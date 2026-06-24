Ормузкият проток под специален режим: корабите преминават по временен морски коридор

Оман снощи обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с ММО въз основа на координатите, обявени от организацията и оманските власти, добави агенцията.

Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването, и без да бъдат налагани транзитни такси.

Ормузкият проток беше отворен отново миналата седмица след споразумение между Иран и САЩ, което трябва да сложи край на войната в Близкия изток, но Техеран обяви в събота затваряне на протока в отговор на израелски атаки срещу Ливан.

Оттогава Техеран и Вашингтон са се споразумели за механизми, насочени към прекратяване на сблъсъците в Ливан и гарантиране сигурността на Ормузкия проток.

Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република, предаде Ройтерс.

Резолюцията задължава Тръмп да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран, но вероятно ще остане само символичен ход.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.