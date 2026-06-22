Украйна е осуетила взривяването на една от административните сгради в центъра на Киев

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и украинската полиция задържаха двама агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), които са планирали да взривят една от административните сгради в центъра на Киев и са направили опит да избягат в Русия, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ, съобщи БТА.
Разследването разкри, че заподозрените са поставили самоделно запалително устройство, предназначено да възпламени и взриви генератор близо до административната сграда. Планът им е бил да задействат устройството дистанционно, докато пътуват към Беларус, откъдето са възнамерявали да избягат в Русия.
Установено е, че след като са поставили устройството, агентите са се качили на пътнически влак, пътуващ към Черниговска област. Оттам са планирали да преминат незаконно границата по река Днепър с надуваема лодка.
Служителите на правоохранителните органи са разкрили предварително извършителите, документирали са престъпленията им и са ги задържали във влака.
Според материалите по делото атентатът е бил планиран от жители на Киев, вербувани от ФСС. Единият от тях е военнослужещ, който е дезертирал от военната си част, а другият е специалист по маркетинг от столицата.
И двамата са привлекли вниманието на руските разузнавателни служби чрез канали в "Телеграм", в които са публикували коментари в подкрепа на режима в Кремъл.
Руските служби са им обещали, ако изпълнят мисията си, да ги евакуират на руска територия и впоследствие да ги наемат на работа във ФСС.
За да извършат атаката, агентите са получили инструкции как да изработят самоделно запалително устройство, което са поставили под генератор в столичния Шевченковски район.
Според плана на руската страна взривяването на промишленото оборудване е трябвало да причини значителни щети на съседната административна сграда. Освен това двамата мъже са инсталирали скрита камера с дистанционен достъп за ФСС, разположена срещу мястото на планираната атака. За да унищожат доказателствата, заподозрените са я снабдили с второ взривно устройство, което са планирали да взривят след експлозията на генератора.
По време на претърсванията властите иззеха от задържаните смартфони, съдържащи доказателства за сътрудничеството им с врага, както и надуваема лодка, предназначена за планираното им незаконно преминаване на държавната граница.
Установено е, че преди да извършват атентата, те са извършили поредица от пробни операции. По-конкретно, извършителите са създали скривалище с оръжия и боеприпаси в гориста местност в покрайнините на Киев и са изпратили географските му координати на ФСС за по-нататъшно използване при други подривни дейности.
ССУ предприе мерки за осигуряване на обекти на Въоръжените сили на Украйна, представляващи интерес за врага, в рамките на зоната на действие на агентите.
Следователите уведомиха двамата мъже, че са заподозрени за извършването на престъпления по Наказателния кодек във връзка със завършен опит за извършване на терористичен акт. В момента се разглежда въпросът за това дали действията им да бъдат допълнително класифицирани като държавна измяна, извършена при военно положение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курти
Коментиран от #9, #10, #41, #44
20:57 22.06.2026
2 Госあ
Коментиран от #14, #19, #22, #45
20:57 22.06.2026
3 За жалост Русия неможе
И тази зима се очертава най-тежката за Русия от 1945 година насам
Коментиран от #15, #47, #57
20:59 22.06.2026
4 Бялджип
Коментиран от #38
20:59 22.06.2026
5 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
И ОЩЕ НЯКОЛКО ЛАЛАДЖИИ.
ВЕЧЕ ПОЛУДЯВАТ ...
НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ИЗОБЩО НЕ ИМ Е
РАДОСТНО ТЕЗИ ДНИ
СТУДИОТО ПРИЛИЧА
НА НЯКАКВА СБИРКА
НА ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ВЪЗДУХАРИ.
НАШИТЕ ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ПАРЦАЛИ
КОЛКОТО И ДА СЕ МЪЧАТ
ДА ГОВОРЯТ.ЗА РУСКА СИЛА
НЯМА КАК ДА СКРИЯТ
ОТЧАЯНИТЕ СОЛОВЬОВЧЕТА
НА КРЕМЪЛ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #20, #40
21:01 22.06.2026
6 Пич
21:01 22.06.2026
7 ОСУЕТИЛА МИЕДЕДО ВИЯ
21:01 22.06.2026
8 Баце ЕООД
21:01 22.06.2026
9 Госあ
До коментар #1 от "Курти":курти, за 4-5 години откакто братушките подпукаха бандерите и натоʼто, си заградиха вътрешно море и присъединиха територии колко България с всичките полезни изкопаеми на Украина плюс най голямата АЕЦ в Европа. Не че не си беха техни, но ги беха дарили.
