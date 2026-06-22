Доналд Тръмп: Войната в Украйна можеше да приключи за един ден, ако руските танкове бяха останали на магистралата към Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е можела да приключи още в първия ден от руската инвазия, ако руските войски не са напуснали основната магистрала към Киев.
В интервю за Axios Тръмп посочи, че руските сили са допуснали сериозна тактическа грешка в началото на конфликта през февруари 2022 г.
"Има бетонна магистрала направо към Киев. Ако бяха продължили по нея, щяха да стигнат до града за няколко часа", заяви американският президент.
Според него руски генерал е наредил на танковите колони да напуснат шосето и да навлязат в околните полета, въпреки неблагоприятните метеорологични условия.
Тръмп твърди, че тежката техника е затънала в калта след обилни валежи, което е позволило на украинските сили да нанесат сериозни загуби с противотанкови ракети Javelin.
"Ако този генерал просто беше продължил по бетонната магистрала, щяха да бъдат в Киев до четири часа и Украйна нямаше да може да направи нищо по въпроса. Тази война щеше да приключи за един ден", каза още Тръмп.
Изказването му предизвика дискусии сред военни експерти. Много анализатори отбелязват, че неуспехът на руското настъпление срещу Киев не се дължи единствено на логистични проблеми и труднопроходимия терен, а и на ожесточената украинска съпротива, отбраната на летище Гостомел, разрушаването на ключови мостове и редица грешки в руското оперативно планиране.
След повече от месец боеве руските войски се изтеглиха от северните райони на Украйна в края на март 2022 г., а битката за Киев се превърна в един от ключовите моменти във войната.
Руската армия първоначално се опита да достигне украинската столица от територията на Беларус, като настъплението беше съсредоточено по няколко основни направления. Очакванията на Москва за бързо овладяване на Киев обаче не се оправдаха и операцията завърши с отстъпление на руските сили от района след преговори в Истанбул.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:19 22.06.2026
2 хаха
Даже още димяха. ХАХАХА!
Коментиран от #29
13:20 22.06.2026
3 Последния Софиянец
13:20 22.06.2026
4 ХА ХА ХА
Киев БЕШЕ ПРЕВЗЕТ - ама ги излъгаха в Истанбул (за пореден път) ...
Коментиран от #10, #23
13:21 22.06.2026
5 пак да кажа
13:21 22.06.2026
6 Хаха
13:22 22.06.2026
7 Васил
13:22 22.06.2026
8 Хахахаха
13:22 22.06.2026
9 гост
13:22 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Барба Ганьос
13:23 22.06.2026
12 Пич
Хау...!!!
Коментиран от #14
13:23 22.06.2026
13 Хахахаха
13:24 22.06.2026
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Пич":От руснак войник става.Там е проблема.
13:26 22.06.2026
15 Дони Деменцията
Имаше една ВОЕННА КОЛОНА
64 КМ
ТЯ ОСТАНА
И МНОГО БЪРЗО
И ВИДЯХА СМЕТКАТА .
ДВИЖУХАТА СЕ ПРОВАЛИ
ВЪВ ГОСТОМЕЛ
СЪС УНИЩОЖЕНИЕТО
НА СПЕЦНАЗ.
13:27 22.06.2026
16 Вашето мнение
Коментиран от #21, #25, #34
13:27 22.06.2026
17 Руски колхозник
13:28 22.06.2026
18 Откачен президент.
13:28 22.06.2026
19 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
13:28 22.06.2026
20 ако
13:29 22.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АБВ
Ама пуста украинска глупост и англосаксонска подлост !
Коментиран от #31, #36
13:30 22.06.2026
23 ИЗЛЪГАХА ГИ
До коментар #4 от "ХА ХА ХА":В ГОСТОМЕЛ ....
ПРОФЕСИОНАЛНА РУСКА
АРМИЯ ОТ 200 ХИЛЯДИ
БЕШЕ УНИЩОЖЕНА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
СЕГА ИМА САМО КАБЗОНЧИЦИ
ДОШЛИ ДА УМИРАТ ЗА
НЯКОЯ ДРУГА РУБЛА...
