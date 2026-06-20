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Великобритания тества нови ракети с голям обсег

Великобритания тества нови ракети с голям обсег

20 Юни, 2026 17:07 1 015 29

  • великобритания-
  • далекобойни оръжия-
  • тестване-
  • ракети

Опитите се проведоха на Хебридските острови в Атлантическия океан

Великобритания тества нови ракети с голям обсег - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство тества нови ракети с голям обсег, които евентуално биха могли да бъдат прехвърлени на Украйна, съобщи The Daily Telegraph.

Тестовете се проведоха на Хебридските острови в Атлантическия океан като част от втората фаза на проект Brakestop. През 2025 г. британските власти избраха проекти за оръжия от три компании - MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace - от 27 оферти. Министерството на отбраната на Обединеното кралство си постави задачата да разработи системи за оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели на разстояние над 300 мили (480 км), да носят бойна глава от 250 кг и да достигат скорост от приблизително 370 мили в час (600 км/ч). Другите изисквания на клиента към компаниите включваха цена от приблизително 400 000 британски лири (530 000 долара) на оръжие и възможност за производство на 20 такива системи на месец.

По време на изстрелванията на Хебридските острови, системите и на трите компании са се представили според очакванията, въпреки незначителни технически проблеми, които са били очаквани съгласно подхода за „бързо откриване на грешки“ на проекта. Вестникът отбелязва, че разработчиците сега ще отстранят установените проблеми, преди да проведат по-нататъшни тестове.

„Дейли Телеграф“ подчерта, че Лондон възнамерява да предаде първата от новите системи за далечен обсег на Киев в рамките на една година. Заместник-министърът на отбраната на Обединеното кралство Луиз Сандър-Джоунс заяви, че разработваните оръжия ще допълнят ракетите „Сторм Шадоу“, които вече се използват от Украйна.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миленче,

    29 8 Отговор
    защо не пишеш за големия, грандиозен скандал във Великобритания? Изнасилване на хиляди деца от пакистанци. Излезе засекретен доклад. Търсят сметка на Стармър, който е прикривал изнасилванията на малолетните лица.

    Коментиран от #7, #8

    17:13 20.06.2026

  • 2 Бай Ганьо

    10 27 Отговор
    За нас важното е, нашите путинофили пак да хванат средния!

    Коментиран от #5

    17:15 20.06.2026

  • 3 Бялджип

    28 6 Отговор
    Ще стигне май до прехвърляне на ракети от Русия към Великобритания?!

    17:16 20.06.2026

  • 4 Артилерист

    14 4 Отговор
    Всички ракетоносци на "Велико"британия са на ремонт. Сега започват тестването на ракетното оборудване на първите влезли в доковете...

    17:22 20.06.2026

  • 5 Важното е друго,

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Ганьо":

    важното в случая е, че няма да те изпишат скоро.

    Коментиран от #6

    17:24 20.06.2026

  • 6 Бай Ганьо

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Важното е друго,":

    От нашите путинофили и чеп за зеле не става, толкова са в безполезни!

    Коментиран от #12

    17:26 20.06.2026

  • 7 Дааа

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миленче,":

    Прикрива щото и него са праскали.

    17:26 20.06.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миленче,":

    Сега е ред на пакистанците да е б ъ т англичаните

    17:26 20.06.2026

  • 9 Те са за Мацква!

    7 13 Отговор
    Скоро Зеленски ще ги тества!

    17:27 20.06.2026

  • 10 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    7 12 Отговор
    Засега оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    17:28 20.06.2026

  • 11 Русодебилите се превъзбудиха!

    7 10 Отговор
    Значи всичко е ОК !

    17:28 20.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЗИЛ 117

    12 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #17

    17:29 20.06.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    7 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #28

    17:29 20.06.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    11 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:29 20.06.2026

  • 16 Пиночет

    8 16 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    17:31 20.06.2026

  • 17 Това колко месеца ще го драскаш?

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    Кратунката с 2 клетки, не може ли да измисли нещо?

    17:35 20.06.2026

  • 18 Богдан Милев

    13 3 Отговор
    С тази статия Факти какво ни казват.......че новото английско Вундервафе вече е в Украйна ли?
    Тия в Кремъл вече направо примират от страх!
    А тия пък в Лондон дават ли си сметка, че два посейдона и сушата срещу Франция ще изчезне завинаги!

    Коментиран от #20, #23

    17:38 20.06.2026

  • 19 По бързо с Тестовете

    2 12 Отговор
    И Пратете въпросните Ракети на Украйна.

    Всяка помощ за Украйна е безценна
    В борбата с Руските Окупатори

    Ако не понесат Огромно загуби
    На Бойното поле

    Путин и неговата ОПГ
    никога няма да седнат на масата за преговори.

    17:46 20.06.2026

  • 20 Давеме си сметка

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Богдан Милев":

    Че МАСКВА ГОРИ.

    Коментиран от #24, #26

    17:47 20.06.2026

  • 21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 10 Отговор
    И ДНЕСКА В ПЕНЗА

    И КАМЕНКА

    ПРОДЪЛЖАВА

    БУСИФИКАЦИЯТА НА РУСКИТЕ АГНЕТА .

    ДВИЖУХАТА НА ПУЧЯ ВЪШКИН

    ПРОДЪЛЖАВА СЪС ПЪЛНА СИЛА.

    ПУШЕЧНОТО МЕСО СЕ СЪБИРА
    ПО УЛИЦИТЕ.

    17:52 20.06.2026

  • 22 Пишете как е

    8 2 Отговор
    Минал теста , колко са гръмнали на място и колклса паднали в Лондон....подводниците поправиха ли ги или ракетите са им изпразнили бюджета, Северна Ирландия продължава ли да кютечимигъри ?

    17:53 20.06.2026

  • 23 Кирпича

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Богдан Милев":

    А ти даваш ли си сметка че живееш във фентъзи свят.

    Коментиран от #25

    17:55 20.06.2026

  • 24 Гори

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Давеме си сметка":

    На макати шушоната и от там се нози миризма на чипс енд фиш надушваш ли я?

    17:55 20.06.2026

  • 25 С риск да те

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кирпича":

    Шокирам , но ти не си в реалността

    17:57 20.06.2026

  • 26 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Давеме си сметка":

    В Москва се видя къде и колко гори ,но за касапницата в Англия даде ли си сметка? :))

    18:09 20.06.2026

  • 27 Перо

    2 1 Отговор
    Какви “нови” разработки? Това са ТТД от половин век и не виждам как ще преминат през С-400 и С-500 със скорост 600 км/ч. Един пътнически, реактивен самолет се движи с 900-1000 км/ч.

    18:15 20.06.2026

  • 28 Лъжеш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЗИЛ 117":

    Като дърт руснак

    18:16 20.06.2026

  • 29 факти

    2 1 Отговор
    секретни лаборатории създават вируси, убиващи славяните

    18:18 20.06.2026

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