Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Берлин: Доналд Тръмп е основният виновник за кризата с Иран

Берлин: Доналд Тръмп е основният виновник за кризата с Иран

22 Юни, 2026 10:48 1 881 17

  • иран-
  • израел-
  • борис писториус-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

В края на февруари Тръмп започна съвместно с Израел военна операция срещу Иран, в отговор на това иранската страна, наред с другото, затвори пролива

Берлин: Доналд Тръмп е основният виновник за кризата с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Кризата, свързана с продължилото няколко месеца блокиране на Ормузкия пролив, беше провокирана именно от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, цитиран от АФП.

"В крайна сметка не ние, а Доналд Тръмп предизвика задръстването в "гърлото на бутилката" на Ормузкия пролив. А ние сега имаме интерес проливът отново да бъде отворен", посочи германският политик.

Писториус подчерта, че европейските страни се нуждаят от нормализиране на обстановката в Ормузкия пролив, "тъй като това е необходимо за осигуряване на доставките ни на енергийни ресурси и за възстановяване на икономиката".

В края на февруари Тръмп започна съвместно с Израел военна операция срещу Иран. В отговор на това иранската страна, наред с другото, затвори пролива.

Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран, сочи проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), което ще бъде публикувано в най-скоро време.

Както съобщи пред CNN старшият съветник на CSIS Марк Кансиан, тези разходи включват цената на боеприпасите, унищоженото оборудване и щетите, нанесени на американските бази, но не включват оперативните разходи, които вече са били отчетени в бюджета на министерството за финансовата 2026 година.

Въпреки че Министерството на отбраната на САЩ пое основната тежест на разходите, конфликтът е струвал на други ведомства, като Министерството на вътрешната сигурност и Министерството по въпросите на ветераните, 1 млрд. долара, сочат данните на CSIS.

През май Пентагонът съобщи пред Сенатската комисия по въоръжените сили, че разходите за военните действия достигат 29 млрд. долара, като в тях са включени разходите за необходимия ремонт, попълване и подмяна на техниката, както и общите оперативни разходи.

Междувременно за потребителите цените на бензина в САЩ са се повишили от средно ниво под 3 долара за галон (3,78 литра) до над 4 долара по време на военните действия.

При това се отбелязва, че петрол от Близкия Изток не постъпва вече почти четири месеца. Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта.

Според последните данни на Бюрото по статистика на труда годишната инфлация в САЩ за първи път от три години насам надхвърли 4%, което се дължи на ръста на цените на енергийните ресурси. В момента цените в САЩ растат по-бързо от средната заплата на американците.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    10 11 Отговор
    Старите фенферуги б Берлин много обичат да ги хъмват в стил - пиле на грил! Русия и САЩ вече им го туряха...

    Коментиран от #5

    10:52 22.06.2026

  • 2 Всяко

    32 4 Отговор
    зло започва или от Лондон или Вашингтон. Но Брюксел, на конци, без собствено мнение и затова ги водят за носа през цялото време. За съжаление се свършиха политиците като Кол, Де Гол, Митеран, Желязната Лейди - които бяха и далновидни и мислеха повече за държавите си.

    10:53 22.06.2026

  • 3 Както казах,

    28 1 Отговор
    търпението и на ЕС, и на Израел, и на целия свят към Тръмп и глупавите му действия се изчерпи!

    Тръмп създава само хаос и нищо не върши.
    Всичките му начинания са провал.

    Най- лошото е, че сега е оставен в ъгъла и има голяма опасност да заповяда бомбардировки над Иран по гржданска инфраструктура, което ще удължи войната с много и ще доведе до огромна световна криза.

    10:55 22.06.2026

  • 4 Дориана

    31 9 Отговор
    А, вие сте основните виновници за продължаването на войната между Украйна и Русия. Вие вкарахте във война индеректно Европа. Причинихте икономическа криза, вкарахте безконтролно мигранти , а после Тръмп и тези които не са съгласни с вашата политика са ви виновни.

    Коментиран от #6

    10:57 22.06.2026

  • 5 Все пак

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Някой трябва да опере пешкира.
    Дядто ще го изкарат виновен за 100 годишни, имперски, американски амбиции. Той просто е подходящия комедиант, също като Зеленски, двамата са едни средни актьори с голями лични амбиции

    Коментиран от #13

    10:58 22.06.2026

  • 6 Здравей Дори

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Внимавай че Урсула ще дойде да ти издърпа ушичките.

    11:05 22.06.2026

  • 7 По голям

    19 1 Отговор
    КЛОУН от Тръмп е нямало сигурно от много години! И това е най мекото определение заради публичните медии!

    11:09 22.06.2026

  • 8 Унтерофицер

    25 0 Отговор
    Рижият дърт клоун е пълен нещастник - опитва се да гаси с изпикаване запаления от него самия пожар. Връх в американската простотия!

    11:10 22.06.2026

  • 9 батвесо

    26 1 Отговор
    Чичо Дончо е извършителят, а поръчителят е Биби.

    11:11 22.06.2026

  • 10 Като шаран

    11 1 Отговор
    Дойчовците да не ми се пишат адвокати на ционистите. Дончо евреите ги излъгаха,че лесно ще победи и той клЪвна като шаран.

    11:28 22.06.2026

  • 11 име

    9 1 Отговор
    Не Тръмп, а ционистите са виновни. Те организираха всички кървави арабски пролети в Либия, за да свалят Кадафи, опита за "пролет" в Египет, Ислямска държава за да свалят Асад. Те подтикнаха или принудиха с нещо Тръмп да извърши тероризма над иранския народ. Ако имаха съвест, а те нямат такава, на тяхната щеше да лежат милионите погубени човешки животи.

    11:45 22.06.2026

  • 12 Теслатъ

    5 1 Отговор
    Май този път не ще да е Рижавия, а другачетата от Мосад!? Речено е: Внимавай с кой се събираш... и Кажи ми кои са ти "прииятелите".... . -))))

    11:49 22.06.2026

  • 13 Не минава номера

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Все пак":

    Доре,Путин и Тръмп са главните виновници!
    Това и малките деца ,а и путинофилите го знаят!
    Не ти се получава внушението.

    11:52 22.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Персите си дишат собствения въздух ,а вие тровите е здуха на целия свят

    12:10 22.06.2026

  • 15 главно

    1 1 Отговор
    виновни са ЕС вождовете нискостеблената многодетна с интелектуално мощната с околните им фусти......

    12:12 22.06.2026

  • 16 Най сетне

    1 0 Отговор
    Някой каза че крала о ГОЛ!

    А мазните подли слуги да се мъчете в вечния АД!

    12:37 22.06.2026

  • 17 Фашисткият ЕС

    0 0 Отговор
    Е виновен

    12:49 22.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания