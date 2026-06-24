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Бивш шеф на НАТО: Украинската армия има важна роля в европейската архитектура за сигурност
  Тема: Украйна

Бивш шеф на НАТО: Украинската армия има важна роля в европейската архитектура за сигурност

24 Юни, 2026 17:51 383 29

  • андерс фог расмусен-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте

Според Андерс Фог Расмусен е време Европа да взима самостоятелни решения, без да взима предвид как ще реагира Тръмп

Бивш шеф на НАТО: Украинската армия има важна роля в европейската архитектура за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отношението на САЩ към защитата на Европа се промени трайно. Трябва да се създаде европейска коалиция на желаещите, която включва и Украйна, за да защити континента. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен.

Коалицията от 45 държави, желаещи да се споразумеят, на теория вече е готова да действа като сила за мироопазване и обучение в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

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Расмусен, бивш близък съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предлага адаптиране на концепцията, така че разширена версия на коалицията да осигурява гаранции за сигурност за континентална Европа, а не само за Украйна. Той вижда коалицията като застраховка в случай, че Доналд Тръмп внезапно изтегли американските войски и европейските партньори в отбраната не са готови да запълнят празнината.

"Бих предложил коалиция на желаещите, в която да се обединят редица европейски държави, способни и желаещи да направят необходимото, за да защитят континента, включително Украйна. Силите ще бъдат водени от двете ядрени сили в Европа, Франция и Обединеното кралство", посочва Расумесен.

Предложението му идва дни преди срещата на петте водещи европейски отбранителни сили, които се събират в Берлин за да се изготвят обща отбранителна стратегия в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли.

Срещата на върха се готви да постигне съгласие за нова цел от 70 милиарда евро допълнителни разходи за Украйна за две години, като сумите допринасят за ангажимента, поет от отделните държави, да изразходват до минимум 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Европейски представители на отбраната отчасти подкрепят целта като начин да се хвърли светлина върху това как подкрепата за Украйна е толкова силно концентрирана в пет държави - Германия, Великобритания, Швеция, Дания и Холандия.

Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, обяви преглед на броя на американските войски в Европа, но засега на военно ниво има увереност, че намаляването на войските от администрацията на Тръмп няма да бъде толкова внезапно, че да изложи на риск сигурността на Европа.

Расмусен смята, че Украйна трябва да бъде неразделна част от нова европейска архитектура за сигурност. "Както и да приключи този конфликт, ние все още имаме агресивна Русия и се нуждаем от Украйна като бастион срещу този агресор. Украйна днес е военно най-силната нация в Европа. Тя е изпитана в битки, закалена в битки", каза още той.

"Обикновено гледаме на Украйна като на страна, която се нуждае от нашата помощ. Това все още е правилно, но все повече трябва да гледаме на Украйна като на актив, страна, която действително може да допринесе за европейската сигурност. И затова мисля, че трябва да укрепим европейския стълб в НАТО, основан на коалиция от желаещи, включително Украйна", отбеляза бившият шеф на НАТО.

Расмусен призна, че европейските лидери забелязват промяна в отношението на Тръмп към войната в Украйна. Според него е време Европа да взима самостоятелни решения, без да взима предвид как ще реагира Тръмп. По думите му е самозаблуда, че след Тръмп ситуацията ще се нормализира.

Ирано-американският конфликт, в който Русия ясно показа подкрепата си за Иран, може да е стимулирал нов начин на мислене за Русия в Белия дом, твърди Расмусен. Той подчерта, че задачата на срещата на върха на НАТО в Анкара е да се използва потенциалът за нов подход, за да се затвърди посланието, че нито НАТО, нито САЩ ще се откажат от подкрепата си за Украйна.

Той е окуражен от индикациите, че Украйна ще получи лицензи за производство на оръжия, разработени от САЩ, включително ракети-прехващачи и ракети с голям обсег.

Расмусен призова ЕС да не назначава преждевременно свой преговарящ с Русия. Според него преди да се стигне до назначение, трябва да има уверение, че лицето ще преговаря от позицията на силата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    7 1 Отговор
    Западът кара украинците да умират за бизнес интересите на западняците.

    17:54 24.06.2026

  • 3 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Няма вече ВСУ! Те са при Бандера..ВСУ е от колумбийци..Да влиза и Колумбия в ЕС:)

    Коментиран от #17, #18

    17:54 24.06.2026

  • 4 Вуте от Бусманци

    0 1 Отговор
    Кое си требе , оно си сака

    17:54 24.06.2026

  • 5 Овчар

    5 1 Отговор
    Нито шефа на НАТО нито зеления сопол са определящ фактор..! Големите играчи са Китай и Русия..!

