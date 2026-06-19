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"Искат да ни вземат земята": протестите в Албания не спират

"Искат да ни вземат земята": протестите в Албания не спират

19 Юни, 2026 13:04 1 174 23

  • албания-
  • еди рама-
  • протестът-
  • джаред къшнър-
  • сазани

Планираният строеж на луксозен курорт, в който участват дъщерята на Тръмп Иванка и нейният съпруг, предизвика масови протести в Албания

"Искат да ни вземат земята": протестите в Албания не спират - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всичко започна в края на май на един плаж в Южна Албания със сблъсъци между полицията, силите за сигурност и демонстрантите. Оттогава насам ситуацията ескалира до ежедневни протести в столицата Тирана, които всеки ден привличат хиляди хора. Поводът е изключително спорен строителен проект за луксозен ваканционен курорт и яхтено пристанище. В него участва американският инвеститор Джаред Къшнър – съпругът на най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп, Иванка. Този строителен проект ще засегне не само необитаемия остров Сазани, но и част от плажната ивица срещу него край Звернец, в непосредствена близост до лагуната Нарта. Тази лагуна е местообитание на множество фламинги - затова и птиците се превърнаха в емблема на протеста.

Протестите са и срещу опозицията

Но всеки, който разговаря с хората по улиците на Албания, разбира, че вече не става въпрос само за опазване на околната среда, пише АРД. Селма, която е излязла на протест, казва, че е там, за да освободи Албания. "Имаме хиляди проблеми: образование, здравеопазване. Системата е изцяло сбъркана”, коментира жената.

Антонио казва пред АРД, че протестира, за да защити една земя, която искат да им отнемат. "Някакви милиардери искат да купят земята и острова. Ние протестираме срещу правителството, срещу опозицията, за природата и за по-добра страна”. Аниса също смята, че в Албания има прекалено много проблеми, особено корупция и проблеми в образованието: "Този министър-председател е на власт от над 12 години, не го искаме вече”, казва жената. Много хора по улиците настояват Еди Рама да подаде оставка. Той е министър-председател от 2013 г., а неговата Социалистическа партия управлява с абсолютно мнозинство.

Еди Рама не смята да отстъпва

Наскоро Рама реагира остро на протестите. На международна пресконференция той обвини журналистите в лъжи, припомня АРД. В интервю за германския "Ханделсблат” албанският премиер казва, че няма да бъдат направени никакви отстъпки, а инвестицията при никакви обстоятелства няма да бъде спряна. По думите му този проект "ще подобри състоянието на околната среда” и ще има положителен ефект върху зелените площи. "Накрая ще имаме дори повече дървета, отколкото имаме сега”, казва Рама пред "Ханделсблат”.

На конференция в Берлин този вторник, той заяви, че протестите се дължат на дезинформация и посочи, че все още не са подадени заявления за строителство - нито за остров Сазани, нито за лагуната Нарта. В интервюто за "Ханделсблат” Еди Рама също казва, че според него протестите изобщо не са толкова големи, колкото се твърди. Вина за тях имали и някои ирански граждани в Албания, които по този начин показвали недоволството си от режима в Техеран.

Макар Рама да твърди, че разрешително за строеж няма, самата Иванка Тръмп разпали недоволството на албанците преди няколко седмици, когато в интервю заяви, че със съпруга ѝ "ще развият” остров Сазани и бреговата линия срещу него, които "притежават”.

На исканията за оставка премиерът на Албания явно не гледа сериозно, защото казва следното пред германската медия: "Откакто дойдох на власт през 2013 година е имало много искания за оставката ми, но за мен те нямат значение. Протестите са част от демокрацията”, каза още Рама.

Протестите нямат ясна посока

Изявленията на Рама определено не успокояват протестите, пише АРД. Хората по улиците на Албания обаче не критикуват само него, а и опозицията. Според журналиста Бен Андони нито една от големите политически партии в Албания не печели от сегашното недоволство. Единствената полза е за гражданското общество в страната, което може да докаже, че е в състояние да се противопостави на Еди Рама.

Журналистът Андони е убеден, че протестите ще продължат поне до края на месеца, пише АРД. Един проблем обаче е разнородността на участниците. "Няма и изявен лидер, който да зададе ясна посока на протеста”, казва Андони. Според него протестът не следва ясна логическа или идеологическа линия, което се превръща в проблем.

