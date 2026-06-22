Казахстан и Европейският съюз: Изграждане на следващата глава на стратегическото партньорство

Партньорството между Казахстан и ЕС е по-важно днес от всякога, пише президентът на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в авторска статия за Euronews, като посочва три ключови стратегически цели за изграждането на следващата глава на стратегическото партньорство.

Десетилетие след подписване на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество (EPCA) през 2015 г., днес ЕС е най-големият търговски и инвестиционен партньор на Казахстан.

Хиляди европейски компании успешно оперират в нашата страна, натрупвайки печалби и ползи за Европа, като същевременно помагат за модернизирането и диверсифицирането на нашата икономика.

Това беше и е голямо постижение. Но достатъчно ли е то в един бързо променящ се свят? Смятам, че не.

Връщам се в Брюксел с открита мотивация и ясно убеждение: партньорството между Казахстан и Европейския съюз е по-важно днес от всякога. И именно затова то трябва да бъде укрепено.

Сътрудничество Казахстан-ЕС: Три ключови стратегически цели

По-конкретно, следващата глава на сътрудничеството между Казахстан и ЕС трябва да се стреми към три ключови стратегически цели: 1) укрепване на устойчивостта, 2) разширяване на свързаността от всякакъв вид и 3) създаване на нови възможности за гражданите.

Това е необходимо, защото предишните геополитически условия вече не са валидни. Географията и силата отново излизат на преден план.

Възраждащата се конкуренция бързо преформатира потоците на търговията, технологиите и инвестициите. Глобалните вериги за доставки са уязвими по нов начин.

Търговската и икономическата взаимозависимост сега стават жертва на националната сигурност.

Както Европа добре знае, при такива обстоятелства държавите могат или да се оттеглят в съперничещи си блокове, или да изграждат нови партньорства, основани на взаимно уважение и споделен интерес.

Казахстан също знае това: нашата география ни поставя на пресечната точка на континентите; нашата външна политика се стреми да ги свързва.

Свързващата роля на Казахстан все повече се подкрепя от икономическата сила

Тази свързваща роля все повече се подкрепя от икономическата сила. През 2025 г. икономиката на Казахстан нарасна с 6,5%, като БВП достигна 306 милиарда долара.

Според перспективите за световната икономика на МВФ през 2026 г. се очаква той да надхвърли 360 милиарда долара. Един по-голям и по-динамичен Казахстан означава по-силен партньор за Европа в сърцето на Евразия.

Всеки пътешественик разбира, че колкото по-несигурно е пътуването, толкова по-голяма е стойността на надеждните спътници.

С нарастването на несигурността в нашия свят Казахстан и Европа вече са спътници в едно пътуване. Нашият балансиран, прагматичен и конструктивен подход към международното сътрудничество остава непроменен.

Ние все още сме твърдо ангажирани с Устава на Организацията на обединените нации. Продължаваме да даваме предимство на диалога и мирното разрешаване на конфликти. Може невинаги имаме еднакво мнение, но добре се познаваме.

„Енергийната сигурност е ясен пример за нашето взаимно доверие“

Взаимозависимостта създава устойчивост. Погледнете енергетиката, където надеждността бързо придоби стратегическо значение. Казахстан сега доставя почти 13% от вноса на нефт в ЕС и 16% от неговия природен уран.

Енергийната сигурност е ясен пример за нашето взаимно доверие, повишената устойчивост и способността да постигаме резултати в един по-нестабилен свят.

Защо да не направим същото и в селското стопанство? Продоволствената сигурност е нарастваща стратегическа грижа в световен мащаб. Казахстан е един от основните производители и износители на зърно в света, със силен потенциал за европейските пазари, които се нуждаят от диверсификация.

Едновременно с това европейското ноу-хау, технологиите и инвестициите могат да подкрепят по-дълбоката преработка и селскостопанското производство с по-висока добавена стойност в нашата страна.

По същия начин глобалният икономически преход към устойчив растеж ще изисква безпрецедентно ангажиране. Критичните суровини, възобновяемите технологии, енергийната ефективност и новите индустриални екосистеми бързо оформят бъдещата конкурентоспособност.

И тук отново Казахстан може да внесе значителни ресурси и индустриален потенциал, ако Европа го посрещне с експертиза, технологии и инвестиции. И двете ни икономики ще растат, и двете ще бъдат по-устойчиви.

Сигурните и ефективни транспортни маршрути са стратегически артерии

Надграждайки върху нашето първо десетилетие сътрудничество, не е ли време нашите икономически отношения да преминат от традиционния модел на добив на суровини срещу инвестиции към партньорство, което създава стойност на всеки етап чрез напреднала преработка, трансфер на технологии, научноизследователски партньорства и съвместни предприятия?

Погледнете свързаността. В Казахстан разбираме, че сигурните и ефективни транспортни маршрути, подобно на Пътя на коприната, винаги са били стратегически артерии.

Ето защо развиваме Средния коридор между Европа и Азия, който естествено съответства на стратегията Global Gateway на ЕС.

Но свързаността означава повече от по-бързо придвижване на стоки през граници. Средният коридор е по-добре да бъде разглеждан като гръбнак на възникваща система, свързваща пазарите и икономическите двигатели на Европа с ресурсите на Централна Азия, зараждащата се индустриална база и логистичния потенциал.

Истинската свързаност – помислете за каналите, морските маршрути и пътищата на древността – винаги е създавала стойност чрез възможности. Тя интегрира пазари, насърчава инвестиции, подкрепя предприемачеството и сближава обществата. Тя използва географията за производителност.

Изкуствен интелект, цифрово управление, иновационни екосистеми и надеждни технологии

Ето защо нашето партньорство трябва също така да обхване технологиите, които ще осигурят бъдещия просперитет. Изкуственият интелект, цифровото управление, иновационните екосистеми и надеждните технологии бързо се превръщат в централни елементи на икономическата конкурентоспособност и националната устойчивост.

Казахстан си е поставил амбициозни цели за превръщането си в по-дигитална държава чрез цифровизация на обществените услуги, развитие на управление, основано на данни, и инвестиции в изкуствен интелект.

Ние сме ангажирани да продължим нашето тясно сътрудничество с европейските технологични компании, за да гарантираме, че технологичният напредък остава приобщаващ, сигурен и ориентиран към човека.

Преди всичко едно наистина стратегическо партньорство трябва осезаемо да носи ползи за гражданите. Постигнат е значителен напредък по визова система, която ще позволи по-дълги и по-лесни пътувания и ще има практическо значение за студенти, изследователи, предприемачи и семейства от всички страни.

Да повишим нивото на образованието, науката и иновациите

Трябва също така да повишим нивото на образованието, науката и иновациите. Участието на Казахстан в Erasmus+ и Horizon Europe вече показва мащаба на възможностите. Нуждаем се от повече академична мобилност и сътрудничество, повече съвместни иновации и повече пътища за младите хора.

Времето не стои неподвижно за никого от нас.

Казахстан навлиза в следващото десетилетие на своето партньорство с ЕС като нация в процес на обновление, която вярва, че устойчивостта започва у дома.

Нашата нова конституция е първото голямо рестартиране след придобиване на независимостта. Тя отразява стремежите на нашето следващо поколение да живее в справедлива и честна страна, основана на закона и реда, изградена върху непоколебимото уважение и защита на основните човешки права и свободи.

Тя е резултат от всеобхватни политически и икономически реформи, насочени към засилване на обществената отчетност и повишаване на ефективността на институциите съгласно формулата „Силен президент, влиятелен парламент и носещо отговорност правителство“.

Искаме нашите партньори и инвеститори да виждат в Казахстан нови пазари, но също така стабилни правила и предвидимо, справедливо и прозрачно икономическо управление.

Последното десетилетие ни даде увереност, че можем успешно да си партнираме. Когато гледаме към следващото десетилетие, вярваме, че нашето партньорство трябва да носи значими резултати.

Добрата новина е, че Европа и Казахстан вече разполагат с повечето инструменти и ресурси, необходими за засилване на тяхното партньорство.

Чрез иновации заедно ще изградим останалото.