Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Нови Сад под блокада: Хиляди студенти и фермери излязоха на мащабен антиправителствен протест

Нови Сад под блокада: Хиляди студенти и фермери излязоха на мащабен антиправителствен протест

20 Юни, 2026 21:56, обновена 20 Юни, 2026 22:05 1 375 18

  • сърбия-
  • нови сад-
  • протест-
  • митинг-
  • вучич-
  • правителство

Александър Вучич отговори с обещание за контрамитинг на 27 юни

Нови Сад под блокада: Хиляди студенти и фермери излязоха на мащабен антиправителствен протест - 1
Снимка: Pravda.rs
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди граждани се събраха тази вечер в Нови Сад на мащабен протестен митинг, организиран от младежкото движение „Студенти в блокада“, предаде Danas.

Силното координирано недоволство срещу корупцията и настояването за предсрочни избори блокираха основни пътни артерии във втория по големина сръбски град, подкрепени от земеделски производители с трактори.

Демонстрацията започна в късния следобед с два лъча от Университетския кампус и Лиманския парк, които се сляха в общо многохилядно шествие. Протестиращите затвориха напълно ключовото „турбо“ кръгово кръстовище между булевард „Цар Лазар“ и улица „Фрушкогорска“.

По официални данни на сръбското Министерство на вътрешните работи, на мястото са присъствали около 7 800 души, докато според организаторите цифрата е значително по-висока. Младежите издигнаха плакати с лозунги „Студентите печелят“ и заявиха, че Нови Сад остава епицентърът на гражданското недоволство, започнало след трагедията на железопътната гара през 2024 г., при която загинаха 16 души.

Към исканията на студентите се присъединиха и представители на Инициативата за оцеляване на фермерите в Сърбия. Те докараха селскостопанска техника, за да помогнат за удържането на блокадите, и организираха пунктове за раздаване на храна и вода за протестиращите. Безопасността и логистиката на шествието бяха подпомогнати от колоездачни сдружения и местната мотогрупа „Белите зайци“.

От трибуната ораторите осъдиха корупцията по високите етажи на властта, цензурата в медиите и полицейския натиск срещу активисти. Основното политическо искане, изпратено към Белград, е разпускане на Народната скупщина и свикване на извънредни парламентарни избори при честни условия.

С цел избягване на провокации и сблъсъци с органите на реда, каквито белязаха предходните демонстрации в столицата Белград, организаторите умишлено разпуснаха митинга малко след 19:00 ч. местно време, преди настъпването на мрака. От полицията потвърдиха, че събитието е приключило без сериозни инциденти.

Почти по същото време сръбският президент Александър Вучич направи живо телевизионно обръщение. Той пренебрегна исканията на демонстрантите и обяви, че неговата управляваща Сръбска прогресивна партия (СНС) ще проведе свой мащабен контрамитинг под надслов „Сърбия не спира“ на 27 юни.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нови сорос

    17 6 Отговор
    не спира с грантовете

    Коментиран от #7

    22:06 20.06.2026

  • 2 ибанкостоф циганина

    17 5 Отговор
    да дойда да ви нарежа фабриките да видите мизерия

    22:08 20.06.2026

  • 3 Историк

    15 14 Отговор
    И този ще е Пантелей-пътник. Много го траеха сърбите.

    22:08 20.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 13 Отговор
    и Сърбия ли се отрече от ботокса , с 2 куфара л на?

    22:11 20.06.2026

  • 5 На сръбските варвари

    6 9 Отговор
    Радвайте се и се веселете,Шумадийската кочина се тресе.

    Коментиран от #6, #9

    22:17 20.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "На сръбските варвари":

    я кажи ся, ботокса има ли 2 куфара с л-на/ и трима доктори ибрекчии?

    Коментиран от #8

    22:21 20.06.2026

  • 7 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "нови сорос":

    Тупин не спира с грантовете в България еййй. Копейкаш навсякъде.

    Коментиран от #12

    22:26 20.06.2026

  • 8 Смърф

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я кажи сега как те изсипа на торището общата селска ?!?!
    И пак ще ти повторя ,на М. в П .

    Коментиран от #10

    22:27 20.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "На сръбските варвари":

    евентуално се извинявам-може и да не съм те разбрал правилно

    22:28 20.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оти да се лажеме?

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Ади сега оди речи дека ово све ни йе българско, българите копейки а македонците копейки и сръбска УДБА. Ама си мезаме као две капли вода! Никой нема за идентитетот на државата.

    22:56 20.06.2026

  • 13 Цвете

    4 5 Отговор
    И ТОЗИ СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ Е НЕЗАМЕНИМ.ТАКАВА НАГЛОСТ, ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА СТУДЕНТИТЕ НЕ СПИРАТ, ДО ГУША ИМ ДОЙДЕ ОТ ПОРЕДНИЯТ ДИКТАТОР.

    Коментиран от #17

    23:23 20.06.2026

  • 14 Стоев

    1 0 Отговор
    Широк плаща

    23:23 20.06.2026

  • 15 оня с коня

    0 3 Отговор
    Доказано от историята с Безброй примери е,че Русофилското "Творение на Природата" е НАЙ-НАГЛОТО И БЕЗПАРДОННО и следва то да се Изкоренява ако се наложи и с ...Багер!

    Коментиран от #18

    23:45 20.06.2026

  • 16 Пак ли соросоидонаzzиssтите

    1 0 Отговор
    събраха Хари за поредния ялов протест. Пак ша има ихо, ихо и половин година тихо.

    23:49 20.06.2026

  • 17 Протестите оредяват,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    на соросо наzzиssтите, вече им писва от харчене без покритие. И тоз протест ще е като предните ялов като куха хралупа ч.

    23:52 20.06.2026

  • 18 Много ти иде люцерината,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    мисла да си се утомбачил и скопе ша питаш попа у бръдътъ.

    23:54 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания