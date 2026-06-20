В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди

Интензивни израелски въздушни удари срещу шиитските бастиони на Хизбула в Южен Ливан са убили 77 души през последните 24 часа, съобщи Министерството на здравеопазването.
Други 120 граждани са ранени.
„Общият брой на убитите ливанци от началото на военната ескалация на 2 март достигна 4 057, докато 12 121 са ранени“, се казва в доклад на министерството, публикуван във всекидневника X.
Министерството на здравеопазването отбеляза, че спасителните екипи продължават да разчистват развалините от израелските въздушни удари в и около град Набатия. Очаква се броят на жертвите да нарасне.
Пресслужбата на ливанската армия съобщи, че един войник е бил убит при израелски удар с дрон в района на Кфар Руман в събота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
18:53 20.06.2026
2 Хохохо
18:57 20.06.2026
3 маке
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И после били жертви по време на ВСВ)))
18:59 20.06.2026
4 Урсуланите гузно мълчат!
19:07 20.06.2026
5 ФАКТИЧЕСКИ
19:10 20.06.2026
6 Гад Заяви
19:10 20.06.2026
7 шеста неуспешна атака на хълма
19:23 20.06.2026
8 Жица
19:24 20.06.2026
9 гошо
19:47 20.06.2026
10 Хайде сега ги
20:25 20.06.2026