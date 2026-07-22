Напрежение на границата! Латвийски военни използваха сълзотворен газ срещу мигранти от Беларус

Латвийски военни са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел срещу мигранти, опитващи се да влязат в страната от Беларус, предаде "Ройтерс", позовавайки се на армията.

Според армията около петима мигранти са проявили агресия и са хвърляли дървени трупи по военните, докато са се опитвали да влязат в Латвия, като уточниха, че случаят е от последните 24 часа.

"За да спрат незаконните действия и да предотвратят по-нататъшна ескалация на ситуацията, войниците използваха сълзотворен газ. Тъй като лицата продължиха да игнорират законните искания на длъжностните лица и поддържаха агресивно поведение, беше произведен един предупредителен изстрел във въздуха, след което лицата се оттеглиха на беларуска територия", обясниха от армията.

Миналата седмица латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви, че броят на мигрантите, опитващи се да влязат в Латвия от Беларус, се е удвоил напоследък.

Той не предостави точни числа, но определи ситуацията като "хибридна заплаха", което е накарало Латвия да удвои броя на граничните служители на границата.

Латвия, заедно с Полша и Литва, обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат.