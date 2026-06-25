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Беларус: Правят се опити конфликтът, разпален от Запада в Украйна, да бъде разширен и задълбочен
  Тема: Украйна

Беларус: Правят се опити конфликтът, разпален от Запада в Украйна, да бъде разширен и задълбочен

25 Юни, 2026 17:17 1 382 54

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  • нато

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази информация, като заяви, че тя не отговаря на действителността

Беларус: Правят се опити конфликтът, разпален от Запада в Украйна, да бъде разширен и задълбочен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Беларус обвини неназовани външни сили в опити да въвлекат страната във войната в Украйна и предупреди за нарастващ външен натиск, съобщава Би Би Си.

"Правят се опити конфликтът, разпален от Запада в Украйна, да бъде разширен и задълбочен. Днес ясно усещаме стремеж Беларус да бъде въвлечена в тази война", заяви министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин в коментар, публикуван от военното ведомство.

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Хренин не посочи конкретно кои държави стоят зад тези действия, но според "Ройтерс" думите му вероятно са насочени към западните страни.

Изявлението идва ден след публикация на американския вестник The Wall Street Journal, според която Кремъл засилва натиска върху Беларус с цел отново да използва нейната територия за военни действия срещу Украйна или за операции срещу държави от НАТО.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази информация, като заяви, че тя не отговаря на действителността.

Изявлението на беларуския министър идва на фона на засиленото напрежение между Минск и Киев през последната седмица. На 19 юни украинският президент Володимир Зеленски даде едноседмичен срок на беларуските власти да демонтират четири станции за препредаване на сигнала, които според Киев подпомагат руските атаки с дронове срещу Украйна от беларуска територия. Той предупреди, че в противен случай Украйна ще предприеме "ответни мерки".

Във вторник Зеленски заяви, позовавайки се на информация от украинските въоръжени сили и разузнаването, че въпросните ретранслатори вече не функционират. Той обаче уточни, че не знае дали са били демонтирани или просто са спрели работа. Тези твърдения не могат да бъдат независимо проверени.

Настоящото напрежение се развива на фона на ролята, която Беларус изигра в началото на войната. При пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Минск предостави територията си за разполагане на руски войски, които навлязоха в Северна Украйна, включително по направлението към Киев. От беларуска територия бяха изстрелвани и руски ракети срещу украински цели. Въпреки това беларуската армия не се включи пряко във военните действия, а президентът Александър Лукашенко многократно заяви, че няма намерение да изпраща войски в Украйна.

Русия отрече да оказва натиск върху Беларус да подкрепи разширяване на войната в Украйна, а Минск заяви, че Западът се опитва да го въвлече в конфликта, предаде Ройтерс.

Бившата съветска република има стратегическо значение за всички страни, заради близките си връзки с Москва. Освен това Беларус граничи с Русия, Украйна и три държави от НАТО.

Докато руските сили се мъчат да напреднат на фронтовата линия, а Украйна засипва с дронове цели дълбоко в руската територия, украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че според него Москва иска Беларус да се ангажира по-активно на руска страна.

Вчера вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Русия е поискала да използва Беларус като отправна точка за засилване на атаките срещу Украйна и е заплашила да прекрати финансовата си подкрепа за съседката си, ако Минск не се съгласи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отвърна, че публикацията „не отговаря на реалността“ и че Беларус е „нашият (на Русия) най-близък съюзник“.

От друга страна, беларуският министър на отбраната Виктор Хренин заяви, че всъщност Западът нагнетява напрежение.

„Ситуацията по нашите граници е изключително нестабилна и продължава да се влошава. НАТО засилва военното си присъствие край тях, модернизира инфраструктурата си, съседните държави увеличават военните си бюджети, а политиците правят все по-остри милитаристични изявления“, заяви Хренин в реч пред дипломиращи се военни офицери. „Продължават усилията за продължаване и дори разширяване на горещия конфликт, разпален от Запада в Украйна. Днес ние ясно осъзнаваме явния опит да се въвлече Беларус във войната“, посочи още беларуският министър.

Европейските държави категорично отхвърлят руските обвинения, че са отговорни за войната в Украйна, срещу която Русия започна мащабна инвазия през 2022 г.

Миналия петък Зеленски заяви, че станции за препредаване на сигнали в Беларус се използват за насочване на руски атаки с дронове срещу Украйна. Той даде на беларуския президент Александър Лукашенко една седмица да ги премахне и добави: „Ако той не го направи, ние ще го направим“. Вчера Зеленски заяви, че станциите са престанали да функционират.

Въпреки че Лукашенко не е изпратил беларуски войски да воюват на страната на Русия, той позволи на президента Владимир Путин да използва Беларус като отправна точка за нахлуването в Украйна, а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени ракети на беларуска територия.

Беларус също така редовно организира съвместни военни учения с Русия и позволява на Москва да използва военните ѝ бази и полигони за обучение.

Макар Москва да е водещият партньор в отношенията между двете страни, тя също разчита на Минск – например, Беларус разполага с две големи петролни рафинерии, за да преработва руски петрол и да доставя обратно на Русия бензин, дизелово и авиационно гориво.

Тази верига на доставки стана още по-важна тази година, след като Украйна засили атаките срещу нефтопреработвателните заводи в Русия, което доведе до сериозен недостиг на гориво.

През първите пет месеца на годината железопътните превози на бензин от беларуските петролни предприятия към Русия са се увеличили почти 13 пъти в сравнение със същия период на миналата година, а тези на беларуски дизел са се утроили, според източници на Ройтерс.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    18 28 Отговор
    Армията на Лукашенко ще атакува с картофи

    Коментиран от #3, #6, #20

    17:20 25.06.2026

  • 2 аz СВО Победа 81

    14 29 Отговор
    Страх мале.🤣
    Страх тресе Глукашенко.🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    17:21 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 16 Отговор

    До коментар #2 от "аz СВО Победа 81":

    Лукашенко има ядрено оръжие ,ГЛ пак .

    Коментиран от #9, #16, #31

    17:23 25.06.2026

  • 5 Толкова просто

    14 10 Отговор
    Слушаш , не мислиш повтаряш. Четеш, информираш се, анализираш, преценяваш стигаш до извода. Къде е българина?

    Коментиран от #7

    17:23 25.06.2026

  • 6 Българин

    13 26 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    ВСУ ще ги смажат за една нощ.

    Коментиран от #52

    17:25 25.06.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 10 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова просто":

    Ако имаш чип от "Вкиснало Зеле" -НЕ СТАВА!!!

    Коментиран от #48

    17:25 25.06.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    12 20 Отговор
    Натискай на картофите, с Русия и Украйна се не занимавай !!! Подайте за членство в НАТО ☝️

    17:25 25.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А го сложим групово на Блогъра от Москва

    11 10 Отговор
    Пускам двама роми да го разработят предварително.
    После му се изреждаме във всички отверстия!

    Коментиран от #50

    17:29 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    16 19 Отговор
    Путин подпали Чечня, Грузия и Украйна. Защо да не подпали и Беларус.

    Коментиран от #14

    17:30 25.06.2026

  • 13 Те това е

    9 12 Отговор
    Или спираш ретранслаторите, или ги спираме ние заедно с двете НПЗ-та

    17:31 25.06.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    7 18 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    ...и нощес сринах Венецуела !!!
    Братская помощь от Русия ☝️😄

    Коментиран от #36

    17:32 25.06.2026

  • 15 Хайде Стига

    18 17 Отговор
    У крайна спечели войната . Наглото малко зелено човече да престане да ходи и да проси . Стига толкова сме помагали и давали пари и всякаква помощ на корумпираният киевски режим. Зелен ски спечели няма какво повече. Да си изтегли войските от Донбас и да не ни занимава и плаши , че ни пазел от Путин.
    На всички ни омръзна да ни пробутват лъжи.

    Коментиран от #19

    17:32 25.06.2026

  • 16 Престани излагаш се

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всички разбрахме че си от Игнатиево, с цвят кюмюрен мат

    17:32 25.06.2026

  • 17 идиоти вън

    21 9 Отговор
    Абе тия англосаксонци няма да мирясат и нас курбан ще ни хвърлят, докато некои лешници не им набият канчетата и не почнат да светат и на светло!!!

    17:37 25.06.2026

  • 18 Рублевка

    21 10 Отговор
    През Втората световна война бандеровците са избили 25% от населението в Беларус. Всеки четвърти. Няма семейство, което да не е станало жертва на бандеровщината.

    17:37 25.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 идиоти вън

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Прдеставям си колко по-смешно и от Швек ще изглежда на източния фронт под командването на некой Джон?!?!?

    17:40 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ей Ай

    16 8 Отговор
    Путин няма да пренесе войната в Беларус. Там са единствените сигурни руски рафинерии. Без тях в Москва ще има бунт.

    Коментиран от #32

    17:42 25.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фашизма

    16 7 Отговор
    няма почивен ден! Добре, че е Русия, че за втори път да го нарита!

    Коментиран от #34, #51

    17:46 25.06.2026

  • 26 Не не искам

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Не , не искам да има някакви дечица фъфлещи на някъв смешен язык със селски диалект наречен северно Македонски . Ох пардон - у краински ?

    17:52 25.06.2026

  • 27 Клети, нещастни копейки 🤪

    6 11 Отговор
    Като гледам българските копейки на какви невероятни руски лъжи за войната вярват, се сетих за севернокорейците, които вярваха, че участват на Световното по футбол и са станали световни шампиони. 🙃

    17:54 25.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    4 10 Отговор
    На 25 юни украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтения склад „Полтавская“ в Краснодарския край. СБУ е нанесла удари и по два руски нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан (Башкирия) в РФ.

    17:55 25.06.2026

  • 30 Доста слаба статия

    11 3 Отговор
    Две теми са повторени по три пъти. Да не ви плащат на дума или нещо?

    17:55 25.06.2026

  • 31 Лукашенко

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    се страхува да се противопостави на Украйна, защото го е страх от преврат. Беларуската армия не иска да воюва срещу Украйна. Лукашенко е наясно с това и трябва да балансира между натиска от страна на Путин и Беларус да се включи с войски и да помага на Русия и нежеланието на беларусите да воюват срещу украинците.

    Коментиран от #39

    17:57 25.06.2026

  • 32 Миролюб Войнов, аналитик

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Ей Ай":

    ".. Путин няма да пренесе..."

    Путин вече е НИКОЙ, оставен на самотек !!!
    Руските олигарси са вдигнали ръце от него - те си крепят бизнеса, той да се оправя с войната. Това е ситуацията в Кремле.

    17:58 25.06.2026

  • 33 Гаварит Масква

    4 7 Отговор
    Бензина нет!

    17:58 25.06.2026

  • 34 Рипай у нужнико въшлю😀

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Фашизма":

    Да ти се изхождат хората на главата !😃😃😂

    Коментиран от #37, #41, #46

    18:00 25.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дон Корлеоне

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    18:02 25.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пропагандата

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Лукашенко":

    винаги се цели в глупака!

    18:03 25.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишелчо

    8 2 Отговор
    Спри да гледаш лъжливите окрайнски канали . Окрайната ке остане с три области !

    18:06 25.06.2026

  • 43 Емил

    3 3 Отговор
    Рядко срещано правилно заглавие на статия!

    18:07 25.06.2026

  • 44 анонимен

    3 3 Отговор
    Беларус да не се оплаква, щом позволява диктатора да ги управлява,

    18:10 25.06.2026

  • 45 Широко скроен

    1 0 Отговор
    За сметка на това,скъсен!

    18:10 25.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 !!!?

    0 0 Отговор
    "Правят се опити конфликтът, разпален от Запада в Украйна, да бъде разширен и задълбочен" !!!?

    18:14 25.06.2026

  • 48 Толкова просто

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Червена лампа.....предлаганият чип е ....чип старо поколение......чип старо поколение

    18:15 25.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "А го сложим групово на Блогъра от Москва":

    Аз съм кавалер, пускам Найка ти

    18:39 25.06.2026

  • 51 Тъй го рита

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фашизма":

    Ама с гъz

    18:42 25.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бен Търпин

    1 1 Отговор
    Западът трябва да си получи заслуженото,и рано или късно това ще се случи. Върхушката на европа ще вземе своят урок,който ще остави трайни следи за векове напред.

    18:45 25.06.2026

  • 54 История

    0 0 Отговор
    Ще замините във вечност...заедно с моряшките си фанели.жалко за вас млади момчета.. Заради дърти боклуци от КГВ.
    Главите им пълни с пропагандата от миналия век..

    19:01 25.06.2026

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