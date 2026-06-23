Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Руската икономика остава стабилна въпреки колебанията на петролните пазари

Кремъл: Руската икономика остава стабилна въпреки колебанията на петролните пазари

23 Юни, 2026 13:48, обновена 23 Юни, 2026 13:52 756 30

  • кремъл-
  • русия-
  • икономика-
  • колебания-
  • петролни пазари

Дмитрий Песков заяви, че няма основания за съмнения относно макроикономическата устойчивост на страната

Кремъл: Руската икономика остава стабилна въпреки колебанията на петролните пазари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма основания за съмнения относно макроикономическата стабилност на Русия въпреки силната волатилност на световните петролни пазари. Изказването му беше направено по време на брифинг с журналисти и бе цитирано от руската агенция ТАСС, предава БТА.

„В момента няма никакви поводи за съмнения относно макроикономическата стабилност в страната ни. Стабилността на руската икономика е гарантирана“, посочи Песков.

По думите му темата за устойчивостта на икономиката многократно е била обсъждана на икономически съвещания с участието на руския президент Владимир Путин. Според говорителя както държавният глава, така и правителството са давали уверения за стабилното състояние на икономиката.

Изявлението идва на фона на понижението на цените на петрола през последните дни. Спадът бе отчетен след началото на фактически преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Към момента референтният за Европа сорт Брент се търгува около 78 долара за барел.

Песков призна, че резките колебания на петролните пазари оказват влияние върху всички икономики по света, включително и върху руската.

„Що се отнася до силната волатилност на петролните пазари - да, тя е налице. И тя по един или друг начин оказва влияние върху всички икономики в света. Това оказва влияние и върху нашата икономика“, заяви той.

Въпреки това говорителят на Кремъл подчерта, че зависимостта на бюджета от приходите от петрол и газ постепенно намалява. По думите му делът на непетролните и негазовите приходи продължава да се увеличава и това е един от факторите, които допринасят за устойчивостта на руската икономика.

„Безспорно приходите от петрола продължават да представляват съществен принос за формирането на бюджета на страната ни, но делът на приходите, които не са свързани с петрола и газа, се увеличава“, каза Песков.

Той допълни, че руското правителство редовно отчита тази тенденция като важен елемент от икономическата стабилност на страната.

Колебанията в цените на петрола имат значение и за държавите от Европейския съюз, включително България, тъй като влияят върху цените на горивата, транспортните разходи и инфлационните процеси. Развитието на петролните пазари и ситуацията в Близкия изток се следят внимателно от европейските държави заради отражението им върху енергийната сигурност и икономическата стабилност в региона.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 20 Отговор
    Петрола е само 5 процента от бюджета на Русия.

    13:56 23.06.2026

  • 2 Варна 3

    21 10 Отговор
    Руската икономика не е стабилна. Никога. Само с ресурси.

    Коментиран от #14

    13:56 23.06.2026

  • 3 Без име

    9 9 Отговор
    Удариха бингото със затварянето на Ормузкия пролив. Много великодушно от страна на Тръмп.

    13:57 23.06.2026

  • 4 име

    10 13 Отговор
    Още 2014 тpoла деса-сноян предрече, че Русия ще фалира до няколко месеца. Чудя се още ли е жив човека?!

    13:57 23.06.2026

  • 5 МуХаХаХа

    14 6 Отговор
    Шегаджии сър!

    13:57 23.06.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    17 10 Отговор
    Украйна си е с много силна икономика от тази на Русия... слава на Украйна!

    Коментиран от #9, #11, #28

    13:58 23.06.2026

  • 7 Достоевски, идиот

    17 4 Отговор
    Всичко съм написал и описал за тоя персонаж в едноименния ми роман 😄

    14:03 23.06.2026

  • 8 До окрайната

    5 8 Отговор
    Напиках се от смях от шегата ти !

    14:05 23.06.2026

  • 9 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    4 21 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Долу терористичната хунта в киев!

    Слава на Русия 🇷🇺👏

    Коментиран от #12

    14:06 23.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Еми, да, целия ЕССР,а до скоро и САЩ, им наливат милиарди в златните тоалетни, много ясно, че ще са силна икономика.

    14:07 23.06.2026

  • 12 путин Велик Фашист

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    русия Агресор! Водка и бомби за руските крепостни!

    Коментиран от #13

    14:08 23.06.2026

  • 13 Бъркаш се

    3 18 Отговор

    До коментар #12 от "путин Велик Фашист":

    Фашистите са в к0чин@т@ наречена ес,урсули каласи мерцове и тем подобна нацистка 3г@н

    14:10 23.06.2026

  • 14 Щото българската икономика

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    е много стабилна.
    Абе ти да не си руснак та си се затъжил за Русия, бе 6оклук?

    Коментиран от #18, #21

    14:11 23.06.2026

  • 15 Лъжлив алкохолик от блатото

    15 3 Отговор
    Песков е очень прав,многа стабилна е суда в просията,бинззин нет,храна нет,интернет нет,тоалетни нет, ничево нет,ама моим да лъжем без аналог в най цялото мире.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:14 23.06.2026

  • 16 да питам

    10 3 Отговор
    верно ли Русия разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция?

    Коментиран от #23

    14:15 23.06.2026

  • 17 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ

    14 2 Отговор
    Всичко върви нормално както в петролния сектор, така и в самолетостроенето и космическата индустрия. По този повод за пореден път след 2023 год., 2024 год. и 2025 год. правителството на РФ отменя Международния авиационен и космически салон (MAKS) през 2026 год. Съответната заповед № 1426-р е подписана от премиера Михаил Мишустин на 10.06.2026 год. и официално публикувана на портала за правна информация.

    14:16 23.06.2026

  • 18 м не

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Щото българската икономика":

    тоя е типична хахла

    14:17 23.06.2026

  • 19 хаха

    4 0 Отговор
    ХХХабсолютно! Давайте спестяванията дрогаре!

    14:17 23.06.2026

  • 20 Тошко

    12 2 Отговор
    Тия като лъжат нямат равни на себе си

    Коментиран от #24

    14:18 23.06.2026

  • 21 Много по-стабилна е

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Щото българската икономика":

    от руската. Категорично.

    Коментиран от #26

    14:18 23.06.2026

  • 22 Колю Пърмака

    10 3 Отговор
    Днес има обяви в блатния вестник Правда,девачки от просията се продават за един хотдог на час, късия ши го бесят на башнята.....😂😂😂😂😂

    14:18 23.06.2026

  • 23 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    във фантазиите ти може и да е вярно,но в действителност не е

    14:19 23.06.2026

  • 24 м даааа

    4 11 Отговор

    До коментар #20 от "Тошко":

    западните тролчета нямат равни

    14:21 23.06.2026

  • 25 Стабилна е,

    6 3 Отговор
    ама за тези от политбюро.Защо не питат обикновените хора.

    14:21 23.06.2026

  • 26 хахахахха

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Много по-стабилна е":

    в много голяма заблуда си джендърче

    14:22 23.06.2026

  • 27 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 1 Отговор
    Русия губи всичко, дори и армия

    14:28 23.06.2026

  • 28 Хммм

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    В твоя паралелен свят, може би.

    14:48 23.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Браво на вас

    1 0 Отговор
    Как го правите бре

    15:49 23.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания