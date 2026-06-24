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Украински дронове удариха главната подстанция на електроцентралата в Севастопол
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха главната подстанция на електроцентралата в Севастопол

24 Юни, 2026 11:50 1 260 57

  • крим-
  • украйна-
  • русия-
  • севастопол-
  • дронове

Контролираният от Русия Севастопол остана без ток след украински удари, потвърди Москва

Украински дронове удариха главната подстанция на електроцентралата в Севастопол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове атакуваха през нощта главната подстанция на електроцентралата в Севастопол, в контролирания от Русия Кримски полуостров, съобщи днес Роберт Бровди – командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Бровди написа в профила си в Телеграм, че екипите са работили „ефективно“ по 48 оперативни и планирани военни цели в Русия и в окупираните територии в южната част на Украйна през изминалата нощ.

По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че електроснабдяването в града е прекъснато, вследствие на украинска атака.

Електроснабдяването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим беше прекъснато, след като Украйна нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили девет дрона над града, който е най-големият в Крим, каза Развожаев по-рано днес.

Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не стана ясно веднага дали са нанесени щети в областта, която се намира на повече от 1 000 километра югоизточно от Москва и в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод.

Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди чрез независими източници информацията за ударите, които Русия и Украйна си разменят.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    30 26 Отговор
    Май е време и руснаците да почнат да се целят по рафинерии и подстанции.

    Коментиран от #3, #10, #14, #22, #23, #42

    11:54 24.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    27 28 Отговор
    Преди ПЯТЬ года се подигравах на България, на Европа че ще стоят на тъмно, студено, без бензин, без ток, без вода, със спукани тръби и течащи радиатори, пък ти да видиш ква беля стана ...

    Коментиран от #20, #44

    11:56 24.06.2026

  • 3 нонимен

    15 16 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    това го кажи на твоите приятели-демократи в моzква!

    11:59 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без грантове

    23 14 Отговор
    Марийке, пропусна да споменеш накрая че "България подкрепя... наркомана".
    Днес няма грантове

    Коментиран от #17

    12:01 24.06.2026

  • 8 Иван 1

    23 12 Отговор
    И после защо кримчани искат в Русия и мразят Украйна, не може да избиваш хората си.

    12:02 24.06.2026

  • 9 Разкажете за провала на урко фашистите

    19 13 Отговор
    Зеления ненормален наркоман и просяк пак ще реве

    Коментиран от #24

    12:02 24.06.2026

  • 10 Хахаха

    17 14 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Че те го правят от ранната сутрин на 24/02/2022 г., включително болници, родилни домове, елподстанции (когато температурата в Киев беше -17°С)...
    Вече никой не вярва на пияниците от Мордор и никой не им съчувства.

    12:07 24.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    10 11 Отговор
    Бавн9 ра3 еиващ съм

    12:09 24.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    11 14 Отговор
    Преди ПЯТЬ года бях казал - МЬI еще не начинали. Сега вече смело мога кажа - няма и да почнем. Русия няма нищо освен стърканите червени карандаши и поругана чест, таваришчи !

    12:09 24.06.2026

  • 14 Путин многоходовия бакшиш идол на копейк

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Сорос не ни дава

    12:09 24.06.2026

  • 15 Гориил

    18 8 Отговор
    В същия ден руски дронове унищожиха завод за производство на ракетно гориво в Павлоград, Днепропетровска област.

    12:10 24.06.2026

  • 16 Факт

    5 4 Отговор
    То бива, бива вежливост, ама докога бе джанти?

    12:10 24.06.2026

  • 17 А аз пък да ти кажа...!

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Без грантове":

    Забравих колко хиляди са българите в Одеса...?!
    Та в тази връзка,дано Марийка ни припомни...?!

    12:10 24.06.2026

  • 18 Толкова

    4 10 Отговор
    Колко да може пр 0 ст таксиджия

    12:10 24.06.2026

  • 19 Раковски

    6 15 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е гранит, нажежен в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    Коментиран от #46

    12:10 24.06.2026

  • 20 Ех, мераци за слава..

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Пак ли си представяш че си президент? Остави тези напразни мечти. Излез малко навън, пусни си едно кафе от машината на ъгъла, да ти се проветри малко главата. Пък като се върнеш, може да си представиш, че си Клинт Истууд от филма "Добрият, лошия и злия".

