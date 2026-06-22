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Доналд Тръмп: Войната в Украйна можеше да приключи за един ден, ако руските танкове бяха останали на магистралата към Киев
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Войната в Украйна можеше да приключи за един ден, ако руските танкове бяха останали на магистралата към Киев

22 Юни, 2026 13:18 1 377 48

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • донбас-
  • крим

След повече от месец боеве руските войски се изтеглиха от северните райони на Украйна в края на март 2022 г., а битката за Киев се превърна в един от ключовите моменти във войната

Доналд Тръмп: Войната в Украйна можеше да приключи за един ден, ако руските танкове бяха останали на магистралата към Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е можела да приключи още в първия ден от руската инвазия, ако руските войски не са напуснали основната магистрала към Киев.

В интервю за Axios Тръмп посочи, че руските сили са допуснали сериозна тактическа грешка в началото на конфликта през февруари 2022 г.

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"Има бетонна магистрала направо към Киев. Ако бяха продължили по нея, щяха да стигнат до града за няколко часа", заяви американският президент.

Според него руски генерал е наредил на танковите колони да напуснат шосето и да навлязат в околните полета, въпреки неблагоприятните метеорологични условия.

Тръмп твърди, че тежката техника е затънала в калта след обилни валежи, което е позволило на украинските сили да нанесат сериозни загуби с противотанкови ракети Javelin.

"Ако този генерал просто беше продължил по бетонната магистрала, щяха да бъдат в Киев до четири часа и Украйна нямаше да може да направи нищо по въпроса. Тази война щеше да приключи за един ден", каза още Тръмп.

Изказването му предизвика дискусии сред военни експерти. Много анализатори отбелязват, че неуспехът на руското настъпление срещу Киев не се дължи единствено на логистични проблеми и труднопроходимия терен, а и на ожесточената украинска съпротива, отбраната на летище Гостомел, разрушаването на ключови мостове и редица грешки в руското оперативно планиране.

След повече от месец боеве руските войски се изтеглиха от северните райони на Украйна в края на март 2022 г., а битката за Киев се превърна в един от ключовите моменти във войната.

Руската армия първоначално се опита да достигне украинската столица от територията на Беларус, като настъплението беше съсредоточено по няколко основни направления. Очакванията на Москва за бързо овладяване на Киев обаче не се оправдаха и операцията завърши с отстъпление на руските сили от района след преговори в Истанбул.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 3 Отговор
    Аз залагах на 6ч, но признавам си, Вова ме изненада.

    13:19 22.06.2026

  • 2 хаха

    18 19 Отговор
    Сигурно сигурно... Затова орките от "росгвардия" лежаха по пътното платно препечени а?
    Даже още димяха. ХАХАХА!

    Коментиран от #29

    13:20 22.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 7 Отговор
    Папата и Израел излъгаха Путин и го накараха да се върне.

    13:20 22.06.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    23 11 Отговор
    Бай Дончо съвсем изкукуряса ....
    Киев БЕШЕ ПРЕВЗЕТ - ама ги излъгаха в Истанбул (за пореден път) ...

    Коментиран от #10, #23

    13:21 22.06.2026

  • 5 пак да кажа

    17 7 Отговор
    така е отиването до киев първия ден беше з а да покажат че могат а оттеглянето на танковете беше защото уговорката за войната бе друга да бъде дълга и изтощителна и да изцеди европа…

    13:21 22.06.2026

  • 6 Хаха

    8 7 Отговор
    Ако баба ти имше на теслата дръжката, щеше да ти бъде дядо. Рижав оран готан умора няма.

    13:22 22.06.2026

  • 7 Васил

    9 6 Отговор
    Ако Тръмп беше следвал тактиката на Зеленски отдавна да е спечелил войната в Иран!

    13:22 22.06.2026

  • 8 Хахахаха

    10 8 Отговор
    А ако руската армия не беше се качвала по магистралата за Киев, война нямаше да има.

    13:22 22.06.2026

  • 9 гост

    12 1 Отговор
    може би точно както приключи войата в Иран...за няколко часа...опукаха Патриотите за да свалят дронове, задръсти се тоалетната на кораба и войната приключи

    13:22 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Барба Ганьос

    7 3 Отговор
    Дончо Краснов е известен вонен стратег. Вервайте му.

    13:23 22.06.2026

  • 12 Пич

    9 14 Отговор
    Русия вече й увря главата!!! Това което аз и други коментирахме, за излишната снизходителност на руската армия, вече рефлектира (буквално) в някои кратуни!!! Стоплиха, че колкото повече се мотаят, толкова повече Англия, Германия и Франция въоръжават укрофашистите с далекобойни оръжия!!! Затова очаквам да настъпят масирано!!! Ако не - Украйна ще стане Афганистан!!!
    Хау...!!!

