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Северна Корея разкритикува Южна Корея за участие в учението RIMPAC

Северна Корея разкритикува Южна Корея за участие в учението RIMPAC

17 Юли, 2026 08:45 610 6

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Пхенян предупреди Сеул и Вашингтон, че ще носят отговорност за всяка „непредвидима ескалация“ в региона

Северна Корея разкритикува Южна Корея за участие в учението RIMPAC - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея нарече Южна Корея „марионетка“ след участието ѝ в ръководеното от САЩ международно военноморско учение Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Пхенян предупреди, че Сеул и Вашингтон ще трябва да понесат отговорността за всяка „непредвидима ескалация“ в региона.

Коментарите на севернокорейската държавна информационна агенция KCNA идват след учението RIMPAC, проведено миналата седмица на Хаваите, по време на което южнокорейските военноморски сили за първи път оглавиха морските сили в рамките на маневрите.

RIMPAC се определя като най-голямото международно военноморско учение в света и се провежда на всеки две години. В тазгодишното издание участваха около 30 държави, сред които Япония, Канада и Австралия.

Според KCNA „южнокорейските марионетни сили участваха като основен компонент“ в момент, когато „военното съглашателство става все по-явно“ - препратка към засиленото военно сътрудничество между Южна Корея и Япония, както и към задълбочаването на отношенията между Сеул и НАТО.

Това е първият случай от около година и три месеца, в който Северна Корея използва термина „марионетка“ по адрес на Южна Корея.

KCNA заяви още, че RIMPAC не е просто „рутинно учение срещу хипотетичен противник“, а демонстрация на военна сила от страна на САЩ и техните съюзници, насочена срещу държави в Индо-Тихоокеанския регион.

„Всички тези факти показват кои сили всъщност разклащат основите на световния мир и сигурност и предвещават възможността от нежелани ситуации на Корейския полуостров и в региона, ако те не бъдат предотвратени“, посочва агенцията.

Севернокорейската медия разкритикува и съвместно учение на морската пехота на САЩ и Южна Корея, като заяви, че въздушната операция е симулирала „дълбоко проникване в тила на противника“, излитайки от американския десантен кораб USS Essex.

Критиките идват на фона на засиленото внимание, което Северна Корея отделя на модернизацията на военноморските си сили. По-рано този месец KCNA съобщи, че лидерът Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелване на стратегическа крилата ракета и изпитания на оръжейните системи на новия 5000-тонен разрушител Kang Kon.


Северна Корея
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    Коментиран от #3

    08:50 17.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    2 3 Отговор
    Сега копейките ще ни убеждават че в Северна Корея е по-хубаво от Южна Корея. Успех.

    08:51 17.07.2026

  • 3 Ти си....

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Б@вн0р@. Z Vи. V@щ

    Коментиран от #4

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  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

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    Коментиран от #5, #6

    09:08 17.07.2026

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