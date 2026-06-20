Нови Сад под блокада: Хиляди студенти и фермери излязоха на мащабен антиправителствен протест

Хиляди граждани се събраха тази вечер в Нови Сад на мащабен протестен митинг, организиран от младежкото движение „Студенти в блокада“, предаде Danas.
Силното координирано недоволство срещу корупцията и настояването за предсрочни избори блокираха основни пътни артерии във втория по големина сръбски град, подкрепени от земеделски производители с трактори.
Демонстрацията започна в късния следобед с два лъча от Университетския кампус и Лиманския парк, които се сляха в общо многохилядно шествие. Протестиращите затвориха напълно ключовото „турбо“ кръгово кръстовище между булевард „Цар Лазар“ и улица „Фрушкогорска“.
По официални данни на сръбското Министерство на вътрешните работи, на мястото са присъствали около 7 800 души, докато според организаторите цифрата е значително по-висока. Младежите издигнаха плакати с лозунги „Студентите печелят“ и заявиха, че Нови Сад остава епицентърът на гражданското недоволство, започнало след трагедията на железопътната гара през 2024 г., при която загинаха 16 души.
Към исканията на студентите се присъединиха и представители на Инициативата за оцеляване на фермерите в Сърбия. Те докараха селскостопанска техника, за да помогнат за удържането на блокадите, и организираха пунктове за раздаване на храна и вода за протестиращите. Безопасността и логистиката на шествието бяха подпомогнати от колоездачни сдружения и местната мотогрупа „Белите зайци“.
От трибуната ораторите осъдиха корупцията по високите етажи на властта, цензурата в медиите и полицейския натиск срещу активисти. Основното политическо искане, изпратено към Белград, е разпускане на Народната скупщина и свикване на извънредни парламентарни избори при честни условия.
С цел избягване на провокации и сблъсъци с органите на реда, каквито белязаха предходните демонстрации в столицата Белград, организаторите умишлено разпуснаха митинга малко след 19:00 ч. местно време, преди настъпването на мрака. От полицията потвърдиха, че събитието е приключило без сериозни инциденти.
Почти по същото време сръбският президент Александър Вучич направи живо телевизионно обръщение. Той пренебрегна исканията на демонстрантите и обяви, че неговата управляваща Сръбска прогресивна партия (СНС) ще проведе свой мащабен контрамитинг под надслов „Сърбия не спира“ на 27 юни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нови сорос
Коментиран от #7
22:06 20.06.2026
2 ибанкостоф циганина
22:08 20.06.2026
3 Историк
22:08 20.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:11 20.06.2026
5 На сръбските варвари
Коментиран от #6, #9
22:17 20.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "На сръбските варвари":я кажи ся, ботокса има ли 2 куфара с л-на/ и трима доктори ибрекчии?
Коментиран от #8
22:21 20.06.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "нови сорос":Тупин не спира с грантовете в България еййй. Копейкаш навсякъде.
Коментиран от #12
22:26 20.06.2026
8 Смърф
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я кажи сега как те изсипа на торището общата селска ?!?!
И пак ще ти повторя ,на М. в П .
Коментиран от #10
22:27 20.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "На сръбските варвари":евентуално се извинявам-може и да не съм те разбрал правилно
22:28 20.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оти да се лажеме?
До коментар #7 от "Хахахаха":Ади сега оди речи дека ово све ни йе българско, българите копейки а македонците копейки и сръбска УДБА. Ама си мезаме као две капли вода! Никой нема за идентитетот на државата.
22:56 20.06.2026
13 Цвете
Коментиран от #17
23:23 20.06.2026
14 Стоев
23:23 20.06.2026
15 оня с коня
Коментиран от #18
23:45 20.06.2026
16 Пак ли соросоидонаzzиssтите
23:49 20.06.2026
17 Протестите оредяват,
До коментар #13 от "Цвете":на соросо наzzиssтите, вече им писва от харчене без покритие. И тоз протест ще е като предните ялов като куха хралупа ч.
23:52 20.06.2026
18 Много ти иде люцерината,
До коментар #15 от "оня с коня":мисла да си се утомбачил и скопе ша питаш попа у бръдътъ.
23:54 20.06.2026