    Коментиран от #30

    12:12 24.06.2026

  • 21 Руски ракети

    10 6 Отговор
    Сринаха от основи:
    Елитният блок с апартамента нафл Зеленски
    Сградата на СБУ
    Сградата на Нац данъчна служба

    Коментиран от #25

    12:15 24.06.2026

  • 22 Даже закъсня а

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Те това отдава го правят ,даже и язовири взривяват.
    Украинците много закъсняха!

    12:15 24.06.2026

  • 23 Нагла Копейка

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Че те не са спирали....

    12:16 24.06.2026

  • 24 Антирашист756

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Разкажете за провала на урко фашистите":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Рашистите какво търсят там ?

    12:17 24.06.2026

  • 25 И още

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Руски ракети":

    И нужника на Зеленски.

    Коментиран от #31

    12:17 24.06.2026

  • 26 Бай Желю шумкаря

    6 8 Отговор
    Плача,нали господаря русия беше втората най силна армия,след лошите американци,шепа лумпени от агитката на динамо киив ги попиляха

    Коментиран от #29, #33

    12:18 24.06.2026

  • 27 Наркомана от Кривой рог

    10 5 Отговор
    Лошо ми е от много бело. Правят ми кръвопреливане и хемодиализа. В Полша ще отиде Свириденко.

    12:19 24.06.2026

  • 28 Министър на финансите на САЩ

    12 6 Отговор
    Дребният кривоглед мъник Зеленски.
    Евреинът убиец на народа си Зеленски
    Не лъжещият само когато спи.
    И пр.и пр

    Коментиран от #38, #49

    12:19 24.06.2026

  • 29 Наркомана от Кривой рог

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Желю шумкаря":

    Искам заради агитката на динамо Киев руснаците да превърнат града в радиоактивна пустиня.

    Коментиран от #43

    12:21 24.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ех, мераци за слава..":

    "...Пак ли си представяш че си президент?..."

    След като ми спряха тока, бензина, а от Госбанк ми прибраха спестяванията за "държавни нужди", друго освен да си представям за Президент ми не остана. И хора.... не пътувайте за Русия, нищо хубаво няма намерите тук ☝️

    12:22 24.06.2026

  • 31 Ха ХаХа

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "И още":

    Къде сте тръгнали с дрончетата бе неможачи.
    ? % превзехте от Русия?
    Поне 1 % от окупираните територии върнете....
    Боклуци Сър Джон

    Коментиран от #50

    12:22 24.06.2026

  • 32 Иван

    4 8 Отговор
    Та какъв беше Крим "завинаги" ? Знаете ли копейки ?

    Коментиран от #35

    12:22 24.06.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Желю шумкаря":

    Руската армия е втората по сила !!!
    На Кримския остров ☝️

    12:24 24.06.2026

  • 34 Антирашист 757

    3 6 Отговор
    Пусин и националолигархистите , копират хитлер и национол социалистите !!!

    12:25 24.06.2026

  • 35 Крим

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    Ще го имате когато цъфнат налъмите

    12:25 24.06.2026

  • 36 Планираща руска бомба 3000кг

    7 3 Отговор
    Хахаха! Смешни дрончета 3кг! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
    Ударих Азовстал и азовците изпълзяха като хлебарки! Хахахаха 😜❗

    12:25 24.06.2026

  • 37 Манова

    2 3 Отговор
    Аз пък си озвучих деня със
    Севастополски валс. Знам, той ще устои и пак ще цъфти!

    12:25 24.06.2026

  • 38 Антирашист 758

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Министър на финансите на САЩ":

    Думите на министъра на финансите не се използват от културни хора !

    12:29 24.06.2026

  • 39 Бензин няма, ток няма

    4 3 Отговор
    Чий е Крим?

    12:32 24.06.2026

  • 40 Работещите

    3 1 Отговор
    на подстанцията знаят ли че ВСУ са ги ударили с дрон...

    12:33 24.06.2026

  • 41 Гоце

    2 3 Отговор
    В Крим вече се готви нов референдум към славна Украйна или към фашистка Русия

    12:34 24.06.2026

  • 42 Дик диверсанта

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Руснаците от години се целят, ама трудно улучват.

    12:34 24.06.2026

  • 43 Антирашист 758

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Наркомана от Кривой рог":

    Подкрепяш ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА ! И си толкова злобен като неможещ рашист .

