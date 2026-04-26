Кола се взриви пред полицейски участък край Белфаст

Кола се взриви пред полицейски участък близо до Белфаст през нощта, съобщи в неделя северноирландският вестник Belfast Telegraph, цитиран от "Ройтерс".
Няма пострадали полицаи, уточни news.bg.
Полицейската служба на Северна Ирландия заяви в изявление, че се провежда евакуационна операция след сигнал за сигурност в Дънмъри, южно от Белфаст.
Belfast Telegraph публикува снимка на горяща кола.
Въпреки че мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен сложи край на три десетилетия религиозно насилие в Северна Ирландия, полицаите все още спорадично са обект на нападения от малки отцепнически групи, съставени предимно от националистически бойци, противопоставящи се на британското управление в региона.