Коментиран от #13, #25
21:01 22.06.2026
10 Абе
До коментар #1 от "Курти":Питко, върви на фронта по добре.. Тук никой не те иска
21:02 22.06.2026
11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Ако руската армия реши сега в 21:00ч да взриви тази сграда и ликвидира Зеленски с цялото политическо и военно ръководство на Украйна, до 21:15ч това ще бъде факт без пpocтакшките ви измислици.
21:02 22.06.2026
12 Публично Унижение на Путин пред целият
Масква Гори
А в Русия хората не са Осведомени какво се случва
21:02 22.06.2026
13 Баце ЕООД
До коментар #9 от "Госあ":Бе той отде да знае малкия наркоман. Важното е да се правим на мъже
21:03 22.06.2026
14 Продължавай
До коментар #2 от "Госあ":да се чудиш. Когато най-накрая приемеш очевидното -- че Русия просто няма сили за повече -- всичко ще ти се изясни. Дотогава продължавай да се чудиш
Коментиран от #23
21:03 22.06.2026
15 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":Нашето ПВО не може
Са спре УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
Които се движат със 200 км в час
А СЕПТЕМВРИ ще ни Бомбят
Със БАЛИСТИКИ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
21:03 22.06.2026
16 3 дня в Киев, седмица в Лисабон
21:04 22.06.2026
17 Урко фашистки лъжи
21:04 22.06.2026
18 Матю хари
21:04 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бе аз кат гледам
До коментар #5 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":Само поддръжниците на запада реват.. Оплакват ае, пак няма да ходят на море
21:04 22.06.2026
21 Лъжи
21:04 22.06.2026
22 Защото после ще думнат Руснаците със
До коментар #2 от "Госあ":Атома и при това Истински не като тяхните Хартиени ракети и армия
Коментиран от #49
21:04 22.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Македония = Украйна
Коментиран от #29, #32
21:06 22.06.2026
25 глупака
До коментар #9 от "Госあ":А ти глупака нямаш 10 еврака за вечеря.
Коментиран от #27
21:07 22.06.2026
26 Абе
21:07 22.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мол ния!
Бункерната старуха снова..сбежал от москалбад
21:08 22.06.2026
29 Как върви евакуацията на Крим?А?
До коментар #24 от "Македония = Украйна":Имат ли транспорт?А бензин?
Коментиран от #33
21:09 22.06.2026
30 Госあ
До коментар #27 от "Ахаха":не се занимавай с парвенюта. Откраднал нещичко, измамил некой, та да вечеря у ресторант
21:11 22.06.2026
31 Източна ромелия
21:11 22.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
До коментар #29 от "Как върви евакуацията на Крим?А?":32 км Колона от туристи, монголья и военни бягат но са блокирани на Моста.
Вовка трае като деревянска Шлю ХА и избяга отново в Урал
21:12 22.06.2026
34 НЕ Е ВЯРНО
СА СЕ КАЧИЛИ НА ФАЙТОН ДО ОДЕСА ОТ КЪДЕТО ЩЯЛА ДА ГИ ПРИБЕРЕ РУСКА ПОДВОДНИЦА
АЛО ДЕБИЛИ РЯДКО РЯДКА ТЪПОТИЯ СТЕ СЪТВОРИЛИ
21:13 22.06.2026
35 Бродви
Коментиран от #36, #50, #54, #58, #65, #68, #78
21:13 22.06.2026
36 Опелото
До коментар #35 от "Бродви":Много монголска ЛЕШ, много нЯщо ей...
Ама може и още
21:16 22.06.2026
37 Ами
от окраина за да не ги пратят на фронта и сега
ни разказват приказки под шипковия храст :)
Коментиран от #39
21:16 22.06.2026
38 Логично
До коментар #4 от "Бялджип":Имитират дейност, за да си оправдаят заплатите от ЕС.
21:18 22.06.2026
39 Най вероятно си ПЕД ал
До коментар #37 от "Ами":Но никой не се интересува от това,че си ПЕД ал.
