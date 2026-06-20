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Шотландец рани с мачете и брадва петима мюсюлмани в Единбург

Шотландец рани с мачете и брадва петима мюсюлмани в Единбург

20 Юни, 2026 21:34, обновена 20 Юни, 2026 21:44 1 492 37

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  • нож-
  • брадва-
  • ранени-
  • мюсюлмани

задържаният мъж обясни, че "защитавал страната си"

Шотландец рани с мачете и брадва петима мюсюлмани в Единбург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

36-годишен мъж рани петима души при поредица от нападения с нож и брадва на няколко локации в шотландската столица, предаде BBC.

Случаят официално се разследва от Отдела за борба с тероризма в Шотландия, като водещата версия на разследващите е атака, мотивирана от ислямофобия.

Инцидентите започват около 20:50 ч. снощи, когато полицията получава първия сигнал за нападение в западния район Sighthill. Двама мъже са атакувани непосредствено след като напускат джамията Broomhouse.

В рамките на броени минути нападателят се придвижва през града, като извършва последователни атаки в районите на Telford Road и Leith Walk. Сред общо петимата пострадали – мъже на възраст между 22 и 39 години – е и азиатски доставчик на храна от платформата Deliveroo.

Трима от ранените са хоспитализирани в Кралската болница в Единбург, като лекарите потвърдиха, че няма опасност за живота им.

В социалните мрежи се появиха десетки шокиращи видеоклипове, заснети от очевидци. На тях се вижда полугол мъж, който се разхожда по улиците на Единбург, размахвайки дълго хладно оръжие. На един от записите нападателят опитва да разбие витрината на пицария Origano на Leith Walk, докато уплашените служители бързо спускат металните щори, за да се защитят.

Полицията успява да неутрализира и задържи извършителя – 36-годишен бял шотландец – около 21:30 ч. При ареста служителите на реда са използвали електрошоково оръжие, без да се налага произвеждане на огнестрелни изстрели. При обиск в таксиметров автомобил, намиращ се на близка бензиностанция, полицаите са открили ръчна брадва.

Докато е бил повален на земята от полицията, мъжът е крещял, че „защитава страната си“.

Разследването се води съвместно с антитерористичните структури заради явните индикации за престъпление от омраза. Благотворителната организация MEND и Шотландската асоциация на джамиите остро осъдиха нападението, подчертавайки, че жертвите са атакувани заради тяхната религиозна принадлежност.

Мюсюлманският съвет на Великобритания излезе с официална позиция, в която предупреди, че подобно насилие е пряк резултат от политическа реторика, която демонизира малцинствените общности в страната, и призова за затягане на мерките за сигурност около религиозните храмове.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    40 7 Отговор
    той тях или те него
    така е в хубавия ес

    Коментиран от #15, #17

    21:44 20.06.2026

  • 2 ЕсЕс

    55 6 Отговор
    Не, че е търсил точно мюслита, просто по улиците други няма!

    21:44 20.06.2026

  • 3 Сила

    58 6 Отговор
    Браво ....!!!
    Смело сърце !!!
    Крайно време беше !!!

    21:45 20.06.2026

  • 4 да ги закриват и спрат да ги приемат

    20 2 Отговор
    призова за затягане на мерките за сигурност около религиозните храмове

    21:45 20.06.2026

  • 5 Помак

    23 8 Отговор
    Спокойния и заштиштен запад е в миналото ...това иска да каже и Путин ,че нацисти,екстремисти ,фанатици мюсли ште обърнат гьона на западния свят ако Русия не ги заштишти !

    Коментиран от #18, #30

    21:45 20.06.2026

  • 6 Тоа пич почна

    9 22 Отговор
    Монгольята от блатата! Хахахаха
    И 5-та са от П едерацията
    Хахахаха

    21:45 20.06.2026

  • 7 Повече такива

    39 5 Отговор
    шотландци трябва да има...

    21:46 20.06.2026

  • 8 Ай приМоаамеда

    22 10 Отговор
    МайkaСи ли търсят в Шотландия.Да отидат в Иран,вРасия,в С.Корея,нали е много хубаво

    21:47 20.06.2026

  • 9 Овчар

    7 2 Отговор
    Демек кой Бог е по силен..?

