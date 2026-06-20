Шотландец рани с мачете и брадва петима мюсюлмани в Единбург

36-годишен мъж рани петима души при поредица от нападения с нож и брадва на няколко локации в шотландската столица, предаде BBC.

Случаят официално се разследва от Отдела за борба с тероризма в Шотландия, като водещата версия на разследващите е атака, мотивирана от ислямофобия.

Инцидентите започват около 20:50 ч. снощи, когато полицията получава първия сигнал за нападение в западния район Sighthill. Двама мъже са атакувани непосредствено след като напускат джамията Broomhouse.

В рамките на броени минути нападателят се придвижва през града, като извършва последователни атаки в районите на Telford Road и Leith Walk. Сред общо петимата пострадали – мъже на възраст между 22 и 39 години – е и азиатски доставчик на храна от платформата Deliveroo.

Трима от ранените са хоспитализирани в Кралската болница в Единбург, като лекарите потвърдиха, че няма опасност за живота им.

В социалните мрежи се появиха десетки шокиращи видеоклипове, заснети от очевидци. На тях се вижда полугол мъж, който се разхожда по улиците на Единбург, размахвайки дълго хладно оръжие. На един от записите нападателят опитва да разбие витрината на пицария Origano на Leith Walk, докато уплашените служители бързо спускат металните щори, за да се защитят.

Полицията успява да неутрализира и задържи извършителя – 36-годишен бял шотландец – около 21:30 ч. При ареста служителите на реда са използвали електрошоково оръжие, без да се налага произвеждане на огнестрелни изстрели. При обиск в таксиметров автомобил, намиращ се на близка бензиностанция, полицаите са открили ръчна брадва.

Докато е бил повален на земята от полицията, мъжът е крещял, че „защитава страната си“.

Разследването се води съвместно с антитерористичните структури заради явните индикации за престъпление от омраза. Благотворителната организация MEND и Шотландската асоциация на джамиите остро осъдиха нападението, подчертавайки, че жертвите са атакувани заради тяхната религиозна принадлежност.

Мюсюлманският съвет на Великобритания излезе с официална позиция, в която предупреди, че подобно насилие е пряк резултат от политическа реторика, която демонизира малцинствените общности в страната, и призова за затягане на мерките за сигурност около религиозните храмове.