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В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди

В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди

20 Юни, 2026 18:47, обновена 20 Юни, 2026 18:52 620 10

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
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  • убити

Над 12 хиляди са ранените ливанци след военната ескалация между Тел Авив и Хизбула

В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивни израелски въздушни удари срещу шиитските бастиони на Хизбула в Южен Ливан са убили 77 души през последните 24 часа, съобщи Министерството на здравеопазването.

Други 120 граждани са ранени.

„Общият брой на убитите ливанци от началото на военната ескалация на 2 март достигна 4 057, докато 12 121 са ранени“, се казва в доклад на министерството, публикуван във всекидневника X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че спасителните екипи продължават да разчистват развалините от израелските въздушни удари в и около град Набатия. Очаква се броят на жертвите да нарасне.

Пресслужбата на ливанската армия съобщи, че един войник е бил убит при израелски удар с дрон в района на Кфар Руман в събота.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Гледах клип как израелски войници поругават православен храм.Бесен съм!

    Коментиран от #3

    18:53 20.06.2026

  • 2 Хохохо

    14 0 Отговор
    За Израел винаги може няма проблеми

    18:57 20.06.2026

  • 3 маке

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И после били жертви по време на ВСВ)))

    18:59 20.06.2026

  • 4 Урсуланите гузно мълчат!

    13 0 Отговор
    Санкции срещу Израел кога!? Ционистите извършиха невиждан за човечеството геноцид срещу палестинците и десетки години наред избиват всичко живо което граничи с Израел!

    19:07 20.06.2026

  • 5 ФАКТИЧЕСКИ

    11 0 Отговор
    Ще изкажете ли съболезнования за тези жертви???

    19:10 20.06.2026

  • 6 Гад Заяви

    12 0 Отговор
    Брюксел защо мълчи и не заклейми ционистие от Тел Афиф, еврейскоато куче Натан, масов убиец и гад!!!? Защо не обявят десетки пакети санкции срещу тия касапи??!

    19:10 20.06.2026

  • 7 шеста неуспешна атака на хълма

    2 0 Отговор
    от сраел.... горят меркави и мирише на чеверме

    19:23 20.06.2026

  • 8 Жица

    5 0 Отговор
    Аз се чудя кога нашите" журналисти" ще напишат че Израел са агресор и извършват геноцид. Чудя се също кога обединения запад ще заклеймят еврейската агресия и ще наложат санкции.

    19:24 20.06.2026

  • 9 гошо

    3 0 Отговор
    Трябва само една единствена читава операция на арабите в Телавив

    19:47 20.06.2026

  • 10 Хайде сега ги

    0 0 Отговор
    Сравнете с убитите украинци за същия период в “жестоката война на Путин”!!! Дали ще са 10% от убитите араби, а???

    20:25 20.06.2026