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Украйна е осуетила взривяването на една от административните сгради в центъра на Киев
  Тема: Украйна

Украйна е осуетила взривяването на една от административните сгради в центъра на Киев

22 Юни, 2026 20:55 1 802 78

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • война-
  • атентат

Заподозрените са поставили самоделно запалително устройство, предназначено да възпламени и взриви генератор

Украйна е осуетила взривяването на една от административните сгради в центъра на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и украинската полиция задържаха двама агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), които са планирали да взривят една от административните сгради в центъра на Киев и са направили опит да избягат в Русия, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ, съобщи БТА.

Разследването разкри, че заподозрените са поставили самоделно запалително устройство, предназначено да възпламени и взриви генератор близо до административната сграда. Планът им е бил да задействат устройството дистанционно, докато пътуват към Беларус, откъдето са възнамерявали да избягат в Русия.

Установено е, че след като са поставили устройството, агентите са се качили на пътнически влак, пътуващ към Черниговска област. Оттам са планирали да преминат незаконно границата по река Днепър с надуваема лодка.

Служителите на правоохранителните органи са разкрили предварително извършителите, документирали са престъпленията им и са ги задържали във влака.

Според материалите по делото атентатът е бил планиран от жители на Киев, вербувани от ФСС. Единият от тях е военнослужещ, който е дезертирал от военната си част, а другият е специалист по маркетинг от столицата.

И двамата са привлекли вниманието на руските разузнавателни служби чрез канали в "Телеграм", в които са публикували коментари в подкрепа на режима в Кремъл.

Руските служби са им обещали, ако изпълнят мисията си, да ги евакуират на руска територия и впоследствие да ги наемат на работа във ФСС.

За да извършат атаката, агентите са получили инструкции как да изработят самоделно запалително устройство, което са поставили под генератор в столичния Шевченковски район.

Според плана на руската страна взривяването на промишленото оборудване е трябвало да причини значителни щети на съседната административна сграда. Освен това двамата мъже са инсталирали скрита камера с дистанционен достъп за ФСС, разположена срещу мястото на планираната атака. За да унищожат доказателствата, заподозрените са я снабдили с второ взривно устройство, което са планирали да взривят след експлозията на генератора.

По време на претърсванията властите иззеха от задържаните смартфони, съдържащи доказателства за сътрудничеството им с врага, както и надуваема лодка, предназначена за планираното им незаконно преминаване на държавната граница.

Установено е, че преди да извършват атентата, те са извършили поредица от пробни операции. По-конкретно, извършителите са създали скривалище с оръжия и боеприпаси в гориста местност в покрайнините на Киев и са изпратили географските му координати на ФСС за по-нататъшно използване при други подривни дейности.

ССУ предприе мерки за осигуряване на обекти на Въоръжените сили на Украйна, представляващи интерес за врага, в рамките на зоната на действие на агентите.

Следователите уведомиха двамата мъже, че са заподозрени за извършването на престъпления по Наказателния кодек във връзка със завършен опит за извършване на терористичен акт. В момента се разглежда въпросът за това дали действията им да бъдат допълнително класифицирани като държавна измяна, извършена при военно положение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курти

    20 31 Отговор
    Копеи затегайте гащите,не се заканвайте,че ставате смешни.Сто години се каните и все едно и също.Стегайте гащите

    Коментиран от #9, #10, #41, #44

    20:57 22.06.2026

  • 2 Госあ

    41 13 Отговор
    Ако руснаците решат, ше я думнат с орешник ! И се чудя защо още не са го направили…

    Коментиран от #14, #19, #22, #45

    20:57 22.06.2026

  • 3 За жалост Русия неможе

    17 33 Отговор
    Да усуети бомбардировките над Москва
    И тази зима се очертава най-тежката за Русия от 1945 година насам

    Коментиран от #15, #47, #57

    20:59 22.06.2026

  • 4 Бялджип

    40 12 Отговор
    Дебелите украински лъжи! Вече дори най-верните им фенове се съмняват.

    Коментиран от #38

    20:59 22.06.2026

  • 5 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    11 26 Отговор
    МАРГАРИТА СИМОНЯН

    И ОЩЕ НЯКОЛКО ЛАЛАДЖИИ.

