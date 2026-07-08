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Решителна битка за Елисейския дворец! Марин льо Пен остава в битката за президентския пост, но има ли някакви шансове

Решителна битка за Елисейския дворец! Марин льо Пен остава в битката за президентския пост, но има ли някакви шансове

8 Юли, 2026 17:29 843 18

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  • еманюел макрон-
  • елисейски дворец-
  • жордан бардела

Критиците обвиняват партията, че няма достатъчно ясен план за справяне с високия държавен дълг и слабия икономически растеж на Франция

Решителна битка за Елисейския дворец! Марин льо Пен остава в битката за президентския пост, но има ли някакви шансове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Марин льо Пен обяви четвъртата си кандидатура за президент на Франция, след като апелативен съд в Париж ѝ позволи да участва в изборите през 2027 г., въпреки че потвърди присъдата ѝ по делото за присвояване на средства от Европейския парламент, пише "Ройтерс".

Лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" представи съдебната битка като изпитание, което я е направило по-силна, и заяви, че е готова да се изправи пред избирателите.

Решението на съда съкрати забраната ѝ за заемане на публична длъжност, наложена заради използване на средства на Европейския парламент за заплащане на служители на партията ѝ във Франция. Льо Пен заяви, че ще обжалва присъдата пред най-висшата съдебна инстанция, като паралелно ще води кампанията си.

Кандидатурата ѝ представлява значителен риск, като ще трябва да убеди избирателите да подкрепят политик, чиято присъда е потвърдена от два съда, докато очаква окончателното решение по жалбата си.

"Мисля, че никога не бива да налагате нищо на френския народ; той трябва да има последната дума и сега френският народ ще има последната дума", каза тя.

Льо Пен разчита, че избирателите ще поставят политическите ѝ позиции над съдебните проблеми и ще ѝ дадат шанс да стане първият крайнодесен президент на Франция в модерната епоха.

Решението идва в момент, когато "Национален сбор" е по-близо до властта от всякога. Социологическите проучвания сочат, че Льо Пен вероятно ще достигне до втория тур на изборите, макар че победата остава несигурна.

Тя заяви, че 30-годишният председател на партията Жордан Бардела ще бъде неин кандидат за премиер, ако тя спечели президентските избори. Двамата представят отношенията си като политическо партньорство, съчетаващо нейния опит с неговата популярност сред по-младите избиратели.

"Жордан Бардела и аз се борим за Франция. Борим се за френския народ. Тази кауза очевидно надхвърля нашите възможности", каза тя. "И следователно личните ни амбиции изобщо не се вземат предвид."

Въпреки демонстрираното единство между двамата, остават различия по икономическата политика. Критиците обвиняват партията, че няма достатъчно ясен план за справяне с високия държавен дълг и слабия икономически растеж на Франция.

Бардела зае по-пазарна позиция по някои въпроси, включително пенсионната реформа, което създава напрежение около обещанието на Льо Пен за връщане на пенсионната възраст до 62 години.

Политологът Жил Ивалди от Sciences Po заяви, че бъдещето на партията зависи от способността ѝ да привлече по-широк кръг десни избиратели.

"За да управлява и да си осигури парламентарно мнозинство, Републиканската партия в крайна сметка трябва да спечели десните избиратели и в някакъв момент да постигне споразумение с масовата десница", каза той.

"Широкият съюз на десните сили е предпоставка за вземането на власт от Републиканската партия."


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМА ШАНСОВЕ

    2 13 Отговор
    Но много малки.

    Коментиран от #14

    17:30 08.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Арабите са мнозинство.Няма шанс.

    17:32 08.07.2026

  • 3 Пич

    13 3 Отговор
    Дори магаре рендерас може да се справи във Франция!!! Спира парите за Украйна и за камиларите, и гони всички туземци към Африка и Азия!!! И французите се оправят с парите!!!
    Дори магаре рендерас може да се справи!!!

    17:33 08.07.2026

  • 4 Робот

    9 2 Отговор
    Големите играчи ще я изритат , неудобна е за вампирите...!

    17:34 08.07.2026

  • 5 Абе Ройтерс,

    5 2 Отговор
    Най- голям шанс има дядолюбеца. Пхахаха.

    17:34 08.07.2026

  • 6 Дзак

    11 1 Отговор
    Такава класификация десни - леви, е съвсем условна! Търси се кой да плати сметката за Ковид, Зелената сделка и войната в Украйна.

    17:35 08.07.2026

  • 7 хехе

    12 1 Отговор
    То ще си покаже, но едно съм сигурен урсулите ще й правят кал до последно.

    17:35 08.07.2026

  • 8 Исторически парк

    10 2 Отговор
    Има 100% шансове

    17:36 08.07.2026

  • 9 Няма шанс

    2 17 Отговор
    Никой не иска про Руската Измет никъде

    17:36 08.07.2026

  • 10 Макарончо

    10 1 Отговор
    направил голям държавен дълг. Това разбрах от статията. Който и да дойде с тази политика на Макаронката ще забатачи още повече Франция.

    17:37 08.07.2026

  • 11 Льо Мари

    6 0 Отговор
    Като няма хляб,яжте пасти !

    17:43 08.07.2026

  • 12 Дааа

    3 0 Отговор
    Винаги има шанс.

    17:50 08.07.2026

  • 13 нннн

    5 0 Отговор
    Европа се променя. И в Германия, и във Франция, и другаде.

    17:57 08.07.2026

  • 14 Виждащ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИМА ШАНСОВЕ":

    Номера в тези страни както и в България е ясен.
    Първо сатанистите ошушкват държавата, теглят безкрайни кредити и чак тогава предават властта.
    Мръсни лгбт номера.
    Върви после и гради нещо. А те се подхилкват от островите и казват. Виждате ли, без нас сте за никъде.

    18:01 08.07.2026

  • 15 Все тая вече

    3 0 Отговор
    Те унищожиха Франция. Това не е тази чудесна европейска страна от 70-те г на мин век. Сега е Ал Арабия Африкия Занзибарзе... с чувал на главата и урина по улиците. Честито за тези, които искаха да унищожат Европа. УСПЯХА

    18:05 08.07.2026

  • 16 Добре, ама

    2 1 Отговор
    Кой ще я избира? Мохамед от Сирия, Джуран от Ирак, Айше от Пакистан, Ла среда от Камерун??? Франция вече НЕ е Франция.

    18:08 08.07.2026

  • 17 Льо Пен ли!

    1 4 Отговор
    Тази дърта откачалка е въздух под налягане, колкото и Тръмп. Копейките много подценяват френския народ...

    18:11 08.07.2026

  • 18 Тиква

    2 0 Отговор
    Нацюгите уСрула кая,мая няма да позволят Франция да бъде самостоятелна.

    18:24 08.07.2026

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