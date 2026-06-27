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Проблем за европейската сигурност! НАТО рискува огромни загуби в случай на сблъсък с реформираната руска армия
  Тема: Украйна

Проблем за европейската сигурност! НАТО рискува огромни загуби в случай на сблъсък с реформираната руска армия

27 Юни, 2026 11:14 1 527 88

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • войници-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Кремъл е изградил ефективна система за непрекъснато попълване на личния си състав чрез наемници

Проблем за европейската сигурност! НАТО рискува огромни загуби в случай на сблъсък с реформираната руска армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Foreign affairs Foreign affairs

Въпреки че войната в Украйна разкри многобройните слабости на руската армия, бъдещето на европейската сигурност остава изложено на риск. В обширната си аналитична статия за Foreign Affairs водещият военен анализатор Майкъл Кофман подчертава, че дори и в случай на поражение, Русия ще остане основният дестабилизиращ фактор в Европа, пише Фокус.

Още новини от Украйна

Сегашните тенденции показват, че Кремъл е способен да възстанови настъпателния си потенциал значително по-бързо от очакваното в началото на пълномащабно нахлуване. Този процес ще отнеме от пет до седем години, което е изключително кратък период според стандартите на отбранителното планиране. Вместо да повтаря окопната война, Москва ще се опита да се върне към мащабни настъпателни маневри, но на ново технологично ниво.

Промените в руската армия

Експертите смятат, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат значително реорганизирани. Кремъл е изградил ефективна система за непрекъснато попълване на личния си състав чрез наемници. Руското военно ръководство е поставило акцент върху количеството, масовото производство на артилерия и, най-важното, прехода към концепцията за "масова прецизност“ чрез мащабно внедряване на безпилотни системи.

Руската отбранителна промишленост демонстрира висока степен на адаптивност въпреки суровите западни санкции. Руският военно-промишлен комплекс успя да намери заобиколни решения за снабдяването с компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно, отбелязва изданието.

Проблемите на НАТО

Майкъл Кофман предупреждава страните от НАТО да не са прекалено самодоволни заради тактическите провали на Русия в Украйна. Западните армии притежават колосални предимства във военновъздушните сили, военноморските сили и технологиите, но никога не са се сражавали на бойно поле, наситено с дронове и системи за електронна война.

Съвместни учения с участието на украински безпилотни летателни апарати разкриха системен проблем: силите на Алианса не са сигурни как да действат в среда, където автономните дронове убийци превъзхождат числено личния състав. Западните сухопътни сили изпитват остра липса на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и контрамерки срещу масови атаки от евтини дронове.

Ролята на САЩ

Отделен рисков фактор остава политическата несигурност относно ролята на САЩ в европейската сигурност. Настоящите отбранителни планове на НАТО са критично зависими от американската логистика и командване, които Вашингтон постепенно се опитва да прехвърли към своите европейски съюзници.

За да се избегнат катастрофални загуби в първите дни на потенциален конфликт с Русия, Алиансът трябва незабавно да премине от декларации към радикални реформи: изоставяне на остарелите структури в полза на създаването на обширни безпилотни подразделения и мащабни многослойни системи за противовъздушна отбрана, заключава Foreign Affairs.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 31 Отговор
    когато говорят за война с това военно джудже РФ-то значи са решили да гепят едни пари за въоръжаване

    Коментиран от #7, #9, #21

    11:15 27.06.2026

  • 2 Фен

    47 8 Отговор
    Европинчерите ще бъдат стъпкани от мечока. Но само злобното им джафкане може да ги задържи още малко на власт.

    Коментиран от #12

    11:16 27.06.2026

  • 3 Толкова

    51 7 Отговор
    Са глупави в ЕС, че буквално не знаят къде се намират! В тази статия са ужасени от силата на Русия, след пет минути в друга статия ще ни обясняват, че Русия няма никакви възможности!