    ВЕЧЕ ПОЛУДЯВАТ ...

    НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
    ИЗОБЩО НЕ ИМ Е
    РАДОСТНО ТЕЗИ ДНИ
    СТУДИОТО ПРИЛИЧА
    НА НЯКАКВА СБИРКА
    НА ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ВЪЗДУХАРИ.

    НАШИТЕ ЖАЛКИ ЧЕРВЕНИ ПАРЦАЛИ
    КОЛКОТО И ДА СЕ МЪЧАТ
    ДА ГОВОРЯТ.ЗА РУСКА СИЛА

    НЯМА КАК ДА СКРИЯТ
    ОТЧАЯНИТЕ СОЛОВЬОВЧЕТА
    НА КРЕМЪЛ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #20, #40

    21:01 22.06.2026

  • 6 Пич

    33 7 Отговор
    Това е толкова нелепо, и ще го разбере всеки мъж, хидил в казарма! Паветниците не са ходили в казарма!!! Затова - нелепите от Укроинформ все едно ни убеждават, че някой щял да взриви стена на язовир с пиратка!!?

    21:01 22.06.2026

  • 7 ОСУЕТИЛА МИЕДЕДО ВИЯ

    30 7 Отговор
    НЕ СА РЕШИЛИ РУСНАЦИТЕ НЕ СА ИЗРОВИЛИ ЦЕЛИЯ КИЯВ

    21:01 22.06.2026

  • 8 Баце ЕООД

    26 6 Отговор
    Ако някой си мисли, че 404 може да опази каквото и да е..

    21:01 22.06.2026

  • 9 Госあ

    36 9 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    курти, за 4-5 години откакто братушките подпукаха бандерите и натоʼто, си заградиха вътрешно море и присъединиха територии колко България с всичките полезни изкопаеми на Украина плюс най голямата АЕЦ в Европа. Не че не си беха техни, но ги беха дарили.

    Коментиран от #13, #25

    21:01 22.06.2026

  • 10 Абе

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Питко, върви на фронта по добре.. Тук никой не те иска

    21:02 22.06.2026

  • 11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    29 6 Отговор
    Поредните пpимитивни русофобни пpoстотии, които разпространява този пopъчков сайт.
    Ако руската армия реши сега в 21:00ч да взриви тази сграда и ликвидира Зеленски с цялото политическо и военно ръководство на Украйна, до 21:15ч това ще бъде факт без пpocтакшките ви измислици.

    21:02 22.06.2026

  • 12 Публично Унижение на Путин пред целият

    14 19 Отговор
    Свят
    Масква Гори

    А в Русия хората не са Осведомени какво се случва

    21:02 22.06.2026

  • 13 Баце ЕООД

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Бе той отде да знае малкия наркоман. Важното е да се правим на мъже

    21:03 22.06.2026

  • 14 Продължавай

    10 22 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    да се чудиш. Когато най-накрая приемеш очевидното -- че Русия просто няма сили за повече -- всичко ще ти се изясни. Дотогава продължавай да се чудиш

    Коментиран от #23

    21:03 22.06.2026

  • 15 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":

    Нашето ПВО не може
    Са спре УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
    Които се движат със 200 км в час

    А СЕПТЕМВРИ ще ни Бомбят
    Със БАЛИСТИКИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    21:03 22.06.2026

  • 16 3 дня в Киев, седмица в Лисабон

    9 13 Отговор
    ФСБ ешници Фашаги? Подземната старуха педофил е напълно Безпомощен и отчаян!

    21:04 22.06.2026

  • 17 Урко фашистки лъжи

    15 3 Отговор
    Ненормални сте урки

    21:04 22.06.2026

  • 18 Матю хари

    5 15 Отговор
    Нали имат Орешник - една бутафория.

    21:04 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бе аз кат гледам

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":

    Само поддръжниците на запада реват.. Оплакват ае, пак няма да ходят на море

    21:04 22.06.2026

  • 21 Лъжи

    17 6 Отговор
    Много лъжат укрите

    21:04 22.06.2026

  • 22 Защото после ще думнат Руснаците със

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Атома и при това Истински не като тяхните Хартиени ракети и армия

    Коментиран от #49

    21:04 22.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Македония = Украйна

    20 3 Отговор
    Не са руски агенти, а са представители на над 1/3 от украинските граждани, които все още имат руско самосъзнание.

