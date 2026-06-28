Лоша новина за руския боен флот! Украинската армия представи нов подводен дрон гигант с обсег от 3700 км

Украинската отбранителна индустрия направи пореден технологичен пробив в сферата на безпилотните технологии, като представи първия си свръхголям автономен подводен дрон, наречен ''Sea Trident ST-1000''. Безаналоговата за страната разработка на компанията ''Global Mark'', която досега беше известна предимно с въздушни дронове и системи за електронна война, направи своя международен дебют на престижното изложение за отбрана Eurosatory 2026 в Париж, пише Naval News, цитиран от Фокус.

Машината е специално проектирана за асиметрични морски операции на дълги разстояния, където пълната скритност и високата автономност са от решаващо значение за успеха на мисиите.

Новият подводен флагман на Украйна притежава внушителни габарити и технически характеристики – той е дълъг 10 метра, широк е 2 метра и има общо тегло от около 10 тона. Проектиран да се движи незабелязано на малка дълбочина, апаратът има работен лимит на потапяне до 60 метра, което го прави изключително труден за засичане от вражеските радари и хидроакустични системи. Освен това ''Sea Trident ST-1000'' се отличава с огромна оперативна гъвкавост, тъй като се събира в стандартен ISO контейнер. Това позволява светкавичното му и конфиденциално транспортиране по шосе до всяка желана точка за изстрелване.

По данни на разработчиците, дронът има феноменален обхват от 2000 морски мили (приблизително 3700 километра), като се движи с крейсерска скорост от 11 км/ч и може да достигне максимум от 18,5 км/ч. Това, което го превръща в едно от най-мощните оръжия в украинския арсенал обаче, е способността му да пренася до 1000 килограма полезен товар. Тази многоцелева дигитална платформа може да функционира като опустошителен дрон камикадзе с еднотонова бойна глава, да доставя боеприпаси и провизии в отдалечени зони, да прехваща и унищожава други вражески безпилотни апарати или дори да служи като подводна база за изстрелване на въздушни FPV дронове.