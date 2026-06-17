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Дания изпраща 850 военнослужещи в Латвия като част от усилията за укрепване на сигурността

Дания изпраща 850 военнослужещи в Латвия като част от усилията за укрепване на сигурността

17 Юни, 2026 15:49 384 11

  • дания-
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  • латвия-
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  • укрепване-
  • сигурност

Датски батальон ще замени шведския контингент в региона още тази есен

Дания изпраща 850 военнослужещи в Латвия като част от усилията за укрепване на сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания ще разположи батальон от около 850 военнослужещи в Латвия през есента, съобщава „Ройтерс“. Решението е част от усилията за засилване на отбранителното присъствие на съюзниците по източния фланг на НАТО, предава News.bg.

Според датския министър на отбраната Йепе Бруус новият контингент ще поеме задачите на шведските сили, които в момента са разположени в страната.

След закрито заседание на парламента Бруус подчерта, че Дания трябва да изпълни своята роля в политиката на възпиране спрямо Русия.

„Важно е да дадем своя принос за възпирането на Русия. Всички виждат как се развива обстановката и е ясно, че ситуацията е сериозна“, заяви министърът.

Разполагането на датския батальон идва в момент, когато европейските държави увеличават ангажимента си към собствената си сигурност. Това се случва и на фона на критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските членове на НАТО, които според него не оказват достатъчна подкрепа във войната с Иран.

Наскоро Тръмп също така обяви планове за изтегляне на американски войски от Германия, което допълнително засили дискусиите за необходимостта Европа да поеме по-голяма отговорност за своята отбрана.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    7 0 Отговор
    Кадировците припадат от страх. :-)

    Коментиран от #3, #4

    15:50 17.06.2026

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Хм....... Дания е известна с това, че датчаните не могат да си оправят жените, та горките дами само чакат някой турист!
    Как тогава ще оправят Латвия...?!

    15:53 17.06.2026

  • 3 Епааа

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    То си е за страх! Ако някой кадировец бъде пленен, като го вържат, и над 800 датчани се заизреждат да му правят цугтромбони...
    Кой мъж може да издържи толкова...?!

    15:55 17.06.2026

  • 4 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Каква сигурност ще укрепват.... Не разбират, че по станиславски пушка на стената рано или късно ще гръмне.... Но явно толкова е акъла на евро пуделите...

    15:57 17.06.2026

  • 5 Див секс

    3 0 Отговор
    Ще падне!

    15:57 17.06.2026

  • 6 Гориил

    5 0 Отговор
    За тях вече са подготвени лагери за военнопленници.

    15:57 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахахахахаха

    2 0 Отговор
    "След закрито заседание на парламента Бруус подчерта, че Дания трябва да изпълни своята роля в политиката на възпиране спрямо Русия.

    „Важно е да дадем своя принос за възпирането на Русия. Всички виждат как се развива обстановката и е ясно, че ситуацията е сериозна“, заяви министърът." Хахахахаххахахахаха ей тези 850 дже-нд-ърл-яци единственото което ще удържат е големия руски х-0-й

    16:01 17.06.2026

  • 9 Да не бързат

    2 0 Отговор
    Да изчакат с изпращането, че не се знае дедо им Дончо как ще се събуди утре. Да не тръгне пак да прави Грендландия техен щат и да трябва да ги викат обратно.

    16:08 17.06.2026

  • 10 Софиянец

    3 0 Отговор
    Ама пратете ги в 00крайне де 🤭

    16:10 17.06.2026

  • 11 Гориил

    2 0 Отговор
    Това означава, че Швейцария се отказва от перспективата за разширяване на финансовия си пазар на изток. Тази позиция ще бъде заета от банки и застрахователни компании от нововъзникващи световни икономически, финансови и търговски центрове. В резултат на това Швейцария не само ще загуби колосални суми пари, но и ще понесе непоправими щети по репутацията си.Русия и Китай обаче ще намерят начин да избутат в гръб всеки конкурент, стоящ на ръба на пропастта.

    16:13 17.06.2026

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