    12:35 24.06.2026

  • 44 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Те, Рос дебилите още я въртят тази плоча.

    12:36 24.06.2026

  • 45 Кочо

    0 3 Отговор
    Не мисля, че Крим е под контрола на Русия, както ме убеждавате в текста!!! Не знам как ще завърши авантюрата на Путин! Дано поне успее да удържи Белгород и Москва, докато Медведев го наследи!!! Лозунгът при Ленин бе - ,,Комунизъм е съветска власт плюс електрификация"! Без електрификация имате просто съветска власт, без ток, стоите на тъмно и на 3 души по време на Голямата депресия и НЕП в СССР, на трима мужчини се е полагал по 1 панталон! Когато единия има някаква работа навън го навлича и излиза, другите стоят в къщи по дребни гащи и съвсем дибидюс! А сега там нито съветска власт има, нито ток! Следователно, днес със задоволство можем да приключим, че в Русия, благодарение на Путин комунизъм няма и да има!

    12:36 24.06.2026

  • 46 Лумпен,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Раковски":

    Не си наред с главата

    Коментиран от #48

    12:36 24.06.2026

  • 47 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Браво много голям успех!?Считам че никой няма да спори че да извадиш от строя цяла подстанция с един или няколко дрона -даже ако е ФП-2 който може да носи бомбен товар до 200 кг /в случая едва ли става дума обаче за 200 кг/--е много голям успех!?Но в същото време считам че успехът има най-вече пропаганден ефект - отново считам че никой няма да оспорва че една подстанция може да бъде сериозно повредена само от ракета или /управляема /бомба над 250 кг.!?А в същото време идват едни тревожни /за украинците и поддържащите/ ги новини от Константиновка и Красний Лиман !?В Константиновка вече е съвсем ясно градът е в котел обграден и остатъците от украинския г гарнизон отбраняващ града са в котела...и са обречени !?В Красний Лиман са блокирани 3 или4 украински бригади -до 8 хил.души и руската авиация и артилерия/ както и дронове/ действат в режим нон стоп 24 ч!?Както казах поразяването на подстанцията в Севастопол е успех -както и някои други засилени украински действия срещу инфраструктурни обекти и просто ло на хора с дронове....но не наблюдавахме ли подобни неща и по-рано -преди падането на важни украински крепости.... !?

    Коментиран от #52

    12:38 24.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Националист

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Министър на финансите на САЩ":

    Ако и България имаше такъв президент вече копейки нямаше да има и щяхме да сме една от богатите страни. Хората ги избива бункертия плъх

    12:38 24.06.2026

  • 50 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ХаХа":

    22 ядрени Републики+ Фюрер Педофил+ узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея и...13 год мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС! 2 Милиона човекоподобни блатари Фира и ху ЙЛО Пен ДЕЛА от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    ФАКТ
    Ама цел СВЕТ знае,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #55

    12:38 24.06.2026

  • 51 Шафьоро

    1 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    12:40 24.06.2026

  • 52 Кочо

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "не може да бъде":

    Това за Константиновка го слушам от времето на Майдана! Станахте като Радев и министрите му! Само стратегически изказвания и никакви реални действия! Служебен Гюров стоеше къде по добре с експедитивен и реален подход към това, което стоеше за изпълнение, не говореше небивалици, бе лаконичен и изказванията му бяха сбити и обвити в морал и възрожденски идеали, каквито са имали народните будители!

    12:43 24.06.2026

  • 53 Дим

    2 0 Отговор
    Дим много, но снимката е на музей, разрушен от нацитата на всу , това са им победите, мирни жители и музеи на прицел.

    12:44 24.06.2026

  • 54 Дартс

    1 2 Отговор
    Притесняват се за Крим? Те за Москва да мислят с всеки изминал месец Украйна става все по боеспособна

    Коментиран от #56

    12:44 24.06.2026

  • 55 Алексей Арестович

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха-ха":

    Ако руснаците не ти смитаха да свои , не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
    Разбра ли тъпако?

    12:45 24.06.2026

  • 56 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дартс":

    Идиот 200%

    Коментиран от #57

    12:46 24.06.2026

  • 57 Дартс

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ХаХа":

    Приятно ми е да се запознаем аз съм Иван? Чудя се кой те е кръстил така

    12:54 24.06.2026

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