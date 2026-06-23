Бившият лидер на юнионистите Джефри Доналдсън признат за виновен за сексуални престъпления

Бившият лидер на най-голямата юнионистка партия в Северна Ирландия Джефри Доналдсън беше признат за виновен за извършване на сексуални посегателства срещу две жени, когато те са били малолетни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдебен състав в северноирландския град Нюри е постановил, че Доналдсън е виновен по обвинения в изнасилване, както и по 13 обвинения за сексуално посегателство и 4 за непристойно поведение спрямо две жени. Според информацията деянията са извършвани в периода между 1985 и 2008 г. Политикът е отрекъл обвиненията.

Виновна по делото е призната и съпругата му Елеанор Доналдсън, която е обвинена в помагачество и съучастие. Съдът обаче я е обявил за недееспособна поради здравословни проблеми.

Джефри Доналдсън, на 63 години, е една от най-известните политически фигури в Северна Ирландия и дългогодишен депутат в британския парламент. Той беше арестуван през март 2024 г., след което се оттегли от ръководството на Демократична юнионистка партия.

Политикът е бил и най-дълго служилият северноирландски депутат в британския парламент, след като е избран през 1997 г. През 2016 г. той е бил удостоен с рицарско звание от покойната кралица Елизабет II за политически заслуги.

Като част от Европейското политическо пространство, подобни съдебни процеси в Обединеното кралство се следят и в България, особено когато засягат публични фигури. Темата е свързана и с въпросите за върховенството на правото и отчетността на политическите елити, които са част от общите демократични стандарти в европейските държави.