ТАКА ВОЙНА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ
ТАВАРИШ УШАНКОВ.
13:30 22.06.2026
24 Ники Кънчев
13:30 22.06.2026
25 д-р Атанасов
До коментар #16 от "Вашето мнение":Хапчетатаааа ! Пак си ги забравил !
13:31 22.06.2026
26 Кривоверен алкаш
13:31 22.06.2026
27 О.З.Полковник Хичев
13:31 22.06.2026
28 Истината
13:32 22.06.2026
29 ами така си е
До коментар #2 от "хаха":ако съдим по богатия снимков и видео материал, там на магистралата и не само на нея наистина си останаха доста руски танкове, вярно - повечето без куполи но така или иначе, там си бяха, пък и още са си.
Доньо пак не е в час.
13:33 22.06.2026
30 КОЛКО ОТ ХОРАТА
НАТИКАХА
В ЗАТВОРА
ЗА КРАЖБИ ОТ МАГУЧАЯ?
ПУТИН БЕШЕ ИЗЛЪГАН
ОТ НЕГОВИТЕ КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ.
ВЗЕМАМЕ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ .
УКРАЙНА САМА ЩЕ СЕ ПРЕДАДЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:33 22.06.2026
31 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "АБВ":Цял свят видя летящите куполи на руските танкове поразени от Джавелините.. Има една нещо, което се нарича телевизор.
Коментиран от #41
13:34 22.06.2026
32 Дончо Дончо
13:35 22.06.2026
33 Мдаа
13:36 22.06.2026
34 Твоето мнение
До коментар #16 от "Вашето мнение":можеш да го използваш анал но. То за друго не става.
13:36 22.06.2026
35 Дон Корлеоне
Коментиран от #42
13:37 22.06.2026
36 Реалност
До коментар #22 от "АБВ":Гледаме новините от тогава и виждаме 60 км. скрап, украинци, които си берат московски танкове с трактори, изоставени БТР - и заедно с парадните униформи.
Коментиран от #40
13:37 22.06.2026
37 Давид
13:37 22.06.2026
38 Рижавия Ненормалник
НЯМАШ КАРТИ.
А ЗЕЛЕНСКИ :
КАРТИ НЯМА
ИМА ДРОНОВЕ
13:38 22.06.2026
39 То колко пъти победи днес
13:38 22.06.2026
40 Мдаа
До коментар #36 от "Реалност":Имаше цигани,които теглеха с коне унищожената руска техника.
13:39 22.06.2026
41 АБВ
До коментар #31 от "Ол1гофрен,":"Цял свят видя летящите куполи на руските танкове поразени от Джавелините.. Има една нещо, което се нарича телевизор."
Имаше и летящи куполи на украински танкове. "Краснопол"-ите вършат същата работа като джавелините. А снимките и клиповете са част от пропагандата и на двете страни. Руските медии бяха забранени за излъчване у нас, а там също има много снимки и клипове на димяща украинска техника, наивнико.
Коментиран от #48
13:39 22.06.2026
42 Миро
До коментар #35 от "Дон Корлеоне":Зеленото джудже Хаяско още не е пуснал тока, какъв интернет искаш!?
13:40 22.06.2026
43 Тоа
13:40 22.06.2026
44 РУСКИТЕ ТАНКИСТИ
Парадните Униформи.
Резервираха си места в Елитните
Киевски Ресторанти.
Беше Подготвен
КОНЦЕРТЪТ НА ГАЗМАНОВ.
И После
ГОЙДАААА ГОЙДАААА ГОЙДАААА
Навсякъде Руска ЛЕШ.
13:42 22.06.2026
45 Ако Ако
Голям експерт. Нема що.
13:42 22.06.2026
46 Бг гражданин
13:43 22.06.2026
47 Левски
13:44 22.06.2026
48 ГДЕ
До коментар #41 от "АБВ":Имаше ама руснаците не биха. Хайде сега се наведи дълбоко и си поеми дъх. Че бай Никола идва с кол от 9 цола
13:44 22.06.2026