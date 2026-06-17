Тръмп предупреди Иран, че примирието може да бъде прекратено

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан, че постигнатото с Иран споразумение за прекратяване на огъня все още не е окончателно и може да бъде отменено, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти, предава БТА.

По думите му настоящата договореност представлява меморандум за разбирателство, а не окончателен мирен договор. Тръмп подчерта, че Вашингтон е готов да възобнови военните действия, ако прецени, че Иран не действа в съответствие със споразумението.

Изявлението беше направено в рамките на форума на Г-7, където лидерите на водещите западни икономики приветстваха временното споразумение между Вашингтон и Техеран и призоваха за прекратяване на огъня и в Ливан.

В обща декларация държавите от Г-7 подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическите усилия по отношение на регионалните заплахи, свързвани с Иран, както и необходимостта да се гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Лидерите обсъдиха и мерки за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток чрез откриване на алтернативни маршрути за доставки на горива. Идеята е да се ограничат рисковете за световните енергийни пазари в условията на продължаващо напрежение в региона.

Окончателното мирно споразумение между САЩ и Иран се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. То трябва да сложи край на конфликта, започнал в края на февруари след американско-израелските удари срещу ирански цели. По данни, цитирани от международни агенции, войната е отнела живота на над 7000 души, предимно в Иран и Ливан.

Срещата на върха даде възможност на Тръмп да представи параметрите на договореността пред останалите лидери от Г-7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Макар тези държави да споделят опасенията на Вашингтон относно иранската ядрена програма, част от тях не подкрепиха решението за военна намеса срещу Техеран.

Лидерите на Г-7 заявиха готовност да съдействат за изпълнението на бъдещото споразумение чрез международна коалиция, ръководена от Великобритания и Франция. Основна задача на тази инициатива ще бъде гарантирането на свободното корабоплаване след повторното отваряне на Ормузкия проток.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран, договорен по-рано тази седмица, удължава с още 60 дни обявеното през април прекратяване на огъня. Целта е да се осигури време за провеждането на мирни преговори между двете страни.

Въпреки това редица ключови въпроси остават нерешени. Според анализи иранското ръководство запазва контрола върху страната, не се е отказало от запасите си от високообогатен уран, а ракетният му потенциал остава непокътнат. Освен това Техеран продължава да поддържа връзки с организации като „Хизбула“ в Ливан.

Един от най-сложните въпроси остава ситуацията в Ливан. Израелските сили навлязоха на ливанска територия през март с обявената цел да отслабят и унищожат „Хизбула“. От своя страна Иран заявява, че участва в преговорния процес за бъдещето на Ливан, като срещу него стоят САЩ и Израел.