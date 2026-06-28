Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Последно сбогом! 20 милиона души се очаква да присъстват на погребалните церемонии на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Последно сбогом! 20 милиона души се очаква да присъстват на погребалните церемонии на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей

28 Юни, 2026 18:54 555 11

  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • мосад-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • моджтаба хаменей

Осемдесет и шест годишният Хаменей беше убит в официалната си резиденция в Техеран по време на първата вълна от израелски и американски атаки на 28 февруари 2026 г. 

Последно сбогом! 20 милиона души се очаква да присъстват на погребалните церемонии на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранските власти очакват огромни тълпи от хора, достигащи до 20 милиона души, на траурните церемонии и погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар в края на февруари, предаде ДПА, позовавайки се на иранската новинарска агенция Мехр, пише БТА.

Церемониите ще започнат на 4 юли в Техеран и в поклонническия град Кум. Погребението ще се състои на 9 юли в родния град на Хаменей - Машхад, в североизточната част на страната.

Тъй като се очакват температури около 40 градуса по Целзий, властите работят съвместно с полицията и Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), за да осигурят безпроблемното протичане на събитията, посочва агенция Мехр.

Планирана е и церемония в светилището на третия шиитски имам Хусейн в Кербала, Ирак. Това обаче все още не е потвърдено.

Според информацията иранският министър на външните работи Абас Арагчи се намира в Багдад за преговори с иракски официални представители във връзка с този въпрос.

Осемдесет и шест годишният Хаменей беше убит в официалната си резиденция в Техеран по време на първата вълна от израелски и американски атаки на 28 февруари 2026 г.

Погребението му първоначално беше насрочено за много по-рано, но беше отлагано многократно по съображения за сигурност, отчасти защото на него щяха да присъстват всички представители на политическото ръководство.

От момента на убийството му в Техеран, Кум и Машхад бяха обявени общо пет официални неработни дни.

Не е ясно дали синът му, Моджтаба Хаменей, който беше сериозно ранен при същия удар, ще присъства. Той беше назначен за нов ирански върховен лидер седмица след смъртта на баща си. Оттогава обаче той не се е появявал публично, което предизвика спекулации относно здравословното му състояние и дори, че е починал, но смъртта му се пази в тайна.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор
    ....и само аз не съм поканен !!!
    Пачему ?

    Коментиран от #4, #7

    18:55 28.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 9 Отговор
    след като самите рашани изгорят жив гнома , на кладата , над Масква ще има заря

    18:56 28.06.2026

  • 3 хаха

    5 9 Отговор
    Дано се оправи писслямистина де. Скоро и наследника му да се оправя по същия начин...

    18:56 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    тоя ход не си ли го пресметнал?

    18:58 28.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Войната обедини народа на Иран.

    18:58 28.06.2026

  • 6 Саваж бейби

    7 8 Отговор
    Този още ли не е погребен бе,не се ли вмириса ?

    18:59 28.06.2026

  • 7 Гълъбова

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Пациенти от лудницата, които всеки ден се мислят за някое величие не се допускат при персите. 20 млн. ще те на. ст и после ще родиш тризнаци. Урсула ще те изражда, а Зеленски ще им дава да зобят Бело.

    Коментиран от #8

    19:00 28.06.2026

  • 8 Д-р Здравко Желязков, уролог

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гълъбова":

     "..за някое величие.."

    Ако Путин е величие, аз съм доктор 👈😆

    19:02 28.06.2026

  • 9 1945

    3 5 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    19:03 28.06.2026

  • 10 Който не иде на погребението го

    2 3 Отговор
    Грози разстрел!!!
    Внимание до всички Българи в Иран!!

    19:12 28.06.2026

  • 11 Мунчо

    1 1 Отговор
    Сега е момента Биби да думне една дузина евентуални наследници на тоя ч.а.л.м.а.р......ще стане голяма веселба докато го опяват да им пуснат стотина "томахоук" в тълпата от поклонници.... 🤣🤣🤣

    19:15 28.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания