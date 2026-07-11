Бъдещите отношения между Будапеща и Москва ще продължат да се развиват в дух на стратегически прагматизъм и икономическо сътрудничество, насочено към защита на националните интереси.
Тази позиция се потвърждава от унгарското дипломатическо ведомство, ръководено от новия външен министър Анита Орбан, поела поста през май тази година, в съответствие с дългосрочната линия на премиера Виктор Орбан.
Унгария остава силно зависима от доставките на руски петрол и газ и няма намерение да прекъсва енергийното си партньорство с Руската федерация.
Агенция Reuters отбелязва, че Будапеща редовно е подложена на натиск от страна на Брюксел заради близките си контакти с Кремъл и опитите да блокира или забави европейските инициативи за Украйна.
Макар наскоро страната частично да смекчи позицията си, като деблокира преговорите по един от клъстерите за присъединяване на Киев към ЕС, унгарската дипломация категорично защитава правото си да поддържа редовни консултации с Русия като легитимна и стандартна дипломатическа практика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
22:20 11.07.2026
2 Име
Коментиран от #6
22:24 11.07.2026
3 Бат Миленчо,
22:24 11.07.2026
4 Сандо
22:31 11.07.2026
5 ?????
ПАКШ-2 едва ли някой ще им го построи по-сигурно и по-евтино.
Маджарите не лапат шараните като нашта сглобка.
И да напомня сглобката - Баце, Шиши, Кикитата.
22:32 11.07.2026
6 Без майтап
До коментар #2 от "Име":Руснаци, сърби, унгарци ,заспиват и в сънищата сънуват Черно море на техните граници. А България, ами тя даже не е създала и азбуката която ползват руснаците. БЕЗ МАЙТАП.
Коментиран от #8, #18, #23
22:34 11.07.2026
7 Баламата
Коментиран от #10
22:36 11.07.2026
8 Историк
До коментар #6 от "Без майтап":Ама България ли е създала азбуката? Нещо много се отвличаш
Коментиран от #17, #21
22:38 11.07.2026
9 Стар шофьор
Коментиран от #12
22:39 11.07.2026
10 Дзак
До коментар #7 от "Баламата":Тогава не се предлагай!
22:41 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
До коментар #11 от "Иван":Нима?
22:48 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Георги Първанов
До коментар #8 от "Историк":Аз не съмнено бил президент на България, аз просто съм просто ИСТОРИК.
22:54 11.07.2026
18 Иван
До коментар #6 от "Без майтап":Не си прави майтап когато си гол.
Коментиран от #22
22:54 11.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хмм
22:57 11.07.2026
21 11111
До коментар #8 от "Историк":Азбуката я има в компито. Никой нищо не е създавал
23:18 11.07.2026
22 Без майтап
До коментар #18 от "Иван":Много си прав дядо Иване. Мечтата на много хора от там където изгрява слънцето е българина да бъде гол, не само гол а и на......н .
23:27 11.07.2026
23 Българската азбука
До коментар #6 от "Без майтап":е написана за нас по поръчка на византийския император във Византия. Византийска азбука за българи. Българските възрожденци пишат своите творби в Руската империя, където получават образование. С изключение на отец Паисий.
23:38 11.07.2026
24 Ауууу
23:46 11.07.2026