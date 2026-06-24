Бивш шеф на НАТО: Украинската армия има важна роля в европейската архитектура за сигурност

Отношението на САЩ към защитата на Европа се промени трайно. Трябва да се създаде европейска коалиция на желаещите, която включва и Украйна, за да защити континента. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен.

Коалицията от 45 държави, желаещи да се споразумеят, на теория вече е готова да действа като сила за мироопазване и обучение в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

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Расмусен, бивш близък съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предлага адаптиране на концепцията, така че разширена версия на коалицията да осигурява гаранции за сигурност за континентална Европа, а не само за Украйна. Той вижда коалицията като застраховка в случай, че Доналд Тръмп внезапно изтегли американските войски и европейските партньори в отбраната не са готови да запълнят празнината.

"Бих предложил коалиция на желаещите, в която да се обединят редица европейски държави, способни и желаещи да направят необходимото, за да защитят континента, включително Украйна. Силите ще бъдат водени от двете ядрени сили в Европа, Франция и Обединеното кралство", посочва Расумесен.

Предложението му идва дни преди срещата на петте водещи европейски отбранителни сили, които се събират в Берлин за да се изготвят обща отбранителна стратегия в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли.

Срещата на върха се готви да постигне съгласие за нова цел от 70 милиарда евро допълнителни разходи за Украйна за две години, като сумите допринасят за ангажимента, поет от отделните държави, да изразходват до минимум 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Европейски представители на отбраната отчасти подкрепят целта като начин да се хвърли светлина върху това как подкрепата за Украйна е толкова силно концентрирана в пет държави - Германия, Великобритания, Швеция, Дания и Холандия.

Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, обяви преглед на броя на американските войски в Европа, но засега на военно ниво има увереност, че намаляването на войските от администрацията на Тръмп няма да бъде толкова внезапно, че да изложи на риск сигурността на Европа.

Расмусен смята, че Украйна трябва да бъде неразделна част от нова европейска архитектура за сигурност. "Както и да приключи този конфликт, ние все още имаме агресивна Русия и се нуждаем от Украйна като бастион срещу този агресор. Украйна днес е военно най-силната нация в Европа. Тя е изпитана в битки, закалена в битки", каза още той.

"Обикновено гледаме на Украйна като на страна, която се нуждае от нашата помощ. Това все още е правилно, но все повече трябва да гледаме на Украйна като на актив, страна, която действително може да допринесе за европейската сигурност. И затова мисля, че трябва да укрепим европейския стълб в НАТО, основан на коалиция от желаещи, включително Украйна", отбеляза бившият шеф на НАТО.

Расмусен призна, че европейските лидери забелязват промяна в отношението на Тръмп към войната в Украйна. Според него е време Европа да взима самостоятелни решения, без да взима предвид как ще реагира Тръмп. По думите му е самозаблуда, че след Тръмп ситуацията ще се нормализира.

Ирано-американският конфликт, в който Русия ясно показа подкрепата си за Иран, може да е стимулирал нов начин на мислене за Русия в Белия дом, твърди Расмусен. Той подчерта, че задачата на срещата на върха на НАТО в Анкара е да се използва потенциалът за нов подход, за да се затвърди посланието, че нито НАТО, нито САЩ ще се откажат от подкрепата си за Украйна.

Той е окуражен от индикациите, че Украйна ще получи лицензи за производство на оръжия, разработени от САЩ, включително ракети-прехващачи и ракети с голям обсег.

Расмусен призова ЕС да не назначава преждевременно свой преговарящ с Русия. Според него преди да се стигне до назначение, трябва да има уверение, че лицето ще преговаря от позицията на силата.