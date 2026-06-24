Украински дронове удариха главната подстанция на електроцентралата в Севастопол

Украински дронове атакуваха през нощта главната подстанция на електроцентралата в Севастопол, в контролирания от Русия Кримски полуостров, съобщи днес Роберт Бровди – командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Бровди написа в профила си в Телеграм, че екипите са работили „ефективно“ по 48 оперативни и планирани военни цели в Русия и в окупираните територии в южната част на Украйна през изминалата нощ.
По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че електроснабдяването в града е прекъснато, вследствие на украинска атака.
Електроснабдяването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим беше прекъснато, след като Украйна нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
Системите за противовъздушна отбрана са свалили девет дрона над града, който е най-големият в Крим, каза Развожаев по-рано днес.
Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не стана ясно веднага дали са нанесени щети в областта, която се намира на повече от 1 000 километра югоизточно от Москва и в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод.
Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди чрез независими източници информацията за ударите, които Русия и Украйна си разменят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #3, #10, #14, #22, #23, #42
11:54 24.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #20, #44
11:56 24.06.2026
3 нонимен
До коментар #1 от "Анонимен":това го кажи на твоите приятели-демократи в моzква!
11:59 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без грантове
Днес няма грантове
Коментиран от #17
12:01 24.06.2026
8 Иван 1
12:02 24.06.2026
9 Разкажете за провала на урко фашистите
Коментиран от #24
12:02 24.06.2026
10 Хахаха
До коментар #1 от "Анонимен":Че те го правят от ранната сутрин на 24/02/2022 г., включително болници, родилни домове, елподстанции (когато температурата в Киев беше -17°С)...
Вече никой не вярва на пияниците от Мордор и никой не им съчувства.
12:07 24.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин
12:09 24.06.2026
13 Владимир Путин, президент
12:09 24.06.2026
14 Путин многоходовия бакшиш идол на копейк
До коментар #1 от "Анонимен":Сорос не ни дава
12:09 24.06.2026
15 Гориил
12:10 24.06.2026
16 Факт
12:10 24.06.2026
17 А аз пък да ти кажа...!
До коментар #7 от "Без грантове":Забравих колко хиляди са българите в Одеса...?!
Та в тази връзка,дано Марийка ни припомни...?!
12:10 24.06.2026
18 Толкова
12:10 24.06.2026
19 Раковски
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е гранит, нажежен в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
Коментиран от #46
12:10 24.06.2026
20 Ех, мераци за слава..
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Пак ли си представяш че си президент? Остави тези напразни мечти. Излез малко навън, пусни си едно кафе от машината на ъгъла, да ти се проветри малко главата. Пък като се върнеш, може да си представиш, че си Клинт Истууд от филма "Добрият, лошия и злия".
Коментиран от #30
12:12 24.06.2026
21 Руски ракети
Елитният блок с апартамента нафл Зеленски
Сградата на СБУ
Сградата на Нац данъчна служба
Коментиран от #25
12:15 24.06.2026
22 Даже закъсня а
До коментар #1 от "Анонимен":Те това отдава го правят ,даже и язовири взривяват.
Украинците много закъсняха!
12:15 24.06.2026
23 Нагла Копейка
До коментар #1 от "Анонимен":Че те не са спирали....
12:16 24.06.2026
24 Антирашист756
До коментар #9 от "Разкажете за провала на урко фашистите":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Рашистите какво търсят там ?
12:17 24.06.2026
25 И още
До коментар #21 от "Руски ракети":И нужника на Зеленски.
Коментиран от #31
12:17 24.06.2026
26 Бай Желю шумкаря
Коментиран от #29, #33
12:18 24.06.2026
27 Наркомана от Кривой рог
12:19 24.06.2026
28 Министър на финансите на САЩ
Евреинът убиец на народа си Зеленски
Не лъжещият само когато спи.
И пр.и пр
Коментиран от #38, #49
12:19 24.06.2026
29 Наркомана от Кривой рог
До коментар #26 от "Бай Желю шумкаря":Искам заради агитката на динамо Киев руснаците да превърнат града в радиоактивна пустиня.
