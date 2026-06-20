В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди

Интензивни израелски въздушни удари срещу шиитските бастиони на Хизбула в Южен Ливан са убили 77 души през последните 24 часа, съобщи Министерството на здравеопазването.

Други 120 граждани са ранени.

„Общият брой на убитите ливанци от началото на военната ескалация на 2 март достигна 4 057, докато 12 121 са ранени“, се казва в доклад на министерството, публикуван във всекидневника X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че спасителните екипи продължават да разчистват развалините от израелските въздушни удари в и около град Набатия. Очаква се броят на жертвите да нарасне.

Пресслужбата на ливанската армия съобщи, че един войник е бил убит при израелски удар с дрон в района на Кфар Руман в събота.