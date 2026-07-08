Решителна битка за Елисейския дворец! Марин льо Пен остава в битката за президентския пост, но има ли някакви шансове

Марин льо Пен обяви четвъртата си кандидатура за президент на Франция, след като апелативен съд в Париж ѝ позволи да участва в изборите през 2027 г., въпреки че потвърди присъдата ѝ по делото за присвояване на средства от Европейския парламент, пише "Ройтерс".

Лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" представи съдебната битка като изпитание, което я е направило по-силна, и заяви, че е готова да се изправи пред избирателите.

Решението на съда съкрати забраната ѝ за заемане на публична длъжност, наложена заради използване на средства на Европейския парламент за заплащане на служители на партията ѝ във Франция. Льо Пен заяви, че ще обжалва присъдата пред най-висшата съдебна инстанция, като паралелно ще води кампанията си.

Кандидатурата ѝ представлява значителен риск, като ще трябва да убеди избирателите да подкрепят политик, чиято присъда е потвърдена от два съда, докато очаква окончателното решение по жалбата си.

"Мисля, че никога не бива да налагате нищо на френския народ; той трябва да има последната дума и сега френският народ ще има последната дума", каза тя.

Льо Пен разчита, че избирателите ще поставят политическите ѝ позиции над съдебните проблеми и ще ѝ дадат шанс да стане първият крайнодесен президент на Франция в модерната епоха.

Решението идва в момент, когато "Национален сбор" е по-близо до властта от всякога. Социологическите проучвания сочат, че Льо Пен вероятно ще достигне до втория тур на изборите, макар че победата остава несигурна.

Тя заяви, че 30-годишният председател на партията Жордан Бардела ще бъде неин кандидат за премиер, ако тя спечели президентските избори. Двамата представят отношенията си като политическо партньорство, съчетаващо нейния опит с неговата популярност сред по-младите избиратели.

"Жордан Бардела и аз се борим за Франция. Борим се за френския народ. Тази кауза очевидно надхвърля нашите възможности", каза тя. "И следователно личните ни амбиции изобщо не се вземат предвид."

Въпреки демонстрираното единство между двамата, остават различия по икономическата политика. Критиците обвиняват партията, че няма достатъчно ясен план за справяне с високия държавен дълг и слабия икономически растеж на Франция.

Бардела зае по-пазарна позиция по някои въпроси, включително пенсионната реформа, което създава напрежение около обещанието на Льо Пен за връщане на пенсионната възраст до 62 години.

Политологът Жил Ивалди от Sciences Po заяви, че бъдещето на партията зависи от способността ѝ да привлече по-широк кръг десни избиратели.

"За да управлява и да си осигури парламентарно мнозинство, Републиканската партия в крайна сметка трябва да спечели десните избиратели и в някакъв момент да постигне споразумение с масовата десница", каза той.

"Широкият съюз на десните сили е предпоставка за вземането на власт от Републиканската партия."