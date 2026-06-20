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The Wall Street Journal: САЩ и Катар обсъждат размразяването на $6 милиарда блокирани ирански пари

The Wall Street Journal: САЩ и Катар обсъждат размразяването на $6 милиарда блокирани ирански пари

20 Юни, 2026 05:50, обновена 20 Юни, 2026 05:56 643 1

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Техеран все още не е одобрил плана

The Wall Street Journal: САЩ и Катар обсъждат размразяването на $6 милиарда блокирани ирански пари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Катар работят съвместно по механизъм, чрез който Иран да използва част от замразените си активи за закупуване на хуманитарни стоки, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Техеран първоначално може да получи достъп до 6 милиарда долара, държани в Катар. Очаква се, по искане на Централната банка на Иран, Доха да позволи тези средства да бъдат използвани за плащане на храна, лекарства и други хуманитарни стоки. Изданието отбелязва, че приблизително 100 милиарда долара ирански средства са замразени по целия свят, предимно приходи от петрол, които поради санкциите остават в сметки в Индия, Ирак, Катар и Китай.

Вашингтон се надява, че този механизъм ще му позволи да контролира разходите на Иран, пише вестникът. Техеран все още не е одобрил плана, разработван от Съединените щати и Катар, отбелязва The Wall Street Journal.


Иран (Ислямска Република)
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