    Коментиран от #29, #32

    21:06 22.06.2026

  • 25 глупака

    3 19 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    А ти глупака нямаш 10 еврака за вечеря.

    Коментиран от #27

    21:07 22.06.2026

  • 26 Абе

    19 3 Отговор
    То едни мажоретки тука викат за Украйна.. Чеп за зеле не става от тях.

    21:07 22.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мол ния!

    5 13 Отговор
    Нови ужасни взривове в москал!
    Бункерната старуха снова..сбежал от москалбад

    21:08 22.06.2026

  • 29 Как върви евакуацията на Крим?А?

    3 11 Отговор

    До коментар #24 от "Македония = Украйна":

    Имат ли транспорт?А бензин?

    Коментиран от #33

    21:09 22.06.2026

  • 30 Госあ

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ахаха":

    не се занимавай с парвенюта. Откраднал нещичко, измамил некой, та да вечеря у ресторант

    21:11 22.06.2026

  • 31 Източна ромелия

    13 5 Отговор
    Ами атентаторите може и да са украинци недоволни от фюрера който ги води на заколение

    21:11 22.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    5 13 Отговор

    До коментар #29 от "Как върви евакуацията на Крим?А?":

    32 км Колона от туристи, монголья и военни бягат но са блокирани на Моста.
    Вовка трае като деревянска Шлю ХА и избяга отново в Урал

    21:12 22.06.2026

  • 34 НЕ Е ВЯРНО

    14 2 Отговор
    СЛЕД КАТО СА ЗАПУШИЛИ АУСПУХА НА ГЕНЕРАТОРА СЪС СУРОВ КАРТОФ
    СА СЕ КАЧИЛИ НА ФАЙТОН ДО ОДЕСА ОТ КЪДЕТО ЩЯЛА ДА ГИ ПРИБЕРЕ РУСКА ПОДВОДНИЦА
    АЛО ДЕБИЛИ РЯДКО РЯДКА ТЪПОТИЯ СТЕ СЪТВОРИЛИ

    21:13 22.06.2026

  • 35 Бродви

    5 13 Отговор
    Днес са избити 1290 руски прасета.

    Коментиран от #36, #50, #54, #58, #65, #68, #78

    21:13 22.06.2026

  • 36 Опелото

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "Бродви":

    Много монголска ЛЕШ, много нЯщо ей...
    Ама може и още

    21:16 22.06.2026

  • 37 Ами

    17 2 Отговор
    Най-вероятно двама окраинци са решили да избягат
    от окраина за да не ги пратят на фронта и сега
    ни разказват приказки под шипковия храст :)

    Коментиран от #39

    21:16 22.06.2026

  • 38 Логично

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Имитират дейност, за да си оправдаят заплатите от ЕС.

    21:18 22.06.2026

  • 39 Най вероятно си ПЕД ал

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Но никой не се интересува от това,че си ПЕД ал.

    Коментиран от #60

    21:19 22.06.2026

  • 40 Нормално

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":

    Добре, че те полудяват, а не някой друг, от когото зависи какъв ще бъде отговора..

    21:21 22.06.2026

  • 41 Времето е горещо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Пази нервите, повече течности и разходки утром на чист въздух... а и хапчетата, редовно..

    21:23 22.06.2026

  • 42 Госあ

    2 9 Отговор
    Няма край блатния терор, до като не висне бункерното от башнята мир няма да има.

    21:23 22.06.2026

  • 43 Айляк

    10 1 Отговор
    Мърсуло, Зеле съм.
    Дай милиарди, че виж как обезвредяваме.

    Голема работа тез бандери, ей...
    Само дето всичко опира "до последния украинец".

    21:23 22.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    И кой ще.им позволи копей неук?

    Коментиран от #48

    21:25 22.06.2026

  • 46 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му продажна.

    21:25 22.06.2026

  • 47 Жалостивия

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":

    Споко с прогнозите, едва ли ще статистика, който си мислим. Имаме само слухове...

