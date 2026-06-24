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Ормузкият проток под специален режим: корабите преминават по временен морски коридор

Ормузкият проток под специален режим: корабите преминават по временен морски коридор

24 Юни, 2026 07:14 1 054 10

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Техеран обяви в събота затваряне на протока в отговор на израелските атаки срещу Ливан

Ормузкият проток под специален режим: корабите преминават по временен морски коридор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оман снощи обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с ММО въз основа на координатите, обявени от организацията и оманските власти, добави агенцията.

Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването, и без да бъдат налагани транзитни такси.

Ормузкият проток беше отворен отново миналата седмица след споразумение между Иран и САЩ, което трябва да сложи край на войната в Близкия изток, но Техеран обяви в събота затваряне на протока в отговор на израелски атаки срещу Ливан.

Оттогава Техеран и Вашингтон са се споразумели за механизми, насочени към прекратяване на сблъсъците в Ливан и гарантиране сигурността на Ормузкия проток.

Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република, предаде Ройтерс.

Резолюцията задължава Тръмп да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран, но вероятно ще остане само символичен ход.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    4 3 Отговор
    Че Иран ще победи САЩ.

    Коментиран от #2

    07:28 24.06.2026

  • 2 Само

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Тъпата ти глава

    07:35 24.06.2026

  • 3 Обективен

    4 1 Отговор
    Иран победи САЩ!

    07:42 24.06.2026

  • 4 Гого

    2 0 Отговор
    Ню Йорк Таймс“ забранява използването на „геноцид“, „етническо прочистване“ и „окупирана територия“ в репортажите си за Газа. Как ще коментираме това????

    07:57 24.06.2026

  • 5 Оман е приятелска

    1 0 Отговор
    на Запада държава, просветена монархия, която по традиция поддържа тесни връзки с Великобритания и елитът й завършва в Оксфорд и Кеймбридж.

    Тръмпона успя да се скара и с тях!
    Успя да се скара и с Израел?!
    Освен , че и СА и ОАЕ, Бахрейн и Катар почнаха сериозно да се съмняват в неговите пълководски качества.

    08:03 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този

    0 1 Отговор
    конфликт не може да свърши. Като тлеещ огън ще загасва и възпламенява отново. Такава е и идеята на неговите идеолози и преследва постигане на икономически цели. Също като отделните вълни на Ковид - временно отпускане с последващо затягане, за да не се предизвиква прекалено обществено недоволство, което да прекрати конфликта/да загаси тлеещия огън.

    08:37 24.06.2026