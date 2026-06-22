Берлин: Доналд Тръмп е основният виновник за кризата с Иран

Кризата, свързана с продължилото няколко месеца блокиране на Ормузкия пролив, беше провокирана именно от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, цитиран от АФП.

"В крайна сметка не ние, а Доналд Тръмп предизвика задръстването в "гърлото на бутилката" на Ормузкия пролив. А ние сега имаме интерес проливът отново да бъде отворен", посочи германският политик.

Писториус подчерта, че европейските страни се нуждаят от нормализиране на обстановката в Ормузкия пролив, "тъй като това е необходимо за осигуряване на доставките ни на енергийни ресурси и за възстановяване на икономиката".

В края на февруари Тръмп започна съвместно с Израел военна операция срещу Иран. В отговор на това иранската страна, наред с другото, затвори пролива.

Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран, сочи проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), което ще бъде публикувано в най-скоро време.

Както съобщи пред CNN старшият съветник на CSIS Марк Кансиан, тези разходи включват цената на боеприпасите, унищоженото оборудване и щетите, нанесени на американските бази, но не включват оперативните разходи, които вече са били отчетени в бюджета на министерството за финансовата 2026 година.

Въпреки че Министерството на отбраната на САЩ пое основната тежест на разходите, конфликтът е струвал на други ведомства, като Министерството на вътрешната сигурност и Министерството по въпросите на ветераните, 1 млрд. долара, сочат данните на CSIS.

През май Пентагонът съобщи пред Сенатската комисия по въоръжените сили, че разходите за военните действия достигат 29 млрд. долара, като в тях са включени разходите за необходимия ремонт, попълване и подмяна на техниката, както и общите оперативни разходи.

Междувременно за потребителите цените на бензина в САЩ са се повишили от средно ниво под 3 долара за галон (3,78 литра) до над 4 долара по време на военните действия.

При това се отбелязва, че петрол от Близкия Изток не постъпва вече почти четири месеца. Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта.

Според последните данни на Бюрото по статистика на труда годишната инфлация в САЩ за първи път от три години насам надхвърли 4%, което се дължи на ръста на цените на енергийните ресурси. В момента цените в САЩ растат по-бързо от средната заплата на американците.