Двама сирийски войници бяха убити при атака на "Ислямска държава" в Алепо

В Ливан преброиха 77 убити за денонощие от израелски атаки, броят на жертвите от 2 март насам мина 4 хиляди

Интензивни израелски въздушни удари срещу шиитските бастиони на Хизбула в Южен Ливан са убили 77 души през последните 24 часа, съобщи Минис ...