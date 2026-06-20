Нови Сад под блокада: Хиляди студенти и фермери излязоха на мащабен антиправителствен протест

Хиляди граждани се събраха тази вечер в Нови Сад на мащабен протестен митинг, организиран от младежкото движение „Студенти в блокада“, предаде Danas.

Силното координирано недоволство срещу корупцията и настояването за предсрочни избори блокираха основни пътни артерии във втория по големина сръбски град, подкрепени от земеделски производители с трактори.

Демонстрацията започна в късния следобед с два лъча от Университетския кампус и Лиманския парк, които се сляха в общо многохилядно шествие. Протестиращите затвориха напълно ключовото „турбо“ кръгово кръстовище между булевард „Цар Лазар“ и улица „Фрушкогорска“.

По официални данни на сръбското Министерство на вътрешните работи, на мястото са присъствали около 7 800 души, докато според организаторите цифрата е значително по-висока. Младежите издигнаха плакати с лозунги „Студентите печелят“ и заявиха, че Нови Сад остава епицентърът на гражданското недоволство, започнало след трагедията на железопътната гара през 2024 г., при която загинаха 16 души.

Към исканията на студентите се присъединиха и представители на Инициативата за оцеляване на фермерите в Сърбия. Те докараха селскостопанска техника, за да помогнат за удържането на блокадите, и организираха пунктове за раздаване на храна и вода за протестиращите. Безопасността и логистиката на шествието бяха подпомогнати от колоездачни сдружения и местната мотогрупа „Белите зайци“.

От трибуната ораторите осъдиха корупцията по високите етажи на властта, цензурата в медиите и полицейския натиск срещу активисти. Основното политическо искане, изпратено към Белград, е разпускане на Народната скупщина и свикване на извънредни парламентарни избори при честни условия.

С цел избягване на провокации и сблъсъци с органите на реда, каквито белязаха предходните демонстрации в столицата Белград, организаторите умишлено разпуснаха митинга малко след 19:00 ч. местно време, преди настъпването на мрака. От полицията потвърдиха, че събитието е приключило без сериозни инциденти.

Почти по същото време сръбският президент Александър Вучич направи живо телевизионно обръщение. Той пренебрегна исканията на демонстрантите и обяви, че неговата управляваща Сръбска прогресивна партия (СНС) ще проведе свой мащабен контрамитинг под надслов „Сърбия не спира“ на 27 юни.