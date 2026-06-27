Проблем за европейската сигурност! НАТО рискува огромни загуби в случай на сблъсък с реформираната руска армия

Въпреки че войната в Украйна разкри многобройните слабости на руската армия, бъдещето на европейската сигурност остава изложено на риск. В обширната си аналитична статия за Foreign Affairs водещият военен анализатор Майкъл Кофман подчертава, че дори и в случай на поражение, Русия ще остане основният дестабилизиращ фактор в Европа, пише Фокус.
Сегашните тенденции показват, че Кремъл е способен да възстанови настъпателния си потенциал значително по-бързо от очакваното в началото на пълномащабно нахлуване. Този процес ще отнеме от пет до седем години, което е изключително кратък период според стандартите на отбранителното планиране. Вместо да повтаря окопната война, Москва ще се опита да се върне към мащабни настъпателни маневри, но на ново технологично ниво.
Промените в руската армия
Експертите смятат, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат значително реорганизирани. Кремъл е изградил ефективна система за непрекъснато попълване на личния си състав чрез наемници. Руското военно ръководство е поставило акцент върху количеството, масовото производство на артилерия и, най-важното, прехода към концепцията за "масова прецизност“ чрез мащабно внедряване на безпилотни системи.
Руската отбранителна промишленост демонстрира висока степен на адаптивност въпреки суровите западни санкции. Руският военно-промишлен комплекс успя да намери заобиколни решения за снабдяването с компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно, отбелязва изданието.
Проблемите на НАТО
Майкъл Кофман предупреждава страните от НАТО да не са прекалено самодоволни заради тактическите провали на Русия в Украйна. Западните армии притежават колосални предимства във военновъздушните сили, военноморските сили и технологиите, но никога не са се сражавали на бойно поле, наситено с дронове и системи за електронна война.
Съвместни учения с участието на украински безпилотни летателни апарати разкриха системен проблем: силите на Алианса не са сигурни как да действат в среда, където автономните дронове убийци превъзхождат числено личния състав. Западните сухопътни сили изпитват остра липса на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и контрамерки срещу масови атаки от евтини дронове.
Ролята на САЩ
Отделен рисков фактор остава политическата несигурност относно ролята на САЩ в европейската сигурност. Настоящите отбранителни планове на НАТО са критично зависими от американската логистика и командване, които Вашингтон постепенно се опитва да прехвърли към своите европейски съюзници.
За да се избегнат катастрофални загуби в първите дни на потенциален конфликт с Русия, Алиансът трябва незабавно да премине от декларации към радикални реформи: изоставяне на остарелите структури в полза на създаването на обширни безпилотни подразделения и мащабни многослойни системи за противовъздушна отбрана, заключава Foreign Affairs.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #9, #21
11:15 27.06.2026
2 Фен
Коментиран от #12
11:16 27.06.2026
3 Толкова
Коментиран от #25
11:17 27.06.2026
4 спокойно
11:18 27.06.2026
5 Гост
11:19 27.06.2026
6 Мирен гражданин
Коментиран от #79
11:20 27.06.2026
7 Гост
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Насаждането на конфликти е с цел финансово облагодетелстване
11:20 27.06.2026
8 факт
11:21 27.06.2026
9 Мааац
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Лижеш ли сиренце?
11:21 27.06.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
11:22 27.06.2026
11 Гост
11:22 27.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путюблиз
Коментиран от #87
11:23 27.06.2026
14 Голяма реформа
Коментиран от #30, #31
11:23 27.06.2026
15 az СВО Победа 81
Вчера ISW ни разправяше, че Русия нямала войници, а подразделенията били само на хартия!
Пълна шизофрения цари на запад, което говори за обърканост, страх и деградация!
Ту Русия е слаба и фалира, ту ще завладее Европа и света, а в следващия момент лак е фалирсла.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #17
11:25 27.06.2026
16 Ако
11:27 27.06.2026
17 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #15 от "az СВО Победа 81":Крим още ли е без гориво ?? А още ли е полуостров??
