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Бившият министър на правосъдието на Южна Корея получи 25 години затвор за ролята си в опита за военно положение

Бившият министър на правосъдието на Южна Корея получи 25 години затвор за ролята си в опита за военно положение

22 Юни, 2026 09:51, обновена 22 Юни, 2026 09:56 430 1

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  • военно положение

Присъдата е част от мащабната съдебна кампания срещу бивши висши представители на властта след кризата от декември 2024 г.

Бившият министър на правосъдието на Южна Корея получи 25 години затвор за ролята си в опита за военно положение - 1
Снимка: БГНЕС/Отстраненият от длъжност президент на Южна Корея Юн Сук Йол
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на правосъдието на Южна Корея, Пак Сун-дже, беше осъден на 25 години затвор за участието си в неуспешния опит за налагане на военно положение, предприет от тогавашния президент Юн Сук-йол през декември 2024 година, предава News.bg.

Съдът прие, че Пак е съдействал активно за изпълнението на извънредните мерки, които според обвинението са били насочени към ограничаване на демократичните институции и конституционния ред в страната. Разследващите твърдят, че по време на кризата той е организирал спешни съвещания в Министерството на правосъдието, обсъждал е изпращането на прокурори към специални структури, създадени във връзка с военното положение, проверявал е капацитета на местата за задържане и е наредил мобилизирането на служители, отговарящи за забраните за напускане на страната.

До последно Пак Сун-дже отричаше обвиненията срещу себе си и настояваше, че не е подкрепял действията на президента. Въпреки това съдът е преценил, че действията му са представлявали съществена подкрепа за опита за налагане на извънреден режим.

Централна фигура в поредицата дела остава бившият държавен глава Юн Сук-йол. През февруари той беше осъден на доживотен затвор, след като беше признат за виновен в ръководене на бунт и опит за установяване на военно положение. Според съда той е използвал армията и полицията за оказване на натиск върху парламента и политическите си опоненти. Макар прокуратурата да е поискала смъртно наказание, магистратите са наложили доживотен затвор.

Освен това Юн получи и отделна петгодишна присъда по друго дело, свързано със злоупотреба с власт и възпрепятстване на разследването на събитията около кризата.

Сред най-тежко наказаните фигури е и бившият министър на отбраната Ким Йон-хьон, който беше осъден на 30 години затвор за ключовата си роля при мобилизирането на армията. Бившият министър-председател Хан Дък-су също получи тежка присъда от 23 години лишаване от свобода.

Кризата започна на 3 декември 2024 г., когато президентът Юн Сук-йол обяви военно положение. Решението предизвика незабавна политическа реакция. Парламентът успя да се събере извънредно въпреки създалото се напрежение и в рамките на няколко часа отмени президентския указ. Последваха масови обществени протести, процедура по импийчмънт срещу държавния глава и безпрецедентна серия от наказателни разследвания срещу високопоставени политици, военни и полицейски ръководители.

Според анализатори настоящите съдебни процеси представляват най-мащабното търсене на наказателна отговорност от представители на южнокорейския политически елит от периода след демократизацията на страната в края на 80-те години. Делата се разглеждат като важен тест за устойчивостта на демократичните институции и върховенството на закона в една от водещите демокрации в Азия.


Южна Корея
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  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Да го предадат на севрните братя да го накажат те.

    10:03 22.06.2026

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