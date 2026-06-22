Доналд Тръмп: Войната в Украйна можеше да приключи за един ден, ако руските танкове бяха останали на магистралата към Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е можела да приключи още в първия ден от руската инвазия, ако руските войски не са напуснали основната магистрала към Киев.

В интервю за Axios Тръмп посочи, че руските сили са допуснали сериозна тактическа грешка в началото на конфликта през февруари 2022 г.

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"Има бетонна магистрала направо към Киев. Ако бяха продължили по нея, щяха да стигнат до града за няколко часа", заяви американският президент.

Според него руски генерал е наредил на танковите колони да напуснат шосето и да навлязат в околните полета, въпреки неблагоприятните метеорологични условия.

Тръмп твърди, че тежката техника е затънала в калта след обилни валежи, което е позволило на украинските сили да нанесат сериозни загуби с противотанкови ракети Javelin.

"Ако този генерал просто беше продължил по бетонната магистрала, щяха да бъдат в Киев до четири часа и Украйна нямаше да може да направи нищо по въпроса. Тази война щеше да приключи за един ден", каза още Тръмп.

Изказването му предизвика дискусии сред военни експерти. Много анализатори отбелязват, че неуспехът на руското настъпление срещу Киев не се дължи единствено на логистични проблеми и труднопроходимия терен, а и на ожесточената украинска съпротива, отбраната на летище Гостомел, разрушаването на ключови мостове и редица грешки в руското оперативно планиране.

След повече от месец боеве руските войски се изтеглиха от северните райони на Украйна в края на март 2022 г., а битката за Киев се превърна в един от ключовите моменти във войната.

Руската армия първоначално се опита да достигне украинската столица от територията на Беларус, като настъплението беше съсредоточено по няколко основни направления. Очакванията на Москва за бързо овладяване на Киев обаче не се оправдаха и операцията завърши с отстъпление на руските сили от района след преговори в Истанбул.