Северна Корея разкритикува Южна Корея за участие в учението RIMPAC

Северна Корея нарече Южна Корея „марионетка“ след участието ѝ в ръководеното от САЩ международно военноморско учение Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Пхенян предупреди, че Сеул и Вашингтон ще трябва да понесат отговорността за всяка „непредвидима ескалация“ в региона.

Коментарите на севернокорейската държавна информационна агенция KCNA идват след учението RIMPAC, проведено миналата седмица на Хаваите, по време на което южнокорейските военноморски сили за първи път оглавиха морските сили в рамките на маневрите.

RIMPAC се определя като най-голямото международно военноморско учение в света и се провежда на всеки две години. В тазгодишното издание участваха около 30 държави, сред които Япония, Канада и Австралия.

Според KCNA „южнокорейските марионетни сили участваха като основен компонент“ в момент, когато „военното съглашателство става все по-явно“ - препратка към засиленото военно сътрудничество между Южна Корея и Япония, както и към задълбочаването на отношенията между Сеул и НАТО.

Това е първият случай от около година и три месеца, в който Северна Корея използва термина „марионетка“ по адрес на Южна Корея.

KCNA заяви още, че RIMPAC не е просто „рутинно учение срещу хипотетичен противник“, а демонстрация на военна сила от страна на САЩ и техните съюзници, насочена срещу държави в Индо-Тихоокеанския регион.

„Всички тези факти показват кои сили всъщност разклащат основите на световния мир и сигурност и предвещават възможността от нежелани ситуации на Корейския полуостров и в региона, ако те не бъдат предотвратени“, посочва агенцията.

Севернокорейската медия разкритикува и съвместно учение на морската пехота на САЩ и Южна Корея, като заяви, че въздушната операция е симулирала „дълбоко проникване в тила на противника“, излитайки от американския десантен кораб USS Essex.

Критиките идват на фона на засиленото внимание, което Северна Корея отделя на модернизацията на военноморските си сили. По-рано този месец KCNA съобщи, че лидерът Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелване на стратегическа крилата ракета и изпитания на оръжейните системи на новия 5000-тонен разрушител Kang Kon.