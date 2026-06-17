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Тръмп предупреди Иран, че примирието може да бъде прекратено

Тръмп предупреди Иран, че примирието може да бъде прекратено

17 Юни, 2026 16:20 1 200 14

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  • прекратяване

Американският президент заяви, че е готов да възобнови военните удари, ако Техеран не спазва договореното

Тръмп предупреди Иран, че примирието може да бъде прекратено - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан, че постигнатото с Иран споразумение за прекратяване на огъня все още не е окончателно и може да бъде отменено, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти, предава БТА.

По думите му настоящата договореност представлява меморандум за разбирателство, а не окончателен мирен договор. Тръмп подчерта, че Вашингтон е готов да възобнови военните действия, ако прецени, че Иран не действа в съответствие със споразумението.

Изявлението беше направено в рамките на форума на Г-7, където лидерите на водещите западни икономики приветстваха временното споразумение между Вашингтон и Техеран и призоваха за прекратяване на огъня и в Ливан.

В обща декларация държавите от Г-7 подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическите усилия по отношение на регионалните заплахи, свързвани с Иран, както и необходимостта да се гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Лидерите обсъдиха и мерки за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток чрез откриване на алтернативни маршрути за доставки на горива. Идеята е да се ограничат рисковете за световните енергийни пазари в условията на продължаващо напрежение в региона.

Окончателното мирно споразумение между САЩ и Иран се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. То трябва да сложи край на конфликта, започнал в края на февруари след американско-израелските удари срещу ирански цели. По данни, цитирани от международни агенции, войната е отнела живота на над 7000 души, предимно в Иран и Ливан.

Срещата на върха даде възможност на Тръмп да представи параметрите на договореността пред останалите лидери от Г-7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Макар тези държави да споделят опасенията на Вашингтон относно иранската ядрена програма, част от тях не подкрепиха решението за военна намеса срещу Техеран.

Лидерите на Г-7 заявиха готовност да съдействат за изпълнението на бъдещото споразумение чрез международна коалиция, ръководена от Великобритания и Франция. Основна задача на тази инициатива ще бъде гарантирането на свободното корабоплаване след повторното отваряне на Ормузкия проток.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран, договорен по-рано тази седмица, удължава с още 60 дни обявеното през април прекратяване на огъня. Целта е да се осигури време за провеждането на мирни преговори между двете страни.

Въпреки това редица ключови въпроси остават нерешени. Според анализи иранското ръководство запазва контрола върху страната, не се е отказало от запасите си от високообогатен уран, а ракетният му потенциал остава непокътнат. Освен това Техеран продължава да поддържа връзки с организации като „Хизбула“ в Ливан.

Един от най-сложните въпроси остава ситуацията в Ливан. Израелските сили навлязоха на ливанска територия през март с обявената цел да отслабят и унищожат „Хизбула“. От своя страна Иран заявява, че участва в преговорния процес за бъдещето на Ливан, като срещу него стоят САЩ и Израел.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмплин

    7 0 Отговор
    - Ще ви подпухам с бобулатора, ей! Много е таен и нямам право да ви казвам повече за него.

    Коментиран от #3

    16:22 17.06.2026

  • 2 Факт

    14 3 Отговор
    И Путин предупреждаваше така за Минските споразумения, но ЕС се направи, че не чува.

    16:23 17.06.2026

  • 3 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмплин":

    Не знам, на снимката виждам световния рекетьор и изнудвач....

    16:23 17.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор
    е ся Масква/ та ще удари още 2 църкви

    16:24 17.06.2026

  • 5 мир няма да има

    13 2 Отговор
    Иран вече обяви, че Ормузкия проток остава завинаги затворен за израелските кораби.

    16:34 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мелания

    11 1 Отговор
    - И мен всяка вечер ме предупреждава!
    Ще ти скъсам Шут ката, вика...
    И като захърка...

    Коментиран от #10, #13

    16:38 17.06.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    ГОСП.ДОНАЛД ДЪК👑
    С ТЕЗИ (..🗣...) ИМАЙ ТРИ НАУМ...☝

    16:38 17.06.2026

  • 9 ТОА ПА...?!

    6 0 Отговор
    За 24 часа,си сменя поне по пет пъти мнението...!

    16:42 17.06.2026

  • 10 Да де,именно...!

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мелания":

    Пак я ,,скъсва",ама от силните вибрации на...хъркането му!

    Коментиран от #12

    16:44 17.06.2026

  • 11 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    Мисля че персите и без тва предупреждение не са вярвали много силно че Тръмп ще удържи на думата си.
    Хеле пък ако вярваме на днешните утечки че Нетаняху е решил да играе ва банк и да пусне тва онова от файловете на Епщайн.

    16:51 17.06.2026

  • 12 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да де,именно...!":

    Хахаха...

    16:57 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Зафубеняците ,предупреждават победителите .ти да видиш още докъде може да стигне глупоста

    17:29 17.06.2026

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