Коментиран от #23
11:28 27.06.2026
18 Факти
Коментиран от #26, #27
11:29 27.06.2026
19 кога ще минат
До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":Няколкото месеца, в рамките на които руската икономика ще се срине под натиска на новите срашни санкции??!
11:30 27.06.2026
20 Украинец
Пък Киев е изградил ефективна система за лов на пушечно месо по улиците на Украйна чрез ритници и побои.
11:31 27.06.2026
21 беден трол
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пиша против Русия, чакам оферти. Пиша врели - не кипели. Събирам центове за кафе от машината на ъгъла.
11:31 27.06.2026
22 Хаха
11:32 27.06.2026
23 az СВО Победа 81
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Ето чети от вчера:
"Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници"
материалът е от
26 Юни, 2026 21:05
🤣🤣🤣
11:32 27.06.2026
24 анонимен
Коментиран от #28
11:33 27.06.2026
25 Нормално
До коментар #3 от "Толкова":Това е вид дуално противоречие в крехкста им еврохейска психика..
11:33 27.06.2026
26 Зевзек
До коментар #18 от "Факти":"и то само с подръчни средства"
Обаче много скъпи тези "подръчни средства" - до сега близо 400 милиарда са налети в киевската хунта. Обаче нашите козячета трябва да лъжат яко че иначе глад.
Коментиран от #40, #45
11:33 27.06.2026
27 Той Пригожин
До коментар #18 от "Факти":Стигна за три дни до Москва когато разбра колко е некадърен Путин. Как тези русофили не виждат колко некадърен военно е Путин?
Коментиран от #38
11:34 27.06.2026
28 Българин
До коментар #24 от "анонимен":Така е и евроатлантиците ще останат без работа тогава и трябва да ровят по кофите.
11:35 27.06.2026
29 анонимен
Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те
Коментиран от #44, #56
11:35 27.06.2026
30 Хаха
До коментар #14 от "Голяма реформа":Русия успешно воюва 4 години с Усраина+НАТО.Краварите не издържаха два месеца срещу Иран.
11:35 27.06.2026
31 Симпатизант
До коментар #14 от "Голяма реформа":Защо ли съм за реформираната руска армия ?
11:35 27.06.2026
32 Педи
До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":Ти в Москва ходил ли си? А бмв то не може да ти избие комплексите и простотията 😀
Коментиран от #50
11:35 27.06.2026
33 ПЪЛНИ Глупости
11:36 27.06.2026
34 Хаха
Коментиран от #46
11:36 27.06.2026
35 анонимен
/Радой Ралин/
11:36 27.06.2026
36 САЩ и Европа
11:37 27.06.2026
37 Факти
Коментиран от #42, #55
11:37 27.06.2026
38 Русофил
До коментар #27 от "Той Пригожин":"Как тези русофили не виждат колко некадърен военно е Путин?"
Е как да не виждаме - некадърния Путин разпиля НАТО и фалира ЕС. Виж ако беше кадърен като американците щеше след два месеца да подписва унижаващи договори с Украйна както те с Иран.
Коментиран от #49
11:37 27.06.2026
39 Механик
Стоян Георгиев ми е казал, че "русийката се разпада до 2 дни".
11:37 27.06.2026
40 Ти сляп ли си
До коментар #26 от "Зевзек":Къде видя Ф35, Атакамс или Томахоук в Украйна. Баш се бият с подръчни средства. Нез балистични ракети, без стелт самолети и бомбардировачи. Само с дронове изселиха Крим.
11:38 27.06.2026
41 истината
Коментиран от #51
11:39 27.06.2026
42 Зевзек
До коментар #37 от "Факти":"Днес 80% от Украйна е европейска"
Ха ха ха прав си днес 80% от Украйна се изнесе в Европа и не иска да се бие за интересите на англосаксонците и златните тоалетни на хунтата.
