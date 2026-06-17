Дания изпраща 850 военнослужещи в Латвия като част от усилията за укрепване на сигурността

Дания ще разположи батальон от около 850 военнослужещи в Латвия през есента, съобщава „Ройтерс“. Решението е част от усилията за засилване на отбранителното присъствие на съюзниците по източния фланг на НАТО, предава News.bg.

Според датския министър на отбраната Йепе Бруус новият контингент ще поеме задачите на шведските сили, които в момента са разположени в страната.

След закрито заседание на парламента Бруус подчерта, че Дания трябва да изпълни своята роля в политиката на възпиране спрямо Русия.

„Важно е да дадем своя принос за възпирането на Русия. Всички виждат как се развива обстановката и е ясно, че ситуацията е сериозна“, заяви министърът.

Разполагането на датския батальон идва в момент, когато европейските държави увеличават ангажимента си към собствената си сигурност. Това се случва и на фона на критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските членове на НАТО, които според него не оказват достатъчна подкрепа във войната с Иран.

Наскоро Тръмп също така обяви планове за изтегляне на американски войски от Германия, което допълнително засили дискусиите за необходимостта Европа да поеме по-голяма отговорност за своята отбрана.