    Коментиран от #25

    11:17 27.06.2026

  • 4 спокойно

    46 6 Отговор
    Всички знаем, че храбрите украинци, които не са отвоювали и един квадратен метър, ще ни спасят от супер изостаналите руснаци, които се бият пияни и деморализирани на магарета, с лопатки в ръка, и на които ще им трябва с това темпо още 35г докато стигнат до Киев, но още утре може да нападнат НАТО!

    11:18 27.06.2026

  • 5 Гост

    38 5 Отговор
    НАТО продължава да трепери от заплахи, които само си измисля.

    11:19 27.06.2026

  • 6 Мирен гражданин

    20 1 Отговор
    Фейк!

    Коментиран от #79

    11:20 27.06.2026

  • 7 Гост

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Насаждането на конфликти е с цел финансово облагодетелстване

    11:20 27.06.2026

  • 8 факт

    12 0 Отговор
    никога, никъде не е отразяван първи удар

    11:21 27.06.2026

  • 9 Мааац

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лижеш ли сиренце?

    11:21 27.06.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 8 Отговор
    Не вервам да загубим!Натовското джензи ще размаже омразната Расия!🌈🛴🥳🤣👍

    11:22 27.06.2026

  • 11 Гост

    33 1 Отговор
    Русия знае ли, че щяла да напада НАТО?

    11:22 27.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путюблиз

    4 15 Отговор
    Крим наш,скука,хочется движуха,гойда, гойдааа

    Коментиран от #87

    11:23 27.06.2026

  • 14 Голяма реформа

    11 18 Отговор
    5 години ватенките стоят затънали в калта на Украйна и мрат като мухи

    Коментиран от #30, #31

    11:23 27.06.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    29 4 Отговор
    Ама чакайте сега, а първо се разберете каква ще говорите, че после пишете!

    Вчера ISW ни разправяше, че Русия нямала войници, а подразделенията били само на хартия!

    Пълна шизофрения цари на запад, което говори за обърканост, страх и деградация!

    Ту Русия е слаба и фалира, ту ще завладее Европа и света, а в следващия момент лак е фалирсла.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    11:25 27.06.2026

  • 16 Ако

    20 3 Отговор
    Запада реши да воюва с изтока , войната няма да е конвенционална , а термоядрена. Всичко друго е насаждане на страх с цел печалба.

    11:27 27.06.2026

  • 17 ПЪЛНИ Глупости

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 81":

    Крим още ли е без гориво ?? А още ли е полуостров??

    Коментиран от #23

    11:28 27.06.2026

  • 18 Факти

    9 18 Отговор
    Като гледам какво причинява украинската армия на Русия и то само с подръчни средства, мисля, че обединена европейска армия ще вземе Москва за три дни.

    Коментиран от #26, #27

    11:29 27.06.2026

  • 19 кога ще минат

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Няколкото месеца, в рамките на които руската икономика ще се срине под натиска на новите срашни санкции??!

    11:30 27.06.2026

  • 20 Украинец

    13 3 Отговор
    "Кремъл е изградил ефективна система за непрекъснато попълване на личния си състав чрез наемници"

    Пък Киев е изградил ефективна система за лов на пушечно месо по улиците на Украйна чрез ритници и побои.

    11:31 27.06.2026

  • 21 беден трол

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пиша против Русия, чакам оферти. Пиша врели - не кипели. Събирам центове за кафе от машината на ъгъла.

    11:31 27.06.2026

  • 22 Хаха

    11 2 Отговор
    Коя армия? Европа няма армия,няма желаещи да наторят Русия.

    11:32 27.06.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ето чети от вчера:

    "Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници"


    материалът е от
    26 Юни, 2026 21:05

    🤣🤣🤣

    11:32 27.06.2026

  • 24 анонимен

    5 14 Отговор
    Нашата страна трябва да е плътно в НАТО иначе ни чака червеният ботуш от блатата на Москва.

    Коментиран от #28

    11:33 27.06.2026

  • 25 Нормално

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова":

    Това е вид дуално противоречие в крехкста им еврохейска психика..

    11:33 27.06.2026

  • 26 Зевзек

    12 4 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    "и то само с подръчни средства"

    Обаче много скъпи тези "подръчни средства" - до сега близо 400 милиарда са налети в киевската хунта. Обаче нашите козячета трябва да лъжат яко че иначе глад.

    Коментиран от #40, #45

    11:33 27.06.2026

  • 27 Той Пригожин

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Стигна за три дни до Москва когато разбра колко е некадърен Путин. Как тези русофили не виждат колко некадърен военно е Путин?

    Коментиран от #38

    11:34 27.06.2026

  • 28 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "анонимен":

    Така е и евроатлантиците ще останат без работа тогава и трябва да ровят по кофите.

    11:35 27.06.2026

  • 29 анонимен

    7 10 Отговор
    Украйна ще излезе от войната по силна от всякога. След 20г ще са много по напред от нас, защото ще се изчистят от всичкото русофилство и комунизъм дето им смуче кръвчицата.
    Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те

    Коментиран от #44, #56

    11:35 27.06.2026

  • 30 Хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Голяма реформа":

    Русия успешно воюва 4 години с Усраина+НАТО.Краварите не издържаха два месеца срещу Иран.

    11:35 27.06.2026

  • 31 Симпатизант

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Голяма реформа":

    Защо ли съм за реформираната руска армия ?

    11:35 27.06.2026

  • 32 Педи

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ти в Москва ходил ли си? А бмв то не може да ти избие комплексите и простотията 😀

    Коментиран от #50

    11:35 27.06.2026

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    7 5 Отговор
    В Крим ситуацията с горивата е критична и на 26 юни 2026 г. официално беше обявено извънредно положение на полуострова.Свободна продажба на бензин и дизел за граждани и фирми няма, като пълната забрана влезе в сила от 21 юни!!Дефицит на основни храни: Поради логистичния колапс в супермаркетите бяха въведени ограничения за пазаруване (например до 3 бутилки олио и 3 пакета макарони на човек). От рафтовете масово липсват захар, ориз, брашно и елда!!Режим на тока и водата: След постоянни украински атаки с дронове срещу подстанции и ТЕЦ-ове (включително в Севастопол), в Крим има ежедневни прекъсвания на електричеството и водоснабдяването !! Получават го с лихвите ,сега разбират какво е да е Руски Крим!

    11:36 27.06.2026

  • 34 Хаха

    6 8 Отговор
    Руската армия била реформирана, това шега ли е? По скоро е смачкана от героичната украинската армия и вече си мисли за пълна капитулация.

    Коментиран от #46

    11:36 27.06.2026

  • 35 анонимен

    8 7 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА /Радой Ралин/ Пиша ти от Плевен, драги Ванка.Помниш ли кагда пришол със танка?Беше млад, но се държеше мъжки.Зарази семейството ми с въшки…Взе на мама златните пендарии дори галошите ми стари.Помниш ли, как кушаше картошки?Наконец забърса три кокошки.После си преспал със какa Сияи изпил си всичката ракия.А след време чухме и мълвата,че си гръмнал тате във главата!Длъжен бях да те обичам, Ваня.Даже кръстих дъщеря си Маня.Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.Грабихте и жито, папироси…Зарад тебе ходим голи-боси!Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.Ние всички хранехме танкиста.А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…Пазеше и немците, и чехите.Ние тук възпявахме успехите.С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята
    /Радой Ралин/

    11:36 27.06.2026

  • 36 САЩ и Европа

    4 5 Отговор
    трябва да сторят всичко необходимо РуZZия да фалира, хората да се разбунтуват и властта да бъде поета от нови дисиденти вдъхновени от лидери като Навални, Немцов, Каспаров, Ходорковски, а старата КГБ-ейска ленинисто-сталинистка върхушка да бъде физически елиминирана.

