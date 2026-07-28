Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония, издадоха предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, съобщи Ройтерс, позовавайки се на японската метеорологична агенция, предава БТА.

След силния трус беше издадено предупреждение за цунами с очаквана височина на вълните до един метър, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, разположени на остров Кюшу.

Енергийната компания Kyushu Electric Power съобщи, че след земетресението не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали "Сендай" и "Генкай".

Железопътният оператор JR Kyushu временно преустанови движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен", като се извършват проверки на железопътната инфраструктура.

Япония е сред най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира в района на Тихоокеанския огнен пръстен. В страната се регистрират около 20% от всички земетресения в света с магнитуд 6,0 и повече.