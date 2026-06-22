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Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск

Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск

22 Юни, 2026 06:42, обновена 22 Юни, 2026 06:46 1 116 24

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Поражението на местните избори и съкрушителната победа на Анди Бърнам на частичния вот в Мейкърфийлд пречупиха съпротивата на Даунинг стрийт

Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър се очаква да обяви официален график за оттеглянето си от поста днес. До драматичния обрат се стигна след спешни уикенд срещи в извънградската резиденция „Чекърс“, където ключови министри и съветници са убедили премиера, че позицията му вече е политически неустойчива. Великобритания е изправена пред назначаването на своя седми министър-председател в рамките на последните 10 години.

Драматичната политическа ситуация е основна тема за британски медии като The Guardian, BBC News, The Observer, The Sunday Telegraph, The Sun.

Моментът на пречупване: Победата на Анди Бърнам

Основният катализатор за срива на кабинета станаха частичните избори в избирателния район Мейкърфийлд, проведени в края на миналата седмица. Основният вътрешнопартиен конкурент на Стармър и бивш кмет на Голям Манчестър — Анди Бърнам — постигна съкрушителна и безапелационна победа.

Бърнам, който днес официално трябва да положи клетва като депутат, се превърна в знаме на промяната за недоволните в Лейбъристката партия. Според неофициална информация в британските таблоиди, Бърнам вече е сигурен в подкрепата на близо 300 депутати в парламента, което прави евентуална негова „коронация“ за нов лидер напълно възможна без дълга и изтощителна вътрешна кампания.

Натискът отвътре: „Играта приключи“

През последните 48 часа тонът в Даунинг стрийт се промени радикално — от категорично отхвърляне на идеята за оставка до примирение с „политическата реалност“.

  • Бунтът на депутатите: Повече от 100 депутати от Лейбъристката партия (над една четвърт от парламентарната група) открито поискаха Стармър да се оттегли.
  • Ултиматум от кабинета: Група от над 15 лоялни до момента министри са предупредили премиера, че ако не обяви план за доброволно напускане до началото на седмицата, ще бъде изправен пред организиран бунт и принудително отстраняване по време на утрешното заседание на кабинета.
  • Признанието на съюзниците: Изпратен да защитава правителството в медиите в неделя, министърът на бизнеса Питър Кайл открито призна пред BBC, че срещу премиера действат сили, които не могат да бъдат игнорирани, и че Стармър в момента обмисля кое е най-добро за страната.

Натрупаните кризи зад падението

Макар и победата на Бърнам да беше последният удар, премиерството на Киър Стармър бе подкопавано с месеци. Популярността му спадна до най-ниските нива в модерната британска история след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните и регионални избори в Англия, Шотландия и Уелс.

Допълнително масло в огъня наляха поредица от политически спорни решения — включително орязването на зимните енергийни помощи за пенсионерите и скандалното назначение на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство във Вашингтон.

Какво предстои за Даунинг стрийт?

Политическите наблюдатели в Лондон очакват Стармър да не подаде оставка с незабавен ефект, а да обяви контролиран преходен период. Планът предвижда той да остане на поста си до есента (вероятно септември), за да даде време на пазарите да се успокоят и да се избегне шоков административен хаос.

Основният въпрос в Уестминстър в момента е кого ще назначи Анди Бърнам в кабинета си, като вече текат тежки дебати дали поста на финансов министър (канцлер) ще бъде поверен на по-ляво ориентирания Ед Милибанд.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Двамата му украински любовници го чакат в затвора.Пазят му легло в килията.

    Коментиран от #10

    06:51 22.06.2026

  • 2 Механик

    21 2 Отговор
    Тоя с физиономията на възрастно детенце с ДАУН, ще се предава ли? Не може да бъде. Та той е невменяем. Беше решил да умре на тоя пост... как го уговориха да си промени мнението?
    Представям си как се е тръшкал по земята и как е риткал с краченца тоя .... да не казвам какво, че ще ме изтрият.

    06:54 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    Поредния евроатлантически педофффил дето щеше да груми Русия отиде в коффата при останалия политически отпаадък! Там вече са и нашите родни пидметки от сглобката..😂

    07:01 22.06.2026

  • 7 Зеления път

    13 3 Отговор
    Приключи "5 минути слава"-та на СтарГей. Всичките "желаещи" Зеленото са мразени в държавата си и стоят насила във властта, а Зеленото направо биха го убили с камъни украинците насред Майдана и после ще се гаврят с трупа му.

    07:02 22.06.2026

  • 8 жалко

    14 1 Отговор
    с такива като този очилатко..по-бързо ще се затрие англия..и без това само вреди за света от този потъващ остров..

    07:02 22.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Къде ми е любимата статия за БЕЗОБРАЗИЯТА, които се случват в руското небе и на свещената руска земля ? 😁

    07:02 22.06.2026

  • 10 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск"

    Това само в ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ може да стане. Оставка на Изток?
    😂🤣

    07:02 22.06.2026

  • 11 ПРИТЕСНЕН СЪМ

    15 0 Отговор
    Сега кой ще посреща и прегръща Зеленски.

    Коментиран от #22

    07:05 22.06.2026

  • 12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    13 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:06 22.06.2026

  • 13 СКОРО И МАКРОН ШУЛЦ И УРСУЛА

    9 0 Отговор
    А после ще има зелен мувал висящ на въже.

    07:09 22.06.2026

  • 14 Дядо Ванго

    12 1 Отговор
    И Стар Мърр го постигна проклятието Зелен със Ски ,това се случва със всеки министър ходил на посещение в Киев,мърдане няма ☝️!

    07:10 22.06.2026

  • 15 САТАНИСТИТЕ И ПЕДОФИЛИТЕ

    12 1 Отговор
    На са на мода вече.

    07:11 22.06.2026

  • 16 Желанията на Желаещите

    12 2 Отговор
    И този е със "специални потребности", като Зеленото. Мерц и Макрон - също. Отбор юнаци-малоумници дето се събират да гуляят и развратничат и да си делят богатствата на Русия на пияна (дрогирана) глава.

    07:15 22.06.2026

  • 17 Оня

    11 0 Отговор
    И що не го оставихте още малко бе ? Справяше се перфектно със зануляването на острова!

    07:15 22.06.2026

  • 18 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ ПЕДОФИЛИ

    10 2 Отговор
    Уж щяха да махат Путин, а то стана друго.

    07:16 22.06.2026

  • 19 Ала Бала

    1 0 Отговор
    Не подкрепи операцията в Ормузкия проток!

    07:22 22.06.2026

  • 20 Е те кво мислят

    1 0 Отговор
    че като се махне този ще цъфнат и ще завържат?
    Стани да седна.
    Оня фараша трябва да отупат първо.

    07:26 22.06.2026

  • 21 Анонимен

    2 0 Отговор
    Проблемът не е в Стармър, а в Лейбъристката партия и въобще в целия политически елит във Великобритания. Който и да дойде на неговото място ще провежда същата политика, а англичаните искат коренна промяна.

    Коментиран от #23

    07:26 22.06.2026

  • 22 Зелен Клоун

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПРИТЕСНЕН СЪМ":

    Как кой, има още двама от влака със салфетките.

    07:36 22.06.2026

  • 23 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Мда, не искат да са икономически донор на укро дбилите!

    07:37 22.06.2026

  • 24 СТАРМЪР УЖ ПРИБРА ОКРАИНСКИТЕ РЕДКОЗЕМИ

    0 0 Отговор
    А то се пак оказа ала бала.

    07:40 22.06.2026

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