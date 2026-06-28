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Лоша новина за руския боен флот! Украинската армия представи нов подводен дрон гигант с обсег от 3700 км
  Тема: Украйна

Лоша новина за руския боен флот! Украинската армия представи нов подводен дрон гигант с обсег от 3700 км

28 Юни, 2026 20:54 1 855 116

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • черно море-
  • крим-
  • донбас-
  • олександър сирски

Машината е специално проектирана за асиметрични морски операции на дълги разстояния, където пълната скритност и високата автономност са от решаващо значение за успеха на мисиите

Лоша новина за руския боен флот! Украинската армия представи нов подводен дрон гигант с обсег от 3700 км - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украинската отбранителна индустрия направи пореден технологичен пробив в сферата на безпилотните технологии, като представи първия си свръхголям автономен подводен дрон, наречен ''Sea Trident ST-1000''. Безаналоговата за страната разработка на компанията ''Global Mark'', която досега беше известна предимно с въздушни дронове и системи за електронна война, направи своя международен дебют на престижното изложение за отбрана Eurosatory 2026 в Париж, пише Naval News, цитиран от Фокус.

Машината е специално проектирана за асиметрични морски операции на дълги разстояния, където пълната скритност и високата автономност са от решаващо значение за успеха на мисиите.

Новият подводен флагман на Украйна притежава внушителни габарити и технически характеристики – той е дълъг 10 метра, широк е 2 метра и има общо тегло от около 10 тона. Проектиран да се движи незабелязано на малка дълбочина, апаратът има работен лимит на потапяне до 60 метра, което го прави изключително труден за засичане от вражеските радари и хидроакустични системи. Освен това ''Sea Trident ST-1000'' се отличава с огромна оперативна гъвкавост, тъй като се събира в стандартен ISO контейнер. Това позволява светкавичното му и конфиденциално транспортиране по шосе до всяка желана точка за изстрелване.

По данни на разработчиците, дронът има феноменален обхват от 2000 морски мили (приблизително 3700 километра), като се движи с крейсерска скорост от 11 км/ч и може да достигне максимум от 18,5 км/ч. Това, което го превръща в едно от най-мощните оръжия в украинския арсенал обаче, е способността му да пренася до 1000 килограма полезен товар. Тази многоцелева дигитална платформа може да функционира като опустошителен дрон камикадзе с еднотонова бойна глава, да доставя боеприпаси и провизии в отдалечени зони, да прехваща и унищожава други вражески безпилотни апарати или дори да служи като подводна база за изстрелване на въздушни FPV дронове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бровди Мадяр

    40 24 Отговор
    След Крим е Чукотка!

    Коментиран от #9, #25

    20:56 28.06.2026

  • 2 Яшар

    35 32 Отговор
    Ами ето укра спечелва всичко всеки ден в интернет ...защо не се нарече бутафорна укра ..пфу

    20:56 28.06.2026

  • 3 Механик

    26 19 Отговор
    Ууудриии!

    20:57 28.06.2026

  • 4 Хуморески

    45 27 Отговор
    И с кой "украински" спътник ще у насочвате?

    20:57 28.06.2026

  • 5 Чудесно но

    29 24 Отговор
    От къде ток в 404 да управляват тоя дрон?!

    Коментиран от #11, #33, #51

    20:58 28.06.2026

  • 6 руската мечка

    30 35 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #14, #16

    20:58 28.06.2026

  • 7 Да бе !

    29 20 Отговор
    Направо че заобикОли през Гибралтар, и че атакува Северния флот! Шмръък...
    Зелю - Чух някой да ми шмърка от тавата...

    Коментиран от #57

    20:58 28.06.2026

  • 8 скептик

    18 14 Отговор
    Бих повярвал на самохвалещите се, когато успеят да го демонстрират при Кримския мост.

    20:59 28.06.2026

  • 9 Иво Mинджeв

    21 21 Отговор

    До коментар #1 от "Бровди Мадяр":

    Зеленски изпи ли си най-накрая кафето в Крим?!

