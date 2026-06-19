"Искат да ни вземат земята": протестите в Албания не спират

Всичко започна в края на май на един плаж в Южна Албания със сблъсъци между полицията, силите за сигурност и демонстрантите. Оттогава насам ситуацията ескалира до ежедневни протести в столицата Тирана, които всеки ден привличат хиляди хора. Поводът е изключително спорен строителен проект за луксозен ваканционен курорт и яхтено пристанище. В него участва американският инвеститор Джаред Къшнър – съпругът на най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп, Иванка. Този строителен проект ще засегне не само необитаемия остров Сазани, но и част от плажната ивица срещу него край Звернец, в непосредствена близост до лагуната Нарта. Тази лагуна е местообитание на множество фламинги - затова и птиците се превърнаха в емблема на протеста.

Протестите са и срещу опозицията

Но всеки, който разговаря с хората по улиците на Албания, разбира, че вече не става въпрос само за опазване на околната среда, пише АРД. Селма, която е излязла на протест, казва, че е там, за да освободи Албания. "Имаме хиляди проблеми: образование, здравеопазване. Системата е изцяло сбъркана”, коментира жената.

Антонио казва пред АРД, че протестира, за да защити една земя, която искат да им отнемат. "Някакви милиардери искат да купят земята и острова. Ние протестираме срещу правителството, срещу опозицията, за природата и за по-добра страна”. Аниса също смята, че в Албания има прекалено много проблеми, особено корупция и проблеми в образованието: "Този министър-председател е на власт от над 12 години, не го искаме вече”, казва жената. Много хора по улиците настояват Еди Рама да подаде оставка. Той е министър-председател от 2013 г., а неговата Социалистическа партия управлява с абсолютно мнозинство.

Еди Рама не смята да отстъпва

Наскоро Рама реагира остро на протестите. На международна пресконференция той обвини журналистите в лъжи, припомня АРД. В интервю за германския "Ханделсблат” албанският премиер казва, че няма да бъдат направени никакви отстъпки, а инвестицията при никакви обстоятелства няма да бъде спряна. По думите му този проект "ще подобри състоянието на околната среда” и ще има положителен ефект върху зелените площи. "Накрая ще имаме дори повече дървета, отколкото имаме сега”, казва Рама пред "Ханделсблат”.

На конференция в Берлин този вторник, той заяви, че протестите се дължат на дезинформация и посочи, че все още не са подадени заявления за строителство - нито за остров Сазани, нито за лагуната Нарта. В интервюто за "Ханделсблат” Еди Рама също казва, че според него протестите изобщо не са толкова големи, колкото се твърди. Вина за тях имали и някои ирански граждани в Албания, които по този начин показвали недоволството си от режима в Техеран.

Макар Рама да твърди, че разрешително за строеж няма, самата Иванка Тръмп разпали недоволството на албанците преди няколко седмици, когато в интервю заяви, че със съпруга ѝ "ще развият” остров Сазани и бреговата линия срещу него, които "притежават”.

На исканията за оставка премиерът на Албания явно не гледа сериозно, защото казва следното пред германската медия: "Откакто дойдох на власт през 2013 година е имало много искания за оставката ми, но за мен те нямат значение. Протестите са част от демокрацията”, каза още Рама.

Протестите нямат ясна посока

Изявленията на Рама определено не успокояват протестите, пише АРД. Хората по улиците на Албания обаче не критикуват само него, а и опозицията. Според журналиста Бен Андони нито една от големите политически партии в Албания не печели от сегашното недоволство. Единствената полза е за гражданското общество в страната, което може да докаже, че е в състояние да се противопостави на Еди Рама.

Журналистът Андони е убеден, че протестите ще продължат поне до края на месеца, пише АРД. Един проблем обаче е разнородността на участниците. "Няма и изявен лидер, който да зададе ясна посока на протеста”, казва Андони. Според него протестът не следва ясна логическа или идеологическа линия, което се превръща в проблем.

Автор: Давид Фрехес ARD