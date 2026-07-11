Бъдещите отношения между Будапеща и Москва ще продължат да се развиват в дух на стратегически прагматизъм и икономическо сътрудничество, насочено към защита на националните интереси.

Тази позиция се потвърждава от унгарското дипломатическо ведомство, ръководено от новия външен министър Анита Орбан, поела поста през май тази година, в съответствие с дългосрочната линия на премиера Виктор Орбан.

Унгария остава силно зависима от доставките на руски петрол и газ и няма намерение да прекъсва енергийното си партньорство с Руската федерация.

Агенция Reuters отбелязва, че Будапеща редовно е подложена на натиск от страна на Брюксел заради близките си контакти с Кремъл и опитите да блокира или забави европейските инициативи за Украйна.

Макар наскоро страната частично да смекчи позицията си, като деблокира преговорите по един от клъстерите за присъединяване на Киев към ЕС, унгарската дипломация категорично защитава правото си да поддържа редовни консултации с Русия като легитимна и стандартна дипломатическа практика.