    Коментиран от #101

    20:59 28.06.2026

  • 10 Нина

    22 23 Отговор
    А украинците и подкрепящите ги нещо да знаят за "Посейдон"?

    21:00 28.06.2026

  • 11 1945

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Чудесно но":

    не му трябва ток.

    21:00 28.06.2026

  • 12 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    20 13 Отговор
    Има респектиращ външен вид за подобен дрон.

    21:01 28.06.2026

  • 13 Абе някой знае ли

    7 8 Отговор
    Какво означава думичката скритност?

    21:01 28.06.2026

  • 14 име

    23 15 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    Само два пъти ЩЕ в такова дълго изречение! Напъни се, искам да чуя мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ...

    Коментиран от #65

    21:01 28.06.2026

  • 15 нату са терористи

    17 22 Отговор
    и това пак са техни уайна

    21:01 28.06.2026

  • 16 ТЯ ВЕЧЕ ИГРАЕ

    21 19 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    ЗАПАЛИХА И

    ДИРНИКАТА

    НА ПИЯНАТА МЕЦАНА .

    21:02 28.06.2026

  • 17 Гориил

    13 20 Отговор
    С дрон с такъв размер е гарантирано, че ще загубите войната.

    21:03 28.06.2026

  • 18 Трябва да се увеличи обсега

    18 17 Отговор
    Все пак в черното море не останаха руски корита. Трябва да се търсят по-далеч

    21:04 28.06.2026

  • 19 Ватата

    17 18 Отговор
    Руснята вече оцапаха гащите

    21:05 28.06.2026

  • 20 скептик

    7 17 Отговор
    Май че става въпрос само за самореклама пред заинтересованите за износ-продажба или бартер за оръжие.

    21:06 28.06.2026

  • 21 стоян георгиев

    24 20 Отговор
    Скоро Осрайна ще остане без излаз на море .да си го бутат дрона където слънце не огрява ...хахах .

    21:06 28.06.2026

  • 22 Сатана Z

    19 16 Отговор
    За какво и е на Укрия морски дрон ,след като няма да има излаз на море? Или вероятно Баба Алино в близост до Варна ще бъде основна база за укро диверсантите?

    21:06 28.06.2026

  • 23 Исторически парк

    13 10 Отговор
    Това е чисто копие на американския боинг орка.. просто американците са им дали готов дизайн 😆😝

    21:06 28.06.2026

  • 24 Майор Деянов, на всеки километър

    14 6 Отговор
    Да му сложат колела и право към Мацква 😁

    Коментиран от #31, #35

    21:06 28.06.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Бровди Мадяр":

    А в Москва ще влизате ли🤣😂

    Коментиран от #29

    21:07 28.06.2026

  • 26 Е за какво им е

    15 13 Отговор
    То и без това всички руски карабли пашли на х...

    21:07 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    7 16 Отговор
    Лоша новина за Киев! Малкият малоумник ще атакува руска атомна подводница.

    21:08 28.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смотаняху

    12 12 Отговор
    Очаквайте скоро дрона или парчета от него по бреговете на Слънчев бряг до 2 седмици

    21:09 28.06.2026

  • 33 Руснак без крак...

    15 13 Отговор

    До коментар #5 от "Чудесно но":

    "...откъде ток в 404.."

    Откъдето и бензина в руско ☝️

    21:09 28.06.2026

  • 34 Морски

    11 13 Отговор
    Надводните дронове на 404 вече атакуват българското крайбрежие , поради което туристите са се видяли в чудо.

    21:09 28.06.2026

  • 35 или за изненада

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да го монтират върху летящ дрон :)

    21:10 28.06.2026

  • 36 Има фалическа форма

    12 2 Отговор
    Това ще се хареса на Филип киркоров.