    11:37 27.06.2026

  • 37 Факти

    7 5 Отговор
    До 2014 г. 100% от Украйна беше руска. Путин я контролираше чрез своята марионетка Янукович. Днес 80% от Украйна е европейска. Путин не само изгуби 80% от Украйна, но изгуби и милиони руснаци (убити, осакатени, избягали), трилиони евро (преки и косвени разходи и пропуснати ползи), европейския пазар на горива, индийския пазар на оръжие и икономическия си суверенитет. Путин успя да задържи само 20% от Украйна, но Русия стана 100% китайска. Шах и мат с пешката. Зад всичко това стои Си Дзинпин - истинският многоходов гений. Той с лукава усмивха подлъга Путин да нападне Украйна като му обеща "приятелство без граници". Путин като един полезен иди.. клъва въдицата и му стана васал. Така Китай си го връща на Русия за "века на унижението", когато тя му отне 1,5 милиона кв.км. земя. Днес Китай източва Русия на безценица и подло поддържа войната, за да държи полезният иди.. Путин на власт колкото може по-дълго.

    Коментиран от #42, #55

    11:37 27.06.2026

  • 38 Русофил

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Той Пригожин":

    "Как тези русофили не виждат колко некадърен военно е Путин?"

    Е как да не виждаме - некадърния Путин разпиля НАТО и фалира ЕС. Виж ако беше кадърен като американците щеше след два месеца да подписва унижаващи договори с Украйна както те с Иран.

    Коментиран от #49

    11:37 27.06.2026

  • 39 Механик

    4 4 Отговор
    Foreign Affairs са копейки щом говорят така. Вероятно са от Възраждане.
    Стоян Георгиев ми е казал, че "русийката се разпада до 2 дни".

    11:37 27.06.2026

  • 40 Ти сляп ли си

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Зевзек":

    Къде видя Ф35, Атакамс или Томахоук в Украйна. Баш се бият с подръчни средства. Нез балистични ракети, без стелт самолети и бомбардировачи. Само с дронове изселиха Крим.

    11:38 27.06.2026

  • 41 истината

    3 9 Отговор
    Нашата страна трябва да е плътно в НАТО иначе ни чака червеният ботуш от блатата на Москва.

    Коментиран от #51

    11:39 27.06.2026

  • 42 Зевзек

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    "Днес 80% от Украйна е европейска"

    Ха ха ха прав си днес 80% от Украйна се изнесе в Европа и не иска да се бие за интересите на англосаксонците и златните тоалетни на хунтата.

    11:39 27.06.2026

  • 43 Име

    4 4 Отговор
    Малииии, страх!
    Орките вече са се снабдили с тоалетни чинии от Украйна и сега никой не мож ги спре!

    Коментиран от #60

    11:40 27.06.2026

  • 44 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Художникът с мустачките Шикелгрубер също така мислеше,но не му се получи.Преди него Наполеон...Който не помни историята ще я преживее отново.

    Коментиран от #58

    11:40 27.06.2026

  • 45 Факти

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Зевзек":

    Това е цялата помощ - хуманитарна, финансова и военна. Военната помощ е само 150 милиарда евро. Путин е изхарчил за войната 600 милиарда, тоест 4 пъти повече. Резултат никакъв.

    Коментиран от #61

    11:40 27.06.2026

  • 46 Даааа

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    Зелено като се насмъркаш и става😀 ,, Герой

    Коментиран от #80

    11:40 27.06.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    2 7 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    11:41 27.06.2026

  • 48 Кой сега в агресора

    6 1 Отговор
    Ми той зеленски постоянно се хвали с победи и поражения в самата РФ тез за какъв зблъсък говорят не мога да разбера.

    11:41 27.06.2026

  • 49 Кое Нато разпиля?

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Русофил":

    Те за половин година му взеха Венецуела, Куба , Сирия и Иран от зоната на влияние? Ти къде живееш? Русороб!

    Коментиран от #52, #53

    11:41 27.06.2026

  • 50 ПЪЛНИ Глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Педи":

    Пеньооо ходил съм по Татово и руски знам и за разлика от теб чета и руските сайтове !! Какво ще ми кажеш ??И кой беше ти та да ми разправяш за БМВ и твоята тъпня !! Ама ти си от село и не си се возил на Метрото в София да направиш разликата с Руските ,Немските и Чехските вагони !!Поне това погледни !

