Кола се взриви пред полицейски участък край Белфаст

26 Април, 2026 09:48 709 4

  • атентат-
  • взрив-
  • полиция-
  • северна ирландия

Няма пострадали полицаи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кола се взриви пред полицейски участък близо до Белфаст през нощта, съобщи в неделя северноирландският вестник Belfast Telegraph, цитиран от "Ройтерс".

Няма пострадали полицаи, уточни news.bg.

Полицейската служба на Северна Ирландия заяви в изявление, че се провежда евакуационна операция след сигнал за сигурност в Дънмъри, южно от Белфаст.

Belfast Telegraph публикува снимка на горяща кола.

Въпреки че мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен сложи край на три десетилетия религиозно насилие в Северна Ирландия, полицаите все още спорадично са обект на нападения от малки отцепнически групи, съставени предимно от националистически бойци, противопоставящи се на британското управление в региона.


  • 1 име

    2 0 Отговор
    Ирландците са окупирани и колонизирани още в края на XVIII, началото на XIX век. С право не обичат английските кърлежи.

    09:54 26.04.2026

  • 2 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят колите в Белфаст...

    09:57 26.04.2026

  • 3 Демократ

    0 0 Отговор
    Не е тайна никому че ИРА са създаденинот Щази и немските служби.

    10:03 26.04.2026

  • 4 Демократ

    0 0 Отговор
    Светът ще де оправи когатонумрр и последния германец

    10:05 26.04.2026

