Шотландец рани с мачете и брадва петима мюсюлмани в Единбург

36-годишен мъж рани петима души при поредица от нападения с нож и брадва на няколко локации в шотландската столица, предаде BBC.
Случаят официално се разследва от Отдела за борба с тероризма в Шотландия, като водещата версия на разследващите е атака, мотивирана от ислямофобия.
Инцидентите започват около 20:50 ч. снощи, когато полицията получава първия сигнал за нападение в западния район Sighthill. Двама мъже са атакувани непосредствено след като напускат джамията Broomhouse.
В рамките на броени минути нападателят се придвижва през града, като извършва последователни атаки в районите на Telford Road и Leith Walk. Сред общо петимата пострадали – мъже на възраст между 22 и 39 години – е и азиатски доставчик на храна от платформата Deliveroo.
Трима от ранените са хоспитализирани в Кралската болница в Единбург, като лекарите потвърдиха, че няма опасност за живота им.
В социалните мрежи се появиха десетки шокиращи видеоклипове, заснети от очевидци. На тях се вижда полугол мъж, който се разхожда по улиците на Единбург, размахвайки дълго хладно оръжие. На един от записите нападателят опитва да разбие витрината на пицария Origano на Leith Walk, докато уплашените служители бързо спускат металните щори, за да се защитят.
Полицията успява да неутрализира и задържи извършителя – 36-годишен бял шотландец – около 21:30 ч. При ареста служителите на реда са използвали електрошоково оръжие, без да се налага произвеждане на огнестрелни изстрели. При обиск в таксиметров автомобил, намиращ се на близка бензиностанция, полицаите са открили ръчна брадва.
Докато е бил повален на земята от полицията, мъжът е крещял, че „защитава страната си“.
Разследването се води съвместно с антитерористичните структури заради явните индикации за престъпление от омраза. Благотворителната организация MEND и Шотландската асоциация на джамиите остро осъдиха нападението, подчертавайки, че жертвите са атакувани заради тяхната религиозна принадлежност.
Мюсюлманският съвет на Великобритания излезе с официална позиция, в която предупреди, че подобно насилие е пряк резултат от политическа реторика, която демонизира малцинствените общности в страната, и призова за затягане на мерките за сигурност около религиозните храмове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
така е в хубавия ес
Коментиран от #15, #17
21:44 20.06.2026
2 ЕсЕс
21:44 20.06.2026
3 Сила
Смело сърце !!!
Крайно време беше !!!
21:45 20.06.2026
4 да ги закриват и спрат да ги приемат
21:45 20.06.2026
5 Помак
Коментиран от #18, #30
21:45 20.06.2026
6 Тоа пич почна
И 5-та са от П едерацията
Хахахаха
21:45 20.06.2026
7 Повече такива
21:46 20.06.2026
8 Ай приМоаамеда
21:47 20.06.2026
9 Овчар
21:48 20.06.2026
10 Чочоолу
21:49 20.06.2026
11 Някой
21:50 20.06.2026
12 Конър Маклауд, шотландския боец
Завтра почвам Москвабад ☝️
21:50 20.06.2026
13 Пич
21:50 20.06.2026
14 Ел Кондор паса
Коментиран от #22
21:50 20.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 36-годишен бял шотландец?
Браво!
21:52 20.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Яшар
До коментар #5 от "Помак":Така е ...руснака само знае все още как се реже гл.ва на терорист със сабля...
21:53 20.06.2026
19 Прав е човеко
21:53 20.06.2026
20 Баба Гошка
21:56 20.06.2026
21 Казмата
Хехехе
21:58 20.06.2026
22 Демократ
До коментар #14 от "Ел Кондор паса":Много бе значи раждамеостта трябва да се вдигне в Англия
22:04 20.06.2026
23 Шотландски боец
Ще го поканя в България да продължи мисията си по-сериозно с русофобните наркомани на нашата държава.
22:10 20.06.2026
24 Само ранени
22:10 20.06.2026
25 Писнало му
22:10 20.06.2026
26 000
22:13 20.06.2026
27 Шотландски боец
22:13 20.06.2026
28 В скоро време и в България
22:15 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да вземеш да научиш български ли ..
До коментар #5 от "Помак":Щото не ти се разбира много .
22:16 20.06.2026
31 А как ги лъжат
22:18 20.06.2026
32 ООрана държава
Коментиран от #33
22:19 20.06.2026
33 факт
До коментар #32 от "ООрана държава":а тука само жендъря
22:22 20.06.2026
34 6135
22:23 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЧернатаГад
22:25 20.06.2026