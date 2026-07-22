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Напрежение на границата! Латвийски военни използваха сълзотворен газ срещу мигранти от Беларус
  Тема: Кризата с бежанците

Напрежение на границата! Латвийски военни използваха сълзотворен газ срещу мигранти от Беларус

22 Юли, 2026 17:47 1 563 62

  • латвия-
  • беларус-
  • мигранти-
  • александър лукашенко

Миналата седмица латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви, че броят на мигрантите, опитващи се да влязат в Латвия от Беларус, се е удвоил напоследък

Напрежение на границата! Латвийски военни използваха сълзотворен газ срещу мигранти от Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Латвийски военни са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел срещу мигранти, опитващи се да влязат в страната от Беларус, предаде "Ройтерс", позовавайки се на армията.

Според армията около петима мигранти са проявили агресия и са хвърляли дървени трупи по военните, докато са се опитвали да влязат в Латвия, като уточниха, че случаят е от последните 24 часа.

"За да спрат незаконните действия и да предотвратят по-нататъшна ескалация на ситуацията, войниците използваха сълзотворен газ. Тъй като лицата продължиха да игнорират законните искания на длъжностните лица и поддържаха агресивно поведение, беше произведен един предупредителен изстрел във въздуха, след което лицата се оттеглиха на беларуска територия", обясниха от армията.

Миналата седмица латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви, че броят на мигрантите, опитващи се да влязат в Латвия от Беларус, се е удвоил напоследък.

Той не предостави точни числа, но определи ситуацията като "хибридна заплаха", което е накарало Латвия да удвои броя на граничните служители на границата.

Латвия, заедно с Полша и Литва, обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 8 Отговор
    Ама що така бе🤔❗
    Що с льошо🤔❗
    През Средиземно море даже ги извозват до ЕсеС, а тука със сълзотворен газ🤔❗

    Коментиран от #20

    17:50 22.07.2026

  • 2 Не така

    10 37 Отговор
    На беларусите им писна от Лукашенко.
    Какво им пречат, нека да поемат глътка въздух от путинския слуга.

    Коментиран от #5, #28

    17:50 22.07.2026

  • 3 Толкова мразят Русия и Беларус

    12 25 Отговор
    Че бягат на Живот и смърт от там

    Коментиран от #11, #18, #48

    17:51 22.07.2026

  • 4 Никой не иска да живее

    10 19 Отговор
    Под Диктатура

    Свободата е безценна!!

    Коментиран от #6, #44

    17:52 22.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 6 Отговор

    До коментар #2 от "Не така":

    Чукча пак не чете❗
    "...мигранти от БЛИЗКИЯ ИЗТОК и АФРИКА"❗

    Коментиран от #21, #37

    17:53 22.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А Путин се Хвали от сутрин до вечер

    10 19 Отговор
    Колко е хубав живота във Лагера

    Коментиран от #60

    17:54 22.07.2026

  • 8 В Беларус има процентно

    8 19 Отговор
    в пъти повече грамотно население, отколкото в крепостна Раша. И голям процент висшисти. При което голяма част са антипутинисти, но рядко бягат, защото навън биват смятани за путинчета (заради Лукашката политика) и никой не ги взема на работа.
    Искрено им съчувствам.

    17:54 22.07.2026

  • 9 ВЕРВАМЕ ВИ

    12 8 Отговор
    Точно от Африка като тръгнат, най-прекия път за ЕССР им е през Русия и Беларус.

    Коментиран от #19, #24

    17:55 22.07.2026

  • 10 Кочина

    4 10 Отговор
    Кочина
    Кал и Гробове

    17:56 22.07.2026

  • 11 Не бе

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова мразят Русия и Беларус":

    Толкова ги обичат

    17:56 22.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иди го кажи на наше роби":

    Забудени по свободата, прочетете :
    "ЛЪЖИТЕ, В КОИТО НИ СЕ ИСКА ДА ВЯРВАМЕ"
    може пък да Ви светне как Ви водят за нослетата да мислите в "правилната посока"❗

    17:57 22.07.2026

  • 13 Тъпа

    13 3 Отговор
    Пропаганда.лошо

    17:58 22.07.2026

  • 14 Тоталитаризъм

    4 13 Отговор
    Иди обяснявай на Руснак колко е Хубаво в Русия

    17:58 22.07.2026

  • 15 Механик

    3 6 Отговор
    Ууудриии!

    17:59 22.07.2026

  • 16 Верно ли

    4 11 Отговор
    Нишите копеи искали визи за Беларус

    17:59 22.07.2026

  • 17 Това да не са ботсванските дезертьори,

    4 8 Отговор
    излъгани от Джуджака, че ще работят в руски ферми?

    Коментиран от #22

    17:59 22.07.2026

  • 18 Бункернит грозник

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова мразят Русия и Беларус":

    Каза чераят на земята е в Русия
    Най големите и модерни гробищни паркове са там

    18:00 22.07.2026

  • 19 Това са бягащите наемници

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕРВАМЕ ВИ":

    от Путинската армия, който са се светнали, че "игра не стоит свеч", а Путин не стоит центов.

    Коментиран от #32

    18:02 22.07.2026

  • 20 Четириволтов не философствай

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Придържай се по тематиката на статията,за да не бъдеш изритан от форума.

    18:02 22.07.2026

  • 21 ппо

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    шо не стоят в прекрасная поссия🤔

    18:03 22.07.2026

  • 22 Да знаеш

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "Това да не са ботсванските дезертьори,":

    В Ботсвана хората имат по-високи доходи от рушляците :)

    Коментиран от #29

    18:04 22.07.2026

  • 23 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Правилно. Да ги пазят, да не излизат от рая Беларус. Защо да ги мъчат след това в прогнилия запад?

