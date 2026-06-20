Великобритания тества нови ракети с голям обсег

Обединеното кралство тества нови ракети с голям обсег, които евентуално биха могли да бъдат прехвърлени на Украйна, съобщи The Daily Telegraph.
Тестовете се проведоха на Хебридските острови в Атлантическия океан като част от втората фаза на проект Brakestop. През 2025 г. британските власти избраха проекти за оръжия от три компании - MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace - от 27 оферти. Министерството на отбраната на Обединеното кралство си постави задачата да разработи системи за оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели на разстояние над 300 мили (480 км), да носят бойна глава от 250 кг и да достигат скорост от приблизително 370 мили в час (600 км/ч). Другите изисквания на клиента към компаниите включваха цена от приблизително 400 000 британски лири (530 000 долара) на оръжие и възможност за производство на 20 такива системи на месец.
По време на изстрелванията на Хебридските острови, системите и на трите компании са се представили според очакванията, въпреки незначителни технически проблеми, които са били очаквани съгласно подхода за „бързо откриване на грешки“ на проекта. Вестникът отбелязва, че разработчиците сега ще отстранят установените проблеми, преди да проведат по-нататъшни тестове.
„Дейли Телеграф“ подчерта, че Лондон възнамерява да предаде първата от новите системи за далечен обсег на Киев в рамките на една година. Заместник-министърът на отбраната на Обединеното кралство Луиз Сандър-Джоунс заяви, че разработваните оръжия ще допълнят ракетите „Сторм Шадоу“, които вече се използват от Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миленче,
Коментиран от #7, #8
17:13 20.06.2026
2 Бай Ганьо
Коментиран от #5
17:15 20.06.2026
3 Бялджип
17:16 20.06.2026
4 Артилерист
17:22 20.06.2026
5 Важното е друго,
До коментар #2 от "Бай Ганьо":важното в случая е, че няма да те изпишат скоро.
Коментиран от #6
17:24 20.06.2026
6 Бай Ганьо
До коментар #5 от "Важното е друго,":От нашите путинофили и чеп за зеле не става, толкова са в безполезни!
Коментиран от #12
17:26 20.06.2026
7 Дааа
До коментар #1 от "Миленче,":Прикрива щото и него са праскали.
17:26 20.06.2026
8 ЗИЛ 117
До коментар #1 от "Миленче,":Сега е ред на пакистанците да е б ъ т англичаните
17:26 20.06.2026
9 Те са за Мацква!
17:27 20.06.2026
10 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
17:28 20.06.2026
11 Русодебилите се превъзбудиха!
17:28 20.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #17
17:29 20.06.2026
14 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #28
17:29 20.06.2026
15 ЗИЛ 117
17:29 20.06.2026
16 Пиночет
17:31 20.06.2026
17 Това колко месеца ще го драскаш?
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":Кратунката с 2 клетки, не може ли да измисли нещо?
17:35 20.06.2026
18 Богдан Милев
Тия в Кремъл вече направо примират от страх!
А тия пък в Лондон дават ли си сметка, че два посейдона и сушата срещу Франция ще изчезне завинаги!
Коментиран от #20, #23
17:38 20.06.2026
19 По бързо с Тестовете
Всяка помощ за Украйна е безценна
В борбата с Руските Окупатори
Ако не понесат Огромно загуби
На Бойното поле
Путин и неговата ОПГ
никога няма да седнат на масата за преговори.
17:46 20.06.2026
20 Давеме си сметка
До коментар #18 от "Богдан Милев":Че МАСКВА ГОРИ.
Коментиран от #24, #26
17:47 20.06.2026
21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
И КАМЕНКА
ПРОДЪЛЖАВА
БУСИФИКАЦИЯТА НА РУСКИТЕ АГНЕТА .
ДВИЖУХАТА НА ПУЧЯ ВЪШКИН
ПРОДЪЛЖАВА СЪС ПЪЛНА СИЛА.
ПУШЕЧНОТО МЕСО СЕ СЪБИРА
ПО УЛИЦИТЕ.
17:52 20.06.2026
22 Пишете как е
17:53 20.06.2026
23 Кирпича
До коментар #18 от "Богдан Милев":А ти даваш ли си сметка че живееш във фентъзи свят.
Коментиран от #25
17:55 20.06.2026
24 Гори
До коментар #20 от "Давеме си сметка":На макати шушоната и от там се нози миризма на чипс енд фиш надушваш ли я?
17:55 20.06.2026
25 С риск да те
До коментар #23 от "Кирпича":Шокирам , но ти не си в реалността
17:57 20.06.2026
26 Атина Палада
До коментар #20 от "Давеме си сметка":В Москва се видя къде и колко гори ,но за касапницата в Англия даде ли си сметка? :))
18:09 20.06.2026
27 Перо
18:15 20.06.2026
28 Лъжеш
До коментар #14 от "ЗИЛ 117":Като дърт руснак
18:16 20.06.2026
29 факти
18:18 20.06.2026