Коментиран от #60
21:19 22.06.2026
40 Нормално
До коментар #5 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":Добре, че те полудяват, а не някой друг, от когото зависи какъв ще бъде отговора..
21:21 22.06.2026
41 Времето е горещо
До коментар #1 от "Курти":Пази нервите, повече течности и разходки утром на чист въздух... а и хапчетата, редовно..
21:23 22.06.2026
42 Госあ
21:23 22.06.2026
43 Айляк
Дай милиарди, че виж как обезвредяваме.
Голема работа тез бандери, ей...
Само дето всичко опира "до последния украинец".
21:23 22.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ахахаха
До коментар #2 от "Госあ":И кой ще.им позволи копей неук?
Коментиран от #48
21:25 22.06.2026
46 Последния Софиянец
21:25 22.06.2026
47 Жалостивия
До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":Споко с прогнозите, едва ли ще статистика, който си мислим. Имаме само слухове...
21:26 22.06.2026
48 Госあ
До коментар #45 от "Ахахаха":Ако трябва да сме честни орешника го видяхме в действие, бутна няколко гаража, а другия падна в блатата, пълен позор!
21:27 22.06.2026
49 Споко
До коментар #22 от "Защото после ще думнат Руснаците със":Атом няма да има. Това всеки го знае. По вероятно е още 20 години война.
21:27 22.06.2026
50 Баце ЕООД
До коментар #35 от "Бродви":А вчера 1350, оня ден 1400, от втарая остана само леш и скрап!
21:29 22.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Анонимен
Самоделно устройство?!!! Я по-сериозно!
Коментиран от #63
21:38 22.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ей мухльо
До коментар #35 от "Бродви":👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀
21:40 22.06.2026
55 Пенчо
21:40 22.06.2026
56 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #44 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап. Пай У Йотт бре дупнишки Звездоброец хъесосс !
Коментиран от #61
21:42 22.06.2026
57 ФАКТ
До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":факт
Коментиран от #67
21:43 22.06.2026
58 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #35 от "Бродви":Избили са на май .кятти на пттт .катта въшките 😂😂😂
21:45 22.06.2026
59 Деффе.Qи.ралл
Коментиран от #70
21:47 22.06.2026
60 Ами
До коментар #39 от "Най вероятно си ПЕД ал":Всъщност съм хетеросексуален, карам
дизелов автомобил и не съм вегитарианец.
На кратко не изповядвам либерални ценности :)
21:49 22.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Антирашист 749
До коментар #52 от "Анонимен":С анонимните не може сериозно !
Коментиран от #69
22:04 22.06.2026
64 Ген.Атанасов!
Те са,дори и под...леглото ми...😨🙄😮💨!
22:05 22.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ДА ВЕЛИК
До коментар #57 от "ФАКТ":Е ВОВКА МАСОВКАТА.
ВЪВ КРИМ ВЕЧЕ
ОГРАНИЧИХА
ПРОДАЖБАТА НА МУКА - БРАШНО
ДО 1 КИЛО НА ЧОВЕК.
НЯМА МУКА НЯМА МУКА
НО ЩЕ ИМА ПУТИНСКА МЪКА .
РААА РААА РААА
22:18 22.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #63 от "Антирашист 749":Лука лап. пай ми Х.У.Я. ,Лука ,дрттт мннн.нетчия !
Коментиран от #73
22:22 22.06.2026
70 Мишел
До коментар #59 от "Деффе.Qи.ралл":Явно добре си прекарваш със Зеленски ?
Коментиран от #72
22:23 22.06.2026
71 Хептен
22:24 22.06.2026
72 Деффе.Qи.ралл
До коментар #70 от "Мишел":Да ти кажа ,не се оплаквам ,добре ми лжее г3ааа 😂😂😬
22:24 22.06.2026
73 Лука
До коментар #69 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Явно си младо жребче ,обещаваш ли да ме възседнеш след това ?
22:26 22.06.2026
74 МОСКВИЧ
ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА
ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
ПРЕЗ 2026 ГОДИНА ГЛЕДАМЕ
ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.
СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД.
22:28 22.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 1111
22:38 22.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Да те светна
До коментар #35 от "Бродви":над 1555 укри са гътнати за днешния ден,до 11 сутринта,до сега се надявам да са станали по е 2к😇
22:41 22.06.2026