    Коментиран от #69, #109

    21:10 28.06.2026

  • 37 С ТУРБУ ДИЗЕЛ МОТОР ОТ РОВЪР

    12 5 Отговор
    С АУСПУХ НАД ВОДАТА ДА КЪДИ......3700КМ ЗА МУН. ДВЕ НЕДЕЛИ ...НЕЗАБЕЛЕЖИМ...

    21:10 28.06.2026

  • 38 Дудов

    7 10 Отговор
    А работи ли ?

    21:10 28.06.2026

  • 39 Мутата

    6 10 Отговор
    Пунта мара, с каква енергия ще се движи

    Коментиран от #42, #43, #82

    21:11 28.06.2026

  • 40 МОТИКАТА

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Глей те не нашари маккя ти с мотиката за лека нощ, мальчик ☝️😄

    Коментиран от #47

    21:12 28.06.2026

  • 41 МуууКраинец от Мууукрайния

    8 10 Отговор
    Украинските подмодни д.онове - най- подводните в света! Пускат се по веднъж и после иди го дири

    Коментиран от #44

    21:12 28.06.2026

  • 42 Путин

    5 10 Отговор

    До коментар #39 от "Мутата":

    С пръдните на Зеленски

    21:13 28.06.2026

  • 43 С газ.

    12 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мутата":

    С газ от копейки.

    21:13 28.06.2026

  • 44 Моча в калта

    15 6 Отговор

    До коментар #41 от "МуууКраинец от Мууукрайния":

    Къде се дяна крайцера Москва?

    Коментиран от #84, #85

    21:14 28.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Удри копейката с лопатЕто!

    10 6 Отговор

    До коментар #40 от "МОТИКАТА":

    До нассиране!После повтори!

    21:15 28.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 От Баба Алино

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Чудесно но":

    Където е щаба на терористичният лагер на Зеления нацист

    21:15 28.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Щом е подвод

    7 4 Отговор
    Значи с него ще се опитат да поразя крайцера масква, но ли и той мина в подводен режим

    21:16 28.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хаха🤣

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе !":

    остави Зелю, ами наркоманите Медвед и Маша сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣

    21:17 28.06.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    7 8 Отговор
    "Проектиран да се движи незабелязано на малка дълбочина, апаратът има работен лимит на потапяне до 60 МЕТРА, което го прави изключително труден за засичане от вражеските радари и хидроакустични системи."

    Руските подводници тип Борей се потапят на 400 метра. Сами си направете изводите. Измишльотина като супер оръжията на Хитлер в края на войната.

    Коментиран от #68

    21:17 28.06.2026

  • 59 Николай Кузнецов, адмирал

    8 5 Отговор
    "..pуския боен флот.."

    Няма такъв, он утанул !!!
    По строго естествени причини ☝️😆

    21:17 28.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 хаха🤣

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    21:18 28.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 НЯКОЙ

    8 4 Отговор
    Как така стана Русия гори цялата

    21:19 28.06.2026

  • 68 Николай Кузнецов, адмирал

    9 7 Отговор

    До коментар #58 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "..Руските подводници тип Борей се потапят на 400 метра.."

    Руските падводници се потапят до дъното !!!
    Без значение дълбочината ☝️

    Коментиран от #112

    21:19 28.06.2026

  • 69 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Има фалическа форма":

    И ние много харесахме този дрон 😘

    21:19 28.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Остави

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Го това позорище, и не се занимавай с него. Дори падението трябва да има предел.
    Но му кажи да си направят по цугтромбон, яйца на очи, сигурно ще му хареса.

    Коментиран от #83

    21:21 28.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 е къде го пращаш да губи време в търсен

    0 6 Отговор

    До коментар #70 от "Мохамед":

    Българки под път и над път, правят всичко това

    21:23 28.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 БАРС

    6 6 Отговор
    ГАРАНЦИЯ НЕ Е УКРАИНСКИ .ИЛИ Е АНГЛИЙСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ.УЖ УКРИТЕ БИЕЛИ ТУК БИЕЛИ ТАМ А В КОНСТАНТИНОВКА СА НАПЪЛНО ОБКРАДЕНИ Т РАЖКИТЕ ГИ ДОВЪРШВАТ В ГРАДА СЛЕДВАШИТЕ СА КРАСНЫ ЛИМАН И КРИМАТОРСК. ТЕ МИСЛЯ УКРИТЕ И ОТ ТАМ ВЗЕХА КОЙТО МОЖЕ ДА БЯГА ОТ ТАМ.

