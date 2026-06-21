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Пакистан е ключов посредник след прекратяването на огъня

Пакистан е ключов посредник след прекратяването на огъня

21 Юни, 2026 15:55 536 1

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Страната е в добра позиция да действа като медиатор

Пакистан е ключов посредник след прекратяването на огъня - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и началникът на армията Сайед Асим Мунир са днес в Швейцария, където се провеждат дискусии между САЩ и Иран, се казва в изявление от кабинета на премиера на страната.

Вчера министърът на вътрешните работи на Пакистан Мохсин Накви пътува до Иран, където проведе срещи с висши служители на иранския режим, включително с министъра на външните работи на страната Абас Арагчи, според иранските медии.

Срещите бяха част от усилията да се накарат ирански служители да пътуват до Швейцария за преговорите, припомня CNN.

Пакистан се утвърди като ключов дипломатически мост между САЩ и Иран, след като беше домакин на лични разговори между делегации от двете страни през април. Пакистански служители са предали мирни предложения и контрапредложения между враждуващите страни и са помогнали за договарянето и удължаването на прекратяването на огъня между тях.

Страната е в добра позиция да действа като медиатор, предвид сърдечните си връзки както с Иран, така и със Съединените щати, като Мунир - когото президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече свой „любим фелдмаршал“ - ръководи усилията на Исламабад.

По-рано тази седмица Шариф подписа меморандума за разбирателство (МОР) между САЩ и Иран като медиатор в столицата на страната, Исламабад.

Пакистан е дом и на най-голямото население от шиитски мюсюлмани извън Иран и, за разлика от ислямските страни в региона на Персийския залив, не е домакин на американски военни бази.


Швейцария
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  • 1 Гориил

    2 0 Отговор
    Пакистан не е най-надеждният и влиятелен брокер в света.

    16:29 21.06.2026

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