Лоша новина за руския боен флот! Украинската армия представи нов подводен дрон гигант с обсег от 3700 км

Украинската отбранителна индустрия направи пореден технологичен пробив в сферата на безпилотните технологии, като представи първия си свръхголям автономен подводен дрон, наречен ''Sea Trident ST-1000''. Безаналоговата за страната разработка на компанията ''Global Mark'', която досега беше известна предимно с въздушни дронове и системи за електронна война, направи своя международен дебют на престижното изложение за отбрана Eurosatory 2026 в Париж, пише Naval News, цитиран от Фокус.
Машината е специално проектирана за асиметрични морски операции на дълги разстояния, където пълната скритност и високата автономност са от решаващо значение за успеха на мисиите.
Новият подводен флагман на Украйна притежава внушителни габарити и технически характеристики – той е дълъг 10 метра, широк е 2 метра и има общо тегло от около 10 тона. Проектиран да се движи незабелязано на малка дълбочина, апаратът има работен лимит на потапяне до 60 метра, което го прави изключително труден за засичане от вражеските радари и хидроакустични системи. Освен това ''Sea Trident ST-1000'' се отличава с огромна оперативна гъвкавост, тъй като се събира в стандартен ISO контейнер. Това позволява светкавичното му и конфиденциално транспортиране по шосе до всяка желана точка за изстрелване.
По данни на разработчиците, дронът има феноменален обхват от 2000 морски мили (приблизително 3700 километра), като се движи с крейсерска скорост от 11 км/ч и може да достигне максимум от 18,5 км/ч. Това, което го превръща в едно от най-мощните оръжия в украинския арсенал обаче, е способността му да пренася до 1000 килограма полезен товар. Тази многоцелева дигитална платформа може да функционира като опустошителен дрон камикадзе с еднотонова бойна глава, да доставя боеприпаси и провизии в отдалечени зони, да прехваща и унищожава други вражески безпилотни апарати или дори да служи като подводна база за изстрелване на въздушни FPV дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бровди Мадяр
Коментиран от #9, #25
20:56 28.06.2026
2 Яшар
20:56 28.06.2026
3 Механик
20:57 28.06.2026
4 Хуморески
20:57 28.06.2026
5 Чудесно но
Коментиран от #11, #33, #51
20:58 28.06.2026
6 руската мечка
Коментиран от #14, #16
20:58 28.06.2026
7 Да бе !
Зелю - Чух някой да ми шмърка от тавата...
Коментиран от #57
20:58 28.06.2026
8 скептик
20:59 28.06.2026
9 Иво Mинджeв
До коментар #1 от "Бровди Мадяр":Зеленски изпи ли си най-накрая кафето в Крим?!
Коментиран от #101
20:59 28.06.2026
10 Нина
21:00 28.06.2026
11 1945
До коментар #5 от "Чудесно но":не му трябва ток.
21:00 28.06.2026
12 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
21:01 28.06.2026
13 Абе някой знае ли
21:01 28.06.2026
14 име
До коментар #6 от "руската мечка":Само два пъти ЩЕ в такова дълго изречение! Напъни се, искам да чуя мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ...
Коментиран от #65
21:01 28.06.2026
15 нату са терористи
21:01 28.06.2026
16 ТЯ ВЕЧЕ ИГРАЕ
До коментар #6 от "руската мечка":ЗАПАЛИХА И
ДИРНИКАТА
НА ПИЯНАТА МЕЦАНА .
21:02 28.06.2026
17 Гориил
21:03 28.06.2026
18 Трябва да се увеличи обсега
21:04 28.06.2026
19 Ватата
21:05 28.06.2026
20 скептик
21:06 28.06.2026
21 стоян георгиев
21:06 28.06.2026
22 Сатана Z
21:06 28.06.2026
23 Исторически парк
21:06 28.06.2026
24 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #31, #35
21:06 28.06.2026
25 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Бровди Мадяр":А в Москва ще влизате ли🤣😂
Коментиран от #29
21:07 28.06.2026
26 Е за какво им е
21:07 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахаха!🎺🥳😀
21:08 28.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Смотаняху
21:09 28.06.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #5 от "Чудесно но":"...откъде ток в 404.."
Откъдето и бензина в руско ☝️
21:09 28.06.2026
34 Морски
21:09 28.06.2026
35 или за изненада
До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да го монтират върху летящ дрон :)
21:10 28.06.2026
36 Има фалическа форма
Коментиран от #69, #109
21:10 28.06.2026
37 С ТУРБУ ДИЗЕЛ МОТОР ОТ РОВЪР
21:10 28.06.2026
38 Дудов
21:10 28.06.2026
39 Мутата
Коментиран от #42, #43, #82
21:11 28.06.2026
40 МОТИКАТА
До коментар #31 от "Миролюб Войнов,аналитик":Глей те не нашари маккя ти с мотиката за лека нощ, мальчик ☝️😄
Коментиран от #47
21:12 28.06.2026
41 МуууКраинец от Мууукрайния
Коментиран от #44
21:12 28.06.2026
42 Путин
До коментар #39 от "Мутата":С пръдните на Зеленски
21:13 28.06.2026
43 С газ.
До коментар #39 от "Мутата":С газ от копейки.
21:13 28.06.2026
44 Моча в калта
До коментар #41 от "МуууКраинец от Мууукрайния":Къде се дяна крайцера Москва?
Коментиран от #84, #85
21:14 28.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #40 от "МОТИКАТА":До нассиране!После повтори!
