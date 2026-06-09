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Протестите в Албания не спират: причина за тях е проект за застрояване на албанското крайбрежие

Протестите в Албания не спират: причина за тях е проект за застрояване на албанското крайбрежие

9 Юни, 2026 09:41 1 183 14

  • тирана-
  • звърнец-
  • албания-
  • джаред къшнър

Хиляди албански граждани протестираха за девета поредна вечер в Тирана срещу проект за застрояването на полуостров Звърнец

Протестите в Албания не спират: причина за тях е проект за застрояване на албанското крайбрежие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди албански граждани се събраха снощи на централния площад „Скендербег“ в Тирана, за да изразят недоволството си от проект за застрояването на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец за девета поредна вечер, предаде АТА, съобщи БТА.

Протестиращите проведоха шествие от площада до офиса на албанския премиер Еди Рама, носейки албански знамена и плакати с надписи „Нова Албания“, „Звърнец ще заседне на гърлото ви“ и „Искаме справедливост“. Наред с исканията за оставка на министър-председателя Еди Рама и анулиране на проекта за застрояването на Звърнец, вчера протестиращите призоваха и за отстраняването на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната – Демократическата партия.

На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В деветте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е ръководен от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Същевременно албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец. В интервю за Ройтерс вчера той потвърди позицията си, като заяви: „Казвам ви, това ще бъде прекрасен проект и ние ще го осъществим и ще се гордеем, че допринасяме за Европа. Бях избран, за да осъществя тези неща. Не съм избран, за да бъда воден от хора, които имат различна представа за това как да се развива страната“.

Снощи Рама публикува кадри от протеста в Тирана, на които протестиращ изказва нецензурни думи по негов адрес, и написа иронично: „Мисионер на „Нова Албания". Коментари в подкрепа на програма, която е толкова европейска, толкова екологична, преди всичко толкова социална, са добре дошли“.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    25 1 Отговор
    Кошерната мафия стигнаха и до Албания,Дони Епщайн иска да строи там новия остров на Епщайн

    Коментиран от #11, #12

    09:43 09.06.2026

  • 2 Много еврейско да лъжете матряла

    24 1 Отговор
    Не е застрояване, а против еврвйския анклав на евреина Кушнер.

    09:43 09.06.2026

  • 3 Тез пък

    25 0 Отговор
    В България почти няма легален хотел.
    Напротив има цели курорти и градове без разрешителни за строеж!

    09:44 09.06.2026

  • 4 Антикомуне

    25 0 Отговор
    Опааа, демокрация по американски. Харесало си нашето зетче едно плаче и ще строи. Албанците имат топки, нашите щяха да се навеждат до Земята в услуга на долара.

    09:46 09.06.2026

  • 5 стоян георгиев

    25 0 Отговор
    Мръсните хазари, ционисти, бандеровци въртят корупция и схеми из цяла Европа вече! Дано албанците си опазят земята, а не както тука сглобкаджиите продадоха България на един мазен укро боклук!

    09:46 09.06.2026

  • 6 Целия свят трябва

    16 1 Отговор
    Да се присъедини против хегемонията и заграбването на всичко което може. Поредната ривиера на хегемона, но този път без човешки жертви . За разлика от години на опустошителни войни с цел грабеж на всичко което може за се ограби.

    09:46 09.06.2026

  • 7 УБАВА СНИМКА С РЕХАВИ ХОРА

    18 0 Отговор
    Но в нета има много други снимки, показващи хиляди протестиращи срещу циона албанци. Във факти обаче отдавна дрънкат шекелите.

    09:49 09.06.2026

  • 8 604

    4 1 Отговор
    В 21 век олигархо мутренския елит ще удари на камък...скоро по диреци и в дирета! Новите болшевики ще са много по жестоки от преди!

    09:58 09.06.2026

  • 9 Рама е същият предател на народа си

    9 0 Отговор
    Каквито са Борисов и Пеевски!
    Заголил си е дирника пред Тръмп, а тоя лудия се самообяви за Бог и владелец не само на земята, а сега и на космоса!
    Браво на албанците.
    Браво на македонците.
    Едини са, като юмрук, а на нас Йотова ни лрънка глупости, че нас ни разделят изкуствено!

    10:05 09.06.2026

  • 10 Хм…

    6 0 Отговор
    Що така тия албанци са против голямата красива сделка на Тръмп? Можеха да се сдобият и със златна статуя в добавка. Да вземат пример от нас, за Варна се сещам.

    10:07 09.06.2026

  • 11 Д-рГълабова

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Иване ,бързо се прибирай . Утре си на терапия с антипсихотици.

    10:12 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Браво

    6 0 Отговор
    На албанците, взех да ги уважавам

    10:19 09.06.2026

  • 14 среднощен

    0 1 Отговор
    Албанците са дисциплинирани и лоялни към "човека с парите".. От години охраняват каналите за доставка на "бързо ликвидни стоки" в ЕС и САЩ. Натрупани са много ресурси от този "бизнес" и трябва да бъдат "осветлени". Също така на Албания и предстои членство в ЕС. Идеалната ситуация за изпиране на сиви капитали. В това "упражнение" има пълен консенсус межди САЩ и Кремъл - което е много важно.

    10:41 09.06.2026

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