Двама маскирани откриха огън по тълпа в Чикаго, ранените са 13 ВИДЕО

Кървава баня помрачи празненствата за Деня на освобождението (Juneteenth) в южната част на Чикаго.

Най-малко 13 души бяха ранени, след като двама маскирани откриха безразборен огън по тълпа в квартал Принстън Парк, съобщиха от градската полиция (CPD), цитирани от ABC7 Chicago.

Инцидентът е станал около 23:00 ч. местно време близо до кръстовището на West 95th Street и South Princeton Avenue.

Стрелба в движение и абсолютен хаос

По данни на разследващите, червен SUV (джип) е приближил събралата се на улицата тълпа. От превозното средство са се показали двама въоръжени мъже, които са открили масиран огън по хората. Стрелбата е продължила броени секунди, след което нападателите са избягали в неизвестна посока.

Полицейските екипи са открили над 100 гилзи на местопрестъплението, което свидетелства за огромния интензитет на нападението.

Двама души са в критично състояние

Властите потвърдиха, че в местни болници са транспортирани 12 души, а един е прегледан на място. Пострадалите са осем мъже и четири жени на възраст между 17 и 47 години, сред които има и непълнолетен младеж.

Двама от ранените са настанени в болницата на Университета в Чикаго в критично състояние с множество огнестрелни рани. Останалите пострадали са в стабилно състояние с наранявания по крайниците, гърба и главата.

Извършителите се издирват

Към момента няма задържани за атаката. Детективите от Втори район на Чикаго преглеждат записи от камери за видеонаблюдение и улични камери за контрол на трафика, опитвайки се да проследят маршрута на червения автомобил. Властите умоляват гражданите, разполагащи с информация или видеорегистраторни записи от района, да се свържат незабавно с полицията.