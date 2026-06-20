Кървава драма в Турция: Петима загинаха, а 15 са ранени при преобръщане на туристически автобус в Испарта

Тежка автобусна катастрофа отне живота на петима души и рани сериозно най-малко 15 други в турската провинция Испарта.

Инцидентът е станал в събота на магистралата Испарта–Коня, в района на село Багълъ, община Гелендост.

По данни на местните власти, туристическият автобус е превозвал група граждани от град Коня, които са пътували на екскурзия към историческото селище Барла. По все още неизяснени причини, шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Автобусът е излязъл от пътното платно и се е преобърнал извън пътя.

Първоначалните доклади на спасителните служби съобщаваха за четирима загинали на място. Час по-късно медицинските екипи потвърдиха, че броят на жертвите е нараснал на пет души.Най-малко 15 от пътниците са ранени и са транспортирани с линейки до най-близките болници в региона. Лекарите съобщават, че трима от хоспитализираните са в критично състояние и с опасност за живота.

Снимка: YouTube

На мястото на трагедията веднага са изпратени десетки екипи на Спешна помощ, пожарната, полицията, жандармерията, както и спасители от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Наложило се е разрязване на ламарините на превозното средство, за да бъдат извадени заклещените пътници.

Движението в района на катастрофата е частично ограничено. Прокуратурата в Испарта вече е започнала официално разследване, за да установи дали причината за трагедията е техническа неизправност, превишена скорост или шофьорска грешка.