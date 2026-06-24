Бивш шеф на НАТО: Украинската армия има важна роля в европейската архитектура за сигурност

Отношението на САЩ към защитата на Европа се промени трайно. Трябва да се създаде европейска коалиция на желаещите, която включва и Украйна, за да защити континента. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен.
Коалицията от 45 държави, желаещи да се споразумеят, на теория вече е готова да действа като сила за мироопазване и обучение в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.
Расмусен, бивш близък съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предлага адаптиране на концепцията, така че разширена версия на коалицията да осигурява гаранции за сигурност за континентална Европа, а не само за Украйна. Той вижда коалицията като застраховка в случай, че Доналд Тръмп внезапно изтегли американските войски и европейските партньори в отбраната не са готови да запълнят празнината.
"Бих предложил коалиция на желаещите, в която да се обединят редица европейски държави, способни и желаещи да направят необходимото, за да защитят континента, включително Украйна. Силите ще бъдат водени от двете ядрени сили в Европа, Франция и Обединеното кралство", посочва Расумесен.
Предложението му идва дни преди срещата на петте водещи европейски отбранителни сили, които се събират в Берлин за да се изготвят обща отбранителна стратегия в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли.
Срещата на върха се готви да постигне съгласие за нова цел от 70 милиарда евро допълнителни разходи за Украйна за две години, като сумите допринасят за ангажимента, поет от отделните държави, да изразходват до минимум 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Европейски представители на отбраната отчасти подкрепят целта като начин да се хвърли светлина върху това как подкрепата за Украйна е толкова силно концентрирана в пет държави - Германия, Великобритания, Швеция, Дания и Холандия.
Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, обяви преглед на броя на американските войски в Европа, но засега на военно ниво има увереност, че намаляването на войските от администрацията на Тръмп няма да бъде толкова внезапно, че да изложи на риск сигурността на Европа.
Расмусен смята, че Украйна трябва да бъде неразделна част от нова европейска архитектура за сигурност. "Както и да приключи този конфликт, ние все още имаме агресивна Русия и се нуждаем от Украйна като бастион срещу този агресор. Украйна днес е военно най-силната нация в Европа. Тя е изпитана в битки, закалена в битки", каза още той.
"Обикновено гледаме на Украйна като на страна, която се нуждае от нашата помощ. Това все още е правилно, но все повече трябва да гледаме на Украйна като на актив, страна, която действително може да допринесе за европейската сигурност. И затова мисля, че трябва да укрепим европейския стълб в НАТО, основан на коалиция от желаещи, включително Украйна", отбеляза бившият шеф на НАТО.
Расмусен призна, че европейските лидери забелязват промяна в отношението на Тръмп към войната в Украйна. Според него е време Европа да взима самостоятелни решения, без да взима предвид как ще реагира Тръмп. По думите му е самозаблуда, че след Тръмп ситуацията ще се нормализира.
Ирано-американският конфликт, в който Русия ясно показа подкрепата си за Иран, може да е стимулирал нов начин на мислене за Русия в Белия дом, твърди Расмусен. Той подчерта, че задачата на срещата на върха на НАТО в Анкара е да се използва потенциалът за нов подход, за да се затвърди посланието, че нито НАТО, нито САЩ ще се откажат от подкрепата си за Украйна.
Той е окуражен от индикациите, че Украйна ще получи лицензи за производство на оръжия, разработени от САЩ, включително ракети-прехващачи и ракети с голям обсег.
Расмусен призова ЕС да не назначава преждевременно свой преговарящ с Русия. Според него преди да се стигне до назначение, трябва да има уверение, че лицето ще преговаря от позицията на силата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
17:54 24.06.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #17, #18
17:54 24.06.2026
4 Вуте от Бусманци
17:54 24.06.2026
5 Овчар
Коментиран от #9, #16
17:54 24.06.2026
6 Последния Софиянец
17:54 24.06.2026
7 пръц
17:55 24.06.2026
8 Имаше
17:56 24.06.2026
9 Умрел руснак
До коментар #5 от "Овчар":Къде слагаш без .бензиновата опърпана,пръдлива русия при батковците?
Коментиран от #15, #19
18:00 24.06.2026
10 Бивш мишок на НАТО:
18:00 24.06.2026
11 Атина Палада
18:01 24.06.2026
12 Тома
18:01 24.06.2026
13 Владимир Путин, президент
Процъфтяваща, осигурена, силна, витрина на ЕС към пропадла Севернокорейска Русия. Монголо-татарите от векове живеят като роби, това е в кръвта им. Демокрация, цивилизация, образование не е за тях, деца на първобитни скитнически народи ☝️
18:03 24.06.2026
14 Мишел
Коментиран от #20
18:03 24.06.2026
15 Овчар
До коментар #9 от "Умрел руснак":Ако има 3 световна 80 % от българите ще са към Русия останалите като теб и брачедите на Соломон Паси ще бъдат изчистени бързо..
Коментиран от #21
18:03 24.06.2026
16 хахаха
До коментар #5 от "Овчар":а не така за най великата нация в света след северомакедонците без украина европа ще изчезне от картата
18:04 24.06.2026
17 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "Атина Палада":"...Те са при Бандера..."
При Бандера е макккя ти руската петрублева и му прави бонасера 😄☝️
18:05 24.06.2026
18 Верно ли бе?
До коментар #3 от "Атина Палада":Тролска смард.
18:05 24.06.2026
19 м даааа
До коментар #9 от "Умрел руснак":продължавай си с опорките,евтин драскач нелеп,нищо че тебе те купуват 10 пъти по евтино от всички други тролчета по света,по евтино излизаш и от бот 🤣
Коментиран от #23
18:05 24.06.2026
20 хахаха
До коментар #14 от "Мишел":ами да докато украинците са силно мотивирани финансово да умират за свободата и благото на европа
18:06 24.06.2026
21 Копейкотрошач
До коментар #15 от "Овчар":Вратленцето ти колко минути ще издържи?1 или 2?
Коментиран от #25
18:06 24.06.2026
22 принос
18:07 24.06.2026
23 Верно ли бе?
До коментар #19 от "м даааа":Тролска смард.
Коментиран от #28
18:07 24.06.2026
24 Владимир Путин, президент
Кратко и понятно за всеки руско-манголски дypaк ☝️
18:08 24.06.2026
25 да питам
До коментар #21 от "Копейкотрошач":а твоето,а това на чавето ти?
18:08 24.06.2026
26 Артилерист
18:09 24.06.2026
27 Летец Пешеходец
18:09 24.06.2026
28 м даааа
До коментар #23 от "Верно ли бе?":ти си доказателство,не стига че си евтин,ами си и доста кух
18:09 24.06.2026
29 az СВО Победа 81
1. Бивша Украйна е на командно дишане от 2022г. насам.
2. За да я поддържат от ЕС крадат парите на руснаците и вземат от самите европейци.
3. Парадоксалното е, че напрежение и недоволство от войната расте сред самите европейци, вместо сред руснаците какъвто беше замисълът на подпалвачите на войната, за да свалят самите руснаци Путин.
4. Есента се е задала икономическа буря, която ще удари много тежко именно ЕС. Предстоят интересни времена.
18:10 24.06.2026