Огромен пожар в Лос Анджелис: Кметът обяви извънредно положение заради биологична заплаха в хладилен склад с месо

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви местно извънредно положение в петък вечерта, след като мащабен пожар в огромен хладилен склад в източния квартал Бойл Хайтс продължава да тлее дни наред, предаде The New York Times.

Мярката цели да мобилизира допълнителни щатски и федерални ресурси за справяне с инцидента, който заплашва да се превърне в сериозна екологична и санитарна криза.

Пожарът избухна в сряда следобед в търговски обект с площ около 46 400 кв. м, собственост на логистичния гигант Lineage Logistics. Вътре се съхраняват над 38 500 тона замразено месо, пилешко, свинско и риба. По първоначални данни на компанията, огънят е тръгнал по време на тестване на соларните панели на покрива, извършвано от подизпълнители.

Над 150 пожарникари от Противопожарната служба на Лос Анджелис (LAFD) се борят с пламъците при изключително тежки условия. Сградата е построена като огромен хладилник — от гофрирана стомана и дебела термоизолационна пяна. Тази структура създава т.нар. „ефект на термоса“, който задържа екстремната топлина вътре и причинява бавно, скрито тлеене.

„Видимостта в склада е абсолютно нулева, а покривът е частично срутен, което прави влизането на екипи и тежка техника вътре невъзможно“, заявиха от пожарната служба. В момента огнеборците изливат до 2000 галона вода в минута отвън, опитвайки се да достигнат огнищата под отломките. За щастие, до момента няма данни за загинали или ранени граждани и служители.

В първите часове на инцидента съществуваше критичен риск от изтичане на безводен амоняк — опасен химикал, използван в промишлените охладителни системи. Пожарникарите успяха успешно да източат и обезопасят хилядите галони амоняк, предотвратявайки химическа катастрофа.Сега обаче градът е изправен пред биологична заплаха. Тъй като захранването е прекъснато, милионите килограми месо и риба са започнали да се размразяват и да гният.

Властите спешно координират действия с логистични компании за контролирано изваждане и унищожаване на развалената храна, преди тя да привлече гризачи и да генерира опасни бактерии.

Въпреки че заповедта за оставане по домовете за квартала беше отменена, гъст дим с миризма на пластмаса продължава да покрива големи части от Лос Анджелис. Измерванията на LAFD показват, че във въздуха няма необичайни токсични съединения, но здравните власти предупреждават, че фините прахови частици са опасни.Бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с астма или белодробни заболявания са съветвани да не излизат навън и да държат прозорците затворени.

Градската управа отвори два денонощни центъра за временно настаняване с филтриран въздух — в Pecan Recreation Center и City Terrace Park, където се предоставят маски, храна, вода и ветеринарна грижа за домашни любимци.Очаква се операцията по пълното потушаване на пожара и разчистването на склада да отнеме дни, а материалните щети тепърва ще се изчисляват.