободи Гуляй Поле примерно!

    Коментиран от #11

    15:12 16.06.2026

  • 5 боян расате

    7 31 Отговор
    Тръмп спечели войната и унищожи почти цялата военна технология на Иран. И успя да договори мир. Левите сте амбриажи

    15:13 16.06.2026

  • 6 Хахаха

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Щял да си носи и ползва своя златна тоалетна. Туй пише. Хахаха. За да не му взимат проба от 💩......

    Коментиран от #7

    15:13 16.06.2026

  • 7 честен ционист

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    Бай Дончо има много бунтовен стомах.

    15:17 16.06.2026

  • 8 Тоя

    23 0 Отговор
    на война ли е тръгнал? 😄 Колко ненужници има по света, взимащи по една шапка пари от данъците на глупавите народи!

    15:18 16.06.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Хага е путинист!🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    15:19 16.06.2026

  • 10 Атина Палада

    19 1 Отговор
    Собствена тоалетна система докарана от САЩ специално за Тръмп:) И ква е тази тоалетна система ,където ще я връщат в САЩ с отпадъците?Някой знае ли ?

    15:23 16.06.2026

  • 11 Сандокан с двата ножа

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Без мен не става.

    15:24 16.06.2026

  • 12 Иван

    12 1 Отговор
    Мехмед Али Агджа ще бъде заключен в тъмница, за да не каже истината.

    15:26 16.06.2026

  • 13 Боги

    16 1 Отговор
    Тръмп го е страх да не го гръмнат в г... за!

    15:27 16.06.2026

  • 14 Иван

    13 1 Отговор
    Половината от тези нацисти са еврейски сатанисти, които работят за хазарския коварен Израел.

    15:29 16.06.2026

  • 15 Иван

    7 0 Отговор
    Сатанинският еврейски хазарски психопат Бенямин Нетаняху отсяда в апартамента на Джеред Кушнер в Ню Йорк.

    Коментиран от #18

    15:35 16.06.2026

  • 16 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Считам че е разбираемо това за тоалетната система и това което е останало в нея... може някои да поискат да се съизмерват с Тръмп... напр.Марк Рюте ...може да обяви напр.че такива л. й......а само той и Тръмп могат да изсер...т!?

    15:35 16.06.2026

  • 17 Историк

    4 0 Отговор
    Колко струва този излишен панаир на данъкоплатците, избрали това чудовище,които го натресоха на света, вместо да го затворят зад дебелите решетки,където му е мястото.

    15:37 16.06.2026

  • 18 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Ти не си ли отсядал при роднини като си ходил в друг град?

    Коментиран от #20, #22, #23, #24

    15:37 16.06.2026

  • 19 Интересно

    3 0 Отговор
    е дали ще посети и турска баня.Теляците там са от добър нагоре.Може и да му хареса,а?!

    15:38 16.06.2026

  • 20 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    В Петах Тиква.

    15:53 16.06.2026

  • 21 Ще мътят водата

    4 0 Отговор
    Ще искат Босфора и дърданелите

    15:55 16.06.2026

  • 22 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Значи ционистките психопати Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп са роднини.

    Коментиран от #29

    15:56 16.06.2026

  • 23 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Еди Рама да удържа положението за роднините.

    15:57 16.06.2026

  • 24 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Кнесета и Конгреса са роднини.

    16:00 16.06.2026

  • 25 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Все пак не бива да се подминават и бизнес интересите на Тръмп -дали пък на тази среща няма да поиска от Турция и НАТО да му продадат Босфора и Дарданелите !?

    16:06 16.06.2026

  • 26 ТРЪМП НЯМА ДА ВЗИМА ГОТВАЧИ ОТ САЩ .....

    1 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ХРАНИ ЕКОЛОГИЧНО КАКО СИ ЯДЕ СОБСТВЕНИТЕ ИЗПРАЖНЕНИЯ !

    16:16 16.06.2026

  • 27 ЕРДОГАН Е АНГАЖИРАЛ ЕКИП ОТ ЕЛИТНИ МАНА-

    0 0 Отговор
    ФИОТИ КОИТО ДА ОБСЛУЖВАТ ТРЪМП И ЖЕНА МУ - СЪЩИТЕ КОИТО ОБСЛУЖВАХА ДЕНОНОЩНО И НАШАТА СВЕТОВНОИЗВЕСТНА ПОСЛАНИЧКА ТАМ И ТЯ СЕ ВЪРНА С ХРОНИЧНА ЛУКСАЦИЯ ОТ ТАМ !

    16:28 16.06.2026

  • 28 ТРЪМП ОТИВА ДА ПОДПОМОГНЕ ЛИЧНО ТУРЦИЯ

    0 0 Отговор
    ВЪВ ВОЙНАТА КОЯТО ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ПАК ТОЙ СЪС ИЗРАЕЛ , ДОКАТО ИРАН ПРОДЪЛЖАВА ДА ГИ БОМБИ ПО НЕПРОБИВАЕМИЯ ИМ ЧАДЪР !

    16:31 16.06.2026

  • 29 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Нещо като сватове се падат, ама малко по-далечни.

    16:38 16.06.2026

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