    Коментиран от #14

    13:23 22.06.2026

  • 13 Хахахаха

    10 7 Отговор
    Бай Дончо е същия като тупин все пак. Той за това бай дончо изгуби войната в Иран, която уж беше победил. Същия като другия дето за 3 дни щеше да е в Киев.

    13:24 22.06.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    От руснак войник става.Там е проблема.

    13:26 22.06.2026

  • 15 Дони Деменцията

    7 9 Отговор
    Някой да му напомни.

    Имаше една ВОЕННА КОЛОНА
    64 КМ

    ТЯ ОСТАНА
    И МНОГО БЪРЗО
    И ВИДЯХА СМЕТКАТА .

    ДВИЖУХАТА СЕ ПРОВАЛИ
    ВЪВ ГОСТОМЕЛ
    СЪС УНИЩОЖЕНИЕТО
    НА СПЕЦНАЗ.

    13:27 22.06.2026

  • 16 Вашето мнение

    12 13 Отговор
    За неразбралите, Путин не приключва тази война и причините са няколко. Първата от тях е за да се види безсилието на щатите. По времето на байдън сащ изсипаха цялата си мощ върху Русия и бяха премазани. Тръмп просто запазва достойнството на щатите. На второ място Нато, видя се, че и те са гола вода. На трето място всички виждат, че благодарение на СВО, европа се превърна в мизерник без средства и възможности. На четвърто място нациските утрепки в европа, канада и япония ги видяха всички.

    Коментиран от #21, #25, #34

    13:27 22.06.2026

  • 17 Руски колхозник

    13 3 Отговор
    Май не беше така...намесиха се англичаните,подлъгаха украинците, излъгаха руснаците и резултата го виждаме всеки ден

    13:28 22.06.2026

  • 18 Откачен президент.

    12 10 Отговор
    В Русия всичко е гнило и корумпирано. Те си мислеха, че както в България, така и в Украйна, местните предатели русофили държат властта и при поискване веднага ще им я предадат, но не отчетоха, че са само едни мързеливи лапачи на руска заплата и нищо не правят. И затова бяха жестоко изненадани от тяхното бездействие и некъдърност и затова не им се получи. Селекцията на предателите е отрицателна, вербуват и плащат на най-некъдърните.

    13:28 22.06.2026

  • 19 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    10 7 Отговор
    Никой не се съмнява в oлиroфpeнията на московските opки, но така също и на дедо доньо

    13:28 22.06.2026

  • 20 ако

    2 2 Отговор
    Ако баба ми беше мъжка, дядо ми щеше да пушка.

    13:29 22.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АБВ

    10 6 Отговор
    Никаква битка за Киев не е имало. Само частични престрелки около летището. Нищо като интезитет, колко и да се опитват да героизират украинците нещата. Погледнете медиите от онова време. Онази 60 километрова колона бе изтеглена в израз на добра воля при започване на преговорите в Беларус. Да, в Беларус. В Турция бяха по-късно. Първо в Анталия, после в Истанбул. И когато всички бе договорено, дойде Борис Джонсън и З А С Р А всичко ! Ако беше подписан мирен договор, сега Украйна щеше да си е цяла / без Крим де/, и с население 40 000 000 души.
    Ама пуста украинска глупост и англосаксонска подлост !

    Коментиран от #31, #36

    13:30 22.06.2026

  • 23 ИЗЛЪГАХА ГИ

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "ХА ХА ХА":

    В ГОСТОМЕЛ ....

    ПРОФЕСИОНАЛНА РУСКА
    АРМИЯ ОТ 200 ХИЛЯДИ
    БЕШЕ УНИЩОЖЕНА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

    СЕГА ИМА САМО КАБЗОНЧИЦИ
    ДОШЛИ ДА УМИРАТ ЗА
    НЯКОЯ ДРУГА РУБЛА...

    ТАКА ВОЙНА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ
    ТАВАРИШ УШАНКОВ.

    13:30 22.06.2026

  • 24 Ники Кънчев

    7 6 Отговор
    Въпрос за 100000 евро: Путин може да приключи ОХрайна за минути . Защо не го прави?.Жокери йок

    13:30 22.06.2026

  • 25 д-р Атанасов

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Хапчетатаааа ! Пак си ги забравил !

    13:31 22.06.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    6 3 Отговор
    Тръмпоча и военна стратегия,това не е като да гониш момите с Епстийн.

    13:31 22.06.2026

  • 27 О.З.Полковник Хичев

    7 2 Отговор
    Тръмп говори некомпетентно...Танкова колона движеща се в редица в ограничен релеф е абсолютно забранена формация! Удряш първата и последната в колоната и започва клането...

