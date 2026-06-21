Двама сирийски войници бяха убити при атака на "Ислямска държава" в Алепо

Терористичната организация „Ислямска държава“ пое отговорност за атака в сирийската провинция Алепо, при която загинаха двама сирийски войници, предаде Ройтерс.
Нападението беше извършено в събота близо до град Манбидж
Атаката идва на фона на серия от нападения, за които „Ислямска държава“ пое отговорност от февруари насам, когато обяви „нов етап от операциите си срещу правителството на президента Ахмед аш Шараа“.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
06:02 21.06.2026