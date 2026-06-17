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Европейският парламент одобри нови правила за връщане на незаконно пребиваващи мигранти

Европейският парламент одобри нови правила за връщане на незаконно пребиваващи мигранти

17 Юни, 2026 16:50 684 15

  • европейски парламент-
  • незаконно пребиваващи-
  • мигранти-
  • европейски съюз

Законодателството предвижда по-бързи процедури, задържане при определени условия и възможност за прехвърляне в центрове извън ЕС

Европейският парламент одобри нови правила за връщане на незаконно пребиваващи мигранти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент прие нов пакет правила, насочени към ускоряване на процедурите по връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Европейския съюз. Законодателството беше одобрено по време на пленарната сесия в Страсбург с 418 гласа „за“, 218 „против“ и 30 „въздържал се“, предава БТА.

Основната цел на новите мерки е да се подобри изпълнението на решенията за връщане, като същевременно се гарантира спазването на основните човешки права и международноправните ангажименти на ЕС.

Съгласно приетите разпоредби гражданите на трети държави, за които е издадено решение за връщане, ще бъдат задължени да оказват съдействие на компетентните органи и да напуснат територията на Европейския съюз. В случаите, когато съществува риск от укриване, отказ от сътрудничество или заплаха за обществения ред и сигурността, ще бъде възможно налагането на задържане след индивидуална оценка на конкретния случай.

Новите правила предвиждат също мигранти с издадени решения за връщане, с изключение на непридружените непълнолетни лица, да могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕС. Това ще бъде възможно само ако съответната страна е дала съгласие да ги приеме въз основа на споразумение с държава членка на съюза.

Законодателството разширява и правомощията на националните власти при подготовката на процедурите по връщане. Сред новите възможности са извършването на проверки в помещения и преглед на електронни устройства, като тези действия трябва да се осъществяват при спазване на предвидените законови гаранции и защита на правата на засегнатите лица.

След одобрението от Европейския парламент текстовете трябва да получат окончателно одобрение и от Съвета на Европейския съюз. Част от мерките ще започнат да се прилагат веднага след влизането на регламента в сила, а останалите ще бъдат въведени поетапно в рамките на следващите 12 месеца.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    11 0 Отговор
    Само Тръмпито може да ни оправи проблема с емигрантите! Нашите скопени евродепутати ще превърнат красивата Европа в мюсюлманска територия пълна с минарета и дюнерджийници!

    16:53 17.06.2026

  • 2 Гост

    12 0 Отговор
    Под връщане означава, депортирането им до България, в центрове за настаняване.

    Коментиран от #5

    16:53 17.06.2026

  • 3 що ве ек мишоци

    7 1 Отговор
    приемете пак нов пакет правила, насочени пак към Мечока
    по лесно е

    а прииждащите хлебарки няма как да спрете като им предлагате храна и подслон
    и да си правят золуми на воля

    16:55 17.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 4 Отговор
    След Боташ, Румбата е време да се договори с Турция и за мигрантите, иначе тия от ЕС викат, че ще си ги пращат всичките за България.

    16:55 17.06.2026

  • 5 депортирането им до България

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    демек после дълго време да се мотаят около духалите софия
    и след време шариа
    а булките с бурки
    и талибаните сменят тук ракията с чай

    16:57 17.06.2026

  • 6 „за“, 218 „против“ и 30 „въздържал се“

    8 0 Отговор
    значи бая мишоци в ефро парла ментата
    си ги харесват кафявите наглеци
    направо да си ги вземат вкъщи

    16:59 17.06.2026

  • 7 сготвиха ни май

    11 1 Отговор
    ЕС депутатите напрактика са прехвърлили горещия картоф с бежанците на България. Сега не върви и да излизаш от ЕС, понеже тогава пък ставаме трета страна на ЕС и тия нашите продавници пак ще ги навнесат.

    Коментиран от #13

    17:00 17.06.2026

  • 8 На Ганьо

    9 0 Отговор
    ще му върнат стотици хиляди обратно !

    17:00 17.06.2026

  • 9 44⁵5

    6 0 Отговор
    Не ни трабват мигранти.

    Коментиран от #14

    17:00 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    5 1 Отговор
    Бай-бай, укри 😂

    17:03 17.06.2026

  • 12 Дадоха

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    му милиарди за огради , прескъпи джипове и всичко нужно да пази границите , той прибра парите и ги трансфера до Западна Германия , от 10 до 15 000 € на човек , и повече !

    17:06 17.06.2026

  • 13 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "сготвиха ни май":

    Тази територия е пазарена за европейски концлагер.

    17:07 17.06.2026

  • 14 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "44⁵5":

    На вас може да не ви трябват, ама за интернационалисти Радевисти цветът на кожата няма значение. Пък и някой трябва да строи лагерите тип Белене.

    17:14 17.06.2026

  • 15 Ники Сапуня иска да пътува

    2 0 Отговор
    Честит ви Шенген!

    17:29 17.06.2026

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