    13:31 22.06.2026

  • 28 Истината

    6 5 Отговор
    Руските сили се изтеглиха на база на споразумение в Истанбул и след това банде рите не го изпълниха подстрекавани от лондон и няколко години по късно над 2 милиона жертви от украинска страна

    13:32 22.06.2026

  • 29 ами така си е

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    ако съдим по богатия снимков и видео материал, там на магистралата и не само на нея наистина си останаха доста руски танкове, вярно - повечето без куполи но така или иначе, там си бяха, пък и още са си.
    Доньо пак не е в час.

    13:33 22.06.2026

  • 30 КОЛКО ОТ ХОРАТА

    4 4 Отговор
    На ШАЙГУ
    НАТИКАХА
    В ЗАТВОРА
    ЗА КРАЖБИ ОТ МАГУЧАЯ?

    ПУТИН БЕШЕ ИЗЛЪГАН
    ОТ НЕГОВИТЕ КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ.

    ВЗЕМАМЕ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ .

    УКРАЙНА САМА ЩЕ СЕ ПРЕДАДЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:33 22.06.2026

  • 31 Ол1гофрен,

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "АБВ":

    Цял свят видя летящите куполи на руските танкове поразени от Джавелините.. Има една нещо, което се нарича телевизор.

    Коментиран от #41

    13:34 22.06.2026

  • 32 Дончо Дончо

    4 2 Отговор
    Видяхме ти военните умения. По-добре не се изказвай. Камилари те биха.

    13:35 22.06.2026

  • 33 Мдаа

    5 0 Отговор
    Ако руската армия беше пила белина по препоръките на идиота Тръмп украинците отдавна щяха да са в Крим.

    13:36 22.06.2026

  • 34 Твоето мнение

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    можеш да го използваш анал но. То за друго не става.

    13:36 22.06.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #42

    13:37 22.06.2026

  • 36 Реалност

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "АБВ":

    Гледаме новините от тогава и виждаме 60 км. скрап, украинци, които си берат московски танкове с трактори, изоставени БТР - и заедно с парадните униформи.

    Коментиран от #40

    13:37 22.06.2026

  • 37 Давид

    5 3 Отговор
    Дони е прав ;) но не това е целта . Целта не е една битка а войната . Русия не воюва с Киев или Украйна а със запада ;) война на изтощение . Който разбрал - разбрал . А вие си ручайте - жабета , блатото е щедро към подскачащите ;)

    13:37 22.06.2026

  • 38 Рижавия Ненормалник

    5 1 Отговор
    Му викаше на Зеленски

    НЯМАШ КАРТИ.

    А ЗЕЛЕНСКИ :

    КАРТИ НЯМА
    ИМА ДРОНОВЕ

    13:38 22.06.2026

  • 39 То колко пъти победи днес

    4 1 Отговор
    Иран окончателно и ги върна в каменната ера?

    13:38 22.06.2026

  • 40 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Реалност":

    Имаше цигани,които теглеха с коне унищожената руска техника.

    13:39 22.06.2026

  • 41 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ол1гофрен,":

    "Цял свят видя летящите куполи на руските танкове поразени от Джавелините.. Има една нещо, което се нарича телевизор."

    Имаше и летящи куполи на украински танкове. "Краснопол"-ите вършат същата работа като джавелините. А снимките и клиповете са част от пропагандата и на двете страни. Руските медии бяха забранени за излъчване у нас, а там също има много снимки и клипове на димяща украинска техника, наивнико.

    Коментиран от #48

    13:39 22.06.2026

  • 42 Миро

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    Зеленото джудже Хаяско още не е пуснал тока, какъв интернет искаш!?

    13:40 22.06.2026

  • 43 Тоа

    2 2 Отговор
    Е болен мозък. Безмозъчен е като рисофил

    13:40 22.06.2026

  • 44 РУСКИТЕ ТАНКИСТИ

    0 1 Отговор
    Си бяха приготвили
    Парадните Униформи.

    Резервираха си места в Елитните
    Киевски Ресторанти.

    Беше Подготвен
    КОНЦЕРТЪТ НА ГАЗМАНОВ.

    И После

    ГОЙДАААА ГОЙДАААА ГОЙДАААА

    Навсякъде Руска ЛЕШ.

    13:42 22.06.2026

  • 45 Ако Ако

    0 1 Отговор
    Ботев беше с каска, а Левски с ботуши... то никога пе де Рассия нямаше да ни пороби.
    Голям експерт. Нема що.

    13:42 22.06.2026

  • 46 Бг гражданин

    0 1 Отговор
    Прав е Тръмп,Путин е смотаняк!!!

    13:43 22.06.2026

  • 47 Левски

    1 0 Отговор
    Не Дончо, войната щеше да приключи, ако Путин действаше като вас и Израел. Или като бомбите над Хирошима и Нагасаки.

    13:44 22.06.2026

  • 48 ГДЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "АБВ":

    Имаше ама руснаците не биха. Хайде сега се наведи дълбоко и си поеми дъх. Че бай Никола идва с кол от 9 цола

    13:44 22.06.2026