Напрежение на границата! Латвийски военни използваха сълзотворен газ срещу мигранти от Беларус

Латвийски военни са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел срещу мигранти, опитващи се да влязат в страната от Беларус, предаде "Ройтерс", позовавайки се на армията.
Според армията около петима мигранти са проявили агресия и са хвърляли дървени трупи по военните, докато са се опитвали да влязат в Латвия, като уточниха, че случаят е от последните 24 часа.
"За да спрат незаконните действия и да предотвратят по-нататъшна ескалация на ситуацията, войниците използваха сълзотворен газ. Тъй като лицата продължиха да игнорират законните искания на длъжностните лица и поддържаха агресивно поведение, беше произведен един предупредителен изстрел във въздуха, след което лицата се оттеглиха на беларуска територия", обясниха от армията.
Миналата седмица латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви, че броят на мигрантите, опитващи се да влязат в Латвия от Беларус, се е удвоил напоследък.
Той не предостави точни числа, но определи ситуацията като "хибридна заплаха", което е накарало Латвия да удвои броя на граничните служители на границата.
Латвия, заедно с Полша и Литва, обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Що с льошо🤔❗
През Средиземно море даже ги извозват до ЕсеС, а тука със сълзотворен газ🤔❗
Коментиран от #20
17:50 22.07.2026
2 Не така
Какво им пречат, нека да поемат глътка въздух от путинския слуга.
Коментиран от #5, #28
17:50 22.07.2026
3 Толкова мразят Русия и Беларус
Коментиран от #11, #18, #48
17:51 22.07.2026
4 Никой не иска да живее
Свободата е безценна!!
Коментиран от #6, #44
17:52 22.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Не така":Чукча пак не чете❗
"...мигранти от БЛИЗКИЯ ИЗТОК и АФРИКА"❗
Коментиран от #21, #37
17:53 22.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А Путин се Хвали от сутрин до вечер
Коментиран от #60
17:54 22.07.2026
8 В Беларус има процентно
Искрено им съчувствам.
17:54 22.07.2026
9 ВЕРВАМЕ ВИ
Коментиран от #19, #24
17:55 22.07.2026
10 Кочина
Кал и Гробове
17:56 22.07.2026
11 Не бе
До коментар #3 от "Толкова мразят Русия и Беларус":Толкова ги обичат
17:56 22.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Иди го кажи на наше роби":Забудени по свободата, прочетете :
"ЛЪЖИТЕ, В КОИТО НИ СЕ ИСКА ДА ВЯРВАМЕ"
може пък да Ви светне как Ви водят за нослетата да мислите в "правилната посока"❗
17:57 22.07.2026
13 Тъпа
17:58 22.07.2026
14 Тоталитаризъм
17:58 22.07.2026
15 Механик
17:59 22.07.2026
16 Верно ли
17:59 22.07.2026
17 Това да не са ботсванските дезертьори,
Коментиран от #22
17:59 22.07.2026
18 Бункернит грозник
До коментар #3 от "Толкова мразят Русия и Беларус":Каза чераят на земята е в Русия
Най големите и модерни гробищни паркове са там
18:00 22.07.2026
19 Това са бягащите наемници
До коментар #9 от "ВЕРВАМЕ ВИ":от Путинската армия, който са се светнали, че "игра не стоит свеч", а Путин не стоит центов.
Коментиран от #32
18:02 22.07.2026
20 Четириволтов не философствай
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Придържай се по тематиката на статията,за да не бъдеш изритан от форума.
18:02 22.07.2026
21 ппо
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":шо не стоят в прекрасная поссия🤔
18:03 22.07.2026
22 Да знаеш
До коментар #17 от "Това да не са ботсванските дезертьори,":В Ботсвана хората имат по-високи доходи от рушляците :)
Коментиран от #29
18:04 22.07.2026
23 Хахахаха
18:05 22.07.2026
24 абе шо не си в пусистан
До коментар #9 от "ВЕРВАМЕ ВИ":ами са мачиш тука?