    Коментиран от #9, #16

    17:54 24.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Плащаме 84 млрд годишно заплати на украинската армия.За пет години 420 млрд.

    17:54 24.06.2026

  • 7 пръц

    2 0 Отговор
    Че то останаха ли украинци, а да тези които са избягали в ЕС ще ги връщат обратно за пушечно месо, че ТЦК не може да насмогне

    17:55 24.06.2026

  • 8 Имаше

    0 1 Отговор
    Жалко, че я изпотрепаха.

    17:56 24.06.2026

  • 9 Умрел руснак

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Къде слагаш без .бензиновата опърпана,пръдлива русия при батковците?

    Коментиран от #15, #19

    18:00 24.06.2026

  • 10 Бивш мишок на НАТО:

    3 2 Отговор
    Украинската армия има важна роля в европейската кьор софра за прибирането в чекмежета на голяма част от данъците на наивните ес данъкоплатци

    18:00 24.06.2026

  • 11 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    18:01 24.06.2026

  • 12 Тома

    1 1 Отговор
    Много интересно за Европа ще стане когато след войната нацистите от Азов и Айдар тръгнат по европейските държави неконтролирани от никой.

    18:01 24.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Виждам Украйна като новата Берлинска стена.
    Процъфтяваща, осигурена, силна, витрина на ЕС към пропадла Севернокорейска Русия. Монголо-татарите от векове живеят като роби, това е в кръвта им. Демокрация, цивилизация, образование не е за тях, деца на първобитни скитнически народи ☝️

    18:03 24.06.2026

  • 14 Мишел

    2 1 Отговор
    Путин кара руснаците да умират за тоя дето клати гората.

    Коментиран от #20

    18:03 24.06.2026

  • 15 Овчар

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Умрел руснак":

    Ако има 3 световна 80 % от българите ще са към Русия останалите като теб и брачедите на Соломон Паси ще бъдат изчистени бързо..

    Коментиран от #21

    18:03 24.06.2026

  • 16 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    а не така за най великата нация в света след северомакедонците без украина европа ще изчезне от картата

    18:04 24.06.2026

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

     "...Те са при Бандера..."

    При Бандера е макккя ти руската петрублева и му прави бонасера 😄☝️

    18:05 24.06.2026

  • 18 Верно ли бе?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Тролска смард.

    18:05 24.06.2026

  • 19 м даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Умрел руснак":

    продължавай си с опорките,евтин драскач нелеп,нищо че тебе те купуват 10 пъти по евтино от всички други тролчета по света,по евтино излизаш и от бот 🤣

    Коментиран от #23

    18:05 24.06.2026

  • 20 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    ами да докато украинците са силно мотивирани финансово да умират за свободата и благото на европа

    18:06 24.06.2026

  • 21 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?1 или 2?

    Коментиран от #25

    18:06 24.06.2026

  • 22 принос

    2 0 Отговор
    Украйна се оказа костелив орех за московията. А руснака е влизал в Полша 1982г, в чехословакия 1968г., в Унгария 1956г. безпрепятствено с танковете. Сега украинците пречат на повторението на подвизите на червената армия.

    18:07 24.06.2026

  • 23 Верно ли бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "м даааа":

    Тролска смард.

    Коментиран от #28

    18:07 24.06.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Загубихме войната таваришчи, това е !!!
    Кратко и понятно за всеки руско-манголски дypaк ☝️

    18:08 24.06.2026

  • 25 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Копейкотрошач":

    а твоето,а това на чавето ти?

    18:08 24.06.2026

  • 26 Артилерист

    1 1 Отговор
    Ех тая сигурност, бе. Ако не е Украйна Европа няма да има никаква сигурност, нали...

    18:09 24.06.2026

  • 27 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор
    Това е неизбежно. Ако САЩ се оттеглят от ангажиментите в Европа, ЕС не е длъжен въобще да се съобразява с американските претенции за каквото и да било. Украйна ще стане една от най-силните страни в Европа, като ще допринесе за възпирането на Русия. В крайна сметка, войната ще доведе до залеза на Путинският режим. Русия уверено върви по стъпките на СССР.

    18:09 24.06.2026

  • 28 м даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Верно ли бе?":

    ти си доказателство,не стига че си евтин,ами си и доста кух

    18:09 24.06.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Бивша Украйна е на командно дишане от 2022г. насам.

    2. За да я поддържат от ЕС крадат парите на руснаците и вземат от самите европейци.

    3. Парадоксалното е, че напрежение и недоволство от войната расте сред самите европейци, вместо сред руснаците какъвто беше замисълът на подпалвачите на войната, за да свалят самите руснаци Путин.

    4. Есента се е задала икономическа буря, която ще удари много тежко именно ЕС. Предстоят интересни времена.

    18:10 24.06.2026