Двама маскирани откриха огън по тълпа в Чикаго, ранените са 13 ВИДЕО

Кървава баня помрачи празненствата за Деня на освобождението (Juneteenth) в южната част на Чикаго.
Най-малко 13 души бяха ранени, след като двама маскирани откриха безразборен огън по тълпа в квартал Принстън Парк, съобщиха от градската полиция (CPD), цитирани от ABC7 Chicago.
Инцидентът е станал около 23:00 ч. местно време близо до кръстовището на West 95th Street и South Princeton Avenue.
Стрелба в движение и абсолютен хаос
По данни на разследващите, червен SUV (джип) е приближил събралата се на улицата тълпа. От превозното средство са се показали двама въоръжени мъже, които са открили масиран огън по хората. Стрелбата е продължила броени секунди, след което нападателите са избягали в неизвестна посока.
Полицейските екипи са открили над 100 гилзи на местопрестъплението, което свидетелства за огромния интензитет на нападението.
Двама души са в критично състояние
Властите потвърдиха, че в местни болници са транспортирани 12 души, а един е прегледан на място. Пострадалите са осем мъже и четири жени на възраст между 17 и 47 години, сред които има и непълнолетен младеж.
Двама от ранените са настанени в болницата на Университета в Чикаго в критично състояние с множество огнестрелни рани. Останалите пострадали са в стабилно състояние с наранявания по крайниците, гърба и главата.
Извършителите се издирват
Към момента няма задържани за атаката. Детективите от Втори район на Чикаго преглеждат записи от камери за видеонаблюдение и улични камери за контрол на трафика, опитвайки се да проследят маршрута на червения автомобил. Властите умоляват гражданите, разполагащи с информация или видеорегистраторни записи от района, да се свържат незабавно с полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американската изключителност
19:28 20.06.2026
2 при предстоящата
19:28 20.06.2026
3 Последния Софиянец
19:33 20.06.2026
4 стоян георгиев
19:36 20.06.2026
5 До Чикаго и назад
19:36 20.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....МАЛКО СА СЕ ПОЗАБАВЛЯВАЛИ ОТКАЧАЛКИТЕ
19:36 20.06.2026
7 Какво измънка
19:37 20.06.2026
8 Постреляли се малко,
Те така си стрелят там.
Веселяци.
19:39 20.06.2026
9 az СВО Победа 81
19:40 20.06.2026
10 гошо
19:42 20.06.2026
11 И каква?!
Ей така...да си пострелят...и поубиват...?!
Демократични ценности,Сър!
19:47 20.06.2026
12 И Киев е Руски
19:48 20.06.2026
13 ДЕМОНкрат
Днес 13 ранени, утре 130 мъртви. Нека повлече крак!
19:59 20.06.2026