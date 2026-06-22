"Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск"

Британският премиер Киър Стармър се очаква да обяви официален график за оттеглянето си от поста днес. До драматичния обрат се стигна след спешни уикенд срещи в извънградската резиденция „Чекърс“, където ключови министри и съветници са убедили премиера, че позицията му вече е политически неустойчива. Великобритания е изправена пред назначаването на своя седми министър-председател в рамките на последните 10 години.
Драматичната политическа ситуация е основна тема за британски медии като The Guardian, BBC News, The Observer, The Sunday Telegraph, The Sun.
Моментът на пречупване: Победата на Анди Бърнам
Основният катализатор за срива на кабинета станаха частичните избори в избирателния район Мейкърфийлд, проведени в края на миналата седмица. Основният вътрешнопартиен конкурент на Стармър и бивш кмет на Голям Манчестър — Анди Бърнам — постигна съкрушителна и безапелационна победа.
Бърнам, който днес официално трябва да положи клетва като депутат, се превърна в знаме на промяната за недоволните в Лейбъристката партия. Според неофициална информация в британските таблоиди, Бърнам вече е сигурен в подкрепата на близо 300 депутати в парламента, което прави евентуална негова „коронация“ за нов лидер напълно възможна без дълга и изтощителна вътрешна кампания.
Натискът отвътре: „Играта приключи“
През последните 48 часа тонът в Даунинг стрийт се промени радикално — от категорично отхвърляне на идеята за оставка до примирение с „политическата реалност“.
- Бунтът на депутатите: Повече от 100 депутати от Лейбъристката партия (над една четвърт от парламентарната група) открито поискаха Стармър да се оттегли.
- Ултиматум от кабинета: Група от над 15 лоялни до момента министри са предупредили премиера, че ако не обяви план за доброволно напускане до началото на седмицата, ще бъде изправен пред организиран бунт и принудително отстраняване по време на утрешното заседание на кабинета.
- Признанието на съюзниците: Изпратен да защитава правителството в медиите в неделя, министърът на бизнеса Питър Кайл открито призна пред BBC, че срещу премиера действат сили, които не могат да бъдат игнорирани, и че Стармър в момента обмисля кое е най-добро за страната.
Натрупаните кризи зад падението
Макар и победата на Бърнам да беше последният удар, премиерството на Киър Стармър бе подкопавано с месеци. Популярността му спадна до най-ниските нива в модерната британска история след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните и регионални избори в Англия, Шотландия и Уелс.
Допълнително масло в огъня наляха поредица от политически спорни решения — включително орязването на зимните енергийни помощи за пенсионерите и скандалното назначение на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство във Вашингтон.
Какво предстои за Даунинг стрийт?
Политическите наблюдатели в Лондон очакват Стармър да не подаде оставка с незабавен ефект, а да обяви контролиран преходен период. Планът предвижда той да остане на поста си до есента (вероятно септември), за да даде време на пазарите да се успокоят и да се избегне шоков административен хаос.
Основният въпрос в Уестминстър в момента е кого ще назначи Анди Бърнам в кабинета си, като вече текат тежки дебати дали поста на финансов министър (канцлер) ще бъде поверен на по-ляво ориентирания Ед Милибанд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
06:51 22.06.2026
2 Механик
Представям си как се е тръшкал по земята и как е риткал с краченца тоя .... да не казвам какво, че ще ме изтрият.
06:54 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян георгиев
07:01 22.06.2026
7 Зеления път
07:02 22.06.2026
8 жалко
07:02 22.06.2026
9 Владимир Путин, президент
07:02 22.06.2026
10 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Обрат в Лондон: Очаква се Киър Стармър да обяви оставката си днес под огромен натиск"
Това само в ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ може да стане. Оставка на Изток?
😂🤣
07:02 22.06.2026
11 ПРИТЕСНЕН СЪМ
Коментиран от #22
07:05 22.06.2026
12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:06 22.06.2026
13 СКОРО И МАКРОН ШУЛЦ И УРСУЛА
07:09 22.06.2026
14 Дядо Ванго
07:10 22.06.2026
15 САТАНИСТИТЕ И ПЕДОФИЛИТЕ
07:11 22.06.2026
16 Желанията на Желаещите
07:15 22.06.2026
17 Оня
07:15 22.06.2026
18 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ ПЕДОФИЛИ
07:16 22.06.2026
19 Ала Бала
07:22 22.06.2026
20 Е те кво мислят
Стани да седна.
Оня фараша трябва да отупат първо.
07:26 22.06.2026
21 Анонимен
Коментиран от #23
07:26 22.06.2026
22 Зелен Клоун
До коментар #11 от "ПРИТЕСНЕН СЪМ":Как кой, има още двама от влака със салфетките.
07:36 22.06.2026
23 Стойко
До коментар #21 от "Анонимен":Мда, не искат да са икономически донор на укро дбилите!
07:37 22.06.2026
24 СТАРМЪР УЖ ПРИБРА ОКРАИНСКИТЕ РЕДКОЗЕМИ
07:40 22.06.2026