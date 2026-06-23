Кремъл: Руската икономика остава стабилна въпреки колебанията на петролните пазари

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма основания за съмнения относно макроикономическата стабилност на Русия въпреки силната волатилност на световните петролни пазари. Изказването му беше направено по време на брифинг с журналисти и бе цитирано от руската агенция ТАСС, предава БТА.

„В момента няма никакви поводи за съмнения относно макроикономическата стабилност в страната ни. Стабилността на руската икономика е гарантирана“, посочи Песков.

По думите му темата за устойчивостта на икономиката многократно е била обсъждана на икономически съвещания с участието на руския президент Владимир Путин. Според говорителя както държавният глава, така и правителството са давали уверения за стабилното състояние на икономиката.

Изявлението идва на фона на понижението на цените на петрола през последните дни. Спадът бе отчетен след началото на фактически преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Към момента референтният за Европа сорт Брент се търгува около 78 долара за барел.

Песков призна, че резките колебания на петролните пазари оказват влияние върху всички икономики по света, включително и върху руската.

„Що се отнася до силната волатилност на петролните пазари - да, тя е налице. И тя по един или друг начин оказва влияние върху всички икономики в света. Това оказва влияние и върху нашата икономика“, заяви той.

Въпреки това говорителят на Кремъл подчерта, че зависимостта на бюджета от приходите от петрол и газ постепенно намалява. По думите му делът на непетролните и негазовите приходи продължава да се увеличава и това е един от факторите, които допринасят за устойчивостта на руската икономика.

„Безспорно приходите от петрола продължават да представляват съществен принос за формирането на бюджета на страната ни, но делът на приходите, които не са свързани с петрола и газа, се увеличава“, каза Песков.

Той допълни, че руското правителство редовно отчита тази тенденция като важен елемент от икономическата стабилност на страната.

Колебанията в цените на петрола имат значение и за държавите от Европейския съюз, включително България, тъй като влияят върху цените на горивата, транспортните разходи и инфлационните процеси. Развитието на петролните пазари и ситуацията в Близкия изток се следят внимателно от европейските държави заради отражението им върху енергийната сигурност и икономическата стабилност в региона.