Автор: Давид Фрехес ARD


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиптърете

    32 1 Отговор
    започват да усещат прелестите на евро интеграцията и другите благини на другаруването с Големия бял вожд от голямата бяла къша

    Коментиран от #16

    13:07 19.06.2026

  • 2 ЕДИ РАМА Е АЛБАНСИЯ БОКО

    34 1 Отговор
    И Боко продаде България на безценица.

    Коментиран от #8

    13:07 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 0 Отговор
    вече света не се управлява от политици , а от бизнесмени ///българина да си направи съответния извод , да проумее че най-ценното са семейството и приятелите...не търсете месии

    13:08 19.06.2026

  • 4 честен ционист

    13 0 Отговор
    Как може да ви вземат нещо, след като отдавна е било обещано на някой друг?

    13:08 19.06.2026

  • 5 браво на албанците

    0 17 Отговор
    И у нас едни руски агенти с укро паспорти искат да ни вземат земята с помощтта на корумпето благомир коцев, обаче пипидофилите си го харесват кмета и не им пука. Явно че и в ПП се напълни с копейки.

    Коментиран от #9

    13:08 19.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    В България се строят стотици кибуци но никой не протестира.Баба Алино е също незаконен еврейски кибуц.

    13:09 19.06.2026

  • 7 Не щат

    7 16 Отговор
    албанците Тръмповите ! Много земя е изкупена от китайци , но срещу тях не са правили протести !

    13:09 19.06.2026

  • 8 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕДИ РАМА Е АЛБАНСИЯ БОКО":

    Еди Рама е далеч по-прогресивен, продаде на хора с акъл, докато Баце предаде за скрап.

    13:10 19.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "браво на албанците":

    Коцев и баща му още от соца въртят сделки с еврейската мафия в Одеса.

    13:10 19.06.2026

  • 10 Чип и Дейл

    4 6 Отговор
    Тръмп нали е от нашите

    13:11 19.06.2026

  • 11 Гориил

    2 14 Отговор
    Оказва се, че албанска шизофрения съществува.

    13:13 19.06.2026

  • 12 Пич

    17 0 Отговор
    Албанците не дават и парче от родината си, докато във Варна жмят, и само се оправдават!!! Отново чакат друг да им свърши работата...!!!

    Коментиран от #13, #14

    13:13 19.06.2026

  • 13 Княз Борис

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Конят си давам,наложницата си давам ала от земята българска един камик не давам.

    Коментиран от #18

    13:19 19.06.2026

  • 14 Мдаа-

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    В Албания плажовете са недокоснати, девствени. Сега тези искат да ги ос 💩 рат. Бетонират и циментират , както укрите съсипаха нашата красива Варна

    13:19 19.06.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна казва ДОЛУ ЕВРЕИНЪТ КУШНЕР!

    13:23 19.06.2026

  • 16 ДоЦент

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шиптърете":

    Албанците не са шиптъри, шиптърите са в Босна и в Косово. Албанците дори мразят шиптърите и не искат да имат нищо общо с Косово.
    Впрочем, почти половината население на Албания е християнско, а голяма част славянско.

    Не може да се отрече , че албанците се оказаха по будни от българите, които сляпо слугуваха на ционистите и бяха смачкани от продажните евроатлантици, но сега се надяваме, че с Радев начело на държавата нещата ще придобият друг облик и ще се възроди българският дух.

    13:23 19.06.2026

  • 17 Исторически парк

    12 0 Отговор
    Албанците не си дават морето на мутрите за разлика от бунгаретата

    13:25 19.06.2026

  • 18 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Княз Борис":

    Прекрасен пример! Ако някой от нашите велики владетели възкъсне, като влезе в парламента, след него двама ще търкалят пънове, и двама ще носят секири!

    13:25 19.06.2026

  • 19 Отстрани

    9 0 Отговор
    Еврейският отпадък Кушнер е новият Епщайн, контролиращ отблизо действията на идиота Тръм, който е избран да свърши мръсната работа на евреите.

    13:26 19.06.2026

  • 20 Дзак

    5 2 Отговор
    Струва ми се, че Албанският е изопачен Български, украсен с много чуждици.

    13:26 19.06.2026

  • 21 На Еди Рамата

    8 0 Отговор
    Скоро албанците ще му бият шута!

    13:27 19.06.2026

  • 22 АЛБАНЦИТЕ ДА СА БЛАГОДАРНИ

    5 0 Отговор
    Че евреите им виемат само земята. На окраинците им взимат и живота и земята.

    13:38 19.06.2026

  • 23 Да ше ви земат земята

    3 2 Отговор
    И ше я товарат на кораби и ше я носат в чужбинско🤣🤣🤣🤣

    13:48 19.06.2026

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