11:39 27.06.2026
43 Име
Орките вече са се снабдили с тоалетни чинии от Украйна и сега никой не мож ги спре!
Коментиран от #60
11:40 27.06.2026
44 Хаха
До коментар #29 от "анонимен":Художникът с мустачките Шикелгрубер също така мислеше,но не му се получи.Преди него Наполеон...Който не помни историята ще я преживее отново.
Коментиран от #58
11:40 27.06.2026
45 Факти
До коментар #26 от "Зевзек":Това е цялата помощ - хуманитарна, финансова и военна. Военната помощ е само 150 милиарда евро. Путин е изхарчил за войната 600 милиарда, тоест 4 пъти повече. Резултат никакъв.
Коментиран от #61
11:40 27.06.2026
46 Даааа
До коментар #34 от "Хаха":Зелено като се насмъркаш и става😀 ,, Герой
Коментиран от #80
11:40 27.06.2026
47 Дон Корлеоне
11:41 27.06.2026
48 Кой сега в агресора
11:41 27.06.2026
49 Кое Нато разпиля?
До коментар #38 от "Русофил":Те за половин година му взеха Венецуела, Куба , Сирия и Иран от зоната на влияние? Ти къде живееш? Русороб!
Коментиран от #52, #53
11:41 27.06.2026
50 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #32 от "Педи":Пеньооо ходил съм по Татово и руски знам и за разлика от теб чета и руските сайтове !! Какво ще ми кажеш ??И кой беше ти та да ми разправяш за БМВ и твоята тъпня !! Ама ти си от село и не си се возил на Метрото в София да направиш разликата с Руските ,Немските и Чехските вагони !!Поне това погледни !
11:41 27.06.2026
51 Читател
До коментар #41 от "истината":Нали го пльосна същото под друг ник - виж коментар 24 - или са ви спуснали едни и същи опорки та копи-пейст.
11:41 27.06.2026
52 Русофил
До коментар #49 от "Кое Нато разпиля?":"Те за половин година му взеха Венецуела, Куба , Сирия и Иран от зоната на влияние?"
Ха ха ха - значи и Иран и Куба са вече проамерикански - така ли ти казаха от посолството.
Коментиран от #63
11:43 27.06.2026
53 Мадуро ги прокле
До коментар #49 от "Кое Нато разпиля?":Венецуелците задето го предадоха.
11:43 27.06.2026
54 Гориил
11:43 27.06.2026
55 Това са безспорни
До коментар #37 от "Факти":Факти.
11:44 27.06.2026
56 Кравария убер алес
До коментар #29 от "анонимен":Коте, погледни, прочети в какъв кошмар е превърната Украйна... Нацистите ръководят цирка там и въобще не се прикриват. Опитват се да възстановят райха. Инфо има много из нета. Ама нали сте ботове...
11:44 27.06.2026
57 Най-добрите наемници
11:45 27.06.2026
58 Факти
До коментар #44 от "Хаха":Правиш безсмислени сравнения. Тази война прилича най-много на войната на Русия срещу Финландия. Русия подценява противника, дава 5 пъти повече жертви, взема едно парче земя и го превръща в типична руска мизерна кочи..., а Финладия става мнооого по-богата. След войната в Украйна ще стане същото. Украйна ще задмине Русия с 200 по стандарт на живот, а тия в Крим и Донбас ще реват, че са в Русия, а не в Украйна.
Коментиран от #65, #68, #78
11:46 27.06.2026
59 Атина Палада
11:46 27.06.2026
60 Сладки ботчета
До коментар #43 от "Име":И перални и лопати....
11:47 27.06.2026
61 Зевзек
До коментар #45 от "Факти":"Путин е изхарчил за войната 600 милиарда, тоест 4 пъти повече"
Че от къде ги взе Путин 600 милиарда - нали тъкмо ти ни убеждаваше че Русия е бедна и всеки момент ще фалира. Пък и от къде разбра колко милиарда е похарчил Путин - счетоводител ли си му или така ти казаха от посолството.
