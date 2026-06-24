Над 1100 кораба остават блокирани в Персийския залив

Въпреки постигнатото рамково споразумение за прекратяване на конфликта с Иран, около 1150 кораба остават блокирани в Персийския залив, сочи анализ на германската застрахователна група „Алианц“ (Allianz), цитиран от ДПА, предаде БТА.

Според оценките на компанията стойността на блокираните плавателни съдове и техните товари възлиза на около 125 милиарда долара (110 милиарда евро). Дори при нормализиране на ситуацията ще са необходими седмици за преодоляване на натрупаните забавяния в корабоплаването.

„Корабоплаването е заложник на този конфликт“, заяви Юстус Хайнрих, водещ експерт по морско застраховане в подразделението „Алианц Комършъл“ (Allianz Commercial).

През уикенда Иран обяви ново затваряне на Ормузкия проток, мотивирайки решението с твърдения за нарушения на договореното примирие в Южен Ливан. Според Хайнрих това продължава да създава значителна несигурност за международното корабоплаване.

„Международната морска организация и германските корабособственици все още не могат да направят окончателна оценка на риска за екипажите и корабите“, посочи той.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната енергийна търговия, като през него преминават между 20 и 25 процента от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

По думите на Хайнрих Иран продължава да разполага със значителни възможности за влияние върху корабоплаването в региона. Той обърна внимание на създаването на новия ирански административен орган за Персийския залив и Ормузкия проток (Persian Gulf Strait Authority - PGSA), който ще контролира и потвърждава застрахователното покритие на корабите, преминаващи през района.

Според експерта маршрутът покрай бреговете на Оман, препоръчван от американските въоръжени сили като по-безопасна алтернатива, към момента се разглежда от Техеран като нарушение на иранските правила.

„Дори ако ситуацията се нормализира, ще са необходими седмици, докато всички блокирани кораби преминат през Ормузкия проток“, каза Хайнрих.

По данни на Би Би Си от 18 юни - ден след подписването на рамковото споразумение, през протока са преминали около 170 кораба. Преди началото на военните действия между САЩ, Израел и Иран средният дневен трафик е бил около 140 кораба, посочва „Алианц“.

Анализът отчита и продължаващи затруднения по друг ключов морски маршрут - през Червено море и Суецкия канал. Заплахите срещу международното корабоплаване от страна на подкрепяните от Иран хути, които продължават от началото на войната в Газа през 2023 г., принуждават много компании да използват по-дългия маршрут около Африка.

„В момента през Суецкия канал преминават с около 80 процента по-малко кораби“, посочи Хайнрих.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.