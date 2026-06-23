Кремъл: Руската икономика остава стабилна въпреки колебанията на петролните пазари

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма основания за съмнения относно макроикономическата стабилност на Русия въпреки силната волатилност на световните петролни пазари. Изказването му беше направено по време на брифинг с журналисти и бе цитирано от руската агенция ТАСС, предава БТА.
„В момента няма никакви поводи за съмнения относно макроикономическата стабилност в страната ни. Стабилността на руската икономика е гарантирана“, посочи Песков.
По думите му темата за устойчивостта на икономиката многократно е била обсъждана на икономически съвещания с участието на руския президент Владимир Путин. Според говорителя както държавният глава, така и правителството са давали уверения за стабилното състояние на икономиката.
Изявлението идва на фона на понижението на цените на петрола през последните дни. Спадът бе отчетен след началото на фактически преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Към момента референтният за Европа сорт Брент се търгува около 78 долара за барел.
Песков призна, че резките колебания на петролните пазари оказват влияние върху всички икономики по света, включително и върху руската.
„Що се отнася до силната волатилност на петролните пазари - да, тя е налице. И тя по един или друг начин оказва влияние върху всички икономики в света. Това оказва влияние и върху нашата икономика“, заяви той.
Въпреки това говорителят на Кремъл подчерта, че зависимостта на бюджета от приходите от петрол и газ постепенно намалява. По думите му делът на непетролните и негазовите приходи продължава да се увеличава и това е един от факторите, които допринасят за устойчивостта на руската икономика.
„Безспорно приходите от петрола продължават да представляват съществен принос за формирането на бюджета на страната ни, но делът на приходите, които не са свързани с петрола и газа, се увеличава“, каза Песков.
Той допълни, че руското правителство редовно отчита тази тенденция като важен елемент от икономическата стабилност на страната.
Колебанията в цените на петрола имат значение и за държавите от Европейския съюз, включително България, тъй като влияят върху цените на горивата, транспортните разходи и инфлационните процеси. Развитието на петролните пазари и ситуацията в Близкия изток се следят внимателно от европейските държави заради отражението им върху енергийната сигурност и икономическата стабилност в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:56 23.06.2026
2 Варна 3
Коментиран от #14
13:56 23.06.2026
3 Без име
13:57 23.06.2026
4 име
13:57 23.06.2026
5 МуХаХаХа
13:57 23.06.2026
6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #9, #11, #28
13:58 23.06.2026
7 Достоевски, идиот
14:03 23.06.2026
8 До окрайната
14:05 23.06.2026
9 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Долу терористичната хунта в киев!
Слава на Русия 🇷🇺👏
Коментиран от #12
14:06 23.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Еми, да, целия ЕССР,а до скоро и САЩ, им наливат милиарди в златните тоалетни, много ясно, че ще са силна икономика.
14:07 23.06.2026
12 путин Велик Фашист
До коментар #9 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":русия Агресор! Водка и бомби за руските крепостни!
Коментиран от #13
14:08 23.06.2026
13 Бъркаш се
До коментар #12 от "путин Велик Фашист":Фашистите са в к0чин@т@ наречена ес,урсули каласи мерцове и тем подобна нацистка 3г@н
14:10 23.06.2026
14 Щото българската икономика
До коментар #2 от "Варна 3":е много стабилна.
Абе ти да не си руснак та си се затъжил за Русия, бе 6оклук?
Коментиран от #18, #21
14:11 23.06.2026
15 Лъжлив алкохолик от блатото
14:14 23.06.2026
16 да питам
Коментиран от #23
14:15 23.06.2026
17 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ
14:16 23.06.2026
18 м не
До коментар #14 от "Щото българската икономика":тоя е типична хахла
14:17 23.06.2026
19 хаха
14:17 23.06.2026
20 Тошко
Коментиран от #24
14:18 23.06.2026
21 Много по-стабилна е
До коментар #14 от "Щото българската икономика":от руската. Категорично.
Коментиран от #26
14:18 23.06.2026
22 Колю Пърмака
14:18 23.06.2026
23 хахахахха
До коментар #16 от "да питам":във фантазиите ти може и да е вярно,но в действителност не е
14:19 23.06.2026
24 м даааа
До коментар #20 от "Тошко":западните тролчета нямат равни
14:21 23.06.2026
25 Стабилна е,
14:21 23.06.2026
26 хахахахха
До коментар #21 от "Много по-стабилна е":в много голяма заблуда си джендърче
14:22 23.06.2026
27 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:28 23.06.2026
28 Хммм
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":В твоя паралелен свят, може би.
14:48 23.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Браво на вас
15:49 23.06.2026