Абе трябва да се лъже яко че иначе глад.
11:47 27.06.2026
62 Йес
11:47 27.06.2026
63 Винаги можеш да разчиташ на Куба
До коментар #52 от "Русофил":Ако ти трябват певци, танцьори, красиви кубинки за свободното време и класически американски автомобили за разходка.
11:49 27.06.2026
64 1944
11:49 27.06.2026
65 Зевзек
До коментар #58 от "Факти":"дава 5 пъти повече жертви"
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - ще ми кажеш ли от къде разбра първо колко са украинските жертви а после и руските че да ги сравниш колко пъти повече били.
11:50 27.06.2026
66 Копейкин
11:51 27.06.2026
67 Ако не беше Борис Джонсън
Коментиран от #69
11:52 27.06.2026
68 Хаха
До коментар #58 от "Факти":След войната Усраина няма да съществува.В западна Усраина живея поляци,румънци и унгарци.В източната част са руснаци.
11:55 27.06.2026
69 Кой сега е агресора
До коментар #67 от "Ако не беше Борис Джонсън":То Украйна почти си е върнала Крим те НАТО щели да се борят с някаква Русия. Може би имат предвид на руска територия, съжалявам да го кажа.
Коментиран от #71, #72, #74, #75
11:55 27.06.2026
70 Украйна ако си върне Крим заедно с НАТО
11:59 27.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Кой сега е агресора
12:00 27.06.2026
74 Хаха
До коментар #69 от "Кой сега е агресора":Те и краваристан бомбардираха Иран,но не победиха.С дронови атаки hоhлите няма да си върнат Крим.
12:00 27.06.2026
75 Тагаренко
До коментар #69 от "Кой сега е агресора":Записваме с Моньо Пуси доброволци за фронта, Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.Приготви си черен чувал,ще ти трябва.
12:03 27.06.2026
76 Бай той Толстой
12:04 27.06.2026
77 Цапаме гащите
12:06 27.06.2026
78 Гориил
До коментар #58 от "Факти":Размяната на тела демонстрира неадекватността и неубедителния характер на вашето сравнение. По време на Руско-финландската война нито един царски генерал не е бил поканен да планира стратегически операции. Всички са били обесени или разстреляни след Революцията от 1917 г. Армията е била командвана от бивши работници и селяни. Ще трябва да простите тяхната неопитност. Втората световна война създаде и прослави каста от велики руски генерали. Те възвърнаха силата, славата и триумфа на Русия.Това беше време на големи промени, когато Русия осъществи третата си индустриална революция и насилствено премина към нов технологичен ред (много европейски страни не успяха да направят това дори днес, оставайки слаби, зависими, бедни и изостанали членове на един странен и очевидно нежизнеспособен Европейски съюз). Едва под железния натиск на Сталин Франция, която беше загубила войната, беше издигната до недостижимия ареопаг на победителите, докато България например избегна адски контрибуции и репарации от Англия и САЩ.
12:09 27.06.2026
79 куку
До коментар #6 от "Мирен гражданин":дори не го помисляйте..евротретополови..
12:10 27.06.2026
80 Да бе
До коментар #46 от "Даааа":Верно ли опашката на бягащите от Крим била 15 км. Или клиповете са правени от ИИ....
12:17 27.06.2026
81 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:18 27.06.2026
82 Констатация
12:19 27.06.2026
83 ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ НЕ Е ЗАСТРАШЕНА
12:21 27.06.2026
84 ВЪВ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:28 27.06.2026
85 Нато
12:28 27.06.2026
86 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:29 27.06.2026
87 Чезни ве
До коментар #13 от "Путюблиз":Пръдльо
12:29 27.06.2026
88 Ами..
12:33 27.06.2026