18:09 22.07.2026
25 Урсула
Коментиран от #26, #27
18:09 22.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мър соль
До коментар #25 от "Урсула":първо демографията на рузийката
18:12 22.07.2026
28 максим
До коментар #2 от "Не така":ти,брато,явно доста не си в час!!!
не си ,на ти с нещата в литва,латвия,естония.
че и със финландия!
никой, не бяга от беларус.това,са лъжи.
реалностите,брато са други.информирай се!!!!!
Коментиран от #30
18:12 22.07.2026
29 максим
До коментар #22 от "Да знаеш":ей,ама -нима това е истина?????
щото аз съм в русия и не се уплаквам!!!!!
твоите доходи,какви са?
Коментиран от #31
18:14 22.07.2026
30 маузер
До коментар #28 от "максим":сестра много си информирана
Коментиран от #33
18:16 22.07.2026
31 скъсъняк
До коментар #29 от "максим":как там валдберийз 🤡
18:17 22.07.2026
32 максим
До коментар #19 от "Това са бягащите наемници":не е лошо,ти да се светнеш,кой от кого-бяга!!!!
какво четеш,вече ми е ясно.ама,не си информиран.
пишеш смехории.
поздрави от русия.и се оправяй с компаса!!!
Коментиран от #42
18:17 22.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Руснаците
Коментиран от #43
18:28 22.07.2026
36 Бай Пунди Говнокомандващия
18:29 22.07.2026
37 Бай Ламби
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чети убаво бе комсомолец! Къде видя да пише, че точно тия мигранти за които става въпрос в статията са от Близкия изток и Африка? Неграмотна работа еййййй....чети бе момче чети!
18:30 22.07.2026
38 С Русия
Коментиран от #41
18:31 22.07.2026
39 максим
Все пак съм бг копейка, фейк е второто ми име.
А иначе това максим сефте го ползвам, ползвам много други никове.
По едно време ми казвахте Сценариста. Даже ви лъжех , че пиша от Газа, Будапеща, фронта, Иран, Литва, Якутия, Финландия.
Жалко, че не ми вярвате. А е хубаво, когато колегите копейци ми слагат плюсове без да четат какви ги плещя.
Мерси!
18:32 22.07.2026
40 Тиква
18:33 22.07.2026
41 Механик
До коментар #38 от "С Русия":Чак пък толкова луди не са.
18:34 22.07.2026
42 маузер
До коментар #32 от "максим":сестричке и с ПУ се оправям
18:35 22.07.2026
43 Тошо Сводката
До коментар #35 от "Руснаците":По-любопитното е от къде ще бягат руснаците предвид предстоящата есенна мобилизация.
18:36 22.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Само питам
Коментиран от #49
18:38 22.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факт
Коментиран от #54
18:45 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дънкан
Коментиран от #58
18:48 22.07.2026
53 На снимката
18:50 22.07.2026
54 Читател
До коментар #50 от "Факт":Обяснени ти е , ако можеш да четеш : "Обвинява Беларус и Русия, че организират мигранти от Близкия изток и Африка в опит да дестабилизират държавите от източния фланг на НАТО - обвинение, което както Минск, така и Москва отричат." / Кое не разбра ?
18:51 22.07.2026
55 Не разбрах
18:58 22.07.2026
56 Заградчик
18:59 22.07.2026
57 Глупости
Лъжа
19:00 22.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Шо станА бе
19:01 22.07.2026
60 Мдаа!🤔
До коментар #7 от "А Путин се Хвали от сутрин до вечер":Масова емиграция на бели, хетеросексуални християни от гейсъюза залива Русия! Животът в ЛГБТ диктатурите е непоносим за хората!
19:04 22.07.2026
61 Белорус
19:04 22.07.2026
62 Така е
19:35 22.07.2026