    18:05 22.07.2026

  • 24 абе шо не си в пусистан

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕРВАМЕ ВИ":

    ами са мачиш тука?

    18:09 22.07.2026

  • 25 Урсула

    9 6 Отговор
    Мръсни ксенофоби, латвийски! Пускайте хирурзите и ит специалисти, че ефро съюза няма кой да работи, средната възраст е 60+, на мъжете не им става, жените нещат да раждат, а амбреажите още не могат! Украйнците само смучат и не щат да бачкат!

    Коментиран от #26, #27

    18:09 22.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мър соль

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Урсула":

    първо демографията на рузийката

    18:12 22.07.2026

  • 28 максим

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Не така":

    ти,брато,явно доста не си в час!!!
    не си ,на ти с нещата в литва,латвия,естония.
    че и със финландия!
    никой, не бяга от беларус.това,са лъжи.
    реалностите,брато са други.информирай се!!!!!

    Коментиран от #30

    18:12 22.07.2026

  • 29 максим

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Да знаеш":

    ей,ама -нима това е истина?????
    щото аз съм в русия и не се уплаквам!!!!!
    твоите доходи,какви са?

    Коментиран от #31

    18:14 22.07.2026

  • 30 маузер

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "максим":

    сестра много си информирана

    Коментиран от #33

    18:16 22.07.2026

  • 31 скъсъняк

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "максим":

    как там валдберийз 🤡

    18:17 22.07.2026

  • 32 максим

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Това са бягащите наемници":

    не е лошо,ти да се светнеш,кой от кого-бяга!!!!
    какво четеш,вече ми е ясно.ама,не си информиран.
    пишеш смехории.
    поздрави от русия.и се оправяй с компаса!!!

    Коментиран от #42

    18:17 22.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руснаците

    5 2 Отговор
    от там ли бягат вече?

    Коментиран от #43

    18:28 22.07.2026

  • 36 Бай Пунди Говнокомандващия

    5 3 Отговор
    Абе нали разни хайвани ни показват във facebook колко било чисто и хубаво в Беларус. Все някакви клипове колко било готино, яко, чисто, направо прекрасно. Кви са тия емигранти бе

    18:29 22.07.2026

  • 37 Бай Ламби

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чети убаво бе комсомолец! Къде видя да пише, че точно тия мигранти за които става въпрос в статията са от Близкия изток и Африка? Неграмотна работа еййййй....чети бе момче чети!

    18:30 22.07.2026

  • 38 С Русия

    4 1 Отговор
    границата,нали е отворена?

    Коментиран от #41

    18:31 22.07.2026

  • 39 максим

    2 3 Отговор
    Лъжа ви, в Русия няма връзка с Факти, дори когато има нет. В бегето съм.
    Все пак съм бг копейка, фейк е второто ми име.
    А иначе това максим сефте го ползвам, ползвам много други никове.
    По едно време ми казвахте Сценариста. Даже ви лъжех , че пиша от Газа, Будапеща, фронта, Иран, Литва, Якутия, Финландия.
    Жалко, че не ми вярвате. А е хубаво, когато колегите копейци ми слагат плюсове без да четат какви ги плещя.
    Мерси!

    18:32 22.07.2026

  • 40 Тиква

    4 5 Отговор
    Пълна лъжа, хората литовци латвийци отидоха да си пазаруват,обратно когато се връщат полицаите се правят на ударени, отвратителни нацисти естония,литва,латвия.

    18:33 22.07.2026

  • 41 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "С Русия":

    Чак пък толкова луди не са.

    18:34 22.07.2026

  • 42 маузер

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "максим":

    сестричке и с ПУ се оправям

    18:35 22.07.2026

  • 43 Тошо Сводката

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Руснаците":

    По-любопитното е от къде ще бягат руснаците предвид предстоящата есенна мобилизация.

    18:36 22.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Само питам

    1 4 Отговор
    Защо снимки на бели жени , бягащи от Украйна и натовската хунта там ❓Каква е връзката : " обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат.":

    Коментиран от #49

    18:38 22.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факт

    3 2 Отговор
    Беларусите и руснаците бягат от комунистическия режим през Полша или през Грузия Батуми ферибота за България,към западна Европа

    Коментиран от #54

    18:45 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дънкан

    2 3 Отговор
    Путин накрая ще остане сам!

    Коментиран от #58

    18:48 22.07.2026

  • 53 На снимката

    1 1 Отговор
    За разлика от заглавието не са нито бели, нито руси.

    18:50 22.07.2026

  • 54 Читател

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Обяснени ти е , ако можеш да четеш : "Обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат." / Кое не разбра ?

    18:51 22.07.2026

  • 55 Не разбрах

    2 0 Отговор
    колко волта са пуснали?

    18:58 22.07.2026

  • 56 Заградчик

    2 1 Отговор
    Това са дезертьори от фронта!

    18:59 22.07.2026

  • 57 Глупости

    0 2 Отговор
    Белорус никога няма да бяга във фашистка Латвия, която е клала дядо му.
    Лъжа

    19:00 22.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Шо станА бе

    1 0 Отговор
    Шо така бе таваришчи,а?

    19:01 22.07.2026

  • 60 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А Путин се Хвали от сутрин до вечер":

    Масова емиграция на бели, хетеросексуални християни от гейсъюза залива Русия! Животът в ЛГБТ диктатурите е непоносим за хората!

    19:04 22.07.2026

  • 61 Белорус

    0 1 Отговор
    има само бели руснаци!Тези са от Рус!

    19:04 22.07.2026

  • 62 Така е

    1 0 Отговор
    Лукашенко печели по 5000 долара на мигрант.

    19:35 22.07.2026

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