    21:48 20.06.2026

  • 10 Чочоолу

    31 5 Отговор
    Тарамбуките трябва да се респектират. Браво на Шотландския боец.

    21:49 20.06.2026

  • 11 Някой

    24 3 Отговор
    Ми, на човека му е писнало от навлеци в държавата му. Две повече ще стават такива инциденти. Война на цивилизациите, какво да правиш.

    21:50 20.06.2026

  • 12 Конър Маклауд, шотландския боец

    12 19 Отговор
    Жив съм !!!
    Завтра почвам Москвабад ☝️

    21:50 20.06.2026

  • 13 Пич

    22 3 Отговор
    Това е от голямата радост, че Урсула дава повече права на камиларите, отколкото на европейците!!!

    21:50 20.06.2026

  • 14 Ел Кондор паса

    28 2 Отговор
    Ами какво си мислят чаршафите, че само те ще безчинстват в ОК и по света. Официално най-малко 250 хиляди бели британски момичета между 11 и 15 годишна възраст са били рейпнати от мюсли банди на етнически и религиозно основание. Европа е християнска и ще бъде вовеки ! Дори и да се влоши положението Европа е за европейците и техните семейства !

    Коментиран от #22

    21:50 20.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 36-годишен бял шотландец?

    30 2 Отговор
    Най-после почнахте да пишете за цвета на кожата!
    Браво!

    21:52 20.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Яшар

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Така е ...руснака само знае все още как се реже гл.ва на терорист със сабля...

    21:53 20.06.2026

  • 19 Прав е човеко

    7 13 Отговор
    За Сите монгольяк - ислямисти от москаль -- Депортация

    21:53 20.06.2026

  • 20 Баба Гошка

    13 4 Отговор
    Да товарят мусслимите на самолетите и корабите и обратно отдет са. Да отиват да доставят пици на афганите.

    21:56 20.06.2026

  • 21 Казмата

    6 5 Отговор
    Тия кадировци си намериа майсторо
    Хехехе

    21:58 20.06.2026

  • 22 Демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ел Кондор паса":

    Много бе значи раждамеостта трябва да се вдигне в Англия

    22:04 20.06.2026

  • 23 Шотландски боец

    6 4 Отговор
    Браво на човека!
    Ще го поканя в България да продължи мисията си по-сериозно с русофобните наркомани на нашата държава.

    22:10 20.06.2026

  • 24 Само ранени

    5 1 Отговор
    Колко жалко че само ..... ранени.

    22:10 20.06.2026

  • 25 Писнало му

    10 1 Отговор
    Шотландски боец.

    22:10 20.06.2026

  • 26 000

    4 4 Отговор
    Бъдещето на великобритания е разпад, а на много европейски държави - шериат. Със т. нар. западна цивилизация е свършено.

    22:13 20.06.2026

  • 27 Шотландски боец

    6 2 Отговор
    освобождава страната си от паpазити! Каква хубава новина. Дай Боже утре бройката на освободителите да е с няколко нули повече!

    22:13 20.06.2026

  • 28 В скоро време и в България

    5 2 Отговор
    Нужен е Раундъп за русофобния плевел на държавата.

    22:15 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да вземеш да научиш български ли ..

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Щото не ти се разбира много .

    22:16 20.06.2026

  • 31 А как ги лъжат

    7 0 Отговор
    Емигрантите в Африка ги лъжат, че на запад ще живеят от помощи и ще има лесни бели жени, ако знаеха че ги чакат шотландци с брадви, няма да припарят до Европа.

    22:18 20.06.2026

  • 32 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Е това е истинския Шотландски боец

    Коментиран от #33

    22:19 20.06.2026

  • 33 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ООрана държава":

    а тука само жендъря

    22:22 20.06.2026

  • 34 6135

    1 0 Отговор
    Пак кат не е грабнал меча на Уилям Уолъс!

    22:23 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЧернатаГад

    1 0 Отговор
    ПодНожа

    22:25 20.06.2026

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