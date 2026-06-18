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Северна Корея отзова посланика си от Великобритания заради санкции срещу детски лагер

Северна Корея отзова посланика си от Великобритания заради санкции срещу детски лагер

18 Юни, 2026 11:32, обновена 18 Юни, 2026 11:33 416 4

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  • посланик

Пхенян обвини Лондон в политическа провокация и постави условие за възстановяване на дипломатическото представителство

Северна Корея отзова посланика си от Великобритания заради санкции срещу детски лагер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е отзовала своя посланик във Великобритания само месец след встъпването му в длъжност в знак на протест срещу британските санкции, наложени на Международния детски лагер Сонгдовон. Това съобщава изданието „The Independent“, предава БТА.

От посолството на КНДР в Лондон обявиха, че дипломатът Мун Мьонг Син е бил отзован, а ръководството на мисията временно ще бъде поето от шарже д'афер. Според позицията на Пхенян това положение ще остане в сила, докато британските власти не отменят санкциите срещу лагера.

Междувременно Великобритания назначи нов посланик в Северна Корея през миналата година, въпреки че британското посолство в Пхенян продължава да бъде затворено от периода на пандемията от коронавирус.

През май 2026 г. Лондон включи лагера Сонгдовон в санкционен списък, като го свърза с младежки програми и организации, за които се твърди, че участват в депортиране и идеологическо въздействие върху украински деца.

Севернокорейското посолство реагира остро на решението, определяйки го като „отвратителна, неетична и политически мотивирана провокация“. Според дипломатическата мисия действията на Великобритания целят да навредят на международния имидж на Северна Корея и да отслабят отношенията ѝ с Русия.

Подобна позиция изрази и Министерството на външните работи на КНДР. От ведомството определиха санкциите като злонамерен и необоснован акт, за който според тях Лондон ще понесе последствия.

Според севернокорейските власти ограниченията срещу лагера Сонгдовон са лишени от основание и представляват действие, което засяга правата и интересите на децата. Случаят допълнително изостря отношенията между Великобритания и Северна Корея на фона на вече ограничените дипломатически контакти между двете държави.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    4 0 Отговор
    Притрябвала и е на СК връзка с британските колонизатори

    11:38 18.06.2026

  • 2 Гориил

    6 0 Отговор
    Санкциите бяха обявени само защото повече от сто руски деца почиват в лагера Сонгдовон.Британският хищник не може да прости на Русия нито безплодните ѝ победи, нито унизителните ѝ поражения.

    11:38 18.06.2026

  • 3 Винкело

    1 1 Отговор
    Може ли малко повече детайли? Например - от какво точно ще лишат лагера?

    11:46 18.06.2026

  • 4 Това е Кими

    2 0 Отговор
    Давай Кими Ракетата! Направо ги отказа!! Името му не смеят да произнесат! Бухат се навсякъде, а с Кими никой не ще да се занимава! Що ли?

    11:55 18.06.2026

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