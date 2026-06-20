Великобритания тества нови ракети с голям обсег

Обединеното кралство тества нови ракети с голям обсег, които евентуално биха могли да бъдат прехвърлени на Украйна, съобщи The Daily Telegraph.

Тестовете се проведоха на Хебридските острови в Атлантическия океан като част от втората фаза на проект Brakestop. През 2025 г. британските власти избраха проекти за оръжия от три компании - MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace - от 27 оферти. Министерството на отбраната на Обединеното кралство си постави задачата да разработи системи за оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели на разстояние над 300 мили (480 км), да носят бойна глава от 250 кг и да достигат скорост от приблизително 370 мили в час (600 км/ч). Другите изисквания на клиента към компаниите включваха цена от приблизително 400 000 британски лири (530 000 долара) на оръжие и възможност за производство на 20 такива системи на месец.

По време на изстрелванията на Хебридските острови, системите и на трите компании са се представили според очакванията, въпреки незначителни технически проблеми, които са били очаквани съгласно подхода за „бързо откриване на грешки“ на проекта. Вестникът отбелязва, че разработчиците сега ще отстранят установените проблеми, преди да проведат по-нататъшни тестове.

„Дейли Телеграф“ подчерта, че Лондон възнамерява да предаде първата от новите системи за далечен обсег на Киев в рамките на една година. Заместник-министърът на отбраната на Обединеното кралство Луиз Сандър-Джоунс заяви, че разработваните оръжия ще допълнят ракетите „Сторм Шадоу“, които вече се използват от Украйна.