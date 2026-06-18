Северна Корея отзова посланика си от Великобритания заради санкции срещу детски лагер

Северна Корея е отзовала своя посланик във Великобритания само месец след встъпването му в длъжност в знак на протест срещу британските санкции, наложени на Международния детски лагер Сонгдовон. Това съобщава изданието „The Independent“, предава БТА.

От посолството на КНДР в Лондон обявиха, че дипломатът Мун Мьонг Син е бил отзован, а ръководството на мисията временно ще бъде поето от шарже д'афер. Според позицията на Пхенян това положение ще остане в сила, докато британските власти не отменят санкциите срещу лагера.

Междувременно Великобритания назначи нов посланик в Северна Корея през миналата година, въпреки че британското посолство в Пхенян продължава да бъде затворено от периода на пандемията от коронавирус.

През май 2026 г. Лондон включи лагера Сонгдовон в санкционен списък, като го свърза с младежки програми и организации, за които се твърди, че участват в депортиране и идеологическо въздействие върху украински деца.

Севернокорейското посолство реагира остро на решението, определяйки го като „отвратителна, неетична и политически мотивирана провокация“. Според дипломатическата мисия действията на Великобритания целят да навредят на международния имидж на Северна Корея и да отслабят отношенията ѝ с Русия.

Подобна позиция изрази и Министерството на външните работи на КНДР. От ведомството определиха санкциите като злонамерен и необоснован акт, за който според тях Лондон ще понесе последствия.

Според севернокорейските власти ограниченията срещу лагера Сонгдовон са лишени от основание и представляват действие, което засяга правата и интересите на децата. Случаят допълнително изостря отношенията между Великобритания и Северна Корея на фона на вече ограничените дипломатически контакти между двете държави.