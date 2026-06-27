Проблем за европейската сигурност! НАТО рискува огромни загуби в случай на сблъсък с реформираната руска армия

Въпреки че войната в Украйна разкри многобройните слабости на руската армия, бъдещето на европейската сигурност остава изложено на риск. В обширната си аналитична статия за Foreign Affairs водещият военен анализатор Майкъл Кофман подчертава, че дори и в случай на поражение, Русия ще остане основният дестабилизиращ фактор в Европа, пише Фокус.

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Сегашните тенденции показват, че Кремъл е способен да възстанови настъпателния си потенциал значително по-бързо от очакваното в началото на пълномащабно нахлуване. Този процес ще отнеме от пет до седем години, което е изключително кратък период според стандартите на отбранителното планиране. Вместо да повтаря окопната война, Москва ще се опита да се върне към мащабни настъпателни маневри, но на ново технологично ниво.

Промените в руската армия

Експертите смятат, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат значително реорганизирани. Кремъл е изградил ефективна система за непрекъснато попълване на личния си състав чрез наемници. Руското военно ръководство е поставило акцент върху количеството, масовото производство на артилерия и, най-важното, прехода към концепцията за "масова прецизност“ чрез мащабно внедряване на безпилотни системи.

Руската отбранителна промишленост демонстрира висока степен на адаптивност въпреки суровите западни санкции. Руският военно-промишлен комплекс успя да намери заобиколни решения за снабдяването с компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно, отбелязва изданието.

Проблемите на НАТО

Майкъл Кофман предупреждава страните от НАТО да не са прекалено самодоволни заради тактическите провали на Русия в Украйна. Западните армии притежават колосални предимства във военновъздушните сили, военноморските сили и технологиите, но никога не са се сражавали на бойно поле, наситено с дронове и системи за електронна война.

Съвместни учения с участието на украински безпилотни летателни апарати разкриха системен проблем: силите на Алианса не са сигурни как да действат в среда, където автономните дронове убийци превъзхождат числено личния състав. Западните сухопътни сили изпитват остра липса на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и контрамерки срещу масови атаки от евтини дронове.

Ролята на САЩ

Отделен рисков фактор остава политическата несигурност относно ролята на САЩ в европейската сигурност. Настоящите отбранителни планове на НАТО са критично зависими от американската логистика и командване, които Вашингтон постепенно се опитва да прехвърли към своите европейски съюзници.

За да се избегнат катастрофални загуби в първите дни на потенциален конфликт с Русия, Алиансът трябва незабавно да премине от декларации към радикални реформи: изоставяне на остарелите структури в полза на създаването на обширни безпилотни подразделения и мащабни многослойни системи за противовъздушна отбрана, заключава Foreign Affairs.