Коментиран от #43
12:21 24.06.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Ех, мераци за слава..":"...Пак ли си представяш че си президент?..."
След като ми спряха тока, бензина, а от Госбанк ми прибраха спестяванията за "държавни нужди", друго освен да си представям за Президент ми не остана. И хора.... не пътувайте за Русия, нищо хубаво няма намерите тук ☝️
12:22 24.06.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #25 от "И още":Къде сте тръгнали с дрончетата бе неможачи.
? % превзехте от Русия?
Поне 1 % от окупираните територии върнете....
Боклуци Сър Джон
Коментиран от #50
12:22 24.06.2026
32 Иван
Коментиран от #35
12:22 24.06.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Бай Желю шумкаря":Руската армия е втората по сила !!!
На Кримския остров ☝️
12:24 24.06.2026
34 Антирашист 757
12:25 24.06.2026
35 Крим
До коментар #32 от "Иван":Ще го имате когато цъфнат налъмите
12:25 24.06.2026
36 Планираща руска бомба 3000кг
Ударих Азовстал и азовците изпълзяха като хлебарки! Хахахаха 😜❗
12:25 24.06.2026
37 Манова
Севастополски валс. Знам, той ще устои и пак ще цъфти!
12:25 24.06.2026
38 Антирашист 758
До коментар #28 от "Министър на финансите на САЩ":Думите на министъра на финансите не се използват от културни хора !
12:29 24.06.2026
39 Бензин няма, ток няма
12:32 24.06.2026
40 Работещите
12:33 24.06.2026
41 Гоце
12:34 24.06.2026
42 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Анонимен":Руснаците от години се целят, ама трудно улучват.
12:34 24.06.2026
43 Антирашист 758
До коментар #29 от "Наркомана от Кривой рог":Подкрепяш ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА ! И си толкова злобен като неможещ рашист .
12:35 24.06.2026
44 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Те, Рос дебилите още я въртят тази плоча.
12:36 24.06.2026
45 Кочо
12:36 24.06.2026
46 Лумпен,
До коментар #19 от "Раковски":Не си наред с главата
Коментиран от #48
12:36 24.06.2026
47 не може да бъде
Коментиран от #52
12:38 24.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Националист
До коментар #28 от "Министър на финансите на САЩ":Ако и България имаше такъв президент вече копейки нямаше да има и щяхме да сме една от богатите страни. Хората ги избива бункертия плъх
12:38 24.06.2026
50 Ха-ха-ха
До коментар #31 от "Ха ХаХа":22 ядрени Републики+ Фюрер Педофил+ узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея и...13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС! 2 Милиона човекоподобни блатари Фира и ху ЙЛО Пен ДЕЛА от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
ФАКТ
Ама цел СВЕТ знае,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
АааааааХахахаха
Коментиран от #55
12:38 24.06.2026
51 Шафьоро
12:40 24.06.2026
52 Кочо
До коментар #47 от "не може да бъде":Това за Константиновка го слушам от времето на Майдана! Станахте като Радев и министрите му! Само стратегически изказвания и никакви реални действия! Служебен Гюров стоеше къде по добре с експедитивен и реален подход към това, което стоеше за изпълнение, не говореше небивалици, бе лаконичен и изказванията му бяха сбити и обвити в морал и възрожденски идеали, каквито са имали народните будители!
12:43 24.06.2026
53 Дим
12:44 24.06.2026
54 Дартс
Коментиран от #56
12:44 24.06.2026
55 Алексей Арестович
До коментар #50 от "Ха-ха-ха":Ако руснаците не ти смитаха да свои , не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
Разбра ли тъпако?
12:45 24.06.2026
56 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Дартс":Идиот 200%
Коментиран от #57
12:46 24.06.2026
57 Дартс
До коментар #56 от "Ха ХаХа":Приятно ми е да се запознаем аз съм Иван? Чудя се кой те е кръстил така
12:54 24.06.2026