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Двама сирийски войници бяха убити при атака на "Ислямска държава" в Алепо

Двама сирийски войници бяха убити при атака на "Ислямска държава" в Алепо

21 Юни, 2026 06:23, обновена 21 Юни, 2026 05:29 454 1

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Нападението беше извършено в събота близо до град Манбидж

Двама сирийски войници бяха убити при атака на "Ислямска държава" в Алепо - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Терористичната организация „Ислямска държава“ пое отговорност за атака в сирийската провинция Алепо, при която загинаха двама сирийски войници, предаде Ройтерс.

Нападението беше извършено в събота близо до град Манбидж

Атаката идва на фона на серия от нападения, за които „Ислямска държава“ пое отговорност от февруари насам, когато обяви „нов етап от операциите си срещу правителството на президента Ахмед аш Шараа“.


Сирия
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