    Коментиран от #113

    21:24 28.06.2026

  • 77 Къде ме пращаш при овцете

    0 7 Отговор

    До коментар #72 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сестра ти е още жива🤣🤣🤣

    21:24 28.06.2026

  • 78 бай Иван

    8 10 Отговор
    Лоша новина за нас. Явно се радвате до момента когато на главите ви се появят гъби посред лято без дъжд. Тогава чии ще ми се радвате? Какво си мислите,че ядрена държава ще Ви чака безкрайно да си разигравате коня ли? И разни пее.аси като Рюте да си бършат заоблените части със златни кърпички ли докато се срещат през седмица ,да се целуват и да се тупат по гърба по Европа в луксозни хотели? Да ви кажа .Да се готвят малките държави .Примерно Прибалтийските джуджета , Румъния и ние за малки гъбки , които да направят зоната на така наречените от Радев "Три морета" в буферна нежизнена зона за дълъг исторически период От двете страни.Да видим накъде ще се изтегли Европа от ниско сстоящото слънце, а и Русия щото няма как и нея да не я засегне, но има доста територия назад за изтегляне все пак. А посредата ще бъде историческото гробище на глупаците от "трите морета" за да се раздалечат за известно време непримиримите врагове . Така ,че за сега се радвайте на дроновете ,че после дълго ще плачете. Разбира се ако имате време за това

    21:24 28.06.2026

  • 79 Дик диверсанта

    8 3 Отговор
    Новоросийск да се подготвя.

    21:24 28.06.2026

  • 80 Ехааааааа

    2 8 Отговор
    Скоро укрофашистите ще ядът големи хубави , вкусни ГЪБИ !!! Дръпнете още веднъж стария мечок за опашьока и ще ги опитате и вашите партньори войнолюбците от европа няма да ви помогнат !!!!

    21:27 28.06.2026

  • 81 Иван

    3 5 Отговор
    Лоша новина за Украйна. Украинските бойни дронове не могат да достигнат до Ню Йорк, Ню Джърси, Бостън, Норфолк, Маями, Ню Орлеанс, Батън Руж, Панама Сити, Хюстън, Корпус Кристи, Сан Диего, Лос Анджелис, Сан Франциско, Портланд, Сиатъл, Ванкувър, Халифакс, Окинава, Гуам, Хаваите,Рейкявик, Сеул, Мелбърн, Сидни, Пърт, Аделаида, Сауд Арабел.

    Коментиран от #86

    21:30 28.06.2026

  • 82 Това се питах

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Мутата":

    и аз? Малък ядрен двигател или реактор за ток? Нали започнаха да ни обработват и нас, че атомна не ни е нужна, а ще ни монтират малки атомни модули по домовете.

    21:31 28.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 да питам

    10 2 Отговор

    До коментар #44 от "Моча в калта":

    Абе верно какво стана, крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    21:31 28.06.2026

  • 85 Дебне под вода за подводни

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Моча в калта":

    Укродронове с ровъртурбудизел МАТОР.

    21:32 28.06.2026

  • 86 Володимир Зеленски, президент

    7 4 Отговор

    До коментар #81 от "Иван":

    "...Украинските дронове не могат да достигнат до Ню Йорк..."

