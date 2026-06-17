Тръмп предупреди Иран, че примирието може да бъде прекратено

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан, че постигнатото с Иран споразумение за прекратяване на огъня все още не е окончателно и може да бъде отменено, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти, предава БТА.
По думите му настоящата договореност представлява меморандум за разбирателство, а не окончателен мирен договор. Тръмп подчерта, че Вашингтон е готов да възобнови военните действия, ако прецени, че Иран не действа в съответствие със споразумението.
Изявлението беше направено в рамките на форума на Г-7, където лидерите на водещите западни икономики приветстваха временното споразумение между Вашингтон и Техеран и призоваха за прекратяване на огъня и в Ливан.
В обща декларация държавите от Г-7 подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическите усилия по отношение на регионалните заплахи, свързвани с Иран, както и необходимостта да се гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие.
Лидерите обсъдиха и мерки за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток чрез откриване на алтернативни маршрути за доставки на горива. Идеята е да се ограничат рисковете за световните енергийни пазари в условията на продължаващо напрежение в региона.
Окончателното мирно споразумение между САЩ и Иран се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. То трябва да сложи край на конфликта, започнал в края на февруари след американско-израелските удари срещу ирански цели. По данни, цитирани от международни агенции, войната е отнела живота на над 7000 души, предимно в Иран и Ливан.
Срещата на върха даде възможност на Тръмп да представи параметрите на договореността пред останалите лидери от Г-7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Макар тези държави да споделят опасенията на Вашингтон относно иранската ядрена програма, част от тях не подкрепиха решението за военна намеса срещу Техеран.
Лидерите на Г-7 заявиха готовност да съдействат за изпълнението на бъдещото споразумение чрез международна коалиция, ръководена от Великобритания и Франция. Основна задача на тази инициатива ще бъде гарантирането на свободното корабоплаване след повторното отваряне на Ормузкия проток.
Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран, договорен по-рано тази седмица, удължава с още 60 дни обявеното през април прекратяване на огъня. Целта е да се осигури време за провеждането на мирни преговори между двете страни.
Въпреки това редица ключови въпроси остават нерешени. Според анализи иранското ръководство запазва контрола върху страната, не се е отказало от запасите си от високообогатен уран, а ракетният му потенциал остава непокътнат. Освен това Техеран продължава да поддържа връзки с организации като „Хизбула“ в Ливан.
Един от най-сложните въпроси остава ситуацията в Ливан. Израелските сили навлязоха на ливанска територия през март с обявената цел да отслабят и унищожат „Хизбула“. От своя страна Иран заявява, че участва в преговорния процес за бъдещето на Ливан, като срещу него стоят САЩ и Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмплин
Коментиран от #3
16:22 17.06.2026
2 Факт
16:23 17.06.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Тръмплин":Не знам, на снимката виждам световния рекетьор и изнудвач....
16:23 17.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:24 17.06.2026
5 мир няма да има
16:34 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мелания
Ще ти скъсам Шут ката, вика...
И като захърка...
Коментиран от #10, #13
16:38 17.06.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
С ТЕЗИ (..🗣...) ИМАЙ ТРИ НАУМ...☝
16:38 17.06.2026
9 ТОА ПА...?!
16:42 17.06.2026
10 Да де,именно...!
До коментар #7 от "Мелания":Пак я ,,скъсва",ама от силните вибрации на...хъркането му!
Коментиран от #12
16:44 17.06.2026
11 ?????
Мисля че персите и без тва предупреждение не са вярвали много силно че Тръмп ще удържи на думата си.
Хеле пък ако вярваме на днешните утечки че Нетаняху е решил да играе ва банк и да пусне тва онова от файловете на Епщайн.
16:51 17.06.2026
12 Хахаха
До коментар #10 от "Да де,именно...!":Хахаха...
16:57 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
17:29 17.06.2026