    11:41 27.06.2026

  • 51 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "истината":

    Нали го пльосна същото под друг ник - виж коментар 24 - или са ви спуснали едни и същи опорки та копи-пейст.

    11:41 27.06.2026

  • 52 Русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кое Нато разпиля?":

    "Те за половин година му взеха Венецуела, Куба , Сирия и Иран от зоната на влияние?"

    Ха ха ха - значи и Иран и Куба са вече проамерикански - така ли ти казаха от посолството.

    Коментиран от #63

    11:43 27.06.2026

  • 53 Мадуро ги прокле

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Кое Нато разпиля?":

    Венецуелците задето го предадоха.

    11:43 27.06.2026

  • 54 Гориил

    7 2 Отговор
    Този, който разполага с неизчерпаеми ресурси, ще спечели.

    11:43 27.06.2026

  • 55 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Факти.

    11:44 27.06.2026

  • 56 Кравария убер алес

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Коте, погледни, прочети в какъв кошмар е превърната Украйна... Нацистите ръководят цирка там и въобще не се прикриват. Опитват се да възстановят райха. Инфо има много из нета. Ама нали сте ботове...

    11:44 27.06.2026

  • 57 Най-добрите наемници

    3 0 Отговор
    са освободените от затвора и амнистирани, за предпочитане съдени за убийства. Известен проблем за цивилното население представляват, когато се приберат от фронта, но винаги могат да бъдат мобилизирани пак, ако извършат нови убийства.

    11:45 27.06.2026

  • 58 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    Правиш безсмислени сравнения. Тази война прилича най-много на войната на Русия срещу Финландия. Русия подценява противника, дава 5 пъти повече жертви, взема едно парче земя и го превръща в типична руска мизерна кочи..., а Финладия става мнооого по-богата. След войната в Украйна ще стане същото. Украйна ще задмине Русия с 200 по стандарт на живот, а тия в Крим и Донбас ще реват, че са в Русия, а не в Украйна.

    Коментиран от #65, #68, #78

    11:46 27.06.2026

  • 59 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    11:46 27.06.2026

  • 60 Сладки ботчета

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Име":

    И перални и лопати....

    11:47 27.06.2026

  • 61 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    "Путин е изхарчил за войната 600 милиарда, тоест 4 пъти повече"

    Че от къде ги взе Путин 600 милиарда - нали тъкмо ти ни убеждаваше че Русия е бедна и всеки момент ще фалира. Пък и от къде разбра колко милиарда е похарчил Путин - счетоводител ли си му или така ти казаха от посолството.

    Абе трябва да се лъже яко че иначе глад.

    11:47 27.06.2026

  • 62 Йес

    2 3 Отговор
    Проблем с Русия не може да има ,защото Блатната империя ще се разпадне,за радост и почуда на цялото прогресивно човечество.Всички ще си бият камшика от Московията.

    11:47 27.06.2026

  • 63 Винаги можеш да разчиташ на Куба

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Русофил":

    Ако ти трябват певци, танцьори, красиви кубинки за свободното време и класически американски автомобили за разходка.

    11:49 27.06.2026

  • 64 1944

    1 2 Отговор
    тая статия е от времето на първата чеченска война. самая магучая е сбирщина некадърен башибозук. отрезаха ги от старлинк и пълен блокаж. а тепърва ги чакат 40 дни украински натиск.

    11:49 27.06.2026

  • 65 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    "дава 5 пъти повече жертви"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - ще ми кажеш ли от къде разбра първо колко са украинските жертви а после и руските че да ги сравниш колко пъти повече били.

    11:50 27.06.2026

  • 66 Копейкин

    2 3 Отговор
    Путин съсипа и разпиля националното богатство на Русия, всичко натрупвано последните 26 години.Унижи публично Русия,такъв позор,такъв позор...Жив ще го дерат!

    11:51 27.06.2026

  • 67 Ако не беше Борис Джонсън

    4 1 Отговор
    Руската армия щеше да влезе в Киев и войната да спре , но те ги излъгаха че ще има мир ако се преместят в източна украйна но мир не беше подписан а Киев остана далеч. Русия излезе слаба и глупава съжалявам да го кажа. От толкова слаба Русия не виждам кой изобщо се страхува. Нито дори Армения или Молдова.