    Но пък стигат до Мацква !!!
    Гори Украйна, гори Мацква 🎆👈

    Коментиран от #89, #103

    21:32 28.06.2026

  • 87 Тома

    4 6 Отговор
    И къде го построиха тези смели хлопци

    Коментиран от #95

    21:32 28.06.2026

  • 88 ЩОМ ГО ИСКАТЕ , ЩЕ ГО ПОЛУЧИТЕ

    3 7 Отговор
    С УЖ УКРОДРОНА , ЩЕ ПОВИКАТ ПОСЕЙДОНА !!
    ОТКАЧЕНАТА ПСИХИАТРИЯ В КОМБИНА С НАРКОНАПУШЕНИТЕ СИ ГО ПРОСЯТ!

    21:34 28.06.2026

  • 89 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Володимир Зеленски, президент":

    Шведски кораби акостират в Ловеч.

    21:36 28.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 баба Меца

    2 6 Отговор
    Поредната лоша инвестиция, платена от ИНФЛАЦИЯТА ни.

    21:38 28.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Тома":

    И по-важното откъде ще го пускат.

    21:38 28.06.2026

  • 96 Ба баааа

    3 3 Отговор
    Както е тръгнало острова ще се превърне в лунен пейзаж жалко за пакистанците

    21:40 28.06.2026

  • 97 Ба баааа

    3 2 Отговор
    Както е тръгнало острова ще се превърне в лунен пейзаж жалко за пакистанците

    21:40 28.06.2026

  • 98 Някоя си

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Много си пропаднала, мила! Аз разбрах защо питаш още първия път преди дни, а Той е много по умен от мен. Или пък не много, щом се занимава с тебе.

    Коментиран от #100

    21:40 28.06.2026

  • 99 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Няма евреин в света, който да не се е зародил от Украйна.

    21:41 28.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 хихи

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Иво Mинджeв":

    в Крим няма нито вода, нито ток...следователно няма и кафе 😂😂😂

    21:42 28.06.2026

  • 102 Бай онзи

    2 2 Отговор
    Тоя Трайдънт е островно изобретение!!!

    21:44 28.06.2026

  • 103 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Володимир Зеленски, президент":

    Испански кораби акостират в Мездра.

    21:44 28.06.2026

  • 104 Има и по-лоша новина.

    4 1 Отговор
    Украйна вече е тествала и автономни дронове с ИИ на фронтовата линия. Изглежда работят успешно, защото нямат пропуск, има убити руски войници при всеки от тестовете.

    21:46 28.06.2026

  • 105 Иван

    1 4 Отговор
    Северна Корея е разработила Орешник.

    21:47 28.06.2026

  • 106 Русия се превърна в тестова площадка

    4 2 Отговор
    за експериментални западни оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Полша е започва да произвежда нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    Коментиран от #110

    21:48 28.06.2026

  • 107 Иван

    0 2 Отговор
    Куба е разработила Искендери, Буревестници и Посейдони.

    21:48 28.06.2026

  • 108 Иван

    0 2 Отговор
    Алжир е разработил СУ-30.

    21:49 28.06.2026

  • 109 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Има фалическа форма":

    Това вече вие си знаете!

    21:50 28.06.2026

  • 110 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "Русия се превърна в тестова площадка":

    Боклук, не се пише "украйнски", а украински.

    Коментиран от #116

    21:51 28.06.2026

  • 111 Извинете

    3 3 Отговор
    Пак ли ще обръщат украинците хода на войната с този адски хипер супер свръхдрон?

    21:53 28.06.2026

  • 112 После

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Николай Кузнецов, адмирал":

    изплуването нещо, не става.

    21:55 28.06.2026

  • 113 ОТ ЛАЙНОВРИТИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "БАРС":

    АМА НА КОГО НЕ Е ЯСНО ЧИЙ Е??
    ИДЕ МУ ВРЕМЕТО НА ОСТРОВА!

    22:08 28.06.2026

  • 114 Васил

    0 0 Отговор
    Не си спомням да е имало хубави новини за рашистите.

    22:11 28.06.2026

  • 115 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    нещо много се смалиха ингилизките
    субмарини ???!

    челенджера поне приличаше на танк. .......
    може да го видите на изложението в Москва, редом с ейБръмсите и леоПърдите

    22:17 28.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

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