    21:26 22.06.2026

  • 48 Госあ

    4 12 Отговор

    До коментар #45 от "Ахахаха":

    Ако трябва да сме честни орешника го видяхме в действие, бутна няколко гаража, а другия падна в блатата, пълен позор!

    21:27 22.06.2026

  • 49 Споко

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Защото после ще думнат Руснаците със":

    Атом няма да има. Това всеки го знае. По вероятно е още 20 години война.

    21:27 22.06.2026

  • 50 Баце ЕООД

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Бродви":

    А вчера 1350, оня ден 1400, от втарая остана само леш и скрап!

    21:29 22.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    8 1 Отговор
    Агенти на ФСС?!!!
    Самоделно устройство?!!! Я по-сериозно!

    Коментиран от #63

    21:38 22.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ей мухльо

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Бродви":

    👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀

    21:40 22.06.2026

  • 55 Пенчо

    6 2 Отговор
    Не е ли по лесно отгоре с орехче!? Тези пак са сънували нещо "грандиозно"!

    21:40 22.06.2026

  • 56 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап. Пай У Йотт бре дупнишки Звездоброец хъесосс !

    Коментиран от #61

    21:42 22.06.2026

  • 57 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "За жалост Русия неможе":

    факт

    Коментиран от #67

    21:43 22.06.2026

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Бродви":

    Избили са на май .кятти на пттт .катта въшките 😂😂😂

    21:45 22.06.2026

  • 59 Деффе.Qи.ралл

    4 2 Отговор
    Въпреки смимката Е Мека

    Коментиран от #70

    21:47 22.06.2026

  • 60 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Най вероятно си ПЕД ал":

    Всъщност съм хетеросексуален, карам
    дизелов автомобил и не съм вегитарианец.
    На кратко не изповядвам либерални ценности :)

    21:49 22.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Антирашист 749

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    С анонимните не може сериозно !

    Коментиран от #69

    22:04 22.06.2026

  • 64 Ген.Атанасов!

    3 1 Отговор
    А се бъзикахте ,с мен като ви казвах,че агентите на Путин,са навсякъде и денонощно провеждат ,,руски хибридни атаки"...!
    Те са,дори и под...леглото ми...😨🙄😮‍💨!

    22:05 22.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ДА ВЕЛИК

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "ФАКТ":

    Е ВОВКА МАСОВКАТА.

    ВЪВ КРИМ ВЕЧЕ
    ОГРАНИЧИХА
    ПРОДАЖБАТА НА МУКА - БРАШНО
    ДО 1 КИЛО НА ЧОВЕК.

    НЯМА МУКА НЯМА МУКА

    НО ЩЕ ИМА ПУТИНСКА МЪКА .

    РААА РААА РААА

    22:18 22.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Антирашист 749":

    Лука лап. пай ми Х.У.Я. ,Лука ,дрттт мннн.нетчия !

    Коментиран от #73

    22:22 22.06.2026

  • 70 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Деффе.Qи.ралл":

    Явно добре си прекарваш със Зеленски ?

    Коментиран от #72

    22:23 22.06.2026

  • 71 Хептен

    1 0 Отговор
    За тъпи ни вземате.

    22:24 22.06.2026

  • 72 Деффе.Qи.ралл

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Да ти кажа ,не се оплаквам ,добре ми лжее г3ааа 😂😂😬

    22:24 22.06.2026

  • 73 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Явно си младо жребче ,обещаваш ли да ме възседнеш след това ?

    22:26 22.06.2026

  • 74 МОСКВИЧ

    0 0 Отговор
    ПРЕЗ 2022 И 2023 ГОДИНА
    ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА
    ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.

    ПРЕЗ 2026 ГОДИНА ГЛЕДАМЕ
    ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.

    СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД.

    22:28 22.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 1111

    3 0 Отговор
    Аве, вече тъй кат гледам, не е модерно да се прай Куief на стъкло или да се стартират разни химически физически верижни реакции, или провеждане на тестове за разбиване на ядра - достатъчно е да се направи завършена картофена нива.

    22:38 22.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Да те светна

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бродви":

    над 1555 укри са гътнати за днешния ден,до 11 сутринта,до сега се надявам да са станали по е 2к😇

    22:41 22.06.2026

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