    Коментиран от #69

    11:52 27.06.2026

  • 68 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    След войната Усраина няма да съществува.В западна Усраина живея поляци,румънци и унгарци.В източната част са руснаци.

    11:55 27.06.2026

  • 69 Кой сега е агресора

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ако не беше Борис Джонсън":

    То Украйна почти си е върнала Крим те НАТО щели да се борят с някаква Русия. Може би имат предвид на руска територия, съжалявам да го кажа.

    Коментиран от #71, #72, #74, #75

    11:55 27.06.2026

  • 70 Украйна ако си върне Крим заедно с НАТО

    2 2 Отговор
    Ще ударят Русия в гръб и на втори фронт. Даже на трети. Лошото е че тогава ще стане Революция и после не ми се мисли.

    11:59 27.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кой сега е агресора

    3 1 Отговор
    Това на фронта е наемна армия не е руската армия.

    12:00 27.06.2026

  • 74 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кой сега е агресора":

    Те и краваристан бомбардираха Иран,но не победиха.С дронови атаки hоhлите няма да си върнат Крим.

    12:00 27.06.2026

  • 75 Тагаренко

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кой сега е агресора":

    Записваме с Моньо Пуси доброволци за фронта, Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.Приготви си черен чувал,ще ти трябва.

    12:03 27.06.2026

  • 76 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Абе с две думи- руснаците ще ни пръснат сфинктера!

    12:04 27.06.2026

  • 77 Цапаме гащите

    1 0 Отговор
    и бегаме,бате!

    12:06 27.06.2026

  • 78 Гориил

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Размяната на тела демонстрира неадекватността и неубедителния характер на вашето сравнение. По време на Руско-финландската война нито един царски генерал не е бил поканен да планира стратегически операции. Всички са били обесени или разстреляни след Революцията от 1917 г. Армията е била командвана от бивши работници и селяни. Ще трябва да простите тяхната неопитност. Втората световна война създаде и прослави каста от велики руски генерали. Те възвърнаха силата, славата и триумфа на Русия.Това беше време на големи промени, когато Русия осъществи третата си индустриална революция и насилствено премина към нов технологичен ред (много европейски страни не успяха да направят това дори днес, оставайки слаби, зависими, бедни и изостанали членове на един странен и очевидно нежизнеспособен Европейски съюз). Едва под железния натиск на Сталин Франция, която беше загубила войната, беше издигната до недостижимия ареопаг на победителите, докато България например избегна адски контрибуции и репарации от Англия и САЩ.

    12:09 27.06.2026

  • 79 куку

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мирен гражданин":

    дори не го помисляйте..евротретополови..

    12:10 27.06.2026

  • 80 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Даааа":

    Верно ли опашката на бягащите от Крим била 15 км. Или клиповете са правени от ИИ....

    12:17 27.06.2026

  • 81 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    3 0 Отговор
    Показа англосаксонската и еврофашистката несъстоятелност.

    12:18 27.06.2026

  • 82 Констатация

    1 0 Отговор
    При сблъсък на НАТО с Русия, войната ще ескалира до Ядренна, надявам се европейските полуграмотни полит. комисари да разбират поне това!

    12:19 27.06.2026

  • 83 ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ НЕ Е ЗАСТРАШЕНА

    2 0 Отговор
    Но еврофашистката сигурност е силно застрашена.

    12:21 27.06.2026

  • 84 ВЪВ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 0 Отговор
    Загинаха 2 милиона славяни. Редно е сега да загинат поне 5 милиона англосакси.

    12:28 27.06.2026

  • 85 Нато

    0 0 Отговор
    Умре

    12:28 27.06.2026

  • 86 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 0 Отговор
    Щял да бяга.

    12:29 27.06.2026

  • 87 Чезни ве

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путюблиз":

    Пръдльо

    12:29 27.06.2026

  • 88 Ами..

    0 1 Отговор
    Абежса автите ...

    12:33 27.06.2026

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