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Иран съобщи за кратък разговор със САЩ по ядрената програма, без начало на преговори

Иран съобщи за кратък разговор със САЩ по ядрената програма, без начало на преговори

22 Юни, 2026 13:54, обновена 22 Юни, 2026 14:00 677 3

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Техеран подчертава, че контактът не представлява официални преговори

Иран съобщи за кратък разговор със САЩ по ядрената програма, без начало на преговори - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран съобщи, че негови представители са провели „съвсем кратък разговор“ със свои американски колеги по въпросите, свързани с иранската ядрена програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заявява пред иранската агенция ИРНА, че дискусията е била много кратка и не може да се определи като начало на официални преговори.

По думите му американската делегация е изложила „изключително кратко и сбито“ своята позиция по ядрената програма, а иранската страна е направила същото. Багаи уточнява, че в рамките на разговора са били представени само основните позиции на двете страни.

Техеран подчертава, че контактът не е навлязъл в подробности и не представлява същински преговорен процес по иранската ядрена програма.

Темата за иранската ядрена програма е част от международните усилия за неразпространение на ядрено оръжие и се следи от Европейския съюз и НАТО, в които България участва като член. Развитието на диалога между Иран и САЩ има значение за стабилността в Близкия изток и за глобалната сигурност.


Иран (Ислямска Република)
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    Аман от Иран

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    Иран няма да отстъпи от ядрената си програма. Най много да я ограничи. А Тръмп ще се съгласи, защото изборите наближават и хората стават все по недоволни от тая война. Така че защо трябваше всичко това да се случва и да страдат всички от цените на петрола?

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