21:15 28.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 От Баба Алино
До коментар #5 от "Чудесно но":Където е щаба на терористичният лагер на Зеления нацист
21:15 28.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Щом е подвод
21:16 28.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хаха🤣
До коментар #7 от "Да бе !":остави Зелю, ами наркоманите Медвед и Маша сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣
21:17 28.06.2026
58 Хахаха!🎺🥳😀
Руските подводници тип Борей се потапят на 400 метра. Сами си направете изводите. Измишльотина като супер оръжията на Хитлер в края на войната.
Коментиран от #68
21:17 28.06.2026
59 Николай Кузнецов, адмирал
Няма такъв, он утанул !!!
По строго естествени причини ☝️😆
21:17 28.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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65 хаха🤣
До коментар #14 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
21:18 28.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 НЯКОЙ
21:19 28.06.2026
68 Николай Кузнецов, адмирал
До коментар #58 от "Хахаха!🎺🥳😀":"..Руските подводници тип Борей се потапят на 400 метра.."
Руските падводници се потапят до дъното !!!
Без значение дълбочината ☝️
Коментиран от #112
21:19 28.06.2026
69 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #36 от "Има фалическа форма":И ние много харесахме този дрон 😘
21:19 28.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Остави
До коментар #55 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Го това позорище, и не се занимавай с него. Дори падението трябва да има предел.
Но му кажи да си направят по цугтромбон, яйца на очи, сигурно ще му хареса.
Коментиран от #83
21:21 28.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 е къде го пращаш да губи време в търсен
До коментар #70 от "Мохамед":Българки под път и над път, правят всичко това
21:23 28.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 БАРС
Коментиран от #113
21:24 28.06.2026
77 Къде ме пращаш при овцете
До коментар #72 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сестра ти е още жива🤣🤣🤣
21:24 28.06.2026
78 бай Иван
21:24 28.06.2026
79 Дик диверсанта
21:24 28.06.2026
80 Ехааааааа
21:27 28.06.2026
81 Иван
Коментиран от #86
21:30 28.06.2026
82 Това се питах
До коментар #39 от "Мутата":и аз? Малък ядрен двигател или реактор за ток? Нали започнаха да ни обработват и нас, че атомна не ни е нужна, а ще ни монтират малки атомни модули по домовете.
21:31 28.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 да питам
До коментар #44 от "Моча в калта":Абе верно какво стана, крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
21:31 28.06.2026
85 Дебне под вода за подводни
До коментар #44 от "Моча в калта":Укродронове с ровъртурбудизел МАТОР.
21:32 28.06.2026
86 Володимир Зеленски, президент
До коментар #81 от "Иван":"...Украинските дронове не могат да достигнат до Ню Йорк..."
Но пък стигат до Мацква !!!
Гори Украйна, гори Мацква 🎆👈
Коментиран от #89, #103
21:32 28.06.2026
87 Тома
Коментиран от #95
21:32 28.06.2026
88 ЩОМ ГО ИСКАТЕ , ЩЕ ГО ПОЛУЧИТЕ
ОТКАЧЕНАТА ПСИХИАТРИЯ В КОМБИНА С НАРКОНАПУШЕНИТЕ СИ ГО ПРОСЯТ!
21:34 28.06.2026
89 Иван
До коментар #86 от "Володимир Зеленски, президент":Шведски кораби акостират в Ловеч.
21:36 28.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 баба Меца
21:38 28.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Иван
До коментар #87 от "Тома":И по-важното откъде ще го пускат.
21:38 28.06.2026
96 Ба баааа
21:40 28.06.2026
97 Ба баааа
21:40 28.06.2026
98 Някоя си
До коментар #83 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Много си пропаднала, мила! Аз разбрах защо питаш още първия път преди дни, а Той е много по умен от мен. Или пък не много, щом се занимава с тебе.
Коментиран от #100
21:40 28.06.2026
99 Иван
До коментар #83 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Няма евреин в света, който да не се е зародил от Украйна.
21:41 28.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 хихи
До коментар #9 от "Иво Mинджeв":в Крим няма нито вода, нито ток...следователно няма и кафе 😂😂😂
21:42 28.06.2026
102 Бай онзи
21:44 28.06.2026
103 Иван
До коментар #86 от "Володимир Зеленски, президент":Испански кораби акостират в Мездра.
21:44 28.06.2026
104 Има и по-лоша новина.
21:46 28.06.2026
105 Иван
21:47 28.06.2026
106 Русия се превърна в тестова площадка
Коментиран от #110
21:48 28.06.2026
107 Иван
21:48 28.06.2026
108 Иван
21:49 28.06.2026
109 Дзак
До коментар #36 от "Има фалическа форма":Това вече вие си знаете!
21:50 28.06.2026
110 Иван
До коментар #106 от "Русия се превърна в тестова площадка":Боклук, не се пише "украйнски", а украински.
Коментиран от #116
21:51 28.06.2026
111 Извинете
21:53 28.06.2026
112 После
До коментар #68 от "Николай Кузнецов, адмирал":изплуването нещо, не става.
21:55 28.06.2026
113 ОТ ЛАЙНОВРИТИТЕ
До коментар #76 от "БАРС":АМА НА КОГО НЕ Е ЯСНО ЧИЙ Е??
ИДЕ МУ ВРЕМЕТО НА ОСТРОВА!
22:08 28.06.2026
114 Васил
22:11 28.06.2026
115 Хи хи хи
субмарини ???!
челенджера поне приличаше на танк. .......
може да го видите на изложението в Москва, редом с ейБръмсите и леоПърдите
22:17 28.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.