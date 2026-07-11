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Унгария очерта бъдещите си връзки с Русия

Унгария очерта бъдещите си връзки с Русия

11 Юли, 2026 22:12, обновена 11 Юли, 2026 22:17 1 656 24

  • унгария-
  • русия-
  • политика

Будапеща продължава да залага на прагматичния диалог с Москва въпреки критиките от страна на Европейския съюз

Унгария очерта бъдещите си връзки с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бъдещите отношения между Будапеща и Москва ще продължат да се развиват в дух на стратегически прагматизъм и икономическо сътрудничество, насочено към защита на националните интереси.

Тази позиция се потвърждава от унгарското дипломатическо ведомство, ръководено от новия външен министър Анита Орбан, поела поста през май тази година, в съответствие с дългосрочната линия на премиера Виктор Орбан.

Унгария остава силно зависима от доставките на руски петрол и газ и няма намерение да прекъсва енергийното си партньорство с Руската федерация.

Агенция Reuters отбелязва, че Будапеща редовно е подложена на натиск от страна на Брюксел заради близките си контакти с Кремъл и опитите да блокира или забави европейските инициативи за Украйна.

Макар наскоро страната частично да смекчи позицията си, като деблокира преговорите по един от клъстерите за присъединяване на Киев към ЕС, унгарската дипломация категорично защитава правото си да поддържа редовни консултации с Русия като легитимна и стандартна дипломатическа практика.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 4 Отговор
    Бат Милене ,пуснете поне един унгаро-цгнски кючек да има за фон ...барош барош.....

    22:20 11.07.2026

  • 2 Име

    11 2 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #6

    22:24 11.07.2026

  • 3 Бат Миленчо,

    13 1 Отговор
    Наздраве с една унгарска палинка. Стига с тази парцуца, ве

    22:24 11.07.2026

  • 4 Сандо

    24 2 Отговор
    Така правят разумните хора,мислещи за страната си и действащи за нейното благо.А не като нашите въртиопашатковци с ненаситни търбуси,способни да продадат майка си,баща си и рода до девето коляно.

    22:31 11.07.2026

  • 5 ?????

    21 1 Отговор
    Уф.
    ПАКШ-2 едва ли някой ще им го построи по-сигурно и по-евтино.
    Маджарите не лапат шараните като нашта сглобка.
    И да напомня сглобката - Баце, Шиши, Кикитата.

    22:32 11.07.2026

  • 6 Без майтап

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Руснаци, сърби, унгарци ,заспиват и в сънищата сънуват Черно море на техните граници. А България, ами тя даже не е създала и азбуката която ползват руснаците. БЕЗ МАЙТАП.

    Коментиран от #8, #18, #23

    22:34 11.07.2026

  • 7 Баламата

    7 1 Отговор
    Ковшийката ми е много мила,ама сиренето в магазина и ракията в ресторанта е с пари

    Коментиран от #10

    22:36 11.07.2026

  • 8 Историк

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    Ама България ли е създала азбуката? Нещо много се отвличаш

    Коментиран от #17, #21

    22:38 11.07.2026

  • 9 Стар шофьор

    16 1 Отговор
    В Унгария пътищата са изключително качествени. Танкове могат да минават, няма да мръднат. Трафикът на цяла Западна Европа минава през Унгария и Сърбия, една дупка няма по пътищата. Това като сравнение с нашите крадливи правителства за последните 37 години!

    Коментиран от #12

    22:39 11.07.2026

  • 10 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баламата":

    Тогава не се предлагай!

    22:41 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Нима?

    22:48 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Георги Първанов

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Аз не съмнено бил президент на България, аз просто съм просто ИСТОРИК.

    22:54 11.07.2026

  • 18 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    Не си прави майтап когато си гол.

    Коментиран от #22

    22:54 11.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    3 1 Отговор
    щастлива орбанката, обещаха им 10 млрд.

    22:57 11.07.2026

  • 21 11111

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Азбуката я има в компито. Никой нищо не е създавал

    23:18 11.07.2026

  • 22 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Много си прав дядо Иване. Мечтата на много хора от там където изгрява слънцето е българина да бъде гол, не само гол а и на......н .

    23:27 11.07.2026

  • 23 Българската азбука

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    е написана за нас по поръчка на византийския император във Византия. Византийска азбука за българи. Българските възрожденци пишат своите творби в Руската империя, където получават образование. С изключение на отец Паисий.

    23:38 11.07.2026

  • 24 Ауууу

    0 0 Отговор
    Пак ли ще стават лоши унгарците?

    23:46 11.07.2026

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