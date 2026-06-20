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Кървава драма в Турция: Петима загинаха, а 15 са ранени при преобръщане на туристически автобус в Испарта

Кървава драма в Турция: Петима загинаха, а 15 са ранени при преобръщане на туристически автобус в Испарта

20 Юни, 2026 21:18, обновена 20 Юни, 2026 21:32 681 3

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  • автобус

Трима от пострадалите са в критично състояние

Кървава драма в Турция: Петима загинаха, а 15 са ранени при преобръщане на туристически автобус в Испарта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка автобусна катастрофа отне живота на петима души и рани сериозно най-малко 15 други в турската провинция Испарта.

Инцидентът е станал в събота на магистралата Испарта–Коня, в района на село Багълъ, община Гелендост.

По данни на местните власти, туристическият автобус е превозвал група граждани от град Коня, които са пътували на екскурзия към историческото селище Барла. По все още неизяснени причини, шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Автобусът е излязъл от пътното платно и се е преобърнал извън пътя.

Първоначалните доклади на спасителните служби съобщаваха за четирима загинали на място. Час по-късно медицинските екипи потвърдиха, че броят на жертвите е нараснал на пет души.Най-малко 15 от пътниците са ранени и са транспортирани с линейки до най-близките болници в региона. Лекарите съобщават, че трима от хоспитализираните са в критично състояние и с опасност за живота.

Кървава драма в Турция: Петима загинаха, а 15 са ранени при преобръщане на туристически автобус в Испарта
Снимка: YouTube

На мястото на трагедията веднага са изпратени десетки екипи на Спешна помощ, пожарната, полицията, жандармерията, както и спасители от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Наложило се е разрязване на ламарините на превозното средство, за да бъдат извадени заклещените пътници.

Движението в района на катастрофата е частично ограничено. Прокуратурата в Испарта вече е започнала официално разследване, за да установи дали причината за трагедията е техническа неизправност, превишена скорост или шофьорска грешка.


Турция
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    1 3 Отговор
    турските драми са като човешката глупост и вселената

    21:36 20.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    И ето така стадото се тренира да ръкопляска на милицията!
    И ето така стадото се тренира да си плаща рекета и да не мрънка!
    Малко са БГ новините за проблемите на пътя, редовно се съобщава в Индия и Пакистан какви катастрофи са станали, щото трябва да треперите и да вярвате, че като ви одере милицията и ще ви спаси жалкия животец....

    21:49 20.06.2026

  • 3 Демократ

    1 1 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    22:06 20.06.2026

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